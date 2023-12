Juan Luis Castro: Una piedra en el zapato para el gobierno

Una ola de enfermedades respiratorias atacó mi casa durante la semana. Así que a cuidarse, porque el médico me advirtió que regresó el COVID y andan circulando muchos virus respiratorios. ¡Que nada nos detenga a solo una semana del plebiscito que marcará la agenda política nacional!

Cuenta regresiva para las isapres. La próxima semana parte la votación en el Senado de la ley corta de isapres y todo indica que el senador PS Juan Luis Castro quiere ser el gran protagonista. No va a ser fácil para la ministra de Salud, Ximena Aguilera, lidiar con él.

Previo al plebiscito. La novedad de estos días fue escuchar en Chile Vamos un cambio de actitud respecto al Partido Republicano. En la UDI me hablaron de un “baño de humildad” en el partido que lidera José Antonio Kast.

Y es definitivo: la cultura no es el fuerte de este Gobierno. Recién esta semana terminó la huelga que mantuvo 36 días cerrados todos los museos, bibliotecas y archivos públicos del país. Tres ministros en menos de dos años e innumerables cambios de subsecretarios generan pesimismo en el ambiente cultural.

En nuestro bonus crack de esta edición: le pedimos al senador Iván Moreira (UDI) que explicara su apoyo al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y por qué ahora es de “derecha moderada” . También revisamos las audiencias del subsecretario de Pesca, Julio Salas, en momentos en que el Gobierno ingresará la nueva Ley de Pesca. Además, contamos por qué la derecha ha impedido el trámite de la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad.

JUAN LUIS CASTRO, LA PIEDRA EN EL ZAPATO QUE TIENE EL GOBIERNO EN TEMA ISAPRES

Días clave. La próxima semana comienza en el Senado la votación de la ley corta que pretende introducir los cambios exigidos por los dos fallos de la Corte Suprema respecto a las isapres y que tienen como fecha límite para implementarse el 12 de mayo de 2024. En La Moneda existe una preocupación y tiene nombre y apellido: el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

Un ministro político me dijo que no le sorprendían las dificultades que ha puesto el parlamentario socialista y recuerda que fue un fuerte opositor al Plan Auge cuando era presidente del Colegio Médico e hizo campaña en contra del mismo con avisos en las micros.

Conflicto. En el Ejecutivo no descartan que el senador esté intentando debilitar a la ministra Aguilera para sacarla y lograr tomar control de los temas de salud en este Gobierno. El objetivo sería colocar gente de su círculo en puestos clave y el principal nombre es Cristián Baeza, un profesor de la Universidad de Washington que trabajó cinco años en el Banco Mundial y fue director de Fonasa durante la administración de Frei Ruiz-Tagle. Baeza sería su hombre para liderar una gran reforma de salud.

Dueño y señor. Desde su puesto de senador, Juan Luis Castro encabezó la conformación del Comité Técnico que debía incorporar los cambios al proyecto de ley corta de isapres presentado por el Gobierno. En el Ministerio de Salud critican que dicho comité debió haber entregado el informe en agosto, pero que recién en octubre se conoció el documento.

También señalan que esta tardanza estuvo motivada por el interés del senador Castro de implementar dos comisiones que funcionaran de manera paralela al Comité Técnico: la de Reforma a la Salud, que lideró el propio Cristián Baeza, y una segunda comisión conformada por exministros de la cartera y que lidera el extitular del Minsal en el segundo Gobierno de Piñera, Emilio Santelices. Llamó la atención la ausencia de Jaime Mañalich como exministro.

La gran reforma. Conocidos los informes de las comisiones de exministros y de Reforma a la Salud, la idea del senador Castro ahora sería realizar una sola gran discusión en que se aborden los cambios al sistema de isapres, junto a una reforma general del sistema de salud. En el Minsal encuentran poco probable que se logre avanzar en ambas cosas en un período tan corto y consideran que los informes realizados por ambas comisiones son una lista de supermercado y declaración de buenas intenciones. “Castro está dilatando la votaciones de la ley corta porque está negociando incluir elementos de su reforma de salud”, me dijo una persona que participa de las negociaciones.

La Moneda con Aguilera. En Palacio señalan que el Comité Político está cuadrado con la ministra Ximena Aguilera y que cuenta con el apoyo de los titulares del Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, para la discusión en el Parlamento. Otro apoyo importante de Aguilera es el exsenador Guido Girardi, que lideró los temas del ramo cuando fue parte del Congreso. Mientras que el gran aliado de Castro es el senador RN Francisco Chahuán. Comienza una compleja semana para Salud.

CHILE VAMOS LE PIERDE EL MIEDO AL PARTIDO REPUBLICANO

La noche de los cuchillos largos. El domingo 17 de diciembre los focos estarán puestos en los efectos que tendrá el resultado del plebiscito sobre el Presidente Gabriel Boric y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. En ambos casos la derrota será un duro golpe.

