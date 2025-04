Ni el PC ni Kast y Kaiser: senador Walker advierte que Demócratas “no pactará” con los extremos

El senador Matías Walker, de Demócratas, dejó clara la postura de su partido respecto a los pactos políticos de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Según el legislador, tanto Demócratas como su candidata presidencial, Ximena Rincón, han descartado cualquier tipo de alianza con figuras o sectores que representan los extremos políticos, como José Antonio Kast, Johannes Kaiser, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

“No vamos a hacer ningún acuerdo con los extremos. Creo que a Chile no le hizo bien tener que elegir hace cuatro años entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, porque hay un electorado de centro, que es mayoritario en Chile, que no tuvo una oferta presidencial. Es importante darle a la ciudadanía mayores opciones”, afirmó Walker en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En esa línea, el Consejo General de Demócratas, celebrado en marzo, resolvió que el partido buscará acuerdos con fuerzas políticas que no se encuentren en los extremos ideológicos. “No vamos a pactar con antivacunas ni con quienes defienden dictaduras. Esto es fundamental para garantizar gobernabilidad y construir un Chile seguro, próspero y que crezca”, explicó el senador.

Walker también se refirió a la posición de la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien ha insistido en una amplia primaria que incluya a sectores como el Partido Republicano. “Nosotros hemos sido claros: no pactaremos con extremos”, reiteró, indicando que no harán listas parlamentarias únicas que incluyan a Kast o Kaiser, ni en alianzas con el Frente Amplio o el Partido Comunista. “La ciudadanía merece opciones claras”, dijo.

“Por eso no hemos llegado a un acuerdo. Nosotros hemos sido claros: no vamos a pactar con los extremos”. Además, subrayó que la resolución del Consejo General no menciona primarias ni acuerdos específicos con Chile Vamos.

El senador también destacó que Demócratas está enfocado en constituirse plenamente como partido en las regiones de Magallanes, Los Ríos y Los Lagos, y en fortalecer su presencia en el Congreso con candidatos parlamentarios. “Ximena Rincón sigue recorriendo el país, y nuestro esfuerzo está orientado a ofrecer una propuesta que conecte con el electorado de centro”, concluyó.