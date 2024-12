Alcaldesa San Martin le pone traje de combate a la seguridad de Las Condes

Su triunfo, sin duda, fue parte de las sorpresas —no tan sorpresas— que dejó la elección municipal de octubre pasado. La concejala Catalina San Martín derrotó a la exministra Marcela Cubillos —golpeada por el caso de su “sueldo universitario”— y se convirtió en la nueva alcaldesa de Las Condes. Asumió el cargo este viernes 6 de diciembre, desplazando a la saliente jefa comunal de la UDI, Daniela Peñaloza, para los próximos cuatro años.

Lo curioso no es solo que San Martín se haya presentado como candidata independiente de centroderecha, siendo exmilitante de Evópoli. Afirmó que Las Condes, histórico bastión del gremialismo, “fue una caja pagadora”, y hoy decide dar un paso inédito en materia de seguridad pública, vistiendo con traje de combate a la Dirección de Seguridad Pública del municipio.

Y es que lo que sí fue una sorpresa es que al cargo —una posición de total confianza de la alcaldesa y que coordina el aparataje de vigilancia de la comuna— haya llegado el general de división del Ejército (R) Christian Bolívar, una designación inédita en materia municipal.

El militar, con experiencia en la coordinación con policías en el norte como jefe de la Defensa Nacional en Tarapacá durante la pandemia, y en el sur y a nivel nacional como comandante de Operaciones Terrestres (COT) hasta el año pasado, reemplazará en el cargo al administrador público y magíster en Ciencias Políticas Pedro Guerra, quien ahora ejercerá el mismo puesto de director de Seguridad en la Municipalidad de Lo Barnechea, bajo el mandato del nuevo alcalde Felipe Alessandri (RN).

El currículum de Bolívar, también coronel y oficial del Estado Mayor Conjunto, incluye un magíster en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército de Chile y un Master of Arts (MA) in Defense Studies por el King’s College London (University of London, Reino Unido). Además, cuenta con experiencia académica: desde 2014 ejerció como director de la Academia de Guerra del Ejército, donde fue profesor entre 2010 y 2013.

La llegada del general Bolívar a Las Condes también se da en el marco del segundo fast track legislativo de seguridad. Las comisiones unidas de Defensa y Seguridad del Senado actualmente están en el proceso de estudio de las indicaciones a la ley que establece normas sobre las reglas del uso de la fuerza (RUF). Iniciativa que ingresó al Congreso Nacional en abril de 2023 y que se encuentra en segundo trámite constitucional. Lo anterior, en medio de presiones para que junto al proyecto de infraestructura crítica -que se encuentra en la Comisión de Defensa del Senado puedan habilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ejercidas por las policías.

Además, la contratación del militar acontece luego del despacho a ley del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que forma parte del fast track legislativo acordado entre el Gobierno y el Congreso. Desde el Ejecutivo han subrayado la necesidad de seguir avanzando en esta agenda.