En caso de imponerse el “En contra”, el Partido Republicano será apuntado como el principal responsable del fracaso del segundo intento por tener una nueva Constitución y por no haber optado por un texto de consenso, cercano al propuesto por la Comisión Experta. Como me dijo un ministro político, finalmente “ni la derecha ni la izquierda entendieron que el encargo era lograr un texto de consenso”.

Pero en Chile Vamos las cuentas son alegres, cualquiera sea el resultado. En la UDI consideran que esto es win-win (ganan con cualquier resultado) y que luego de este proceso se abre una etapa de mayor cooperación entre Chile Vamos y Republicanos.

Mayo negro. En la derecha aseguran que el peor momento en la relación de Chile Vamos con el Partido Republicano fue tras el triunfo de este, en mayo, en la elección de los consejeros constitucionales, donde eligieron 22 de los 50 miembros del Consejo. Sin embargo, en la coalición señalan que, a través del proceso constitucional, los republicanos “fueron perdiendo la soberbia y entendieron la necesidad de cooperación”.

“Baño de humildad”, así me describieron en Chile Vamos la actitud de Republicanos en los últimos dos meses. “Hoy estamos en una etapa de colaboración, de cooperación, prueba de esto es el trabajo conjunto que estamos haciendo para la campaña del plebiscito y que el sector aparezca unido en la franja de televisión”, me comenta un dirigente que está participando en el comando del “A favor” y que recuerda lo divididos que fueron en aquella elección de consejeros.

A la derecha le va mal dividida. La renuncia el fin de semana del senador Rojo Edwards al Partido Republicano, además de las voces disonantes de Teresa Marinovic, Gonzalo de la Carrera y Johannes Kaiser apoyando el “En contra”, fueron un golpe para Republicanos que demostró los costos que traen las divisiones.

Liderazgo de Squella. En la UDI consideran que fue muy relevante en este cambio de actitud de Republicanos el liderazgo del presidente de este partido, Arturo Squella, sobre quien señalan que ha trabajado para “tener una cohabitación más amistosa”. En Chile Vamos existe confianza en que el sector va a lograr un acuerdo para las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales de octubre de 2024.

Arturo Squella me confirmó esa disposición y explicó en detalle su estrategia: “En la elección de alcaldes y gobernadores vamos a tener una coordinación con Chile Vamos para no anularnos entre nosotros. El objetivo es ganarle a la izquierda. Pero en consejeros regionales y concejales, nosotros llevaremos lista propia”.

“LA CULTURA ES UN ELEFANTE HERIDO” PARA ESTE GOBIERNO

Todos los museos y bibliotecas públicas a lo largo de Chile estuvieron cerrados 36 días. El lunes finalmente terminó la huelga de los funcionarios que atienden estas bibliotecas, archivos y museos. El episodio es un escándalo que se agrega a una larga lista de problemas que ha enfrentado el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

La lista de problemas es larga, considerando que han transcurrido menos de dos años de gestión: rechazaron la invitación de Alemania para que nuestro país fuera el invitado de honor de la Feria de Frankfurt; perdieron el pabellón que tenía Chile en la Bienal de Venecia por no pago de arriendo; van siete meses de huelga del Bafona (Ballet Folclórico Nacional); hubo una semana de paro de funcionarios dependientes de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural; y además esta movilización de 36 días que paralizó a más de 1.700 trabajadores.

“La cultura es un elefante herido”, ha dicho Noela Salas Sharim, subsecretaria de las Culturas y las Artes, en reuniones con su equipo de trabajo y a personas externas al ministerio. El tema que preocupa en el ambiente cultural es que no se advierten señales de cambio en la crisis de esta repartición estatal, que se pensó sería un buque estrella de la administración Boric.

Juan Pablo Martínez, dirigente sindical que participó en las negociaciones para terminar con la huelga de bibliotecas y museos, me recordó: “El candidato Gabriel Boric prometió que aumentaría el gasto en cultura al 1% y todavía estamos en el 0,36% y no vemos que cambie”. Sin embargo, lo que más preocupa al interior de la organización es la desorientación que hay en la gestión del ministerio.

Tres ministros en menos de dos años. Culturas es la cartera que ha tenido más cambios de ministros y subsecretarios en este Gobierno y la principal crítica que les hacen a quienes han ocupado el cargo titular apunta a su falta de experiencia y desconocimiento del aparato estatal. Un funcionario resume las distintas gestiones señalando que “la ministra Julieta Brodsky no tenía experiencia en la gestión pública, el ministro Jaime de Aguirre venía del sector empresarial y no tenía conexión con el mundo cultural y, ahora, Carolina Arredondo no ha logrado enchufarse y darle orientación a su gestión”.

