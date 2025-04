Vodanovic contra las cuerdas: socialistas le quitan piso tras enfrentamientos con Tohá y Allende

El debut de la campaña de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, ha estado marcado por un fuerte enfrentamiento con el PPD y una segunda crisis interna por el reemplazo de la exsenadora Isabel Allende. Estos elementos colmaron la paciencia de senadores, diputados y de la mayoría de los 27 miembros de la comisión política, que anoche suspendieron su sesión.

Entre los legisladores del PS, y también del PPD, el viernes pasado comenzó a circular un pantallazo con el dominio del sitio Paulinapresidenta.cl que generó indignación. Este figuraba inscrito por Karen Díaz en Nic Chile, una asesora de la senadora Vodanovic.

La molestia de los parlamentarios se debía a que señalaban que la abanderada presidencial les había asegurado que “ella no buscaba ser candidata, pero que si el Comité Central la nombraba tendría que aceptar”. No obstante, el 3 de marzo, 48 horas antes de que Michelle Bachelet rechazara ser la candidata socialista, la asesora de la parlamentaria inscribía el sitio web.

“Esto demuestra que la presidenta del partido nos ha engañado y utilizado para su propio beneficio, que efectivamente ella buscó ser candidata presidencial desde hace mucho tiempo. Creo que, a lo menos, debiera dejar una subrogancia en la mesa del PS, hasta que pierda al menos”, señala un parlamentario algo molesto.

La líder del socialismo, consultada por El Mostrador sobre si era efectivo que ella inscribió el sitio, señaló que no, aunque no respondió si su asesora lo pudo haber hecho a sus espaldas o como una sorpresa. Junto al tema del link, en el PS se comentó extensamente que no se estaba entendiendo que la expresidenta Michelle Bachelet no entregara su apoyo a la candidata del partido, ni que tampoco hubiera enviado algún saludo al comité central donde se proclamó a Vodanovic.

Los reparos internos del PS emergieron después que el exsenador y fundador del PPD, Guido Girardi, recordara la elaboración de un documento en 2024 como insumo para la creación de un texto sobre una federación del PS y PPD, titulado “Manifiesto del Socialismo Democrático” y que aseguró que ambas colectividades mantenían una hermandad desde la elección de Patricio Aylwin, por lo que esperaba que no fuera Vodanovic quien la quebrara.

“El PS tiene que también marcar sus diferencias, no es lo mismo una candidatura propia que apoyar a Carolina Tohá sin un proceso de participación. Paulina ha marcado bien la diferencia, aunque yo sí aclararía que siempre hemos tenido una relación de fraternidad con el PPD, nos unen más cosas que las que nos desunen, como con otros partidos de la centroizquierda. Nos unen diversas materias, hemos luchado juntos desde la recuperación de la democracia”, comentó el senador Fidel Espinoza.

Vodanovic: “La senadora Allende estaba sin teléfono para avisarle”

Pero, por la tarde de ayer, a la tensión entre socialistas y militantes del PPD se sumó otro foco de críticas y descontento en distintas instancias partidarias, a raíz de la polémica por el reemplazo de Isabel Allende en el Senado.

A través de una carta dirigida a la militancia, el diputado socialista Tomás de Rementería anunció su decisión de retirar su nombre para ocupar el cargo senatorial que dejó la exparlamentaria destituida por el Tribunal Constitucional y, con ello, generó una fuerte confusión entre los senadores, la que con las horas fue cambiando hacia cierta incomodidad al conocer el contenido de la carta de renuncia del parlamentario.

Según explican, la misiva llegó al PS mientras la senadora Vodanovic aseguraba que “se había sacado el oficio del Senado el lunes, debido a que no podía todavía enviarse, ya que la comisión política no había sesionado. Y que la senadora Allende había estado con el celular apagado o sin señal durante las últimas 48 horas, por lo que no había sido posible avisarle”.

De hecho, esa misma versión la entregó Vodanovic a El Mostrador, cerca de las 19:00 horas, asegurando que en la reunión de la comisión política el diputado “sería ratificado como senador y el oficio sería enviado de vuelta al Senado” y agregando que “el oficio se retiró ayer, el resto es solo cahuín”.

Sin embargo, nada de eso resultó: una hora más tarde, la comisión política suspendió la cita tras la carta de De Rementería.

“Inconcebible aceptar que vaya por 11 meses al Senado”

“Esto parte mal desde el momento en que la persona que sale del cargo pretende determinar quién la va a reemplazar, eso es un precedente negativo para cualquier partido. Si la senadora hubiera presentado una terna a la comisión política, la institucionalidad, hubiera sido lo correcto. Tengo la mejor impresión del diputado propuesto, pero obviamente no era concebible aceptar que vaya por 11 meses al Senado y se le reserve el cupo diputacional. Si va al Senado, tiene que luchar para competir y lograr el escaño para el Partido Socialista que le está dando esa oportunidad”, dice el senador Espinoza.

Su par del comité socialista, José Miguel Insulza, con una larga trayectoria como veedor de procesos electorales, considera que el asunto ha sido algo confuso. “Ojalá que esto se arreglara pronto. El partido no está en condiciones de enfrentar este tipo de líos internos, no es bueno”, comenta a El Mostrador.

“La lucha intestina por el poder no favorece al PS”

La misiva de De Rementería llegaba después que la exsenadora Allende calificara de “grave” que la colectividad presidida por Vodanovic diera pie atrás en la nominación, la cual había sido acordada y respaldada con la mesa directiva.

Esa seguidilla de episodios controvertidos y de discordia, a ojos de varios legisladores, lucían como una “lucha intestina por el poder que en realidad no favorece mucho y se ve poco estética”.

La también llamada teleserie socialista ha generado una división dentro de la mesa del PS y provocado la molestia de varios diputados y senadores, quienes consideran que la situación con el PPD y con Isabel Allende fue impulsada por Vodanovic, que abrió espacio para que la sucesión recayera en el vicepresidente Arturo Barrios, la tercera mayoría del Comité Central, que hasta la semana pasada apoyaba a Carolina Tohá.

“Esta crisis ha impactado negativamente en los diputados y senadores y en la propia Isabel Allende, generando un efecto dominó que afecta el proceso de instalación de la campaña de Paulina (Vodanovic). Miembros del partido han expresado su deseo de que Paulina deje la mesa y se concentre en su campaña, mientras que otros consideran que la situación es un reflejo de una crisis más profunda dentro del PS”, señala una fuente que conoce los detalles de la crisis socialista.