“A favor”: los empresarios salen a bailar al ritmo de los republicanos

¡Este mes estamos de cumpleaños, así que nadie se enoja! Aunque hay que reconocer que no fue alegre el cierre del Consejo Constitucional el lunes de esta semana. En el oficialismo cada uno le habló a su público y brilló por su ausencia un discurso unitario. La oposición fue más ordenada, pero con un discurso bien identitario. Así termina esta nueva fase del segundo proceso constitucional, con un resultado incierto, mientras el Presidente Gabriel Boric visita a Joe Biden en Washington.

Por eso, vamos a dedicar gran parte de este +Política a desentrañar lo que se viene para estos últimos días antes del plebiscito del 17 de diciembre. Lo más destacado de la semana es la decisión de los empresarios de salir a convencer de que el “A favor” es la mejor opción.

En la ex Concertación, su principal líder, Ricardo Lagos Escobar, empezó a avisar su voto a través de importantes excolaboradores y ayer contó que estaba por el “En contra”. Su excolaborador, Jorge Correa Sutil, advirtió que el texto tiene fallas. Andrés Velasco hablará pronto.

Mientras, en la Municipalidad de Las Condes –la joya de la corona municipal– vuelan los cuchillos ante la posibilidad de pelearle la alcaldía a Daniela Peñaloza.

Y en nuestro bonus track de esta semana: tres preguntas al historiador Alfredo Jocelyn-Holt, quien explica por qué nos están gobernando las minorías y advierte que empecemos a acostumbrarnos. Además, revisamos cuánto costó el Consejo Constitucional; contamos el escandaloso nombramiento en una notaría; y la pequeña historia detrás de las denuncias contra el ministro de Energía.

LA SEMANA EN QUE LOS EMPRESARIOS SALIERON A GRITAR SU VOTO “A FAVOR”

La semana pasada, comentamos que los empresarios estaban inclinándose públicamente por el “A favor”. Esta semana el tema reventó y tuvo como su más público promotor al presidente de la Fundación Pivotes y cabeza del grupo Matte, Bernardo Larraín Matte, quien en sendas entrevistas –el domingo en el diario La Tercera y otra, el jueves, en Radio Cooperativa– explicó en detalle por qué votar “A favor”.

La entrada de los empresarios al escenario político fue repentina y se produjo en los últimos diez días. El 20 de octubre, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo en Radio Pauta que “si analizamos todos los acuerdos que ha habido en materia económica, a mí me parece que el texto que hoy tenemos da para cerrarlo y da para ser aprobado”. No a todos les gustó: dos días después, la presidenta de la Sofofa –la primus interpares de las ramas de la CPC–, Rosario Navarro, señaló en La Tercera que “yo creo que no es el rol de un dirigente gremial estar hablando a favor o en contra de una Constitución”. Esta polémica terminó durante la semana y varios rostros empresariales salieron a título personal a hablar del plebiscito.

Razones para exponerse. En el sector privado me repitieron varias veces que la razón para salir a hacer público el voto no es apoyar a Republicanos, sino terminar con cuatro años de parálisis. El expresidente de la CPC, Juan Sutil, me dijo: “Más que estar ‘A favor’, lo importante acá es que el país cuente con estabilidad para comenzar a crecer, a desarrollarse y que vuelva la inversión nacional y extranjera, llevamos cuatro años parados. Necesitamos empezar a construir Chile”.

Buscando el origen. Cuando intenté encontrar el vínculo político o contacto que fue a pedirles a los privados salir a manifestarse, no lo encontré. Me dijeron que fue algo inorgánico, desordenado, en que la clase política conversó informalmente con el sector privado. José Antonio Kast no fue a tocarles la puerta, tampoco dirigentes del Partido Republicano. “Es una decisión independiente de la política”, me aseguraron.

Tsunami de declaraciones. Nadie pudo darme el nombre de un empresario que estuviera públicamente por el “En contra”. Entre los argumentos para este apoyo, además de terminar con los cuatro años de incertidumbre, me mencionaron como clave lo siguiente: el cambio del sistema político que termina con la fragmentación en el Parlamento, la claridad respecto al derecho de propiedad, autonomía del Banco Central y la provisión mixta de derechos sociales.