El sindicalista Juan Pablo Martínez ilustra la falta de gestión con esta anécdota: “Este año había destinados $1.300 millones a infraestructura, pero no pudimos gastarlos y vamos a tener que devolverlos, porque el Departamento de Arquitectura que tenemos lo integran tres o cuatro personas que no tienen la capacidad para gestionar ese presupuesto”.

Funcionarios que han formado parte del Ministerio de las Culturas en esta administración me explicaron que “no existe interés desde La Moneda, los ministros cambian sucesivamente por mala gestión, pero nadie sabe lo que quiere este Gobierno respecto a cultura”. Un tema que era el activo de la izquierda, ha terminado siendo un lastre para la administración Boric.

TRES PREGUNTAS A IVÁN MOREIRA

El senador Iván Moreira ha sorprendido por sus declaraciones recientes, destacando entre ellas una en que dijo: “Fui de extrema derecha y ahora soy de derecha moderada”.

Senador UDI por la Región de Los Lagos, Moreira explica en esta entrevista por qué decidió salir a defender al ministro Carlos Montes en medio de la polémica por el caso Convenios y cuándo empezó a ser de “derecha moderada”.

– ¿Por qué defiende tan decididamente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes?

-Carlos Montes es una persona correcta, lo conozco hace 25 años. Creo que fue una mala idea que aceptara ser ministro de este Gobierno. Un poco porfiado, debiera haber renunciado y evitar malos ratos, porque su trayectoria no será opacada y ahí estaremos para defenderlo. Él es una víctima del Frente Amplio.

– ¿Por qué?

-Aquí hubo un mecanismo ideado por militantes de Revolución Democrática y gente del Frente Amplio, donde se ha dicho que la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y Miguel Crispi estaban informados. No puede ser coincidencia que este mecanismo se implementara en 15 seremías distintas. Esto se asemeja a una asociación ilícita para delinquir.

– ¿Cuándo decidió cambiarse de la extrema derecha a la derecha moderada?

-Porque un día fui considerado por la derecha y la extrema derecha como “el peor de todos” por aprobar, con mi voto decidido y por humanidad, el primer retiro de los fondos previsionales. Lo hice para que los chilenos pudieran sobrevivir en medio de la pandemia, porque en un principio nuestro Gobierno (Piñera II) no les tomó el peso a los efectos que tendría el COVID en la vida de los chilenos, no supo escuchar el clamor de los chilenos. Gracias a esta decisión evitamos un segundo estallido social y finalmente el Presidente Sebastián Piñera se puso generoso. Es a partir de ese momento que comencé a convertirme en un hombre de derecha moderada.

– Carlos Montes quiere terminar una tarea importante antes de irse. “El ministro Montes es un sobreviviente, él no va a terminar así su carrera política”, me dijeron en La Moneda, donde aseguran que el titular de Vivienda y Urbanismo cuenta con el total apoyo del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, esta semana en que salió a saludar con megáfono a representantes de distintos comités que fueron a apoyarlo, sus cercanos no descartaron que más adelante Montes renuncie, “siempre y cuando termine las tareas importantes que se ha propuesto”, puntualizaron.

La semana pasada, el ministro Montes tuvo una reunión con todos los seremis de su cartera en el edificio de la Cancillería, para conversar sobre las modernizaciones que se están implementando para evitar que otra vez ocurra un caso Fundaciones . En esa reunión se realizó una exposición del nuevo sistema de controles y se señaló que estaba implementado en un 60%.

. En esa reunión se realizó una exposición del nuevo sistema de controles y se señaló que estaba implementado en un 60%. La principal tarea del ministro, estos días, es lograr desplegar todas las medidas para que no vuelvan a ocurrir irregularidades como las conocidas en los últimos meses. “Quiere arreglar la cagada”, me dijo un cercano.

Las otras dos prioridades son construir una política efectiva para enfrentar el tema de los asentamientos y el déficit habitacional.

para enfrentar el tema de los asentamientos y el déficit habitacional. En su círculo tienen claro que “él no se va a ir sin antes sacar estas pegas”. Depende de Carlos Montes determinar cuándo estén cumplidos estos objetivos. Podría ser antes de que termine el Gobierno.

– El lento trámite para sacar adelante el Ministerio de Seguridad Pública. En la cartera del Interior existe molestia con la Cámara de Diputadas y Diputados por el tiempo que ha demorado el trámite para la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. La idea era haber terminado la discusión en la Cámara durante la última semana de noviembre, pero no hubo caso.

En Interior estiman que ha sido una maniobra de la derecha para evitar tener listo el trámite antes del 17 de diciembre y que sea mostrado como un logro del Gobierno en el tema delincuencia.

para evitar tener listo el trámite antes del 17 de diciembre y que sea mostrado como un logro del Gobierno en el tema delincuencia. Asumiendo que todo se posterga para después del plebiscito, la urgencia de la ministra Carolina Tohá sería lograr tener lista la discusión en enero.

