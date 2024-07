Los exigentes requisitos que tienen venezolanos en Chile para votar en la elección de este domingo

Solo 2.659 de los más de un millón 700 mil venezolanos avecindados en Chile, podrán votar en el único local existente para las elecciones presidenciales de este domingo en ese país: la Embajada de Venezuela en Santiago. El motivo: una docena de requisitos adicionales para quienes viven en exilio que puso como exigencia el Gobierno de Nicolas Maduro y el Colegio Nacional Electoral, y donde la mayoría de los trámites se gestiona en la Misión Diplomática en Santiago .

La situación parece asombrosa, considerando que debido a la crisis política y económica, la diáspora venezolana esta cifrada en 7,7 millones de personas por el mundo, según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), organismo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El padrón de 2.659 habilitados para votar el domingo dista de los más de 55 mil electores de la comunidad venezolana en Chile que sí pudieron participar del proceso electoral de primarias el 22 de octubre de 2023. En ese proceso se definió al candidato de la oposición para las elecciones presidenciales del domingo, en los que la oposición venezolana residente organizó sedes en Santiago, Concepción, Valparaíso e Iquique.

Pasaporte venezolano vigente; pasaporte expedido por el Consulado de Venezuela en Santiago (uno entregado en otro país no sirve); tener residencia definitiva en Chile; también sirve la cédula de identidad chilena con más de un año de vigencia y que expire no antes de 2025; estar inscritos en la plataforma “Sistema de Obtención de Documentos Consulares (SODOC)”, que según los residentes no figura en la legislación electoral; hacer la fila antes de las 18 horas; y estar inscrito en el padrón de habilitados para votar, son algunos de los requisitos cuestionados por los venezolanos residentes.

Pero hay otros escollos para los escasos votantes. “Yo estoy registrada para el SODOC en Buenos Aires, porque mi pasaporte lo saqué allá, y no acá porque acá se demoran dos o tres años en entregarlo. Entonces, como estoy registrada en esa plataforma en Buenos Aires, no puedo votar acá. Tampoco allá, porque mi Permanencia Definitiva está en Chile. Y en Chile, dónde esta la comunidad más numerosa, solo hay un consulado. mientras que Colombia, Bolivia, Brasil hay más de uno”, señala una de las electoras en las puertas de la sede de Calle Bustos, en Providencia.

“Hay personas que no podían venir hoy por la mañana, y podían salir a las 15 horas del trabajo, ellos no votarán. Mi mamá tuvo que ir dos días, desde las 5 de la mañana estuvo el primer día y no lo logró, porque solamente pasaron 25 personas, de casi 300 personas que habían en fila. Al día siguiente, fue a las 4 de la mañana y pudo salir casi a las 5 de la tarde con el trámite. Ella lo pudo hacer porque es ama de casa, pero una persona que tiene que pedir dos días de permiso de trabajo, y venir de Arica, o de Los Lagos, es muy difícil”, explica.

Según cuentan desde la oposición, “el CNE informó que iba a abrir desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril, pero en Chile inició el proceso el primero de abril, o sea solamente hubo 15 días para actualizar datos en el consulado”.

“El pasaporte venezolano lo entrega la Embajada, cuando quiere, a veces demora dos años. La Permanencia Definitiva puede ser ya un filtro importante. La plataforma SODOC es inconstitucional, es un registro de personas donde hay que inscribirse, se entregan todos los datos del residente y de su familia allá, que debe ir a la inteligencia. Esta plataforma digital la hacen para saber quienes y cuantos estamos fuera”, señala una residente opositora en Chile.

Este próximo domingo 28 de julio, los ciudadanos venezolanos saldrán a las urnas con el fin de ejercer su derecho al voto para escoger entre los 10 candidatos que se disputarán la presidencia del vecino país. Sin embargo, aunque existen varias opciones, en la intención de voto, los aspirantes Nicolás Maduro y el candidato opositor, Edmundo González, son los que cuentan con un mayor apoyo.