Fue el gabinete el que terminó sacando a Jackson de La Moneda

¡Hoy, cumplimos dos meses de +Política con la salida del rostro más relevante del Frente Amplio en el Gobierno, Giorgio Jackson! Luego de estos ocho números publicados, solo puedo agradecer la buena recepción y seguir insistiendo en que manden sus comentarios e ideas. La salida de Jackson del Gobierno es la demostración del proceso de cambios que está viviendo la política criolla y la necesidad de estar atentos a las consecuencias que dichos cambios producirán. En este fin de semana largo, los invitamos a conocer detalles desconocidos de lo ocurrido y de lo que se viene antes de que tomemos pausa para bailar cueca en el feriado de Fiestas Patrias.

Esta semana no existe si no hablamos de Giorgio Jackson. Su participación en el Ejecutivo se hizo insostenible, especialmente dentro del gabinete que consideraba un error su permanencia por los costos que estaba ocasionando al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Le comenté el tema a un ministro y, el viernes en la tarde, antes de conocerse la renuncia, me dijo: “El Estado es más importante que las personas“.

En el círculo del hoy exministro, el jueves en la noche, nos adelantaron que estaba pensando su decisión, pero lo hicieron de manera críptica: “Jackson no es mezquino, ahora está más tranquilo y va a hacer un análisis lúcido, va a sacar sus ecuaciones para lograr optimizar resultados”.24 horas después, renunció.

La posibilidad de salida del titular de Desarrollo Social había provocado otra discusión importante: la necesidad de ejecutar el tercer cambio de gabinete de la administración Boric. Pero al discutir nombres de posibles reemplazantes para los ministros salientes, el equipo de Presidencia se enfrentó a la realidad de que “el Frente Amplio tiene problemas de cuadros”. El tema no es menor en un escenario donde el Socialismo Democrático está en los principales puestos de poder.

Al otro lado de la grieta, Carlos Larraín volvió a la primera línea de Renovación Nacional (RN) –y lanzó una granada al interior del partido–, al denunciar que este Gobierno estaba preparando un “golpe de Estado”. Las palabras del exsenador y expresidente de RN sepultaron toda posibilidad de triunfo de la lista en que participa y recordaron a los militantes lo fundamental que es terminar con más de una década de disputas entre “desbordistas” y “larrainistas”. Algunos tienen esperanzas.

También en esta edición de +Política: una entrevista a Gonzalo Blumel, exministro del Interior del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, que hace dos semanas publicó La vuelta larga (Ediciones UC, 2023), donde detalla los sucesos posteriores al estallido del 18 de octubre de 2019. El libro va en su segunda edición.

También revisamos lo que está haciendo Juan Carvajal en La Moneda, lo movido que está el Consejo Constitucional, nuevos personajes que circulan en el Rincón del Lobby y lo que se habla en los pasillos del poder. Y para terminar, una recomendación gastronómica para este fin de semana largo.

1

EL GABINETE YA NO TOLERABA PERMANENCIA DE JACKSON

La situación del ahora exministro Giorgio Jackson no daba para más. Se acercaban la conmemoración del 11 de septiembre, las celebraciones de Fiestas Patrias, la inauguración de los Panamericanos, y para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric era fundamental cambiar la agenda y salir del tema Fundaciones.

Preguntándole a un ministro sobre el efecto de la permanencia de Jackson, me dijo molesto –el jueves tarde en la noche–que “es evidente que este caso está teniendo efectos negativos para todo el gabinete”.

El mejor ejemplo de esos "efectos negativos" fue lo que ocurrió con el anuncio que hizo el martes el Presidente Boric sobre la nueva Línea 9 de Metro. La noticia fue opacada por el anuncio de la acusación constitucional de Republicanos contra Jackson. "Era una excelente noticia que en otras circunstancias habría copado los medios", me dijeron. Finalmente, el tema de la acusación constitucional fue el que concentró el interés de los medios y el anuncio de la nueva línea de Metro quedó relegada a un segundo lugar.

Fue el gabinete el que terminó sacando a Giorgio Jackson de La Moneda. La posibilidad de su salida tomó fuerza y se conversó seriamente el martes. En ese momento, las primeras aproximaciones al tema se dieron hablando de un eventual cambio de gabinete, mientras afuera continuaba la seguidilla de malas noticias por el caso Fundaciones y la acusación constitucional.

