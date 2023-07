Una negra semana para la derecha

El frío llegó para quedarse luego de unos días de lluvia y mucha nieve en la cordillera, en una semana donde sorprendentemente el oficialismo y específicamente Revolución Democrática salieron del tablero para entregarle el protagonismo a la derecha.

Una derecha que fracasó estrepitosamente en su acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Ávila. El gobierno respiró, “pero va a respirar poco”, me dijo el diputado Francisco Undurraga (Evopoli), uno de los protagonistas de la jornada del miércoles pasado.

Actuación especial tuvo el diputado Diego Schalper, que habló el miércoles de fractura en Chile Vamos, sin asumir su responsabilidad en cuatro acusaciones constitucionales fracasadas y una interpelación a la ministra Carolina Tohá, que sólo logró fortalecerla. Compleja la situación del diputado.

Esta semana además se cumplió lo que señalamos en nuestro último + Política: no había agua en la piscina para la reforma tributaria o pacto fiscal.

En el mundo de los gremios empresariales me reconocieron que hoy las posiciones más duras están en el Parlamento, más que en el sector privado. Son los parlamentarios de derecha los que han dicho que no están dispuestos a ceder en la reforma tributaria o de pensiones.

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, fue noticia esta semana por la ley Karim de acoso laboral y el anuncio de un plan nacional de capacitación. El viernes se conoció de una reunión en su ministerio para abordar la reforma de pensiones con la oposición y otros ministros relevantes del gobierno. Fue un avance que estuvieran todos en una misma sala. Eso sí, su objetivo de lograr que la oposición firmara un protocolo de acuerdo en la reunión no tuvo éxito. La UDI, RN y los Republicanos no quisieron firmar.

Había optimismo, ya que comienza a moverse nuevamente esa agenda y Evópoli se abrió a apoyar que parte del 6% de cotización adicional vaya a un fondo de solidaridad, tirándole un salvavidas a un proyecto que estaba en problemas.

El que está pasando por un mal momento es el Partido de la Gente, que tras haber logrado cerca de un millón de votos para su candidato presidencial Franco Parisi, no se recupera de la derrota en las elecciones de consejeros constitucionales, donde no obtuvo escaños.

“El partido está hecho pedazos”, me dijo un militante. El miércoles apareció Franco Parisi en el programa Bad Boys, vino a Chile para intentar aquietar las aguas y a repartir cajas de alimentos en ollas comunes a cargo del PDG.

Entrevistamos también al periodista Nicolás Copano para preguntarle el por qué de su obsesión con el Frente Amplio y, específicamente con Revolución Democrática. Confesó que ha votado por ellos y analizó el mal momento por el que pasa este conglomerado.

Un poco de Rock & Roll y un poco de cultura: La polémica por la Feria del Libro de Frankfurt no es relevante luego de esta nueva pelotera que afecta al ministerio de las Culturas. El bonus track de esta semana es contarles que su titular, Jaime de Aguirre, no tuvo interés en participar de las celebraciones de los 40 años de Los Prisioneros. Aprovechamos en nuestra sección de recomendaciones para revisar temas clave de esta banda de los 80.

UNA SEMANA NEGRA PARA LA DERECHA

El miércoles 12 fue un gran día para el oficialismo porque llevaba tres semanas sin respiro, ahogado en el Caso Fundaciones. Pero al caerse la acusación constitucional contra el ministro de Educación pudo celebrar una victoria y logró reflotar su discurso identitario que estaba bastante olvidado. Mostraron que el oficialismo “está junto”, me dijeron en la derecha.Imposible un peor escenario para la derecha. Gonzalo Müller fue categórico y me dijo que era lamentable lo ocurrido. “Apareció una oposición dividida, quebrada, es un retroceso muy fuerte porque demostramos que estamos en posición para ganar una elección, pero que no estamos preparados para gobernar”.

Uno de los principales errores de esta acusación fue haber permitido que Marcela Aranda (“Bus de la libertad”) declarara en la comisión de admisibilidad de la acusación constitucional, donde dijo: “su condición [refiriéndose a la homosexualidad del ministro] impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros”.

Es unánime entre los parlamentarios y líderes de derecha con que conversé esta semana que la derrota fue monumental para el sector, porque el resultado demostró que no lograron generar un ambiente de mayoría, ni mostraron coordinación entre sus parlamentarios. “Las bancadas no conversaron entre sí para ponerse de acuerdo”, me dijeron. La gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de “quiebre” en Chile Vamos después de la derrota.

