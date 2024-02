Tomás Jocelyn-Holt se fue a las manos cuando le fueron a cobrar el arriendo

El exdiputado y excandidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt se encuentra en el ojo de un huracán financiero, tras ser acusado de tener una deuda que supera los $12 millones en arriendo.

Hernán Salinas, propietario de un inmueble en Las Condes, levantó serias acusaciones contra Jocelyn-Holt, alegando que este último no ha cumplido con sus obligaciones de pago de arrendamiento y gastos comunes.

“Pensé que era una persona de confianza, honorable, como le llaman algunos, pero eso es sólo nombre al parecer”, dijo Salinas al matinal de Chilevisión.

Salinas, quien inicialmente confió en la reputación política del exmilitante DC al iniciar el contrato de arrendamiento en marzo de 2022, ahora se encuentra en una situación complicada después de enfrentar retrasos constantes en los pagos y una falta de cooperación por parte del exdiputado.

De acuerdo al relato, el alquiler, que comenzó con la promesa de pagos puntuales, rápidamente se convirtió en una pesadilla. “Pagó la garantía más un mes de arriendo, pero ya al segundo mes se comenzó a atrasar”, señaló el afectado.

Salinas envió una carta de terminación del contrato, la que —aseguró— Jocelyn-Holt ignoró. Esto derivó en una demanda y una escalada de tensiones que culminó en un incidente físico entre las partes.

Cuando Salinas intentó recuperar su dinero, el expresidenciable mostró su lado más agresivo. “Como no pagaba, yo lo viene a ver, y él me agredió”, relató el dueño de la propiedad.

El evento ocurrió el 13 de enero y quedó registrado en las cámaras del lugar. El excandidato lanzó un manotazo hacia las manos de Salinas, aparentemente provocando la caída de un teléfono celular, y además, le dio un empujón.

“El hombre es un sinvergüenza, porque me decía que ‘cómo yo le estaba cobrando’. Así de caradura”.

Jocelyn-Holt fue detenido por Carabineros y ahora enfrenta una prohibición de acercarse a Salinas durante 60 días, mientras que la disputa financiera sigue sin resolverse en los tribunales.

En redes sociales, Tomás Jocelyn-Holt, quien ostenta el titulo de la menor votación obtenida hasta la fecha por un candidato presidencial desde el regreso a la democracia, desmintió parte de lo ocurrido en sus redes sociales.

“Se ha dicho que el departamento que ocupaba quedó inservible. No solo es falso, sino que en la causa civil constan dos certificados que dan cuenta del estado del inmueble al momento de su entrega, el 22 enero”, mencionó.

¿quién te ha dicho que me irrita? Me da igual… Tipos como tú creen poder salir de su desprestigio, usándome a mí.. cdo no tienes x dónde.. Tú has sido condenado.. Yo no. Tú eres lepra pa’tu gente.. Yo no tengo ese prob. Eres literalmente 1delincuente https://t.co/2d40IxOuSd

— Tomás Jocelyn-Holt (@tjholt) February 28, 2024