Hugo Gutiérrez (PC) descarta que su amigo Gustavo Hasbún (UDI) venda gestiones con parlamentarios

En medio del escándalo por el audio filtrado entre el exdiputado UDI Gustavo Hasbún y el contratista del MOP de La Araucanía, Bruno Fulgeri, una de las reacciones más airadas desde el gremialismo corrió por cuenta del diputado Jorge Alessandri.

El parlamentario planteó que es urgente que Hasbún “dé una explicación y diga al país a qué se dedica en el mundo privado, cómo cobra sus honorarios, cuál es el tipo de gestiones que hace y si esas gestiones están dentro del marco de la Ley del Lobby o no”.

Porque la duda sobre los servicios profesionales de Hasbún quedó rápidamente instalada, aun cuando el implicado aseguró a El Mercurio que mantiene una empresa de “asesorías técnicas”, pero no de lobby.

En círculos políticos, ronda la versión de que Hasbún aprovechaba su red de contactos, tejida desde sus tiempos de 8 años de alcalde y otros 8 años de diputado, para ofrecer el servicio de relacionamiento con congresistas; cobrando honorarios, porque -como diría el mismo parlamentario- “ojo que esto cuesta plata”.

Pero sus cercanos lo desmienten. El Mostrador contactó al diputado comunista Hugo Gutiérrez, a quien le une una amistad de años -y que trasciende las fronteras de la política- con el controvertido exparlamentario.

Consultado Gutiérrez si Hasbún en algún momento fue intermediario en alguna audiencia o reunión con él en su calidad de diputado, responde: “no, al menos conmigo, ningún tema en el Parlamento lo empujó en ningún sentido (…), conversamos de muchas cosas, por supuesto, pero de temas legislativos, que él haya tenido interés, ninguno”. “La amistad con Gustavo nunca estuvo referida a ningún tema de lobby puntualmente, siempre he sido muy cuidadoso”, añade.

Respecto a las versiones que circulan sobre los honorarios de Hasbún, el diputado comunista también niega haber estado en conocimiento de estos rumores: “No, no he escuchado de eso. No he sabido nunca que estaba metido en esta cuestión, salvo ahora cuando todos nos enteramos”, señaló.

Gutiérrez, además, sostiene que “hace dos meses atrás más o menos” que no habla con el exdiputado, y reconoce estar preocupado por la situación que enfrenta su amigo gremialista, imputado en la investigación por cohecho y tráfico de influencias que se tramita en La Araucanía. “Estoy preocupado, espero que pueda superar este momento difícil que está viviendo. Conozco a su familia, a su madre, es una mujer de mucho respeto, me preocupa la situación de Hasbún”, finaliza.