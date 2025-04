Tohá dice que el continuismo estaría “muy fuera de lugar” en caso de ganar la presidencial

Carolina Tohá invitó a la ciudadanía a un proyecto nacional “más convocante” en vez de volver a cambiar de timón en las próximas elecciones presidenciales. La ex ministra del Interior y actual candidata a la jefatura de Estado concedió las declaraciones en una entrevista que publicó este domingo el diario El País.

Chile “ha pasado años difíciles y ha tenido una capacidad de sobreponerse muy superior a lo que se podía diagnosticar. Hacia adelante debe tomar definiciones respecto al ciclo que viene”, afirmó.

“Llevamos varios gobiernos oscilando entre izquierda y derecha, dos procesos constitucionales -uno ganado por un sector y otro por el otro- y hay que preguntarse si lo que corresponde es volver a hacer alternancia y volver a cambiar de timón o, más bien, hacer una apuesta a recomponer en un proyecto nacional más convocante y amplio que nos saque de las trincheras en las que hemos estado encerrados los últimos 15 años”, declaró.

No será gobierno de continuidad

También descartó que el suyo, en caso de ganar, vaya a ser un gobierno de continuidad. “Ha sido de tal magnitud el cambio que hemos tenido en el ciclo chileno y en el contexto global, que sería muy fuera de lugar pensar que podemos continuar por el mismo camino”, explicó.

“Este es un Gobierno que se ha hecho sostenible sobre la base de una serie de condiciones muy coyunturales. Pero que si uno quiere tener un nuevo gobierno, hay que construir una mayoría que el actual no tiene. Entonces, si uno quisiera hacer continuidad de lo que este Gobierno es, es equivalente a decir, entonces, no vamos a ser Gobierno. Esa es la verdad”, dijo.

Agregó que “si uno quiere ser Gobierno, tiene que construir un proyecto de mayoría. (…) Hay muchos aprendizajes en esta experiencia y hay que ponerlos en valor para una propuesta hacia adelante. Porque lo que tenemos por delante es otra etapa. Chile ha tenido una ausencia de propósitos comunes hace mucho tiempo. Y en la próxima etapa, o los genera y se enriela para que cada sector haga su aporte, o vamos a empezar a asumir ya como una realidad el que quedamos enfrascados en este loop“.

Época turbulenta

Asimismo, Tohá señaló que en momentos difíciles a nivel internacional, el país “tiene una necesidad de un liderazgo fuerte que permita tener las fuerzas de la sociedad cohesionadas para navegar en mares tan turbulentos”.

“Son turbulentos para todos los países, pero con una economía tan abierta como la nuestra, el contexto le puede afectar en especial. O también lo puede aprovechar, si tiene inteligencia y claridad”, precisó.

Además, rechazó que necesariamente sea mejor una alternancia en el momento actual, y señaló que las recetas de la derecha tampoco causan cohesión. “Siempre voy a pensar que es mejor un Gobierno progresista que uno de derecha. Pero, en particular, no veo a la derecha chilena entendiendo que este ciclo de recetas que se reiteran y que no causan cohesión, que no suman, que apuntan a deshacer lo que se hizo en el mandato anterior -tan probado en Chile- ha frustrado las expectativas de la población. Veo a la derecha reiterando ese círculo en lugar de tratar de romperlo. Pero el tema no es que ya hemos tenido alternancia…

Los problemas del país

Aún así, Tohá admitió que “con todos estos cambios de Gobierno no hemos logrado volver a establecer ciertos horizontes compartidos como país, propósitos comunes para la etapa que viene, visión de cómo se retoma un ritmo mayor de crecimiento, cómo eso se hace convivir con las demandas sociales que existen y cómo se enfrentan los temas de seguridad, que son de tanta importancia en la población y que han sido un tironeo permanente en todo este tiempo”.

En cuanto a su candidatura, habló de tres ejes: el progreso, el bienestar y la seguridad. “Creemos sin ningún tipo de complejo que se requiere un ciclo de apuesta a mayor crecimiento en Chile. Es un problema de sostenibilidad social”, afirmó.

Respecto del segundo punto, habló de “bienestar compartido”. “Me refiero a todos aquellos requisitos básicos que tenemos para vivir tranquilos y que no se resuelven con cada uno rascándose solo, sino teniendo sistemas sociales acordados”.

En cuanto al tercer punto, dijo que la seguridad “se ha transformado en una piedra angular de la cohesión, confiabilidad y de la posibilidad de mirar al futuro. Cuando la gente tiene miedo se retrotrae y le cuesta mucho confiar y construir con los otros”. Y admitió deficiencias en la izquierda respecto a este tema. “El tema de la seguridad históricamente no parecía ser algo tan central en las propuestas progresistas y en los últimos años se ha entendido que cuando hay una sensación de vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad, es muy difícil avanzar en cualquier agenda de equidad social, de cohesión, se fragiliza la democracia y tiene impactos económicos. No es un tema programático más, sino un eje para que la sociedad esté en equilibrio y pueda proyectarse hacia adelante”.