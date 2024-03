Vodanovic, el aliado de la sheriff de La Moneda

¡Buenas! ¡Rodeado de pingüinos! Así estoy. Es que esta semana logré hacer algo que llevaba años intentando: visitar las Islas Falklands o Malvinas. El +Política de esta semana está escrito desde la tierra de los pingüinos, un pequeño enclave británico en América Latina lleno de turistas fanáticos de la naturaleza. Chile es muy importante para los habitantes de este archipiélago.

¡Somos tierra fértil para el crimen organizado! El allanamiento a la oficina y la casa particular del director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, es una mala noticia en momentos que la delincuencia y el crimen organizado son la principal preocupación de los chilenos según todas las encuestas. Cerremos por fuera si se comprueba que la cabeza de la policía civil manejó pruebas e informó diligencias al desprestigiado abogado Luis Hermosilla. El Pacogate y todos los casos que están enlodando a la Policía de Investigaciones muestran una policía capaz de hacer cualquier cosa por algunos billetes.

El aliado de la sheriff de La Moneda. La aparición el martes del alcalde Tomás Vodanovic (RD), apoyando la idea de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, se interpretó como un apoyo a quien se ha transformado en la sheriff de La Moneda: la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Nada que ver”, me dijeron en Revolución Democrática, y me explicaron en detalle las palabras del alcalde de Maipú, un rostro que dicho partido considera fundamental en términos electorales.

Malvinas/Falklands quiere más relaciones con Chile. Desde que en enero de 2023 se filtró la grabación de la reunión de la excanciller Antonia Urrejola y sus asesores, me quedó dando vueltas la frase que mencionó allí el entonces secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig, señalando que le iba a recordar al embajador argentino en Chile en ese tiempo, Rafael Bielsa, “el gesto del buque inglés”. Para los habitantes de Falklands/Malvinas la relación con nuestro país es clave en el marco de lo que ellos denominan “el bloqueo argentino”.

Familia y expertos en Neruda molestos con el PC. A fines de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió reabrir nuevamente la investigación sobre las circunstancias de la muerte del Premio Nobel Pablo Neruda. Luego de esta noticia, me encontré con herederos del poeta, así como con miembros del directorio de la Fundación Neruda y académicos, molestos por la reapertura del caso que había cerrado sin procesamientos el 25 de septiembre del año pasado, y responsabilizaron al abogado miembro del Comité Central del Partido Comunista, Eduardo Contreras.

Y en nuestro bonus track: ahora que se termina el partido Revolución Democrática con la creación del partido único del Frente Amplio, conversamos con el profesor de Historia Fernando Marín acerca de las similitudes que tiene RD con el MAPU de los 70. Además, abordamos el total recambio de senadores que se viene en la Región de Valparaíso, la pelea por la presidencia del Senado y recomendamos dos artículos para entender la severa crisis que está viviendo la prensa.

ALCALDE VODANOVIC, EL ALIADO DE LA SHERIFF DE LA MONEDA

Carolina Tohá: la sheriff de La Moneda. Mientras estaba rodeado de pingüinos en las Falklands/Malvinas, recibí varios mensajes comentando la declaración que el martes realizó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en uno de los patios de Palacio, apoyando el despliegue de militares en labores de seguridad para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

En diferentes conversaciones que tuve con involucrados, especialmente de sectores como Convergencia Social, Comunes e incluso algunos socialistas, el análisis era que Tomás Vodanovic había salido del gabinete de la ministra del Interior reproduciendo lo que se había conversado en esa reunión. En definitiva, que Vodanovic había sido mandado por Tohá a instalar la necesidad del despliegue de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior.

“Nada más lejos de la realidad” , me dijeron en el círculo del alcalde, “el desborde de la delincuencia es algo que vive Vodanovic en el día a día en Maipú”. Reconocen que existe absoluta sintonía con la ministra Tohá, pero descartan que haya sido mandado a apoyar públicamente una medida de Interior.

Un ministro me comentó, respecto de la polémica generada en la derecha, que "es increíble que cuando el Gobierno aborda una agenda de seguridad que es inevitable abordar, salga la derecha, que promovía dicha agenda, a criticarla y estar en contra".

Tomás Vodanovic no es una persona que provenga del tronco original de RD.No militó en Revolución Democrática en sus orígenes ni fue parte del movimiento estudiantil NAU (Nueva Acción Universitaria) en la Católica –de donde luego nació RD– durante sus años de estudiante en esa universidad.