Importante fue la aparición de Sebastián Piñera en El Mercurio y, luego, de Ricardo Mewes por el “A favor”, posición que fue refrendada por su antecesor, el expresidente de la CPC, Juan Sutil. Después hubo un seminario de Grupo Security con José Antonio Kast asegurando el triunfo en el plebiscito, además del seminario de Picton, donde su socio fundador,Matías Eguiguren, llamó también a votar “A favor”. En esta seguidilla de apoyos, la nota más liberal o menos conservadora la dieron Ignacio Briones–exministro de Hacienda y militante de Evópoli– y Bernardo Larraín Matte.

¿Y si gana el “En contra”? Nadie supo responderme qué pasaba si perdía “A favor”. El costo político de una derrota parece no estar en el horizonte de los privados. Un actor relevante de este ámbito me explicó: “En este caso no hay nadie apanicado por la posibilidad del triunfo del ‘En contra’. En el primer proceso, la posibilidad de triunfo del ‘Apruebo’ significaba el fin del mundo para muchos empresarios. En este plebiscito no es así, ambas posibilidades son razonables”.

LAS CONDES: PELEA POR LA JOYA DE LA CORONA

Se abrió el apetito en la derecha. Desde que la Fundación América Transparente comenzó a investigar la compra de terrenos en Las Condes para la construcción de un Cesfam entre Bilbao y Colón –donde “han crecido mucho los Fonasa”, me dijeron en el municipio–, los concejales de derecha comenzaron a moverse con la intención de competirle a la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza. Algunos incluso no descartan la posibilidad de remoción de la jefa comunal, en caso de que aparezcan nuevos antecedentes.

Cristóbal Hahn, de Fundación América Transparente, explica la importancia del caso Las Condes: “Al comparar con los casos surgidos en Vitacura, una vez que RN salió del municipio, pareciera ser que en Las Condes, donde la UDI lleva 30 años en la alcaldía, un cambio similar pudiera ser una medida aconsejable para lograr mayor transparencia”.

En la UDI no ven ninguna posibilidad de que los concejales soliciten la renuncia de la actual alcaldesa, aunque reconocen que el apetito por la competencia se ha abierto en la mesa municipal. El primer caso evidente de interés por el sillón edilicio fue el del concejal Patricio Bopp, que renunció a la UDI y tiene pretensiones de competir como independiente.

La otra concejala que irrumpió en la escena es Catalina San Martín, que era Evópoli pero que también renunció a su partido, con miras a postularse a la carrera por el sillón edilicio. Y la última sorpresa la dio el concejal Sergio Melnick, que no descartaría salir al ruedo. Los tres se han transformado en duros críticos de Peñaloza.

Y la última sorpresa la dio el concejal Sergio Melnick, que no descartaría salir al ruedo. Marcela Cubillos también suena. En la UDI descartaron de plano que la exministra de Educación esté en la carrera por Las Condes, aunque me reconocieron su interés por competir en las municipales de octubre del 2024, pero precisaron que su nombre suena más para Santiago, Recoleta o Vitacura.

Peñaloza está tranquila. Uno de los puntos a favor de la alcaldesa en ejercicio es su red en la UDI. El principal apoyo es el exalcalde Joaquín Lavín, que la designó como su sucesora, a pesar del deseo y las presiones del concejal Patricio Bopp. Relevante también es que el círculo de Lavín está jugado por la jefa comunal de Las Condes y, entre ellos, destacan el otrora asesor del exalcalde, Gonzalo Müller; la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann; y el presidente del gremialismo, Javier Macaya. El marido de Peñaloza, Alejandro Weber, fue subsecretario de Hacienda en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

En el mundo político me señalaron que esta disputa tendrá un alto precio para la UDI. “Si quieren mantener Las Condes, tendrán que pagar caro para quedarse”, dicen, lo que implicaría tener que entregar otra municipalidad importante.

dicen, lo que implicaría tener que entregar otra municipalidad importante. Una persona que conoce el mundo municipal me explicó el volumen de dinero que mueve Las Condes con un ejemplo: “Solo los recursos de la Corporación Cultural de Las Condes son más grandes que todo el presupuesto de la Municipalidad de La Pintana”.