Una semana de malas noticias y más cuestionamientos. El caso Fundaciones, al martes pasado, acumulaba ya 18 causas en 10 regiones del país. La oposición estaba decidida a seguir apuntando a otros funcionarios de Gobierno , luego de la ampliación de la querella para indagar el rol del ahora exministro Jackson, de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y del jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi. El caso de Javiera Martínez preocupó al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Republicanos aprovecharon el minuto.Un senador UDI me comentó el jueves: "Nuestro apoyo fue inmediato, lo conversamos en el pasillo y decidimos ser parte de la acusación". En Evópoli fueron menos entusiastas y expresaron su molestia por el hecho de que Republicanos no avisara y, por eso, apoyaron, pero dijeron que no iban a firmar la presentación.

Giorgio Jackson el calculador. Pero hasta el jueves en la noche no había claridad en el gabinete en cuanto a si Jackson estaba dispuesto a abandonar el cargo. Un dirigente RD cercano a él me lo explicó de esta manera: “Jackson no es mezquino, ahora está más tranquilo y va a hacer un análisis lúcido, va a sacar sus ecuaciones para lograr optimizar resultados y siempre va a estar disponible a la mirada del Presidente, aunque es complejo, porque no hay que olvidar que Jackson fue el que buscó a Boric para que fuera candidato presidencial”. Entre los ministros más cercanos al Mandatario irritaba esa referencia a que este le debía a Jackson la Presidencia.

Le conté a un miembro del gabinete que Giorgio Jackson estaba pensando, y me dijo: “El Estado es más importante que las personas”. Era evidente la molestia de los ministros del Comité Político con Jackson. Observadores de la dinámica interna en La Moneda me destacaron que el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) fue el más cercano y afectuoso con el ahora exministro en estos últimos días. El ambiente se cortaba con cuchillo.

Su salida del Gobierno permaneció instalada sutilmente en Palacio, hablando de “la posibilidad de revisar el gabinete”. Se mencionó la salida del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), y abrieron las posibilidades de discutir la permanencia de la ministra de Obras Públicas, Jessica López (PS), y la de Minería, Marcela Hernando (PR). Este escenario incomodó a Giorgio Jackson y le hizo más evidente la urgencia de tomar una decisión ante el caso del eventual cambio de gabinete.

Un tema delicado fue el del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), que estaba afectado y molesto con todo lo ocurrido, especialmente con aquellos rumores de que Jackson había condicionado su salida a la suya para diluir responsabilidades. A mediados de semana, un RD no le dio mucha importancia a esta posible molestia del ministro Montes: “El viejo está sentido, porque confió en nosotros y lo defraudamos”. Pero el problema era que Montes no solo estaba sentido, estaba convencido de que Jackson no podía seguir insistiendo en permanecer en el gabinete.

No es una moneda de cambio.En el Gobierno me negaron este rumor de la exigencia de sacar a Montes por parte de Jackson y dijeron que no estaba en los cálculos la salida del titular del Minvu, porque existe buena evaluación de su plan de Emergencia Habitacional y del manejo de esta crisis. Todos coinciden en que está cansado y molesto con todo lo ocurrido.

Fue fundamental el acuerdo con Republicanos. Lo que tenía claro Jackson era que, antes de renunciar, había que asegurarse de que el Partido Republicano desistiera públicamente de la acusación constitucional y liberarse, así, del peligro de quedar sin posibilidad de ejercer por cinco años un cargo público. No existe claridad sobre quién realizó esas gestiones, pero fue evidente que las hubo, porque mientras Jackson daba la conferencia de prensa en La Moneda, los republicanos enviaron su declaración pública desistiendo de la acusación constitucional.

2

“EL FRENTE AMPLIO TIENE PROBLEMAS DE CUADROS”… PERO NO ES EL ÚNICO

En medio de la discusión del eventual cambio de gabinete, uno de los temas complejos que enfrentaron el Presidente Boric y su equipo, al momento de diseñar el nuevo mapa, fue la falta de nombres para ministros en el Frente Amplio (FA), la coalición que lo llevó a La Moneda.

Un ministro me describió la situación del conglomerado señalando que “el Frente Amplio tiene problemas de cuadros”. Complejo, si tomamos en cuenta que Socialismo Democrático (SD) ocupa hoy puestos clave de la administración y no se vislumbra que el FA logre hacerle contrapeso.

Entre los cargos clave que ocupa SD están el Ministerio del Interior, con Carolina Tohá (PPD); el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Álvaro Elizalde (PS); y también en La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), que junto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel (PS), arman un poderoso cuadro.

Una bomba en el corazón de Revolución Democrática. El principal problema del Frente Amplio –coalición integrada por Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes– es la fractura del principal partido de la coalición.

El caso Democracia Viva fue una bomba dentro de RD y no se vislumbran posibilidades de una pronta recuperación. “Hay mucha desconfianza y cuestionamiento entre los militantes y dentro de la dirigencia”, me contó preocupado un líder del partido.