Sin embargo, hoy es muy respetado en su partido y considerado uno de los mejores cuadros, junto al exministro Giorgio Jackson; la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; y las alcaldesas de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, de Valdivia, Carla Amtmann, y de Ñuñoa, Emilia Ríos. “Tomás encarna muy bien ese perfil ejecutivo, preocupado de la gestión, el rigor y el foco en el servicio que distingue a RD de Convergencia y Comunes”, me explicó un dirigente de la colectividad.

Reacción inmediata. Entre sus colaboradores recuerdan cuando, solo minutos después de haber sido hallado el cuerpo del exmilitar venezolano enterrado en la toma ubicada en Pajaritos, camino a Melipilla, el alcalde subió en las redes sociales un mensaje solicitando apoyo y acción inmediata a las autoridades para erradicar estos asentamientos ilegales y conseguir soluciones a un problema extendido en su municipio.

Amenazas de muerte. En la gestión de Vodanovic hubo dos iniciativas que han generado mucho ruido y son la erradicación del comercio ambulante en la plaza de Maipú y el cierre del espacio Don Óscar, que estaría vinculado al narcotráfico. En el municipio consideran que estas iniciativas son las que están detrás de las dos amenazas de muerte que ha recibido Tomás Vodanovic en el último año y medio.

Total apoyo. En RD saben que su posición favorable al despliegue de militares en labores de orden público va a generar críticas dentro de la coalición de Gobierno, sin embargo, existe la decisión de apoyarlo y presentarlo como un alcalde que está en la calle, desplegado en el territorio y que ha sufrido las consecuencias de la explosión delincuencial del último tiempo.

Acertado discurso de los dos años. El único elemento que hizo ruido en RD fue que las palabras del alcalde Vodanovic dejaron en segundo plano el discurso desplegado por La Moneda con motivo del segundo aniversario del Gobierno y que destacaba que “Chile está mejor que hace dos años”. Esa idea la presentaron el Presidente Gabriel Boric en la entrevista al diario El País y en radios del Grupo Prisa, y la ministra Carolina Tohá, en su entrevista en La Tercera. Las palabras de Vodanovic habrían dejado en segundo plano ese discurso considerado muy bueno para el inicio del tercer año de Gobierno y es la única crítica que tuvo la aparición del alcalde en La Moneda.

MOLESTIA CON EL PC POR REAPERTURA DEL CASO NERUDA

Cuento de nunca acabar. Entre los descendientes y herederos de la obra de Pablo Neruda (Neftalí Reyes Basoalto) hay molestia con el abogado y exembajador en Uruguay, Eduardo Contreras (PC), por su insistencia en reabrir el caso que investigó las circunstancias de la muerte del poeta. La Corte de Apelaciones de Santiago había cerrado el caso el 25 de septiembre pasado y dado por concluidas todas las diligencias sin procesar a nadie. Pero Contreras insistió y el tribunal de alzada aceptó reabrir el caso a fines de febrero.

El chofer y la inyección. La investigación por la muerte de Neruda comenzó hace 13 años (2011), después que su chofer, Manuel Araya, declarara en la revista mexicana Proceso que el poeta había muerto por una inyección que le habían puesto en la clínica Santa María. En ese momento tomó el caso el ministro Mario Carroza y luego pasó a la ministra Paola Plaza, que fue quien cerró la investigación en septiembre de 2023.

Entre los especialistas en Neruda y miembros de la familia Reyes consideran que las palabras del chofer fueron una locura y que no tienen ningún fundamento. El principal argumento para desmerecer esa tesis es que el poeta padeció el cáncer desde mucho antes de su muerte ocurrida en septiembre de 1973.

“A Pablo Neruda lo internaron en un hospital en París por esta enfermedad, en Italia sufrió una hemorragia grave que fue atendida de emergencia y tuvo una o dos intervenciones en Moscú. Neruda murió de un cáncer de próstata con metástasis ósea”, dice su sobrino Bernardo Reyes, especialista en el trabajo del Premio Nobel de Literatura y que ha escrito varios libros sobre su vida y obra.

Sin fundamentos. Cercanos a la Fundación Neruda y académicos especializados en la obra del poeta chileno coinciden en que la insistencia del abogado Eduardo Contreras no se condice con los resultados de las largas y costosas investigaciones judiciales que siempre han descartado el asesinato.