El gran damnificado fue el diputado Diego Schalper (RN). Esta es la cuarta acusación constitucional que fracasa en menos de un año y medio de gobierno. En varias de ellas el rol del diputado Schalper ha sido clave, además de ser uno de los impulsores de la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, tristemente recordada en la oposición como el día en que Tohá saltó a la fama por su actuación y por la serie de memes que destacaron su intervención frente al diputado Andrés Longton.

Esta acusación constitucional la comenzamos a comentar hace dos semanas en + Política y hasta el lunes el escenario era complejo para el ministro de Educación. Un colaborador del ministro Ávila me comentó el domingo su preocupación, porque en la prensa no aparecía ninguna autoridad de gobierno apoyando o blindando a su ministro de Educación. Existía asombro en el círculo del ministro por esta ausencia de apoyo. Todo cambió el martes donde los ministros Tohá, Álvaro Elizalde y Luis Cordero salieron a apoyar al ministro Ávila.

En una movida que sorprendió en positivo del ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se logró tranquilizar a la bancada DC que había amenazado con apoyar la acusación si no le garantizaban que asumirían la mesa de la Cámara el 24 de julio próximo. Hasta el cierre de esta edición seguían las conversaciones con el PC para que permitiera a la DC subir a la mesa.

RN es la que sale más perjudicada en este episodio, porque se confirma que el partido es “un circo”, otros lo califican de “un gallinero”. El protagonismo del secretario general Diego Schalper y sus palabras de que la actuación de Evopoli fue “una puñalada en el corazón”, terminaron por liquidar a la mesa liderada por Francisco Chahuán, que cierra su período el próximo 19 de agosto. Las señales no son buenas con la aparición de una lista liderada por Francisco Orrego y en la que participaría Carlos Larraín. El surgimiento de una tercera lista encabezada por el senador Rodrigo Galilea tranquilizó un poco el ambiente en el partido.

Mención especial merece la respuesta del diputado Francisco Undurraga (Evopoli) a un meme que circuló donde aparecía celebrando el entierro de Chile Vamos. Es ampliamente conocida la discapacidad que tiene el diputado, que incluso escribió un libro al respecto y ha participado activamente en la Teletón. Undurraga tomó el meme y agregó un texto “Es la única foto que tengo con dos brazos y 10 dedos, gracias, de verdad me EMOCIONA”.

LA ADVERTENCIA DE SU SECTOR A LOS EMPRESARIOS

En el Congreso me dicen que el hito de la confrontación de los parlamentarios de derecha con el sector empresarial fue cuando trascendió que había reuniones informales entre el ministro Mario Marcel y representantes de la CPC y la Sofofa. La molestia se hizo pública y notoria luego de los encuentros del Presidente Gabriel Boric con los líderes de ambos gremios.

La queja de la derecha parlamentaria era que las reformas se discutían en el Parlamento. En esto fue muy claro el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que dijo: “cuando se habla de leyes se habla con los parlamentarios, los que hacemos las leyes”.

En los últimos meses quedó claro que los parlamentarios del sector son más duros que los empresarios en las negociaciones de las reformas económicas. “Nosotros nos debemos a nuestra base electoral, en eso no nos perdemos”, me dijo un representante de la derecha.

El ejecutivo de un importante grupo económico me explicóque “al gobierno de Boric se le dio vuelta el país después del triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre y de las elecciones de consejeros constitucionales el 7 de mayo y creen que pueden seguir negociando como si no hubiera pasado nada”.

Es el resultado de estas dos últimas elecciones, unido a la baja popularidad del gobierno, lo que ha envalentonado a los parlamentarios en las negociaciones de las reformas tributaria y de pensiones. “A las AFP lo que les importa es seguir existiendo, pero a nuestra base electoral le preocupa más mantener la propiedad de los fondos”, me explicó un parlamentario.

Al inicio del gobierno hubo muchos representantes del sector privado y empresarios que dijeron estar disponibles para negociar un aumento de los impuestos. Pero “eso iba en contra de lo que ha postulado históricamente la derecha, siempre hemos estado en contra del aumento de los impuestos, no íbamos a apoyar una medida que subiera los impuestos”, me dijo otro diputado.

