Vitacura entre los barrios más caros de América Latina

Pese a la inflación y desaceleración que sufre la economía en Latinoamérica, la plusvalía del metro cuadrado residencial en los barrios más exclusivos de las capitales de la región tiende a mantenerse. Las diferencias están dadas por la coyuntura de cada país, lo que actúa sobre el precio de la tierra y de las construcciones.

Bloomberg Línea realizó un ranking basándose en portales inmobiliarios y brokers de América Latina. En la mayoría de los países los valores se expresan en dólares, salvo Colombia y México, donde las propiedades se cotizan en moneda local y Chile, donde el valor está calculado en Unidades de Fomento. Sin embargo, en el informe final aparecen los precios reales convertidos a dólares para unificar y comparar.

Barrios premium

El top one del metro cuadrado premium lo encontramos en Buenos Aires, en Puerto Madero, con un precio de 6.171 dólares. El barrio cercano al muelle y que fue reconvertido y remodelado a partir de mediados de 1990, hoy reúne zonas residenciales, comerciales, gastronómicas y circuitos de arte, además de vista al Río de la Plata. Le siguen, muy por atrás, los barrios de Belgrano con US$3.235 y Palermo con US$ 3.184 el metro cuadrado.

Ciudad de México es la segunda capital con mayor plusvalía de sus viviendas. Aquí destaca la Primera Sección de Bosques de Chapultepec, en la comuna de Miguel Hidalgo, con un valor de 5.671 dólares el metro cuadrado. Este pulmón verde de la zona poniente del DF comparte paisaje con el zoológico, el jardín botánico, museos, centros culturales y lagunas, entre otras atracciones. También en la zona están los barrios Bosques de Chapultepec con US$5.661 el m2 y Rincón del bosque con un valor de US$ 4.799 el m2.

En tercer lugar está Santiago de Chile. Y Vitacura, con una cotización de US$ 4.110 el metro cuadrado en casas. La sigue la comuna de Las Condes con US$ 3.582 el m2 y Lo Barnechea con US$ 3.356 el m2. Sin embargo, en departamentos hay cambios en el ranking. Vitacura ocupa igualmente el primer lugar en los precios por metro cuadrado con US$ 3.909; sigue Lo Barnechea a US$ 3.771; y Las Condes, US$ 3.620 el metro cuadrado.

El cuarto lugar lo ostenta Montevideo en Uruguay, con el barrio Club del Golf, cerca de la Rambla en Punta Carretas, encabezando el listado charrúa con US$ 3.945. Luego se ubica el barrio Puerto Buceo, donde el metro cuadrado llega a los 3.729 dólares, y Villa Biarritz con US$ 3.304. En Uruguay, a diferencia de otros países, los departamentos son más caros que las casas.

Bogotá, capital de Colombia, ocupa el quinto lugar. Y el barrio que encabeza los precios es El refugio I Chapinero con un valor promedio de 3.155 dólares por metro cuadrado. El sector de Ginebra en Usaquen tiene un avalúo en torno a los US$ 3.027, seguido de San Gabriel Norte, también en Usaquen, con US$ 3.013 el metro cuadrado.

Las ciudades que completan el ranking son: Brasilia con Sector de Clubes Esportivos Sul (US$ 2.925); Barriada Costa Las perlas en Ciudad de Panamá (US$ 2.900); Barranco en Lima (US$ 2.411); y Cumbaya en Quito (US$1.666).







Cabe destacar que ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Punta del Este tienen altos valores residenciales, pero no fueron consideradas por no ser capitales.