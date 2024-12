Polémica por libro de Axel Kaiser: académico Gad Saad acusa “robo masivo” de propiedad intelectual

“Me he enterado de que alguien ha cometido un robo MASIVO de mi propiedad intelectual”. Si bien no mencionó su nombre, ese alguien podría ser Axel Kaiser, abogado y presidente de la Fundación para el Progreso. Quien hace la acusación es Gad Saad, profesor de marketing libanés-canadiense en la Escuela de Negocios John Molson.

Todo comenzó en las redes sociales, cuando el escritor y exconstituyente Jorge Baradit acusó a Kaiser de haber plagiado en su libro “Parásitos mentales” la obra de Saad “La mente parasitaria”.

Pero más allá del round protagonizado por Baradit y Kaiser, fue el propio profesor de la Universidad de Concordia (Canadá) quien denunció un robo masivo de propiedad intelectual. Las respuestas hicieron referencia al texto del chileno, quien en su cuenta de X se describe como “best selling author”.

“Es sencillamente asombroso que la persona en cuestión haya podido ser tan descarada al respecto. Manténganse atentos“, comentó Saad, quien también es conocido por su mirada que aplica la psicología evolucionista al marketing y al comportamiento del consumidor.

