Embajador Niu Qingbao: “Estados Unidos ha difamado los proyectos de inversión china” en Chile

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, -de 60 años, por primera vez destinado en América Latina- afirma que se reúne con frecuencia con el canciller Alberto Van Klaveren. Su última reunión fue hace algunos días, pero el representante del gigante asiático no comenta cuales fueron los temas que abordaron.

En medio de la denominada guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, en la sede diplomática cuentan que recibieron múltiples solicitudes de entrevista, por lo que el embajador decidió organizar una particular “sesión informativa” con más de una decena de periodistas. El requisito: recibir las preguntas con antelación a la rueda de prensa, y máximo dos. Según explicaron, la razón no era controlar la información, sino que las preguntas no se repitieran y hacer más eficiente el evento.

El embajador Niu Qingbao, de trato amable y elegante, habló de geopolítica, del atentado en la Central Rucalhue, de empresas chinas, y de la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China por el conflicto económico tras el alza de aranceles del gobierno de Donald Trump. El representante del gobierno chino expresó que la política de “América Primero” adoptada por Estados Unidos ha llevado a una guerra comercial que afecta no solo a las naciones involucradas, sino que también perturba la estabilidad de las cadenas de producción y suministro globales. “Esto destruye el sistema comercial multilateral basado en normas y daña los intereses de todos los países, incluyendo los propios de Estados Unidos”, afirmó.

La guerra arancelaria contra China, según el embajador, fue iniciada por Estados Unidos, y aunque China no desea participar en tales conflictos, tampoco se dejará intimidar. “Exhortamos a Estados Unidos a rectificar sus errores, detener las amenazas y el chantaje, y tomar medidas concretas para eliminar completamente todas las medidas arancelarias unilaterales contra China. Nuestro país se opone firmemente a la guerra arancelaria de Estados Unidos y ha implementado múltiples contramedidas para defender nuestros legítimos derechos e intereses”, sostiene.

-Ahora último Estados Unidos parece estar abriéndose a negociar. ¿Hasta qué punto y en qué términos China está dispuesta a negociar?

-China siempre ha sostenido que el comercio internacional es de beneficio mutuo y que ninguna guerra arancelaria tiene ganadores. Estados Unidos insiste en su política de América Primero, iniciando una guerra arancelaria contra todo el mundo, lo cual constituye un acto unilateral coercitivo. Esto perturba gravemente la estabilidad de las cadenas de producción y suministro globales, destruye el sistema comercial multilateral basado en normas (…) La guerra arancelaria contra China fue iniciada por Estados Unidos, China no quiere librar esas guerras, pero tampoco se deja amedrentar.

El embajador Niu Qingbao también abordó la tesis sobre la influencia geopolítica de China en América Latina y las inversiones de su país en sectores estratégicos nacionales. En ese tema, destacó que las empresas chinas han realizado inversiones significativas en áreas como electricidad, recursos hídricos, infraestructura y energía, y subrayó que estas inversiones representan sólo una mínima proporción del total de inversiones en esos sectores.

El embajador hizo hincapié en que, a pesar de las críticas de algunos académicos y políticos que sugieren que estas inversiones podrían comprometer la autonomía de Chile, las empresas chinas operan bajo un mecanismo de mercado y están sujetas a la supervisión estatal enfocada en los activos estatales, no en las operaciones empresariales y desliza que es Estados Unidos el que busca ejercer influencia política a partir de inversiones. “Todas las empresas chinas que invierten en Chile, sean estatales o privadas, son cotizadas en bolsa y tienen resultados financieros transparentes”, afirmó.

-China tiene importantes inversiones en empresas estratégicas en Chile. Algunos académicos y políticos plantean que eso puede traer una posible pérdida de autonomía en materias geopolíticas debido a estas inversiones. ¿Qué opina?

-Las empresas nacionales de China han realizado importantes inversiones en sectores estratégicos chilenos como electricidad, recursos hídricos, infraestructura y energía, entre los cuales las empresas chinas representan solo una mínima proporción. (…) He notado que algunos políticos o medios de comunicación de Estados Unidos han difamado los proyectos de inversión china, (diciendo) que estos proyectos pueden dañar los intereses de Chile. Desde la reforma de la apertura china se ha profundizado la reforma de empresas estatales, eliminando la indistinción entre gobierno y empresas e implementando un sistema de propiedad mixta. La supervisión estatal se enfoca en los activos estatales, no en las operaciones empresariales. Actualmente todas las empresas chinas que invierten en Chile, sean estatales o privadas, operan bajo un mecanismo de mercado, nuestros estándares operativos no difieren de las multinacionales estadounidenses o europeas. China respeta plenamente la soberanía de todos los estados y jamás ha intentado influir en los derechos autónomos de toma de decisiones de otras naciones.

Y luego apunta a la Casa Blanca:

“Contrariamente, hay ciertos países que desprecian la soberanía chilena y su derecho a elegir socios, tratando a Latinoamérica como su barrio trasero, recurren frecuentemente a presiones para socavar la cooperación chino-chilena. ¿Quién realmente amenaza la autonomía nacional de Chile? ¿Quién ejerce mayor cautela por parte de la sociedad chilena? La respuesta es evidente por sí misma. Chile es un país que siempre ha favorecido su independencia y autonomía. Cuenta con instituciones maduras, estabilidad sistémica y un sólido marco político. (…) Confío plenamente en su capacidad para mantener la inteligencia en la formulación de políticas estratégicas, reservándose de interferencias externas indebidas”.

Por último, el embajador de China expresó su rechazo y condena al atentado perpetrado contra la Central Rucalhue, una instalación del conglomerado China International Water & Electric Corp (CWE), que resultó en la quema de 50 vehículos y pérdidas millonarias. Qingbao exigió un “castigo severo a los responsables” y solicitó garantías para la seguridad de las personas y proyectos chinos en el país.

El embajador también destacó la rápida respuesta del gobierno chileno, que se comprometió a reforzar la protección de las instalaciones y a compensar legalmente los daños sufridos por la empresa. “Estas acciones reflejan la alta importancia que Chile otorga a los proyectos chinos y a las relaciones bilaterales”, afirmó Qingbao, mostrando su aprecio por la intervención gubernamental