Partido Comunista en Educación. La posibilidad de que Nicolás Cataldo (PC) sustituya a Marco Antonio Ávila (RD) en Educación preocupó a Revolución Democrática, porque sería perder una posición importante en el gabinete. Si a esto le suman la salida de su principal dirigente en La Moneda, Giorgio Jackson, la situación es incluso más complicada. Y peor aún si se agrega que los otros dos funcionarios gubernamentales cuestionados son la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), y el jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi (RD).

Convergencia Social tiene tres ministrosen el gabinete: Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género); Diego Pardow (Energía); y Nicolás Grau (Economía), además de seis subsecretarios. Comunes tiene una ministra, Javiera Toro (Bienes Nacionales), y dos subsecretarios.

Las conversaciones previas sobre la salida de Jackson de Desarrollo Social produjeron movimientos para ver los nombres para sustituirlo y, en ese marco, el que suena con más fuerza es Rodrigo Echecopar, que ahora está –“subutilizado”, dicen en RD– en la jefatura de la División de Coordinación Interministerial, dependiente de la Segpres. RD ha dejado claro que no va a ceder ese ministerio a otra colectividad.

3

CARLOS LARRAÍN SEPULTA A SU LISTA

Renovación Nacional intenta ordenar su gallinero. Son numerosas las veces en que nos hemos referido en +Política al “gallinero de RN”, y las dos listas que están en competencia con posibilidades de ganar (compiten tres) tienen como principal promesa de campaña terminar con tantos años de conflictos y lograr recuperarse del fracaso en la elección del Consejo Constitucional.

Las elecciones son el próximo sábado 19 de agosto y las listas en competencia estiman que el partido tiene 30 mil militantes e irán a votar entre 10 mil y 12 mil personas. Como hay tres listas corriendo y el ganador necesita 50% de los votos más uno, lo más probable es que exista segunda vuelta entre las listas de Rodrigo Galilea y Paulina Núñez. La tercera lista es la de María José Gatica.

En el proceso de inscripción de las listas ocurrió un episodio de última hora. La que se conocía como la lista Orrego-Larraín (Francisco Orrego para presidente, junto a Carlos Larraín para vicepresidente), terminó llamándose la lista de María José Gatica, senadora cercana a Paulina Núñez, pero que habría decidido presentarse molesta por el hecho de que la lista de Núñez no colocó a su esposo, Samuel Valenzuela, como secretario general.

Las posibilidades de la Lista de Gatica quedaron sepultadas después que su candidato a vicepresidente de la mesa, el exsenador Carlos Larraín, pronunciara un encendido discurso en el lanzamiento de la campaña, donde –entre otras cosas– dijo que el Gobierno del Presidente Boric estaba preparando “un golpe de Estado”, sin entregar ningún detalle al respecto.El principal atractivo de las otras dos listas es justamente no contar con Larraín entre sus integrantes.

Unidad pero con poca base. La lista del senador Rodrigo Galilea destaca que es la única que no incluye a ninguna de las cabezas del conflicto que ha desangrado al partido en las últimas dos décadas. No tiene a Mario Desbordes ni a Carlos Larraín, aunque ha trascendido que Larraín quiso entrar a la lista de Galilea, pero el senador no se lo permitió.

En la lista de Núñez señalan que la debilidad de Galilea es que no conoce el partido, que es un militante que entró recientemente a sus filas, después de ser intendente durante el primer Gobierno de Piñera, y que tiene poco trabajo tanto de base como en regiones.

Energía pero con Desbordes. La senadora Paulina Núñez encabeza la lista con más posibilidades de imponerse en las elecciones, pero su talón de Aquiles es que lleva como uno de los vicepresidentes a Mario Desbordes, el máximo representante del “desbordismo”, sector antagónico a los “larrainistas”.

Núñez tiene más de 18 años de militancia y ha escalado paulatinamente posiciones con mucho éxito.Conoce muy bien el partido y me indicó un detalle no menor: “Somos la única lista que presentó un programa a ejecutar para los próximos dos años en caso de ser electa”.

La posibilidad de segunda vuelta mantendrá vivo el conflicto que caracteriza a los renovadores nacionales hasta septiembre. Una cosa en la que coinciden las tres listas es que hay que lograr hacer una oposición firme y clara. En la lista de Núñez explican esta necesidad así: “Necesitamos una oposición que no aparezca llevando una guitarra a La Moneda”, dicen, recordando el episodio en que Chahuán –actual presidente de RN– llevó dicho instrumento musical a Palacio para explicar que “otra cosa es con guitarra”.