Conversación con Guillermo Teillier. Bernardo Reyes se define políticamente como un simpatizante del PC y en marzo de 2016 fue a hablar personalmente con el entonces presidente de ese partido, Guillermo Teillier, para explicarle el caso y pedirle que conversara con el abogado Eduardo Contreras para que dejara de insistir en el caso. Contreras era encargado de relaciones internacionales de la colectividad y miembro de su Comité Central cuando comenzó la investigación.

Respecto al objetivo de esta insistencia en el caso, Reyes considera que “resulta inentendible lo que está haciendo el PC, tal vez creen que están haciendo un aporte al tema de los derechos humanos”. En cuanto a motivos económicos, tampoco entiende que ese sea el fin y reconoce que, de existir una indemnización, “quedaríamos forrados, pero esto es una locura”, insiste.

Desde la Fundación Neruda no quisieron comentar el caso, porque señalaron que “es un tema de la familia y no corresponde a la fundación inmiscuirse en esta discusión. La tarea de esta institución es trabajar en la difusión de la obra del poeta, administrar su legado y mantenerse funcionando”, me dijo uno de los directores.

CHILE, EL ÚNICO PUENTE DE LAS MALVINAS/FALKLANDS

Delicada filtración. En enero de 2023, la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, enfrentó la filtración a la prensa de una grabación –hecha por su directora de Comunicaciones– de una reunión con los principales funcionarios de la Cancillería.

El secreto del barco inglés. Del audio, lo más noticioso que destacó la prensa fue la molestia de todos los asesores con quien era en ese momento el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, por haber criticado en el Senado chileno la decisión del Gobierno del Presidente Boric de rechazar el proyecto Dominga. “Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra (localidad argentina) como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran”, dijo Bielsa ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

Pequeño detalle. La reunión abordó largamente ese episodio, pero me llamó la atención lo que dijo, muy molesto, el entonces secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig –actual embajador de Chile en Austria–, al final de la grabación, refiriéndose a que iba a enfrentar a Bielsa recordándole “lo del buque inglés… ese sí que fue gesto (de Chile)”.

Lo más delicado. Cuando se dio a conocer dicho audio, hubo varios diplomáticos que me señalaron que ese comentario de Wetzig era lo más delicado a nivel de diplomacia, porque señalaba que Chile había hecho un gesto a Argentina con un barco inglés que había estado en puerto chileno.

El tema de los barcos ingleses. En Cancillería me explicaron que era habitual la queja argentina a Chile por barcos con bandera británica que recalan en Punta Arenas. Lo más delicado es cuando son barcos de la armada británica, porque Argentina inmediatamente manifiesta su molestia. “Y por lo general los autorizamos en casos de emergencias o necesidades de reparación de las naves por uno o dos días, pero al final extienden su estadía varios días más y Argentina manifiesta su molestia”, me explicó un embajador que ha tenido que lidiar con el asunto.

Después de la guerra de Las Malvinas, ocurrida en 1982 , Argentina implementó un bloqueo marítimo y aéreo a las islas, y Chile se ha transformado en uno de los intermediarios de los pocos acuerdos que tiene el Reino Unido con la nación trasandina.

, Argentina implementó un bloqueo marítimo y aéreo a las islas, y Chile se ha transformado en uno de los intermediarios de los pocos acuerdos que tiene el Reino Unido con la nación trasandina. Un solo vuelo semanal. La línea aérea Latam presta el único vuelo comercial que aterriza en Falklands/Malvinas. Es una vez a la semana –los sábados– y su recorrido es Santiago-Punta Arenas-Puerto Gallegos-Falklands/Malvinas. Los habitantes del archipiélago me dijeron que era emblemático que Argentina decidiera a fines de los ochenta que fuera Puerto Gallegos, porque desde ahí se lanzó el ataque argentino a Falklands/Malvinas en1982.

Conversando con la miembro de la Asamblea Legislativa Teslyn Barkman, me contó: “Soy la séptima generación en la isla” y añadió que a las Falklands/Malvinas les gustaría tener más relación con Chile, pero que es claro que Argentina lo impide. “Argentina tiene leyes que impiden la relación aérea o marítima incluso en casos humanitarios”, me dijo.

Chile es el único puente aéreo con el continente . Las autoridades isleñas intentaron implementar otro vuelo los miércoles a Sao Paulo, Brasil, pero Argentina no lo autorizó.

