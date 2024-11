Fiscal del Senado y el secretario general de la Corporación se verán de frente el 27 de noviembre

“Va a ser como cuando llega el exorcista a la reja de la casa”, dice un abogado cinéfilo del Senado. La metáfora alude al filme The Exorcist dirigido por William Friedkin, de 1973, que logró una abrumadora aceptación del público, y a la famosa escena donde el padre Merrin llega a la reja de una casa en tinieblas con la esperanza de restablecer la normalidad en un ritual. Con expectación los funcionarios de la Cámara Alta esperan el arribo del fiscal Javier Norero, tras ser reincorporado al servicio por la Corte Suprema a raíz de un despido “ilegal y arbitrario” en un fallo unánime.

Según explican empleados del segundo poder del Estado, esto sucede después que durante un año el fiscal del Senado, Javier Norero, diera una infatigable lucha en tribunales contra el secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán, logrando por primera vez derrotarlo ante la Justicia con un recurso de protección por despido injustificado.

Otros 10 funcionarios, solo tres para los asesores de Guzmán, lo intentaron sin éxito. Por eso la expectación ante la llegada de Norero, la que se contempla para el 27 de noviembre.

Transcurrido más de un mes desde el fallo de la Corte, a fines de octubre se materializó el cúmplase de la sentencia. Pero Norero todavía no regresa a su antigua oficina del Congreso.

Norero arribará como un rockstar. Su reintegro es esperado por una veintena de funcionarios que consideran su regreso como “un acto de justicia”. Fuentes de la Corporación señalan que un grupo de funcionarios prepara un especial recibimiento, “sin cotillón, pero con decoraciones que más que navideñas buscan destacar su triunfo” ante el secretario general y la Comisión de Régimen Interno que, según indican, rechazó recibirlo porque –a su juicio– estaba bien despedido.

A su arribo, irá a pedir una nueva credencial al Departamento de Personal y las llaves de su oficina.

No es la única novedad. El fiscal que retoma sus funciones recibió los 11 salarios que el Senado le adeudaba por su despido injustificado, desde diciembre de 2023, lo cual asciende a alrededor de 90 millones de pesos y que la Corporación debió desembolsar del erario público.

El despido “mal efectuado” y sus costos han reabierto las críticas entre los senadores detractores de Guzmán sobre el manejo de la administración del Senado. Sin embargo, también legisladores adherentes al estilo de Raúl Guzmán consideran que son “cosas que pasan”. No obstante, ninguno de sus adherentes quiso defenderlo en público para esta nota.

El Mostrador intentó comunicarse con el secretario general del Senado, pero los llamados no fueron respondidos y los mensajes de WhatsApp fueron bloqueados por el jefe del servicio.

Norero fue desvinculado tras la emisión de la resolución Nº P-205/2023, fechada el 29 de noviembre de 2023, donde Guzmán puso fin anticipadamente a sus funciones. Tras su despido, Norero presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por despido ilegal contra el señalado secretario de la Corporación, el cual fue acogido en febrero de 2024 y constituyó la primera derrota de Raúl Guzmán en un tribunal, luego de varias denuncias que sorteó.

El juicio recibió el respaldo del líder de la ANEF, quien en entrevista con El Mostrador aseguró que era “hora de que el secretario del Senado diera un paso al costado”.

También varios senadores cuestionaron la gestión de Guzmán. En septiembre, el senador Ricardo Lagos Weber, considerado un legislador cauteloso en la polémica, rompió el silencio con hastío –dicen–, porque la lista de “episodios del secretario general ya pone en entredicho” a la Cámara Alta.

“Este es un tema que lleva casi un año y es tiempo que se establezca un cierre definitivo de acuerdo a lo que dice este fallo. No se puede seguir con una disputa que afecte a la institución. Régimen Interior deberá dar las luces de cómo enfrentar este tema a la luz de estos nuevos antecedentes”, sentenció a El Mostrador el senador Lagos Weber, expresidente de la Comisión de Régimen entre 2016 y 2017.

Su par Iván Flores (DC) deslizó que el sueldo de Norero debía pagarlo Guzmán. “Él ha tomado decisiones respecto de funcionarios que teniendo fuero igual han sido despedidos (…), asociaciones de funcionarios recurren a tribunales internacionales, la Corte Suprema por 5 a 0 declaró que el despido fue ilegal y, por lo tanto, el secretario general, como ministro de fe, como abogado, como exfiscal y además con un equipo de asesores, se equivocaron. La pregunta es si esos equívocos no podrán haber sido similares a otros despidos que han ocurrido al interior del Senado (…). Habiendo el Senado contratado a otra persona con un cargo distinto, pero entiendo ocupando parte de ese presupuesto, ¿de dónde va a salir la plata para pagarle los meses que el señor Norero no trabajó y que hoy día deben pagarse? Son más de 80 millones, claramente va a afectar el presupuesto de la Corporación. Y ¿quién paga las costas del juicio? Creo que la Corporación no debe pagar costa alguna”, cuestionó Flores hace algunas semanas.