4

TRES PREGUNTAS A GONZALO BLUMEL

“El Presidente Boric debiese tomar nota del estado de crispación”.

Gonzalo Blumel fue ministro del Interior del segundo Gobierno de Sebastián Piñera luego del estallido social del 18 de octubre de 2019, y fue pieza fundamental en las negociaciones que vinieron con posterioridad, entre ellas, la del acuerdo del 15 de noviembre, conocido como “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.

Blumel es parte de la nueva generación política que hoy habita La Moneda y, tres años después del estallido, decidió publicar La vuelta larga (Ediciones UC, 2023), un libro donde relata con detalles esos complejos días. El libro se agotó a solo dos semanas de su lanzamiento.

-¿Cuál fue su motivación para escribir el libro?

-El libro no es una interpretación más ni tampoco otra teoría sobre el estallido social. Es tan solo un relato en primera persona de los graves sucesos ocurridos a contar de octubre de 2019, los cuales configuraron por lejos la mayor crisis política y social desde la transición democrática. No hay que olvidar que fueron prácticamente seis meses de polarización y violencia extrema, en los cuales se buscó derribar al Gobierno legítimamente electo una y otra vez. Dar cuenta de ello, luego de un tiempo prudente de distancia, quizás ayude a comprender mejor lo ocurrido.

-¿Cuál es la parte que más le gusta o interesa destacar?

-Me resulta difícil elegir una parte o sección en particular del libro. Sin embargo, creo que todo lo relacionado con el estallido de octubre y el acuerdo constitucional de noviembre (capítulos V y VI) constituye lo más relevante desde el punto de vista histórico y también personal. También me parece interesante el capítulo VII (“Las estelas del octubrismo”), en el que se relata la profundidad del desvarío que se apoderó de buena parte del espectro político, en particular la izquierda más ultra.

-¿Considera probable que se repita un estadillo social en Chile? ¿Le preocupa el ambiente actual?

-Hoy Chile está en otra, definitivamente. Y aunque no creo en eso de que la historia no se repite pero a veces rima, la polarización del sistema político, la incapacidad de avanzar con reformas, y la crisis de seguridad, los graves problemas de corrupción que afectan al Gobierno, etc., configuran un cuadro muy delicado que está produciendo una gran tensión democrática.

En ese sentido, pienso que el Presidente Boric debiese tomar nota del estado de crispación y procurar, por todos los medios, avanzar en acuerdos amplios, lo que necesariamente lo obliga a sacrificar aspectos relevantes de su programa. En caso contrario, el panorama solo empeorará. Y eso sin duda es preocupante. Si algo descubrimos en octubre de 2019, es que nuestra democracia es mucho más frágil de lo que pensábamos.

5

RINCÓN DEL LOBBY

– La semana pasada comentamos en esta sección el registro como lobbista de la exsubsecretaria de Desarrollo Regional y exembajadora de Chile ante la OCDE, Claudia Serrano. Me escribieron numerosas personas contándome queSerrano era la madre del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi. Me pareció un dato interesante a consignar, dejando claro que una relación familiar no implica vinculación laboral.

– Otro tema que hizo ruido en este ámbito fue el de los trabajos que está desempeñando el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, como asesor y abogado de la Asociación Gremial de Guardias de Seguridad y Transporte de Valores. Su trabajo sería como abogado y lo hace junto a su bufete Ossa & Alessandri, asesorándolos en la modificación de la ley que regula a los guardias privados, me aclaró el exalcalde.

Felipe Alessandri también asesora a la Asociación Chilena de Casinos y Juego AG(ACCJ) como abogado y consejero de la agencia de comunicaciones Llorente & Cuenca, que lleva la cuenta de ACCJ con el objetivo de lograr que se regulen los casinos ilegales. Entre otros registros que revisamos, Alessandri salió catalogado este año, en el rankingBest Lawyers en Chile, como uno de los mejores en materia inmobiliaria.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Mucho se ha especulado respecto al rol que tiene en el Gobierno Juan Carvajal, ex Secom durante el primer mandato de Michelle Bachelet. Conversé el tema con el actual director de la Secom, Pablo Paredes, y me explicó que Carvajal participa de una reunión semanal en que también lo hacen el subdirector y el jefe de Estudios de la Secretaría de Comunicaciones.

Paredes me comentó que desde hace tiempo conversa con Carvajal y que el único cambio fue que se formalizó esa asesoría. En el Gobierno me detallaron que existía buena evaluación del trabajo realizado por Juan Carvajal y que no se descarta que otros exfuncionarios asesoren a Presidencia.