Una prueba de que los empresarios entendieron el mensaje fue la carta pública de la CPC del 6 de junio pasado donde abordaron el “pacto fiscal” y aclararon: “Si bien es evidente que no nos corresponde negociar ni aprobar proyectos de ley -tareas que radican exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo-, sí es nuestro deber, como representantes de miles de empresas de diferentes rubros, tamaños y regiones, dar nuestra opinión y promover políticas eficaces para el desarrollo de Chile”.

Un senador de la UDI considera que las organizaciones gremiales de los empresarios se han ido politizando en los últimos años. Un observador del medio económico me agregó: “después del escándalo del financiamiento de la política los empresarios cortaron esa relación interpersonal con los políticos y funcionan a través de canales institucionales, como los gremios o empresas de lobby como Azerta, Extend, Imaginaccion, entre otras”. En los últimos meses los parlamentarios de derecha han sabido aclararle a los gremios empresariales que son ellos los que llevarán la relación con el gobierno.

FRANCO PARISI, ¿EL SALVADOR DEL PDG?

El Partido de la Gente no levanta cabeza. Sus militantes esperaron ansiosos el programa Bad Boys del miércoles para ver a Franco Parisi en Chile. Los trascendidos decían que había llegado el martes y aparecería en el programa. Parisi vino a arreglar los entuertos que tienen dividido al partido, me explicaron sus militantes.

La colectividad que nació el 2021 y luego de siete intentos por constituirse como partido político, obtuvo con su candidato presidencial Franco Parisi, el 10% de los votos, eligió seis diputados y 26 cores. Un gran logro que lo dejó posicionado en la política. Sin embargo, en la elección de consejeros constitucionales no sacó ningún escaño.

Después de la derrota en las elecciones de consejeros el 7 de mayo, el partido entró en una crisis que los tiene divididos. Franco Parisi -dicen los militantes- ha mantenido distancia de la contingencia partidaria y por eso era tan importante su visita esta semana.

El tema más inmediato y que concentra la molestia es que el 19 de julio termina el período de la actual mesa y no se ha llamado a elecciones o realizado ningún cónclave para establecer las fechas del proceso de elección de la nueva mesa. El actual presidente del PDG es Luis Moreno y el secretario nacional es Emilio Peña. Militantes señalan que ellos no se han comunicado para dar a conocer detalles de lo que va a pasar después del 19 de julio.

En el PDG hay voces que señalan que los malos resultados de la elección de consejeros constitucionales se debieron al caso de Karla Añes, que estuvo condenada por tráfico de drogas. Otro sector del partido dice que fue un error expulsarla y que deberían haberla apoyado, que ella había pagado con cárcel su error y que era importante mostrar que era un partido inclusivo.

Conversé con algunos militantes y todos coinciden en que no existe relación con la mesa. La ex presidenta metropolitana del PDG, Valeska Oyarse, dice que “hacen todo a escondidas, no dan la cara” y describe el PDG actualmente como “una bolsa de gatos”.

Otro caso que indignó a los militantes con que conversé es la devolución por gastos electorales de $ 95 millones que hizo el Servel a los conductores de Bad Boys, Juan Marcelo Valenzuela y Giancarlo Barbagelata, por concepto de “creación campaña”. El cuarto integrante y más cercano a Franco Parisi, Pedro Gubernatti, dijo que renunciaría al PDG y al programa después de conocida esta transacción.

Coinciden en el PDG que luego de la ruptura que hubo entre sus diputados a raíz del apoyo a Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, esa bancada perdió toda incidencia en la escena política. Prueba de ello -dicen- es que apareció dividida en la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Ávila, y no participa en la discusión de la nueva mesa de la Cámara. La visita sorpresa del ex candidato presidencial y líder del partido podría mejorar los ánimos y aclarar la elección de la nueva mesa del PDG.

PREGUNTAS A NICOLÁS COPANO: “A RD LOS VOTÉ MÁS DE ALGUNA VEZ”

Nicolás Copano y su página www.copano.news es una importante fuente de información sobre el gobierno y especialmente de los partidos del Frente Amplio. En este sitio Copano reveló esta semana: “Todo lo que hay que saber de la fundación de la hermana de Jackson” y “La increíble historia de ‘el topo’ del Apruebo que traicionó a su comando y filtró información clave al Rechazo”. En esta entrevista Copano aclara su filiación política y opina sobre la compleja situación de este lote político.

-Se habla mucho de que eres cercano al Frente Amplio, ¿qué hay de eso?

