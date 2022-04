Los maltratos laborales que arrastra la nueva Seremi de Educación de Antofagasta

El 17 de marzo se dio a conocer que el Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Matilde Luisa Báez como la flamante nueva Seremi de Educación de Antofagasta. Báez, profesora de 70 años y que no ejerce hace más de diez, fue designada debido a su vasta trayectoria y expertiz en el rubro.

Hasta ahí, todo parecía indicar que era una decisión correcta, lo que cambió drásticamente en su primer día, donde desde el primer momento, tuvo roces y discusiones con los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta.

Así, denuncia un funcionario de aquella oficina, quien, en conversación con El Mostrador, sostuvo que desde que arribó, lo hizo con una actitud “avasalladora” y que con el paso de los días la situación se fue agravando. Tanto así que existe más de un sumario por maltrato laboral por parte de la actual seremi hacia funcionarios de la institución patrocinado por la Asociación Nacional de Funcionarios Mineduc (Andime).

Esto fue confirmado a través de un documento enviado por el Directorio Provincial Secreduc Antofagasta, dirigido al subsecretario Nicolás Cataldo en donde se señalaba que “en conformidad con lo establecido en el Estatuto Administrativo, la ley 19.296, la Política de Gestión y Desarrollo de Personas de la Subsecretaría de Educación y la REX 5572 de la misma Subsecretaría, es que hacemos llegar a usted dos denuncias de maltrato laboral, dirigidas en contra de la SEREMI de Educación, señora Matilde Báez Romero, las cuales están siendo patrocinadas por nuestro directorio de ANDIME”.

“Ella asumió el 17 de marzo con una actitud de cambiar a toda la gente. Ella quería poner a más de 10 personas. Vino con una actitud avasalladora, pidiendo funciones como que le consiguiera todos los currículums de toda la gente de la Secretaría Regional de Educación”, señaló.

El funcionario comenta que a raíz de este hecho comenzaron los maltratos de Báez, ya que se dio cuenta que no eran tan fácil echar a los trabajadores para contratar a quienes ella quería.

“Al ver que la mayoría estábamos con contrato, entendió que no era tan fácil. Ella no entiende del funcionamiento, no entiende que hay gremios, que se denuncia, entonces ella pensaba que era llegar y cambiar, y al verse envuelta en que hoy, 2022, no es tan así, empezó con los malos tratos y esa era la manera de que nos fuéramos, de cambiarnos. Tiene un desconocimiento de cómo funcionan los ministerios”, enfatizó.

A partir de este momento, la situación comienza a agravarse, ya que según indica el funcionario, ella ‘gritoneaba’ a los trabajadores, revisaba las oficinas de los funcionarios para ver si estaban trabajando y tenía una serie de actitudes controladoras debido a que cancelaba vocerías al no saber qué decir ante la prensa.

“Ella siempre molestaba a los funcionarios porque no estaban en sus oficinas sentados, sino que iban al baño. Cuando recibía cualquier llamado necesitaba altiro a las personas, entonces iba y si no estaba, se enojaba y gritoneaba. Si ella contestaba un llamado y como no sabía nada, iba a nuestra oficina y nos gritoneaba por que la dejábamos mal”, denunció.

Otro de los maltratos que se le adjudican a Matilde Báez guarda relación con generar ambientes de rumores entre los propios funcionarios, propiciando un mal ambiente dentro de la institución.

“Generaba ambientes de rumores. Si tu le ibas a explicar algo sobre una información a nivel central, ella se ponía a hablar de tus aspectos físicos, de tu actitud. Me parece que hay muchos intereses detrás de ella”, advierte.

Esta no es la única situación de esta índole, ya que la profesora arrastra una serie de denuncias por parte de docentes cuando se desempeñó como directora del establecimiento municipal de Antofagasta E-80 también por maltrato laboral.

“Me parece más un tema del Ministerio del Interior que no quiere asumir que es un error asignarla, porque estamos frente a una profesora que hace 10 años que no ejerce. Ella tiene antecedentes de maltrato en un colegio municipal y a que a los pocos días de que asumió ya tenga dos sumarios, es muy cuestionable”, sostiene el funcionario. “La salida se ha demorado por eso, no hacerlo tan evidente, no aceptar que escogieron mal”, añadió.

A pesar de la gravedad de la situación, hay otra arista que complica aún más a Báez. Y es que según comenta el funcionario la Seremi, ha cancelado diversas vocerías debido a no saber qué decir sobre los temas de la comuna, en donde destacan las lluvias en El Loa que han mantenido cerrados los colegios de la zona, el aumento de violencia en los establecimientos de Antofagasta y la paralización de docentes en San Pedro debido a que alumnos “van a clases en containers en Toconao”, denuncia.

En conversación con El Mercurio Antofagasta, el presidente de Andime, Egidio Barrera, comentó su preocupación al respecto, aludiendo a que “hay bastante molestia por la gente que llegó, porque tienen pasados complejos”.

“Nos da la razón en que las críticas que hemos hecho en los cargos que se han designado en el ministerio en cargos de directivos medio y también de nivel superior, especialmente en el caso de la Secretaría Regional Ministerial”, indicó.

“Hay bastante molestia por la gente que llegó, porque tienen pasados complejos. Ella tiene acusaciones por maltrato, acoso laboral, abuso, etcétera. Entonces estamos preocupados por los compañeros de los diferentes provinciales porque, ojo, solo se han designado a los seremi y aún tenemos tres regiones sin seremi, todavía no se designan y no hay ningún jefe provincial todavía”, añadió.

En la misma línea, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Freddy González, tildó de “aberración” el nombramiento de Báez al mando de la Seremi de Educación de Antofagasta.

“Encontramos que es de una aberración tremenda poner a personas que no tienen las habilidades blandas para poder dirigir equipos o ser líderes de una seremi tan importante como Educación. opinamos totalmente contrario a todo este tipo de vejámenes o vulneración a los derechos de los trabajadores en cuanto a su dignidad”, manifestó.

En la misma línea, González dijo que se encuentra estudiando la posibilidad de poner un recurso de protección o de tutela laboral en el Poder Judicial para salvaguardar a los funcionarios de los maltratos.

“No tiene las habilidades, puede tener la autoridad técnica, pero aquí se necesita liderazgo, una persona que tenga propuestas y buen trato con los trabajadores, no se trata solo de tecnicismos”, subrayó.

Según sostiene El Mercurio Antofagasta, Ante las diversas y transversales denuncias de maltrato y abuso laboral, la Seremi Matilde Báez dijo no tener antecedentes sobre las denuncias en su contra, por lo que no quiso dar declaraciones al respecto.