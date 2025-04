PC, Venezuela y Cuba: Figueroa defiende a Jara y marca línea sobre injerencia internacional

Las declaraciones de la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, respecto a la situación política de Cuba, Venezuela y Nicaragua no solo despertaron críticas de la oposición, sino que también incomodaron a la Democracia Cristiana (DC), eventuales competidores en una posible primaria del oficialismo.

Para defender la postura de su partido y aclarar el concepto de “no injerencia” en política internacional, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa —quien afirmó que con la falange “no hay tantos puntos de tensión y en los mínimos comunes estamos absolutamente de acuerdo”— salió al paso de las críticas dirigidas a su abanderada, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Ella (Jara) ya se expresó (…) y no tenemos problemas en este debate”, sostuvo Figueroa, quien remarcó que la defensa de la autodeterminación de los pueblos no implica rechazar el rol de los organismos multilaterales. “Nosotros no cuestionamos a los organismos multilaterales, al contrario, creemos que hay que fortalecerlos para establecer mínimos civilizatorios globales”, afirmó.

En esa línea, precisó que cuando el PC habla de “injerencia” se refiere a intervenciones como la que protagonizó Estados Unidos en Chile durante los años previos al Golpe de Estado de 1973. “No es que tú no puedas opinar, no es que no puedas dar el debate. De hecho, Chile no resolvió por la vía de terceros países el terminar con la dictadura. Fue un proceso chileno que nos costó, efectivamente, no solamente muchas vidas, sino que además nos costó décadas. Uno podría decir, bueno, pero es que si hubiesen intervenido otros países, entonces con eso se resolvía. Y eso, entonces, ¿en qué deriva? En guerra, hubiese significado probablemente más muerte”.

Figueroa sostuvo que el debate sobre política internacional se ha reducido a una “caricatura” que intenta obligar a definir con respuestas binaristas a temas complejos. “Nos parece a nosotros que el debate no puede ser sobre calificación de un gobierno. No hemos dicho que los organismos internacionales estén mintiendo. Por eso lo volvemos a reafirmar, nosotros no somos de los que cuestionamos a los organismos multilaterales”, sentenció.

La dirigente comunista apuntó a “otros partidos” en Chile que dicen “hay que retirarse todos los organismos multilaterales”. Además, a su juicio, es grave que estemos hablando más de esto (Cuba) que de la guerra arancelaria o de la relación que Chile tendrá con Argentina”.

“No hay dos derechas”

Respecto de las recientes declaraciones de la candidata Evelyn Matthei —quien afirmó que el Golpe de 1973 fue “necesario” y que muertes “eran inevitables”—, Figueroa fue tajante. A su juicio, los dichos de la abanderada de Chile Vamos revelan una unidad de principios entre los distintos sectores de la derecha, desmintiendo la idea de que existen dos almas en ese bloque.

“Acá tenemos una sola derecha que tiene unos mismos principios, que comparte unos mismos valores, que estaría dispuesta a repetir un golpe de estado en nuestro país de ser necesario, con tal de detener el avance de las posiciones populares”, manifestó la secretaria general del PC.

Figueroa fue más allá, señalando que más que un “error no forzado”, lo de Matthei parece responder a una estrategia deliberada “de mostrar una cara más amable en algunas temáticas o en algunas opiniones, pero que finalmente comparten el mismo principio de fondo”.

La timonel comunista reiteró la idea de que existiría una estrategia muy bien construida por parte de los sectores de derecha de dar esa imagen, de que hay un sector que está siendo presionado por la ultraderecha, pero que en realidad pareciera ser “un juego de máscaras”.