. Las autoridades isleñas intentaron implementar otro vuelo los miércoles a Sao Paulo, Brasil, pero Argentina no lo autorizó. En la actualidad, los enfermos más delicados van a atenderse al Hospital Británico en Montevideo y a la Clínica Alemana de Santiago.

Los chilenos son el tercer grupo de inmigrantes, después de los que provienen de isla Santa Helena y Filipinas. Hasta hace poco, los chilenos eran el primer grupo, pero han abandonado la isla porque los sueldos empezaron a ser similares a los que tiene nuestro país. Como me dijo Teslyn Barkman, “queremos tener relaciones más estrechas con Chile, pero la intervención de Argentina lo impide”.

PREGUNTAS A FERNANDO MARÍN

Similitudes entre Revolución Democrática y el MAPU. El pasado fin de semana comenzó la formación del partido único del Frente Amplio (FA), que reunirá a RD, Convergencia Social y militantes de Comunes. Antes de que esas colectividades desaparezcan, quise saber sobre las similitudes entre Revolución Democrática y el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), que nació en 1969 y fue muy relevante a comienzos de los 70, durante el Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular.

Fernando Marín es un profesor de Historia que ha trabajado investigando los movimientos estudiantiles de la segunda mitad del siglo XX en Chile y que ahora prepara un libro sobre el MAPU. En esta entrevista detalla algunas similitudes entre ese partido y RD.

-¿Cuáles son las similitudes entre el MAPU y Revolución Democrática?

-En mi impresión, muchas. El que sean vanguardias juveniles ilustradas (universitarios), donde muchos de sus miembros provienen de sectores acomodados, de familias progresistas y de colegios de la elite. Muchos de ellos formados en la UC, la más conservadora de nuestras universidades. Y una tercera similitud es la crítica a los partidos de izquierda tradicional (quizás de ahí esa “superioridad moral”), tanto por sus métodos –ven en estos partidos siempre la disposición a transigir– como en cuanto a la clientela a la que esperan llegar: campesinado en el caso del MAPU; las llamadas “diversidades” en RD.

-El MAPU duró poco, ¿está pasando lo mismo con RD?

-Es una pregunta que ya tiene respuesta: se acaba esta semana, al producirse la fusión con Convergencia Social y crearse el partido Frente Amplio. Sin embargo, interpretando la pregunta desde una dimensión más amplia, habría que decir que los contextos en que nacen y se desarrollan ambos partidos son diferentes. Por ejemplo, las ideas y estrategias totalizantes y excluyentes ya no tienen el impacto de los sesenta (¿reforma o revolución?), lo que fue, en parte importante, causante de sus divisiones.

-¿Qué pasó con los líderes del MAPU?

-En la actualidad la mayoría se encuentra en el Partido Socialista, como es el caso del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Ambos fueron secretarios generales del MAPU y del MAPU-OC durante la dictadura.

Es en el plano académico donde hubo el gran aporte del MAPU en la renovación de la izquierda de los ochenta y durante la Concertación. Sobresalen, desde diferentes posiciones, Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón, Eugenio Tironi, entre otros.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Valparaíso será a cuchillazos. Comenzaron las negociaciones por las elecciones municipales, pero hay otros que miran más allá, a la senatorial por la Región de Valparaíso, que va a ser una guerra a cuchillo, dado que tres importantes senadores de la zona no pueden repostularse.

En las elecciones en 2025 salen de esa circunscripción Ricardo Lagos Weber (PPD), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuán (RN). Todos terminan su tercer período en el cargo, lo máximo permitido por ley.

En el PS suena el nombre de la ministra de Defensa, Maya Fernández, que correría con ventaja, ya que su abuelo –el expresidente Salvador Allende– fue parlamentario por la zona. En el PPD no descartan que el exsenador Guido Girardi compita en la zona, dado que tiene una casa en Valparaíso. Mientras, en la derecha se dice que el diputado Andrés Longton (RN) levantó la mano y que el también diputado Francisco Undurraga (Evópoli) estaría dispuesto a dar la pelea.

– El exteniente Ojeda y su participación en el intento de magnicidio. El caso del secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, encontrado sin vida en Maipú, produjo numerosas declaraciones respecto a Venezuela. Entre las más complejas estuvo la del diputado Boris Barrera (PC), quien señaló que Ojeda “arranca (de Venezuela) porque estaba preso por planificar un magnicidio, por planificar un atentado“.