-Quizás me confunden con mi hermano que estuvo inscrito en RD. Este mes cumplo 20 años en medios y a ellos los conozco por entrevistas y coberturas que me han permitido cruzar palabras o entrevistarlos. Nunca milité. Y por supuesto los voté más de alguna vez, como a muchos proyectos liberales o progresistas que sintonizan con mi línea de pensamiento.

-¿Qué ocurrió que están tan maltrechos?

-El Frente Amplio tiene mucho de la sociedad chilena. De partida, en sus filas hay un duelo de clase importante, no hay café o whatsapp donde no te digan “mira lo que hicieron estos cuicos” cuando cometen alguna torpeza. Por otro lado, hay una eterna crítica a la dirigencia sin entender demasiado los grados de exposición en los que se encuentran. Para mí, el chileno es poco compasivo y le avergüenza discrepar, entonces se suma a la patada grupal. Si le das cancha, te pierde el respeto rápido. Lo que ocurre con Democracia Viva es muy preocupante. Además, quedó sucio el concepto “Fundación” y hay mucha gente que hace política desde ahí. Entonces va a haber gente que no la va a perdonar. Es muy complejo.

Creo también que con el tiempo han perdido la calidad de “frente” (por Frente Amplio) y por desgracia no han sido tan amplios. También hay mucho “militante app”: que tira likes y con eso cree que está haciendo política. Twitter te nubla. Y eso invisibiliza al territorial que por desgracia queda inmerso en el meme ñuñoíno y se invisibiliza su valor. Me parece que es lógico que haya una fusión entre Convergencia y RD. No tengo duda que les haría muy bien ese intercambio.Comparto la reflexión de Fuguet sobre esta generación política: es como Canal 2 Rock&Pop. Va a quedar algo de eso. Los rostros de Canal 2 son hoy “el mainstream” y por supuesto habrá cierta travesía en el desierto de uno que otro. Es interesante ver lo que está pasando.

-¿Está en crisis el FA?

-Enfrentan la crisis por varios motivos. Uno es el pensamiento mágico que sufren a veces confundiendo simpatías con capacidades. Sin embargo, aún creo que queda tiempo. Enfrentan un contexto único. ¿Cuándo había existido un gobierno que tuviese que vivir una elección por año?

Lo otro es que comunicacionalmente (y aquí está lo complejo) les cuesta mucho “tener” la pelota, “tener tres días de paz” en un estado de crispación mediática. Sin duda es un escenario global en que sufren todos los gobiernos en la actualidad porque enfrentan ese ruido.

RINCÓN DEL LOBBY

– Intensa es la agenda de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, con lobistas y gestores de intereses. El 31 de mayo pasado tuvo tres reuniones con representantes del sector privado y el 23 de ese mes llama la atención el encuentro con una empresa ferroviaria china (acá su agenda completa).

La ministra estuvo con Andrés Morán y René Aguilar de Antofagasta Minerals para conversar “presentación del Grupo Minero con foco en la estrategia de gestión y transición hídrica de Minera los Pelambres”.

La secretaria de Estado también tuvo reunión con Carolina Carrasco y otros tres miembros de la Asociación Gremial de APR de la Provincia de Melipilla para conversar la “modificación de la Ley de Servicios Sanitaros Rurales y sus normativas a través de la mesa legal y sus integrantes”.

Y también se reunió con la Empresa Portuaria San Antonio que encabezó el gestor de intereses, Luis Knaak, junto a otros tres ejecutivos para hablar de un proyecto de “puerto exterior”.

En su agenda llama la atención la reunión de la ministra López con Yan Meng, del China Railway Construction Corporation (international) limited, para conversar el “diseño, implementación y evaluación de políticas de planes y programas”.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Llama la atención en círculos políticos la baja exposición que ha tenido la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, en el último tiempo. Analistas y observadores dicen que es una sabia decisión tomando en cuenta que la última encuesta Criteria la ubicó como tercera preferencia (7%) de los encuestados al preguntarle “¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente?”. En primer lugar está Evelyn Matthei (20%), seguida por José Antonio Kast (16%).

– Muy comentado ha sido la decisión del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, de entrar de lleno al debate sobre los 50 años del Golpe Militar declarando la semana pasada que “es absolutamente inaceptable que siga abierta la herida de los detenidos desaparecidos” y luego con una carta el domingo al diario El Mercurio titulada “Legado de la UP y del gobierno militar”. Esta misiva implicó un duro enfrentamiento con dos representantes de la extrema derecha, el historiador Gonzalo Rojas y el ex diputado Gonzalo Ibáñez.

