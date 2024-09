Devuelvan el Puma: chilenos en Londres pedirán repatriar helicóptero usado en “vuelos de la muerte”

“Picket outside the Chilean embassy in London”, es el llamado a manifestarse este 11 de septiembre en Old Queen Street, realizado por agrupaciones de derechos humanos integradas por chilenos en el Reino Unido, con motivo de los 51 años del golpe de Estado en Chile.

Este año, el “piquete” se suma a la campaña para repatriar un helicóptero utilizado en los llamados “vuelos de la muerte” efectuados en el regimiento de Tejas Verdes durante la dictadura de Pinochet, y que todavía es parte de la utilería de un campo de juego de paintball en Sussex, Inglaterra.

Pese a estar oxidado, desmantelado, en territorio británico (tras ser rematado por el Ejército en 2003) y a que nunca fue periciado, en el fuselaje del Puma H-255 aún puede verse parte del escudo del Ejército de Chile.

“Ese helicóptero está manchado de sangre (…). Por supuesto que no debería estar en un parque de diversiones”, dijo Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), a The Guardian en septiembre de 2023, cuando se supo de la noticia.

En esa misma línea, las agrupaciones de chilenos en el Reino Unido reiteran que “este pedazo de historia debe ser devuelto a Chile, para honrar a las víctimas y asegurar que sus historias nunca sean olvidadas”. El llamado a manifestarse en la capital británica fue hecho por la Asamblea Chilena en Londres, Colectivo Unidad Democrática, Bordando por la Memoria y la Agrupación de ex presos políticos chilenos en el Reino Unido.

La devolución del Puma H-255 había sido pedida a través de la plataforma Change.org, como un recordatorio más de que, tal como dijo el Presidente Gabriel Boric durante el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) el año pasado, cuando se cumplieron 50 años del golpe de Estado, “mi memoria está incompleta porque me faltan los detenidos desaparecidos”.

Ahora, en Chile, fuentes cercanas al espacio de memoria Londres 38 informaron a El Mostrador que más de 190 organizaciones han adherido a una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales –dependiente del Ministerio de Cultura– para “repatriar y declarar el fuselaje del Puma H-255 que se encuentra en las cercanías de Londres como monumento nacional”.

Además, detallan que, dado que la solicitud fue elevada en un formulario de Google con tiempo limitado, se ha solicitado a la agrupación Veteranos del 73 que envíe la solicitud al organismo correspondiente, si es posible, antes del 7 de septiembre.

Cabe recordar que el pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, junto con volver a la memoria el caso del mencionado helicóptero, el Gobierno anunció el ingreso de indicaciones para levantar el secreto impuesto al Informe Valech.