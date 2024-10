Ultraderecha demanda a Eurocámara por cordón sanitario que les excluye de puestos clave

El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo demandará a la Eurocámara ante el Tribunal General de la Unión Europea después de que el resto de grupos mayoritarios hayan excluido a sus eurodiputados de puestos internos relevantes por el cordón sanitario que se aplica a la ultraderecha.

En un comunicado, el grupo europarlamentario -tercero en número de escaños y en el que se enmarca el partido español Vox- anunció la demanda contra la institución, en la que reclama que se anulen las decisiones tomadas en julio cuando tras las elecciones al Parlamento Europeo se conformaron las nuevas comisiones parlamentarias y se eligió la cúpula de cada una de ellas.

Según la ley d’Hondt, que se usa para repartir estos puestos, a los Patriotas por Europa les hubieran correspondido dos presidencias de comisiones y varias vicepresidencias en las mismas, pero los grupos mayoritarios de la cámara ajustaron el reparto para asegurar que ningún eurodiputado de ultraderecha accediera a estos puestos de responsabilidad.

También quedaron excluidos de las vicepresidencias del Parlamento Europeo.

“Los Patriotas por Europa queremos que los resultados de las elecciones celebradas democráticamente en los Estados miembros se reflejen en los órganos de gobierno del Parlamento Europeo sin ninguna discriminación”, señalan en este comunicado.

A su juicio, el hecho de que el resto de grupos acordaran un reparto diferente de estos puestos infringe las reglas de procedimiento del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la diversidad política y viola varios artículos de los tratados comunitarios y la Carta de Derechos Fundamentales.

“La naturaleza discriminatoria de la decisión viola el principio de que todos los eurodiputados deben poder ejercer por completo el mandato que han recibido de sus votantes”, argumentan.

Se trata de decisiones, no obstante, que no toma el Parlamento Europeo como institución, sino sus grupos políticos por mayoría. El servicio de prensa del Parlamento Europeo dijo a EFE que no comenta sobre procesos judiciales en curso.

En este caso, la demanda contra la Eurocámara ha sido presentada por el eurodiputado francés y recientemente candidato de la extrema derecha francesa a primer ministro en las elecciones legislativas, Jordan Bardella, y la vicepresidenta del grupo y eurodiputada del Fidesz del húngaro Viktor Orbán, Kinga Gál.