Leonarda Villalobos deja la cárcel: “No me arrepiento de haber grabado el audio” del caso Hermosilla

Después de 245 días privada de libertad, la abogada Leonarda Villalobos, imputada en el caso Hermosilla, dejó atrás la prisión preventiva que cumplía en la cárcel de San Miguel. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario total y arraigo nacional, acogiendo así la solicitud presentada por su defensa.

Villalobos está formalizada por el Ministerio Público por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, en el marco de la investigación por corrupción que se originó tras la filtración de un audio sobre coimas a funcionarios del SII y la CMF, en una reunión en la que también participaron el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, ambos también imputados y encarcelados en el caso.

La defensa de la abogada, encabezada por la abogada Alejandra Borda, denunció durante estos meses una desigualdad de condiciones carcelarias en comparación con Hermosilla, quien permanece en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. “Nuestro país no tiene igualdad de recintos penitenciarios para hombres y para mujeres. Lo estamos viendo aquí”, afirmó Borda durante la audiencia de este martes.

La jueza María Carolina Herrera consideró que la prisión preventiva ya no se justificaba. “Para este caso, analizando la proporcionalidad de las que ha hecho la parte querellante, considera el tribunal que un arresto domiciliario total y un arraigo nacional son suficientes por ahora”, sostuvo en la audiencia.

“Desde el minuto uno reconocí en Fiscalía que le había pagado a dos funcionarios públicos por saltarme la fila”

Tras abandonar el penal femenino durante la tarde, Villalobos agradeció al personal penitenciario. “Solo dar las gracias, especialmente a Gendarmería, son muy humanos. No tuve ningún privilegio, me trataron muy bien, se me respetaron todos y cada uno de mis derechos”, declaró, según consignó CNN Chile.

Respecto al cambio de medida, señaló: “Nosotros pedimos hoy día la revisión de cautelares porque creemos que el tiempo transcurrido ya se ha dejado ver. Yo he aportado lo que más he podido y creo que eso es lo que se tiene que valorar. Y hoy día la jueza valoró mi colaboración con la investigación y eso es lo que voy a seguir haciendo desde mi casa”.

En cuanto a su participación en los hechos investigados, Villalobos fue tajante: “Desde el minuto uno reconocí en Fiscalía que le había pagado a dos funcionarios públicos por saltarme la fila. Y eso es la verdad y no lo voy a desconocer nunca, porque lo hice yo, nadie me lo pidió, nadie me lo sugirió nada. Lo hice yo”.

También defendió su decisión de haber grabado el audio que dio origen al caso: “No me arrepiento absolutamente nada de haber grabado el audio”. Sin embargo, expresó pesar por haberlo compartido con Yael Speisky (esposa de Rodrigo Topelberg, exsocio del factoring Factop de los Sauer, también investigado por la justicia). “Sí me arrepiento y me voy a arrepentir siempre de haberle entregado el audio a Yael Speisky porque confié en ella”.

Finalmente, Villalobos justificó su actuar asegurando que gracias a esa grabación, el caso salió a la luz pública.