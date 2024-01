El presente griego del fiscal nacional hacia Xavier Armendáriz

El problema que tenía en frente el fiscal nacional, Angel Valencia, no era sencillo de resolver: ayer se le acababa el plazo para pronunciarse respecto de la petición del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien solicitó remover al fiscal regional centro norte, Xavier Armendáriz, de la causa por delitos de lesa humanidad en la cual el líder de la policía uniformada es investigado.

Conocida es la rivalidad que se gestó entre Valencia y Armendáriz, y que tuvo un primer round público cuando el fiscal nacional publicó su nuevo listado de fiscales nacionales subrogantes, a inicios de la semana pasada, en el cual, en el número 1, siempre estaba Armendáriz.

Sin embargo, este 2024 dejó de aparecer en su lista y, en su lugar, Valencia puso al fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien además está coordinando a nivel nacional el nuevo equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). La resolución al respecto estaba tomada desde varias semanas antes y no era ningún misterio y por ello tampoco llamó mucho la atención en el mundo del Ministerio Público que, en forma casi coetánea a la publicación de dicha decisión, Armendáriz pidiera ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizar al general Yáñez en otra indagatoria que lleva, relativa a las responsabilidades del mando de Carabineros en casos de apremios ilegítimos ocurridos en el centro de Santiago, cuando el uniformado era el director de orden y seguridad de la institución, investigación en la cual también serán formalizados el director y subdirector de la época, Mario Rozas y Diego Olate, respectivamente.

Lo anterior no tendría ninguna complicación si los imputados fueran personas

comunes, pero no solo no lo son. El general Yáñez es el policía favorito del presidente Gabriel Boric y la decisión de Armendáriz puso al titular del Ministerio Público en un jaque, pues Valencia no podía parecer complaciente ante la petición del general (a juicio de varios fiscales, ello significaba sentar un pésimo precedente), pero tampoco podía mostrarse impávido frente al gobierno. Además, también preocupa el efecto interno que produce en las filas de Carabineros el hecho, por lo que adoptó una medida salomónica, que consistió en rechazar la solicitud de remoción del fiscal regional pero, al mismo tiempo, entregar la causa por delitos de lesa humanidad al recientemente nombrado fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, aduciendo la sobrecarga laboral que enfrenta Armendáriz.

Pocos, al interior de la fiscalía, creen que ese sea el real motivo de la decisión y se repite el concepto de un “presente griego” del fiscal nacional al jefe de la fiscalía que, entre otras, tiene bajo su jurisdicción a La Moneda y los ministerios.

Sin embargo, al mismo tiempo, pocos dudan que Armendáriz esté efectivamente sobreexigido y, además, ahora se le producirá un problema importante, dado que la fiscal Tania Sironvalle, jefa de análisis criminal de la fiscalía centro norte, pidió ser trasladada a la Fiscalía de Talagante para estar más cerca de su residencia, por lo cual Armendáriz deberá reasignar una serie de causas que estaban a cargo de ella, las que no solo son complejas desde el punto de vista criminal, sino también político, entre ellas la relativa al robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social.