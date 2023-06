Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco que incomodó a Sougarret

A Pacheco, nombrado por el Presidente Gabriel Boric el 30 de marzo del 2022, todos le reconocen su gran capacidad de trabajo, pero en los altos cargos ejecutivos de Codelco genera un problema: él no tiene facultades para hacer varias cosas que hace actualmente.

Un inesperado terremoto sacudió este martes a Codelco, luego de que el ingeniero André Sougarret renunciara a la presidencia ejecutiva de Codelco a la que llegó el pasado 29 de agosto del 2022. Es decir, duró menos de un año en su puesto.

A través de un comunicado y de una carta a sus trabajadores, Sougarret esgrimió razones personales para explicar su salida, además de apuntar que la empresa ha enfrentado problemas complejos los últimos meses y que ha tenido dificultades para conciliar esta situación con otros aspectos de su vida. Pero, según conocedores de la interna de la cuprífera, el responsable de estos problemas y de esta salida particular tiene nombre y apellido: Máximo Pacheco Matte, presidente del directorio de la estatal.

A Pacheco, nombrado por el Presidente Gabriel Boric el 30 de marzo del 2022, todos le reconocen su capacidad de trabajo, pero en los altos cargos ejecutivos de Codelco genera un problema: él no tiene facultades para hacer lo que hace actualmente. En su cargo, tiene reducidas facultades ejecutivas reales.

Conocedores dicen que se mete en la gestión con buenos motivos, porque es bueno en su trabajo. Pero el problema radica en que lo hace pasando a llevar a otros que cuentan con las facultades.

Sougarret y otros altos cargos llegaron a la cuprífera porque saben que Codelco enfrenta una época dura, donde hay que hacer varias intervenciones. Su salida, según conocedores, demuestra que no era el hombre, porque no tenía ni la energía ni la capacidad para hacerlo. Pacheco sí la tiene, pero no es el gerente general de Codelco, sino que el presidente del directorio, con facultades limitadas.

