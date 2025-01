Tras discurso “antiwoke” en Davos de Milei, gobierno argentino hace control de daños

“El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad ante la ley”; “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: son pedófilos”; “la ideología woke es un virus mental”; “Elon Musk injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo”; y “la paz nos volvió débiles”.

Son solo algunas de las frases que el presidente argentino, Javier Milei, emitió en el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre que reúne cada enero a más de tres mil líderes globales para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones. Su discurso no se alejó mucho de lo que siempre ha sostenido como líder de “La Libertad Avanza”. Sin embargo, numerosos cuestionamientos durante el encuentro internacional impactaron en la Casa Rosada, por lo que —según reveló el diario La Nación—se ideó “un plan de ajuste comunicacional”.

El Gobierno argentino tuvo que salir hacer un control de daños para suavizar el impacto de las polémicas declaraciones del presidente Milei en Davos. De acuerdo al citado medio, este giro en el discurso gubernamental comenzó el domingo pasado, cuando Milei emitió una serie de publicaciones aclaratorias en redes sociales, y continuó con reuniones reservadas durante el lunes, antes de la conferencia de prensa del portavoz presidencial, Manuel Adorni, el martes.

Desde la Casa Rosada negaron que las encuestas de opinión influyeran en el cambio de tono, y aseguraron que el gobierno argentino no está atacando al feminismo, sino a los “negocios asociados” a este. Según Adorni, las críticas que surgieron son parte de una campaña de “tergiversación” orquestada por la izquierda.

Eso sí, el portavoz defendió el concepto de “igualdad ante la ley” y se mostró contrario a las versiones extremas de la ideología de género. Rechazó, además, las interpretaciones que vinculan la homosexualidad con la pedofilia, enfatizando que se trata de un “infantilismo” malinterpretar las palabras del presidente. En cuanto a las manifestaciones sociales que se están organizando en respuesta a los comentarios de Milei, Adorni calificó de “legítima” la marcha convocada para el sábado, pero destacó que “no vamos permitir que detrás de una causa noble haya un negocio”.

A pesar de las tensiones internas dentro de la coalición oficialista, algunos de los cuales han expresado críticas al discurso presidencial, el Gobierno intenta minimizar la repercusión. La Casa Rosada considera que las críticas de figuras como Jorge Macri —Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires— forman parte de una “disputa política” por el control del territorio porteño. Sin embargo, según recalcaron fuentes de La Nación, desde el Gobierno argentino se reafirmó que no hay espacio para la autocrítica, sino que se responde a lo que consideran una campaña de desinformación.

El Gobierno de Milei defiende eliminar figura de feminicidio “en nombre de la igualdad”

Este mismo martes, el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, defendió los planes del Gobierno de Javier Milei de eliminar del Código Penal la figura de “feminicidio”, al considerar que no hay diferencias entre el asesinato de una mujer y el de un hombre.

“A mí, la verdad, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos no tengas ningún tipo de connotación adicional por eso”, afirmó Adorni en la misma rueda de prensa tras el polémico discurso de Milei en Davos sobre el feminismo y el colectivo LGTBI.

“Estamos trabajando para que a todos los argentinos se nos trate igual ante la ley. Esto va en línea con eso, no de sacarle ningún derecho a ninguna mujer”, argumentó Adorni.

El portavoz presidencial añadió: “No necesitamos el Ministerio de la Mujer, ni tantas otras cosas, tal vez hay que preguntarse qué tanto ha cambiado la realidad de las mujeres por una definición en términos literarios o gramaticales”.

Consultado sobre si el Gobierno tiene planes de derogar la ley del aborto, sancionada en 2020 tras años de lucha feminista, Adorni expresó que “no está ni en la agenda”.

Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada y del Congreso se comenta que si La Libertad Avanza, el partido de Milei, logra suficientes apoyos en las elecciones legislativas, podría ser una de las medidas que adopte el Gobierno a finales de año.