Los que conocen el decreto que le dio calidad de refugiado a Ojeda, cuentan que el documento fundamenta con muchos datos y fuentes las violaciones a los derechos humanos de las que fue víctima el exmilitar venezolano y destacan que establece que no existen fundamentos suficientes para confirmar la acusación de participar en el complot para derrocar al régimen de su país o asesinar al presidente Nicolás Maduro.

– Las vueltas de militante clave de RD. A principios de marzo, en el Ministerio de Salud (Minsal) llamó la atención la llegada de la abogada Natalia Arévalo (RD), para trabajar con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli (RD), en el cargo de asesora legislativa.

En el Minsal señalan que la abogada Arévalo conoce el sector salud, porque fue asesora de Giorgio Jackson cuando era diputado e integró la Comisión de Salud de la Cámara.

Previo al actual cargo, Arévalo fue jefa de asesores de la exministra de Justicia Marcela Ríos, y salió de dicha cartera tras la polémica por los indultos. Luego, pasó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para terminar este mes en la Subsecretaría de Salud Pública, acompañando a su compañera de partido, Andrea Albagli.

AGENDA DE LA SEMANA

– Martes 19

Elección de presidente del Senado. La falta de acuerdo en la bancada del Partido por la Democracia (PPD) ha despertado el apetito de Renovación Nacional, que está intentando terminar con el acuerdo de 2022, que le entregaba la presidencia al PPD.

La falta de acuerdo en la bancada del Partido por la Democracia (PPD) ha despertado el apetito de Renovación Nacional, que está intentando terminar con el acuerdo de 2022, que le entregaba la presidencia al PPD. Elección de presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta oportunidad le tocaría a la bancada del PC, pero RN también quiere probar si puede colocar a uno de sus diputados en la testera.

En esta oportunidad le tocaría a la bancada del PC, pero RN también quiere probar si puede colocar a uno de sus diputados en la testera. El canciller Alberto van Klaveren asiste a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre el tema de Israel.

– Miércoles 20

En la Comisión de Hacienda de la Cámara se vota en particular ydespacha el proyecto de cumplimiento tributario, elusión, evasión, fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos y secreto bancario.

– Jueves 21

En la Comisión de Salud de la Cámara podrían votar la ley corta de isapres.

RINCÓN DEL LOBBY

Intensa agenda de audiencias. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue central en la polémica por las reuniones con Pablo Zalaquett. Quisimos revisar en la Plataforma de Ley del Lobby las audiencias que tuvo en estos últimos tres meses. Allí destaca el hecho de que solo hay un encuentro con representantes de la industria de las isapres y que la mayoría de las reuniones son con representantes de la sociedad civil.

En febrero pasado tuvo audiencia con la Federación Nacional de Trabajadores de Empresas del Área Previsional, Bancos, Seguros y Ventas Intangibles. También figura el exsuperintendente de AFP, Guillermo Larraín, presentando una propuesta para mejorar las pensiones. Entre aquellas con organizaciones de la sociedad civil, están las reuniones con la Corporación de Actores de Chile, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Asociación de Contratistas Forestales, Asociación Gremial de Asesores Previsionales y Comunidad Mujer, entre otras.

RECOMENDACIONES

El sector más golpeado por los cambios tecnológicos. La prensa y los medios de comunicación en general pasan por un complejo momento de transformaciones, en que nadie sabe cuál será la nueva manera de producir información y noticias.

Las redes sociales e internet se han transformado en una importante fuente de información, en detrimento de los medios tradicionales de papel. Esta crisis también ha afectado a medios chilenos y golpeado a grandes de la industria nacional, como El Mercurio y La Tercera. Para entender un poco más lo que está pasando en este sector, recomendamos dos textos:

Esta crisis también ha afectado a medios chilenos y golpeado a grandes de la industria nacional, como El Mercurio y La Tercera. Para entender un poco más lo que está pasando en este sector, recomendamos dos textos: Un artículo de The New Yorker que se pregunta si los medios de comunicación están preparados para su extinción (Is the media prepared for an extinción -level event?). Esto, tras un pésimo 2023, donde los despidos y cierres de medios han sido la tónica en Estados Unidos.

También recomendamos la conferencia que realizó el dueño del prestigioso diario estadounidense The New York Times, A. G. Sulzberger, en el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, que tiene esta versión en español.

Y hasta aquí el +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.