LAGOS ESCOBAR ESTÁ “EN CONTRA”

Y el ex Presidente Ricardo Lagos anunció su voto. Esta semana comenzaron a escucharse las primeras voces que apoyan el voto “En contra”. Un nombre relevante en este discurso fue el del abogado, exsubsecretario del Interior y exintegrante del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, quien en una columna –aparecida el sábado pasado– aclaró:

“Quienes sostienen que el anhelado cierre se logrará fácil y sencillamente aprobando el texto propuesto por la Comisión pecan, a mi juicio, de ingenuidad o están haciendo propaganda. Para ponerle término al proceso constituyente, necesitamos una que no provoque problemas institucionales graves y que despierte una razonable aceptación generalizada; o, al menos, no genere rechazo intenso en grupos relevantes”.

El laguismo preparó el camino para el anuncio del ex Presidente ayer sábado. Junto a Correa Sutil, también apareció el exasesor del Segundo Piso del ex Mandatario, Ernesto Ottone, marcando su voto de rechazo al texto del Consejo Constitucional. Igualmente llamó la atención la decisión pública contra la nueva propuesta de Constitución del excanciller de la administración de Lagos, Ignacio Walker, que apareció en la antípoda de su hermano, el senador Matías Walker (Demócratas), que optó por el “A favor”.

En el círculo del ex Presidente Lagos me contaron que su definición comenzó a quedar clara luego de su visita al Consejo Constitucional, el pasado 3 de octubre: “La derecha puede imponer sus puntos de vista, la pregunta es si esta será una Constitución aprobada por solo un sector”.

Fue el 5 de octubre –entrevistado en Radio Duna– cuando Ricardo Lagos marcó el camino a seguir, señalando que, si esta propuesta constitucional es rechazada, “entonces dejaremos pendiente el tema constitucional y nos abocaremos a resolver los problemas de la gente, que son cotidianos y muy urgentes de resolver, como todos los temas que dicen relación con la seguridad del ciudadano”.

El sábado, el ex Primer Mandatario terminó por definirse en la edición chilena del diario El País de España: “Estoy por el rechazo, porque no veo que esta propuesta constitucional nos ayude a cohesionarnos como chilenos, como sociedad. Es un texto que, a pesar de todo lo que hizo la Comisión de Expertos en favor de lograr un consenso, fue desarticulado en la etapa final por el Consejo Constitucional”.

Otro camino. Correa Sutil esbozó un tercer camino posible para terminar con el tema constitucional y es lograr un gran acuerdo para reformar la Constitución del 80, aprovechando el quórum de 4/7 para introducir las reformas al sistema político e incorporar las 12 bases del texto, y luego aumentar el quórum a 3/5, a fin de cerrar el proceso constitucional.

TRES PREGUNTAS A ALFREDO JOCELYN-HOLT

Alfredo Jocelyn-Holt es uno de los historiadores más prolíficos y conocidos del país, con 12 libros publicados, además de innumerables artículos académicos y de prensa. Doctor en Historia de la Universidad de Oxford, Jocelyn-Holt no elude la contingencia y el análisis de lo que pasa por su ventana. Clave es su libro La escuela tomada (2015), donde analiza el conflictivo año 2009 que vivió la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, con una federación de estudiantes encabezada por el hoy Presidente de la República, Gabriel Boric.

Columnista habitual de La Tercera, en su última columna (28 de octubre de 2023) llamó la atención sobre cómo las minorías están gobernando a la mayoría. Aquí nos explica este escenario y los peligros del fenómeno.

–¿Estamos siendo gobernados por minorías?

-Por lo visto, sí. Estamos ante minorías políticas que, convertidas en mayorías coyunturales, ganan elecciones promovidas como plebiscitarias, se hacen de gobiernos, del Estado, o de instancias claves (en el proceso constituyente ahora último), aun cuando su apoyo cae en picada después. Agreguémosle el fin del consensualismo, la polarización, fragmentación del sistema de partidos, coaliciones débiles, faccionalismos internos, lógicas identitarias populistas, y se produce lo que tenemos: sucesión de gobiernos con mayorías provisionales que aspiran a eliminar a bloques contrarios, aunque de tan corto tranco que se les desplaza a su vez. Con la particularidad, eso sí, de que mientras están en alza o gobiernan reclaman para sí la “voluntad general” y el “espíritu de los tiempos” que, así como consiguen, pierden. Caprichosos fenómenos. Lo mismo les pasó a esos dos sucedáneos capicúas –Bachelet – Piñera– durante 16 años.

