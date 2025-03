Chille Vamos en su laberinto: dudas por primarias pone en riesgo capital electoral de Matthei

“Son decisiones que se están tomando. (…) Yo siempre he señalado que me acomoda cualquier cosa”, dijo esta semana la candidata presidencial Evelyn Matthei, ante la opción de competir en una primaria con la senadora del Partido Demócratas, Ximena Rincón, y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Y es que, ante la reiterada negativa de José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) de ser parte de una primaria amplia de la oposición, las directivas de Chile Vamos comenzaron a ponderar la posibilidad de sacar adelante un proceso más “acotado”, de modo de instalar electoralmente a Matthei y asegurar los apoyos para una primera vuelta presidencial.

No obstante, existen matices entre los partidos respecto a la conveniencia de embarcarse o no en una competencia con Carter y Rincón, mientras continúan insistiendo en la unidad amplia de la oposición.

En esa línea, analistas coinciden en las ventajas en términos de posicionamiento electoral y los riesgos de “entregarle la cancha por completo al oficialismo”.

Así lo afirma el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, quien señala a El Mostrador que la primaria “también es un ejercicio de campaña”, que permite a los candidatos recorrer el país, desarrollar su músculo electoral, participar en la franja televisiva y poder estructurar mejor los equipos en miras a establecer un comando definitivo.

“Bajo la decisión del oficialismo de competir, yo creo que a Chile Vamos no le queda otra alternativa que tratar de configurar una primaria que permita estas dimensiones”, dice. No obstante, el analista advierte sobre el riesgo de que la participación en ambas primarias sea muy diferente. “Es decir, que participe mucha gente en la primaria del oficialismo y menos gente en la de la oposición”, explica Arellano.

“Creo que va a ser necesario poder concitar una participación importante, no solamente de cuadros militantes, sino que también de independientes que nutran la primaria de una gran participación. Por eso lo ideal es que hubiese una gran primaria de las oposiciones, pero frente a la negativa del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, se hace muy necesario para las aspiraciones presidenciales tener la posibilidad de generar una primaria, aunque sea acotada en número de candidatos, pero relevante en número de participación”, indica.

Matthei “no está creciendo a la velocidad que debería crecer”

Por su parte, el experto electoral y director de Tú Influyes, Axel Callís, critica la idea de hablar de una “primaria acotada”.

“Evelyn Matthei tiene que hacer una primaria con cualquier apellido. Ya sea acotada, amplia, lo que sea. Lo más importante es que sea una primaria legal, donde ella pueda estar en la agenda, tener debates y participar en la franja. Ese es el punto”, recalca.

El sociólogo también advierte que en el caso de no hacer primarias “el escenario se pone cuesta arriba”. “Podría desaparecer de la agenda y lo más probable es que va a crecer el oficialismo. Y a lo mejor se inscriben otras primarias, que fue lo que le sucedió a Alejandro Guillier el 2017, cuando el Partido Socialista decidió no hacer primarias, y el Frente Amplio aprovechó ese espacio e inscribió a Beatriz Sánchez con Alberto Mayol”.

En ese sentido, Callís insiste en la necesidad de observar que Evelyn Matthei “no está creciendo a la velocidad que debería crecer alguien que tiene primera opción”. “No es que esté estancada. Los nuevos electores van tomando decisiones que no van hacia ella, van hacia otras alternativas. Eso no es estancamiento, es no estar creciendo”, sostiene.

Las dudas en Chile Vamos

Si bien existen voces en Chile Vamos que ven la realización de una primaria como un buen ejercicio democrático, hay quienes ponen en duda los costos y beneficios de desplegar recursos en este proceso electoral. De cualquier forma, desde los partidos han señalado que son semanas clave para tomar esta decisión y ver quiénes están disponibles para inscribirse en la papeleta a fines de abril.

“Para que una primaria tenga sentido, deben darse ciertas condiciones: que sea convocante, amplia y competitiva. No podemos caer en primarias que no aporten al objetivo final y que solo generen costos innecesarios. Además, debemos evitar que algunos candidatos utilicen esta instancia como una plataforma para proyectarse hacia otros cargos, como una senatorial, en desmedro de quienes han trabajado en sus territorios, que son de nuestro sector y que realmente se merecen esa oportunidad”, dice a El Mostrador la diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón.

Asimismo, durante el fin de semana el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue cauteloso ante esta idea.

“Nosotros, como todo Chile sabe, hemos insistido en la necesidad de primarias amplias; si eso no ocurre, o si durante las próximas semanas nos damos cuenta de que la probabilidad de que eso ocurra es baja, tenemos que discutir y vamos a discutir sobre si conviene o no, ayuda a generar más unidad o no, si tiene sentido tener primarias más acotadas”, dijo en el programa Estado Nacional.

“No pido una alianza perpetua”

A pesar de que tanto Johannes Kaiser (PNL) como José Antonio Kast (Rep) han reiterado en múltiples ocasiones que irán directamente a la papeleta de primera vuelta, los llamados a la unidad de la oposición por parte de Chile Vamos no cesan. Aspiración que se pone aún más cuesta arriba, después que republicanos, libertarios y socialcristianos iniciaran conversaciones para conformar una lista parlamentaria.

Por lo mismo, Matthei –quien fue proclamada por Evópoli como su abanderada presidencial este sábado– dijo, ante el consejo general del partido, que debían insistir en la ”unidad hasta que duela”.

“Es conveniente hacer todos los esfuerzos posibles por lograr una única lista parlamentaria. Yo me la jugaré por lograrla. Y si me cierran la puerta, golpearé la ventana, porque es mucho lo que está en juego. para darnos gustitos personales (…). No pido una alianza perpetua, pido al menos una alianza transitoria, para que formemos una mayoría que nos permita recuperar Chile”, señaló.

Palabras que fueron secundadas por la directiva de la UDI en su habitual punto de prensa de los lunes. “Ella dijo que va a seguir insistiendo en la necesidad de una primaria amplia, que va a seguir insistiendo en la necesidad de una candidatura única de oposición, y que para eso va a seguir tocando la puerta, y que si le cierran la puerta va a tocar la ventana”, reiteró el diputado Guillermo Ramírez.

Quien también se sumó a los últimos intentos por conseguir la anhelada unidad en la oposición, fue el diputado de RN Diego Schalper, quien afirmó que “todas las oposiciones nos damos cuenta de que si fuéramos capaces de llegar con un candidato único, le ganaríamos a la izquierda en primera vuelta”.

“Si llegáramos con una lista única parlamentaria, tendríamos una mayoría inédita desde el retorno a la democracia. Nosotros estamos por empujar eso, pregunten ustedes si todas las fuerzas están en eso, y las que no estén en eso van a tener que explicarle al electorado qué los movió tan profundamente para impedir una cosa importante como esa”, señaló Schalper.