Exdirector PDI Sergio Muñoz es condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada por caso Hermosilla

El exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, aceptó un procedimiento abreviado y fue condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva por delitos reiterados de violación de secreto, en el marco del Caso Audios. La sentencia, dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se produjo tras un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, evitando así un juicio oral. Muñoz admitió haber entregado información reservada de causas judiciales al abogado Luis Hermosilla, imputado en el mismo caso, que investiga tráfico de influencias y sobornos para acceder a datos privilegiados. Según la Fiscalía, las filtraciones incluyeron detalles de investigaciones como los casos Dominga, Vitacura, Enjoy y Torrealba, entre otros, muchas vinculadas al gobierno de Sebastián Piñera. El intercambio de mensajes entre Muñoz y Hermosilla evidenció una relación de confianza y colaboración. Uno de los chats muestra cómo el exjefe policial le informó sobre una diligencia clave: “El día de hoy viernes 5, a las 11 horas, personal BRIAC se trasladará hasta dependencias de Minería Activa Uno Spa, en la comuna de Las Condes”. Además de la pena principal, el exjefe policial deberá pagar una multa de 12 UTM (aproximadamente $823 mil), en 10 cuotas, y quedará con inhabilitación temporal para ejercer cargos u oficios públicos. Se le descontarán 414 días de prisión preventiva, cumplidos entre marzo y mayo de 2024. “Cometí un error que he asumido íntegramente. No he querido comprometer con nada a la Policía de Investigaciones”, aseveró Muñoz al salir del Centro de Justicia, añadiendo que es “un hombre honesto que cometió un error fatal”.