-¿Estas minorías pueden terminar siendo totalizantes?

-Suelen serlo. El soberanismo los lleva a ello y, de hecho, al ganar el Gobierno se hacen del Estado y su alcance a la sociedad toda. Qué duda cabe, cuando disponen de solo un 30% de apoyo que no cede, y eso les basta para disponer de una administración gigante para desfalcar, que además manejan sabemos cómo. Y todo porque se trata de minorías iluminadas que se creen vanguardias de pueblos y salvadores de la humanidad. Lo aprenden en la universidad donde se les permite hablar con una liviandad asombrosa sobre pobres, víctimas y postergados, a quienes dicen interpretar y representar, aun cuando ellos no son más que un lote de privilegiados (no trabajan, estudian poco, gozan de beca del Estado o de los papás). Antes pontificaban desde púlpitos y tarimas, ahora prefieren ser funcionarios públicos, pega lucrativa personal en su caso, que además les permite mantener vivas las “causas” por las que “luchan”.

–¿Es inevitable ser gobernados por las elites?

-Es inevitable, toda vez que ser gobernados por asambleísmo supone mayorías que hasta a los más populistas les producen vértigo. Cosa de preguntarles a los comunistas, siempre a favor de regímenes en torno a un partido único. El punto, por tanto, es otro: ¿tenemos que contentarnos con elites que no se reconocen como tales y, además, de una calidad tal que se eximen de responsabilidad? ¿Resulta conveniente un gobierno de apparátchiks como el ministro Cataldo, que se lava las manos alegando que el problema educacional es cuestión de Estado y se debería a anteriores administraciones? Pasa también con las burocracias –según Hannah Arendt, gobiernos de “Nadie”, kafkianos, anónimos–, además autogeneradas. ¿Te imaginas por cuánto rato va a haber funcionarios comunistas y frenteamplistas incompetentes, con que tendrán que cargar las administraciones siguientes, quiéranlo o no? Justo Pastor Mellado lo señalaba hace poco, respecto al Ministerio de las Culturas, máquina concertacionista desde un inicio, con la cual no cabe funcionar sino con los apernados que hay.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La UDI está contenta con este nuevo frente de derecha que le apareció a Republicanos. Javier Macaya y su círculo ven con buenos ojos este movimiento de los “En contra” formado por parlamentarios de derecha como Rojo Edwards, Alejandro Kusanovic, Juan Castro, Gonzalo de la Carrera, y referentes como Teresa Marinovic, Sergio Melnick, Vanessa Kaiser y “Pancho Malo” del “Team Patriota”.

En la UDI me señalaron que la aparición de estos díscolos puede ayudar a que el Partido Republicano comience a trabajar más cerca de Chile Vamos , dispuesto a armar pactos electorales. “El caso argentino de competencia y conflicto entre los dos candidatos de derecha (Javier Milei y Patricia Bullrich), que terminó favoreciendo al candidato oficialista (Sergio Massa), no puede repetirse en Chile”, me dijo un importante dirigente gremialista.

, dispuesto a armar pactos electorales. “El caso argentino de competencia y conflicto entre los dos candidatos de derecha (Javier Milei y Patricia Bullrich), que terminó favoreciendo al candidato oficialista (Sergio Massa), no puede repetirse en Chile”, me dijo un importante dirigente gremialista. Creen que el acercamiento con Republicanos está bien encaminado, luego de los acuerdos logrados en el Consejo Constitucional y la buena relación que se estableció entre dicha colectividad y los presidentes de partidos de Chile Vamos: Rodrigo Galilea (RN), Gloria Hutt (Evópoli) y Javier Macaya (UDI).

– El ministro de Energía, Diego Pardow, es cuestionado porque le devuelven los viáticos antes que a otros empleados de su ministerio y por lo abultado de sus gastos de viajes.

La filtración de todos los detalles de los viajes del ministro Pardow la explican, en el Ministerio de Energía, por el hecho de que el subsecretario de esta cartera estaría en una disputa con la asociación de funcionarios y son estos quienes estarían detrás de la filtración de su larga lista de viajes y gastos.