Una de las razones para esto es que en marzo deja la presidencia del Senado el UDI Juan Antonio Coloma y es fundamental lograr sacar dicho ministerio antes de su salida. Si no se logra, será la nueva mesa la que deberá reagendar la discusión y sus tiempos.

– Batalla campal en RD. Esta semana el caso Convenios tuvo como protagonista al exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras. Sus declaraciones terminaron con la salida del director del Programa de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, y también disparó contra la hermana de la madre de Miguel Crispi, Verónica Serrano, por haber pedido acelerar la aprobación de fondos para Democracia Viva cuando estuvo a cargo de ese mismo programa.

En La Moneda explican que esta arremetida de Contreras va dirigida principalmente a sus excompañeros de Revolución Democrática y que pretende debilitar al jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y a otros personeros RD que ocupan puestos clave en el Gobierno.

Los ataques llegan en un mal momento para Revolución Democrática, justamente por la pérdida de poder que sufre el partido en la administración Boric y con un presidente, Diego Vela, que no ha podido liderar la compleja etapa por la que pasa la colectividad.

AGENDA DE LA SEMANA

Lo más relevante de esta semana es el plebiscito del 17 de diciembre, que decidirá el futuro del nuevo texto constitucional.

Termina gestión del contralor Jorge Bermúdez y asume la subcontralora Dorothy Pérez, con quien Bermúdez tuvo una dura disputa que llegó hasta la Corte Suprema.

con quien Bermúdez tuvo una dura disputa que llegó hasta la Corte Suprema. Debería terminar el trámite de la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Un tema que comenzó a circular con esto es quién será el nuevo ministro de Seguridad. El actual subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, estaría interesado en el cargo. Competiría con el subsecretario Manuel Monsalve.

Un tema que comenzó a circular con esto es quién será el nuevo ministro de Seguridad. El actual subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, estaría interesado en el cargo. Competiría con el subsecretario Manuel Monsalve. Comienza discusión de ley corta de isapres en el Senado.

Sigue intensa la agenda de seguridad con la promulgación de la Ley de Uso de Cámaras Corporales para Carabineros y la PDI.

– El Presidente Gabriel Boric dijo, en su Cuenta Pública de junio pasado, que durante la segunda mitad del año su Gobierno ingresaría una nueva Ley de Pesca que sustituiría a la vigente, conocida también como Ley Longueira. El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló el martes –durante una actividad de la Cámara Chilena de la Construcción– que “estamos a semanas de ingresar el proyecto”.

A raíz de este evento, quisimos revisar en la Plataforma Ley del Lobby las audiencias que ha tenido el subsecretario de Pesca, Julio Salas (PS), este año. Para mi sorpresa, en todo lo que va de 2023 solo tiene registradas 9 audiencias con actores del sector, en todas las cuales participaron el jefe de gabinete del ministro y algún asesor de dicho gabinete vinculado al tema tratado.

Destacan entre las visitas las asociaciones de pescadores y armadores artesanales. Solo hay tres reuniones con representantes del sector privado (Chile Seafoods, PacificBlu SpA y Consejo del Salmón).

Uno de los elementos clave de este proyecto de ley sería justamente ampliar las cuotas asignadas a los pescadores artesanales, junto a un paquete de medidas para mejorar el combate de la pesca ilegal y la aplicación de criterios científicos en la asignación de cuotas de pesca.

RECOMENDACIONES: ENTREVISTA A DJ LIZZ

TerceraDosis es un sitio académico en que se abordan temas contingentes y que, últimamente, ha desarrollado varios vinculados a delincuencia, narcotráfico y seguridad.

Yo llegué a este sitio por recomendación del académico de la Universidad Católica Juan Pablo Luna, que lleva largo tiempo trabajando estos temas.

Recomiendo leer la entrevista a Dj Lizz, considerada una de las creadoras del Neoperreo. Es una joven de 31 años que nació en Hualpén, Región del Biobío, y que cuenta cómo llegó a ser una Dj relevante en el medio nacional e internacional.

Según los autores de la nota, “en la biografía de Lizz está el lado oscuro y poco discutido de la democracia de los 90s y 2000s”.

La entrevista es parte de una serie llamada Democracias Violentas. Recomendamos también en esta serie leer la entrevista a Benjamin Lessing, académico de la Universidad de Chicago, donde señala que en Latinoamérica los sectores medios y altos viven en zonas gobernadas por un Estado democrático, pero que los sectores bajos viven en zonas donde cogobiernan el Estado y grupos criminales.

Y hasta aquí llega nuestra edición de +Política de esta semana.