– Y el tema de las Fundaciones sigue entregando detalles peculiares, aunque nada supera al “caso Lencería” de la Región de Biobío. La última nueva, tiene relación con el profesor Diego Ancalao, el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo que se transformó en el primer detenido del caso Fundaciones por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa.

Resulta que su hermano, José Ancalao, es militante de Revolución Democrática, fue presidente del Frente Mapuche RD y pareja de la diputada de dicha colectividad, Ericka Ñanco. José es el rostro visible de la defensa de su hermano Diego, denunciando irregularidades en su detención. José Ancalao se distanció de RD por sus críticas a la gestión del Presidente Boric, la instalación de los Estado de Emergencia en la zona de conflicto mapuche, y denunció sufrir persecución en su contra en dicho partido.

– El UDI que se transformó en hombre clave de José Antonio Kast. Es el abogado Marco Antonio González, que fue un importante e histórico militante de la UDI vinculado a la Fundación Jaime Guzmán. González es abogado y MBA por la Universidad de Chicago, y trabajó por casi una década como asesor de Copesa, el conglomerado de medios de comunicación del Grupo Saieh.

En los últimos años estuvo a cargo de Radio Pauta, perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. En el círculo de J. A. Kast me contaron que estaba consolidado como uno de sus principales asesores, con mucha participación en el tema comunicaciones.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Lunes de supremazo. Ese día debería conocerse el resultado de la reclamación que presentaron consejeros del oficialismo frente a la Corte Suprema y que impugnaba las enmiendas que crean tres capítulos adicionales al anteproyecto de nueva Constitución redactado por la Comisión Experta.

Un resultado favorable sería un espaldarazo para la minoría oficialista, que no tiene muchas herramientas para participar del Consejo Constitucional, donde solo cuenta con 17 representantes frente a 33 de la derecha.

– Reforma de pensiones sale a la calle. El gabinete realizará la próxima semana un despliegue territorial de ministros para difundir la reforma previsional y conseguir recepción a la propuesta oficialista de que el aumento de cotización se reparta en cotización individual y fondo solidario, entre otras cosas.

La estrategia forma parte de un sector del oficialismo que señala que, más que buscar los votos en el Parlamento, hay que salir a la calle a buscar apoyo para que se presione a los parlamentarios.

– La semana de las elecciones. RN tiene un historial largo de conflictos y declaraciones agresivas antes de sus actos electorales. La lista de Paulina Núñez, donde está Mario Desbordes como uno de los vicepresidentes, ha logrado mantener con bajo perfil a los “desbordistas”.

El que más preocupa en estos días de intensa campaña es Carlos Larraín, quien está acostumbrado a los emplazamientos a militantes y al oficialismo.

– Enmienda por enmienda va a discutir el Consejo Constitucional. Es importante ver el desarrollo que va a tener el proceso de revisión de las enmiendas que empieza estos días, porque veremos si los republicanos cumplen lo que me dijeron hace una semana, en cuanto a que no había intención de imponer las 400 enmiendas presentadas y que habrían sido recogidas –señalaron– por hacer un gesto hacia sus bases.

Esta semana veremos si es verdad el aggiornamento anunciado por el Partido Republicano en el Consejo.

8

RECOMENDACIONES: DÓNDE EL PODER SACIA SU GULA

No hay que perder la oportunidad de ir, al menos una vez, a conocer el restaurante de comida francesa Baco. Es donde se reúne el poder a la hora de almuerzo. En un día cualquiera hay empresarios, políticos, lobbistas y directores de medios. Exministros de la dictadura en una mesa y operadores de la Nueva Mayoría en otra. Lo considero el mejor restaurante de Santiago. Se instaló en los 90 en la esquina de un pequeño bulevar que hay entre Nueva de Lyon y Santa Magdalena.

Hoy el local debe tener cien mesas y siempre está lleno, lo que adjudico a que nunca falla y tiene una excelente relación de aquello que llaman “precio-calidad” . El francés dueño del local, Frédéric, decidió no vender Coca-Cola, no ofrecer wifi y no tolera comensales vestidos con shorts, sandalias o poleras sin mangas.

. El francés dueño del local, Frédéric, decidió no vender Coca-Cola, no ofrecer wifi y no tolera comensales vestidos con shorts, sandalias o poleras sin mangas. Dice que es por respeto a los que están en las mesas contiguas, que pueden estar disfrutando su salida del mes o del año.Un importante punto a favor de este restaurante es que no hay que dar propina, porque es el único en Chile en que las personas que atienden tienen sueldos fijos competitivos y no dependen de la suerte de la olla de las propinas. Es importante visitarlo alguna vez.

Hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.