– Andrés Velasco también pretende anunciar su voto. Otro importante rostro del Rechazo en el anterior plebiscito constitucional que aún no se manifiesta es el exministro de Hacienda del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, quien se encuentra en el Reino Unido como decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Le consulté a Velasco sobre cuándo daría a conocer su opción ante el plebiscito de diciembre y me señaló que en dos semanas espera tener clara su posición y que no ha podido abordar el tema por una serie de otras obligaciones que lo tienen alejado de la contingencia política chilena.

– El escándalo de la semana que promete mantenerse en la agenda es el nombramiento de María Elena Leiva Carvajal, la hermana del diputado socialista Raúl Leiva Carvajal y del poderoso notario Francisco Leiva Carvajal, como primera notaria de la comuna de Lo Espejo.

Llama la atención lo que ocurrió con la terna que integraba la nueva notaria . Uno de sus competidores fue designado notario en Copiapó, y el segundo, desistió sorpresivamente de su postulación en la mitad del proceso, quedando María Elena Leiva como único nombre disponible para ocupar el puesto.

. Uno de sus competidores fue designado notario en Copiapó, y el segundo, desistió sorpresivamente de su postulación en la mitad del proceso, quedando María Elena Leiva como único nombre disponible para ocupar el puesto. Representantes del Poder Judicial que conocen el sistema me comentaron que “los judiciales y los postulantes saben cómo gestionar el sistema para reducir las posibilidades de selección”.

La persona a cargo de estos nombramientos es el socialista Héctor Valladares, jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 6 de noviembre : presentación del comando por el “En contra” de dirigentes de derecha, en el Club Providencia. Entre los miembros estarían los senadores Rojo Edwards (Republicano), Alejandro Kusanovic (Indep. RN) y Juan Castro (Indep. RN). También los diputados Gonzalo de la Carrera y Gloria Naveillán (ambos exrepublicanos); el integrante del comité RN Leonidas Romero ; y los exmilitantes del PDG Yovana Ahumada y Víctor Pino . También se sumarían otros referentes del sector, como el arquitecto Iván Poduje , la exconvencional Teresa Marinovic , la académica Vanessa Kaiser y el exconstituyente Rodrigo Logan .

: presentación del comando por el “En contra” de dirigentes de derecha, en el Club Providencia. Martes 7 de noviembre: el Presidente recibe la propuesta de Constitución en el edificio del ex Congreso Nacional. Está previsto que al acto asista todo el gabinete.

el Presidente recibe la propuesta de Constitución en el edificio del ex Congreso Nacional. Está previsto que al acto asista todo el gabinete. Martes 7 y miércoles 8: se vota en la Cámara de Diputadas y Diputados el veto a la Ley de Usurpaciones.

RINCÓN DEL LOBBY: CUÁNTO COSTÓ EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Quisimos saber cuánto costó este proceso que se inició en marzo con la Comisión Experta (24 miembros) y siguió con el Consejo Constitucional (50 miembros). Este periodo culmina el martes 7 de noviembre, con la entrega de la propuesta constitucional al Presidente de la República.

A través de Transparencia Activa, los funcionarios del Consejo Constitucional dieron inmediata respuesta a nuestra solicitud de información. El secretario general de este órgano, Luis Rojas, me puso en contacto con el encargado del tema financiero, Andrés Salas, secretario ejecutivo de la institución, quien, sin mediar consulta, rápidamente entregó toda la información.

El secretario general de este órgano, Luis Rojas, me puso en contacto con el encargado del tema financiero, Andrés Salas, secretario ejecutivo de la institución, quien, sin mediar consulta, rápidamente entregó toda la información. Costo total del Consejo Constitucional: $ 6.438.238 . 000

. El total se repartió de esta manera en las corporaciones que integran el Parlamento: Senado: $ 1.659.599.000 Diputados: $ 4.525.612.000 (*) Biblioteca: $ 253.027.000 TOTAL: $ 6.438.238 . 000

(*) El monto destinado a la Cámara de Diputadas y Diputados involucra dietas de expertos y consejeros, más los gastos del proceso de participación ciudadana.

Como dato extra, la Convención Constitucional que se desarrolló entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022 (12 meses) y que tuvo 154 convencionales constituyentes, costó cerca de $22 mil millones, según señala un artículo de La Tercera.

