Interna de Chile Vamos insiste en que Matthei debe buscar el centro y no parecerse a Kaiser y Kast

Los senadores Carlos Kuschel (RN), José Miguel Durana (UDI) y Alejandro Kusanovic (RN) apoyaron los planteamientos de los expresidentes de la UDI Patricio Melero y de RN Cristián Monckeberg acerca de que sería un error de Chile Vamos adoptar posturas ajenas o mimetizarse con los abanderados de la derecha dura José Antonio Kast y Johanes Kaiser para evitar la pérdida de votos y sugirieron que la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, debe enfocarse en captar el voto de centro, resaltar la política de consensos y alejarse de la polarización.

Melero expresó en conversación con El Mostrador que la autenticidad, el estilo dialogante y la preocupación por los sectores populares son las fortalezas de la UDI que se deben promover en la campaña. El expresidente de la Cámara también mencionó que la UDI ha descuidado su compromiso con el mundo popular, lo que ha llevado a una pérdida de fuerza en el partido.

En tanto, que el también exdiputado Monckeberg expresó que la campaña presidencial debe orientarse a representar a sectores que valoren el diálogo, el sentido común, los acuerdos, y una mayoría para sustentar la gobernabilidad futura, ya que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario “irán por el voto identitario y polarizado, que por definición es de nicho”.

“Estoy plenamente de acuerdo (con los planteamientos de Melero y Monckeberg) considerando que los principales temas del país son seguridad, ⁠Migración Irregular, Desarrollo Inversión y Empleo, y más acceso a la Salud”, sostuvo el senador Durana (UDI).

En la centroderecha quieren que les den esperanza

En RN fueron unos pasos más allá. El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic expresó que urgencia de un cambio en la estrategia y enfoque de Evelyn Matthei y Chile Vamos, “Chile Vamos debe hacer un mea culpa y analizar por qué, como coalición de derecha, no representa a la mayoría del sector. Las cúpulas de los partidos no reflejan a sus militantes, lo que evidencia una crisis en los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, que se han distanciado de la ciudadanía y no han resuelto los problemas de la sociedad”, dijo el senador Kusanovic.

Y agregó: “Evelyn Matthei y Chile Vamos necesitan reinventarse; no pueden quedarse inactivos. Para recuperar el poder, se requieren nuevas ideas y equipos con mayor mística y épica, tener un cuento, ya que nuevos partidos están cautivando a los militantes. Similar a lo que paso con la centroizquierda tradicional, que producto de la desconexión de los partidos con los problemas de las personas, aparecieron seudos anarquistas como el Frente Amplio y otros, a darles esperanzas a sus electores, pero con ideas que no funcionan. Los militantes de la centroderecha quieren que les den esperanza”.

En tanto, el senador Carlos Kuschel (RN) cree que con el nombramiento de Diego Paulsen se podrá orientar mejor la campaña actual e incorporar elementos diferenciadores y que los distingan mejor.

“Paulsen puede darle cierta dirección, por ahí puede venir un impulso nuevo, para distinguirse y para generar nuevo espacio en el espectro político. Creo que ella (Evelyn Matthei) no puede descuidar ningún espacio del espectro político y tiene que tener un mensaje con más énfasis en los segmentos del centro, que para mi gusto están totalmente abandonados por el gobierno y por las candidaturas, aunque se vistan de seda, y también algo coherente con la derecha más dura”, manifestó el senador Kuschel (RN).