– Recibí algunos comentarios por la frase que publicamos en la edición pasada de +Política en que un político oficialista me señaló que Luis Cordero era “el ministro de Justicia más influyente desde el retorno a la democracia”. Conversando con la persona que hizo el comentario, fuimos al detalle y establecimos que sería más apropiado y preciso decir que Luis Cordero es el ministro de Justicia con más presencia pública o participación en la contingencia política de un gobierno.

Otros ministros de Justicia relevantes fueron, sin lugar a dudas, Francisco Cumplido, que ocupó el cargo en el gobierno de Patricio Aylwin y tuvo a su cargo el tema de los derechos humanos, y el de Soledad Alvear, que implementó la Reforma Procesal Penal durante el gobierno de Ricardo Lagos.

– La defensa de la ministra Carolina Tohá a su compañero de gabinete, Giorgio Jackson, el jueves fue interpretada como un salvavidas después del fracaso de la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Preocupa en el gobierno que la oposición arremeta ahora contra el ministro de Desarrollo Social instalando la posibilidad de acusarlo constitucionalmente.

– Mientras investigaba lo que estaba pasando con el Partido de la Gente, me tocó hablar con un admirador del candidato argentino Javier Milei que participó en su aparición en el Teatro Municipal de Las Condes la semana pasada.

Mi interlocutor, cercano a Axel Kaiser, me dijo que el gran despliegue y convocatoria que tuvo el evento fue porque era la primera actividad que realizaba Kaiser en su carrera por transformarse en un actor relevante en las próximas elecciones. Imaginé que era para diputado, senador, gobernador, alcalde, y me dijeron “no se ha descartado nada, también podría competirle a Kast”.

AGENDA DE LA SEMANA

– La derecha se reagrupa. Luego del espectáculo de la acusación constitucional al titular de Educación, Marco Ávila, la derecha logró bajar la intensidad de sus recriminaciones y acordaron una reunión el lunes de la coalición de Chile Vamos para resolver en privado las diferencias.

– Semana distrital. La próxima semana comienza un período extraño en el trabajo legislativo en que la Cámara de Diputados y Diputadas tendrá semana distrital, mientras que el Senado sesionará en Valparaíso.

– Está pendiente que los senadores de la derecha definan cómo van a llenar los dos cupos pendientes en el Tribunal Constitucional y quién es el o la candidata para la Defensoría de la Niñez. En el gobierno detuvieron cualquier definición en el ámbito judicial hasta que la derecha cierre este tema.

RECOMENDACIONES

De Aguirre nuevamente en el ojo del huracán. Como dijimos al inicio de esta entrega, el episodio de no haber participado en la Feria del Libro de Frankfurt es un detalle frente a la decisión del ministerio de Cultura de no querer celebrar los 40 años del nacimiento de Los Prisioneros, indudablemente, la banda más importante de los 80.

Julio Osses, biógrafo de Los Prisioneros, contó que había ido a hablar con el actual ministro de Cultura, Jaime de Aguirre, para coordinar la celebración de los 40 años de la banda y no hubo interés de su parte. Osses, que es autor de “Orgullos y pasiones: la historia de Los Prisioneros”, señaló que sus conversaciones comenzaron con la ex ministra de Cultura Julieta Brodsky y estaban bien encaminadas, pero el nuevo ministro no mostró interés. Llama la atención esta decisión con una banda tan emblemática para los chilenos y que fue protagónica en el estallido social con canciones como “El baile de los que sobran”.

En el contexto de sus 40 años de existencia es que recomiendo hacer una revisión de sus grandes temas. “La voz de los 80” es un grito de auxilio y esperanza, es una arenga. Su himno es “El baile de los que sobran” y entre sus canciones más ideológicas hay que escuchar “No necesitamos banderas”. Para los que buscan más pop recomendamos “Quién mató a Marilyn” y “Tren al sur”. También tienen sus temas sobre violencia de género “Una mujer que no llame la atención” y, después su famosa “Corazones rojos”. Buen momento para volver a escuchar a Los Prisioneros.

Y hasta aquí nuestro + Política de esta semana. Veremos que ocurre con el golpeado Chile Vamos y las vueltas que dará el Presidente Gabriel Boric por Europa. Nos vemos el próximo sábado con nuevos detalles de nuestra escena política.

