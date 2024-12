Cecilia Roth denuncia que Milei ahoga el cine argentino con recortes, censura y miedo

Cecilia Roth, la actriz argentina más premiada y reconocida a nivel internacional, denuncia que el presidente Javier Milei ha instalado la censura y el miedo en el cine de su país, ahogado por los recortes y la batalla emprendida contra la cultura.

La ‘chica Almodóvar’ argentina, intérprete de papeles inolvidables en filmes como ‘Todo sobre mi madre’,’Un lugar en el mundo’ o ‘Martín (Hache)’, recibe a EFE en su vivienda de Buenos Aires para desgranar, paso a paso, cómo ha golpeado la ofensiva de Milei a las artes.

“El Gobierno está censurando, lo sé, lo veo, lo siento […]. No se puede hablar sobre la dictadura, ni de género, ni de cambio climático, y no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. Es increíble y estamos tragando”, afirma.

Cecilia Roth menciona el caso de la cantante y actriz Lali Espósito, quien posteó un mensaje contra el presidente libertario y, desde entonces, es blanco de los ataques del Gobierno y de un “ejército de trolls” en las redes sociales.

“Lo que da miedo es la naturalización de todo esto, que un señor que está en el Gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico”, remarca, al destacar: “es la guerra contra el progresismo”.

Milei “tiene características psicopáticas absolutas, no tiene la menor empatía. Me da igual su historia personal, que lo hayan tratado mal de niño, eso no justifica nada, y menos que sea presidente y que ejerza desde ese lugar de niño roto, está gobernando un país de la manera más cruel. Estamos retrocediendo en Argentina exponencialmente”, añade.

Desmontando la cultura

La actriz explica cómo, desde que Milei asumió el poder -el 10 de diciembre de 2023-, se han recortado fondos y desmontado la estructura de apoyo a las artes.

Según un análisis de Chequeado, un medio de comunicación argentino sin fines de lucro especializado en la verificación de datos, y cifras del Ministerio de Economía, en los primeros nueve meses de 2024 los principales programas culturales incluidos en el presupuesto se redujeron un 54%.

Frente a esta situación, Roth habla del Instituto Nacional del Cine y las Artes (INCAA): “Además de apoyar con subsidios, era autárquico, no dependía de la limosna del Estado. No es que dejaron de dar dinero al INCAA, lo desmantelaron”.

El INCAA se encargaba de impulsar el cine en el mundo, de llevarlo a los festivales. Roth avisa de que Argentina “no va a estar en ningún festival” y de que puede haber una fuga de talento.

También ha ocurrido en la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y en el Centro Cultural Kirchner, rebautizado como Palacio Libertad, lugares donde “están echando al personal lentamente: a las tres de la mañana de un viernes te puede llegar un despido por mail. Es de una crueldad brutal”, cuenta.

“Creen que todos son ‘K’ [kirchneristas], comunistas y socialistas”, prosigue la musa de Pedro Almodóvar y Adolfo Aristaráin, quien insiste en que “todo está teñido de un lamentable olorcito ultraderechista, ultralibertario, ultra anarcocapitalista, todo ultra”.

“Miedo a que te puteen”

¿Hay miedo?, pregunta EFE a Cecilia Roth. Se queda pensando y responde: “No es el miedo que se tenía en la dictadura, ahora no necesitan secuestrarte y desaparecerte; te escrachan y te cancelan, te vuelven loco. Es miedo a la permanente angustia de que tienes que bancarte (soportar) todo esto, que te puteen, que te insulten […]. Hay miedo a no trabajar, a que te echen y no te contraten”.

A su juicio, el país “se va a quedar enflaquecido a niveles impensables. Milei fue recortando, recortando, sacando esa motosierra infernal. Y nosotros y nosotras, en shock, mirando pasar a Milei delante de nuestros ojos y con una oposición profundamente tocada”.

“El Gobierno anterior tuvo errores históricos y la gente se cansó. Esa es la verdad y hay una vengancita lógica. Yo lo entiendo, no juzgo a nadie que haya votado a Milei. Sí a los señores que están ganando mucho dinero, pero al pueblo no. Yo juzgo a los Gobiernos anteriores y les pregunto: ¿qué pasó? Ustedes son los culpables”.

Y prosigue: “Los dirigentes de la oposición -la izquierda, el peronismo y el kirchnerismo- están enmudecidos, pero la gente no. Hay una enorme resistencia, una lucha tranquila, un movimiento que se está armando en silencio”.

“Yo deseo, con todas mis fuerzas, que todo esto sea un mal recuerdo”, concluye.