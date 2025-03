Situación incómoda para Matthei: Ossandón elegido nuevo presidente del Senado con votos oficialistas

En una tensa votación que desordenó a las huestes de Chile Vamos —hoy alineadas con la candidatura presidencial de Evelyn Matthei— se eligieron los nuevos integrantes que dirigirán la mesa directiva del Senado hasta el próximo año.

En votación nominal y con 28 votos a favor, la Sala de la Cámara Alta eligió al senador Manuel José Ossandón (RN) como nuevo presidente, mientras que su par, el senador Felipe Kast (Evópoli), obtuvo 21 votos favorables.

El tema es que, en la decisión, los votos favorables al senador Ossandón fueron en su mayoría oficialistas e incluso se registró una abstención por parte del senador Francisco Chahuán (RN).

¿Qué pasó? El nuevo titular del Senado aseguró que el acuerdo alcanzado el año pasado, en el que la UDI y Demócratas, con el respaldo de algunos militantes de RN, se comprometían a cederle la presidencia a Kast, nunca fue visado por su bancada. De hecho, Chahuán, extimonel de RN, aludió a dicho acuerdo al justificar su abstención.

La votación representa una situación incómoda para la candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei, al evidenciar la falta de cohesión y liderazgo dentro de Chile Vamos.

Por eso, tras asumir la presidencia del Senado, el legislador y exalcalde de Puente Alto incluyó en su primer discurso un mensaje a sus pares de Chile Vamos que votaron por Kast y no por él.

Ossandón: “Mi candidata es Evelyn Matthei y lo seguirá siendo”

“Después de haber escuchado algunos comentarios, quiero decirles a la bancada de mi derecha que les agradezco el apoyo, pero se equivocaron porque votaron por uno de derecha. Y soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. No es que yo ya no sea de derecha, como dicen, ¿ok? Todo lo contrario”, sostuvo el senador Ossandón.

El ahora presidente de la Cámara añadió: “Asumo este desafío creyendo firmemente que este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo. No siempre vamos a pensar igual, pero esto así debe ser, pero espero que nos dediquemos a encontrar desde lo esencial esa vocación de servicio, de ese compromiso que tenemos de la gente que representamos con una mirada generosa de la política”.

Ossandón reconoció que este es un año electoral y va a traer tensiones, pero quiso ser muy claro como titular de la Cámara Alta. “El Senado no es ni será una plataforma electoral, ni para mí ni para nadie. Esta institución está al servicio de Chile, no de campañas ni candidaturas. Y lo digo en la transparencia, todos saben que mi candidata es Evelyn Matthei y lo seguirá siendo, pero por lo mismo, eso no va a afectar ningún centímetro de mi neutralidad con lo que se debe ejercer esta presidencia”, sentenció.

“Hoy día celebra la izquierda”, fustigó el senador Felipe Kast tras la votación.

Al inicio de la sesión ordinaria de este 26 de marzo, la Sala se pronunció sobre las renuncias presentadas a sus cargos por el presidente de la Corporación, José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (D), y luego de acogerlas por unanimidad, se realizó la elección de los nuevos integrantes de la Mesa del Senado.

En paralelo, el senador, Ricardo Lagos Weber (PPD) se convirtió en el vicepresidente de la Cámara Alta tras obtener 26 votos favorables, versus los 23 votos que obtuvo el senador Iván Moreira (UDI).