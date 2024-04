La Moneda al ritmo de la salsa venezolana

¡Buenas! ¡El Parlamento no sale de la tormenta! Supuestamente esta semana se resolvía la discusión sobre la testera de la Cámara, pero no hubo caso. La teleserie continúa con una censura del Partido Republicano a la recién elegida Mesa, presidida por la diputada Karol Cariola (PC).

La historia detrás de la censura. En Chile Vamos y en el oficialismo sospechan que detrás de la decisión del partido de J. A. Kast de aguar la fiesta a la nueva Mesa está la necesidad de ocultar su responsabilidad en el ascenso del PC y levantar una cortina de humo ante los problemas que afectan a su bancada. Poco optimismo en las filas de la oposición. En la entrega de hoy te cuento la trastienda.

En Chile Vamos y en el oficialismo sospechan que detrás de la decisión del partido de J. A. Kast de aguar la fiesta a la nueva Mesa está la necesidad de ocultar su responsabilidad en el ascenso del PC y levantar una cortina de humo ante los problemas que afectan a su bancada. En la entrega de hoy te cuento la trastienda. También en esta edición, Nicolás Maduro se instala en La Moneda. Un serie de eventos diplomáticos con Argentina marcaron la semana, sin embargo, el verdadero problema del Gobierno es Venezuela. El Presidente Boric está decidido a asumir protagonismo en el tema.

Además, fin a los díscolos y los minipartidos. Los eventos de las últimas semanas terminaron por confirmar la necesidad de realizar reformas políticas este año. El problema es que nadie se atreve a hablar de reforma constitucional.

El bonus track de esta semana –llena de eventos diplomáticos e internacionales– es una entrevista al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.

Y Evelyn Matthei nos aclara sus dichos sobre Marcela Cubillos. La derecha nerviosa con Ricardo Lagos Weber, porque el senador PPD está decidido a mantenerse como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, a la vez que cunde la preocupación en dicho sector por la ausencia de un candidato para derrotar a Irací Hassler en Santiago, y la aparición del “señor del sombrero”.

Revisamos las conversaciones del ministro de Justicia con los municipios por el tema carcelario y recomendamos un libro del académico estadounidense Ian Bremmer para entender los motivos del actual desorden mundial.

Y se viene una Enade politizada, con olor a derecha dura y con la seguridad dominando la agenda. El Presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda dirán presente, pero el plato fuerte es la presencia de la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, y del expresidente de Colombia Iván Duque.

1

EL REALITY DE LA CÁMARA (PARTE II)

La telenovela parlamentaria. A fines de abril vamos a cumplir dos meses discutiendo sobre las autoridades que conducirán las mesas del Parlamento. Y el reality continúa esta semana con la presentación de una censura del diputado republicano Stephan Schubert contra la nueva testera de la Cámara, a menos de 24 horas de que asumiera Karol Cariola (PC) en la presidencia, Gaspar Rivas (PDG) en la primera vicepresidencia y Eric Aedo (DC) en la segunda vicepresidencia.

Un diputado relevante de Chile Vamos me dijo que “en esta elección se destaparon las cloacas, todo esto sacó a la vitrina el estado de descomposición en que está la política”. Mal ambiente en la Cámara esta semana.

El honesto Gaspar Rivas. Lo que gatilló la censura fueron las palabras del recién nombrado primer vicepresidente, el diputado Gaspar Rivas, cuando aseguró que fue el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien le ofreció directamente ese puesto. En Chile Vamos me señalaron: “Todos sabemos que la Segpres participa, pero no podemos dejar pasar tan evidente intromisión de un poder del Estado en otro poder del Estado. Si es así, dejemos a Elizalde de presidente de la Cámara”. Cuando les argumenté que Rivas luego rectificó y negó que fuera cierto lo del titular de la Segpres, me dijeron: “Los locos siempre dicen la verdad”.

Posible renuncia de Gaspar Rivas. En el oficialismo costó aceptar el ascenso de Rivas a la testera, tomando en cuenta que fue presidente del Movimiento Social Patriota en 2019, un grupo de orientación neofascista o neonazi.

Dicen que, dentro de la lista de díscolos disponibles, habrían preferido a otros miembros de la Cámara, como Francisco Pulgar, Karen Medina o Enrique Lee. En Chile Vamos estiman que va a ser difícil la permanencia de Rivas en la Mesa y que, si el Gobierno quiere salir de esta crisis por la puerta grande, debería lograr la renuncia del parlamentario del PDG.

Diputados oficialistas que forman parte de esta negociación me dijeron que era difícil su renuncia el lunes, pero que no la descartan para las próximas semanas, porque –afirmaron– “no va a soportar estar con bozal”.

Republicanos desatados. En Chile Vamos y el oficialismo coinciden en que esta agresiva respuesta de los republicanos fue consecuencia de las acusaciones que los responsabilizaron de la derrota en la elección de la nueva Mesa Directiva de la Cámara, por la ausencia de su diputado Mauricio Ojeda en la votación. “El Partido Republicano no puede soportar ser el responsable de haber colocado al PC en la presidencia de la Cámara, por eso ahora quieren ser los que lo saquen”, me dijeron en Chile Vamos.

A la presentación de la censura el martes, el jueves se sumó la aparición de otro republicano, el abogado Raimundo Palamara, presentando en tribunales una denuncia por cohecho contra el ministro Álvaro Elizalde. Está claro que van por todo, pero no si tendrán éxito.

Cisma en la derecha. En el Gobierno disfrutan el espectáculo, al punto de decir que esto podría generar el alejamiento definitivo entre el Partido Republicano y Chile Vamos, algo que en la derecha consideran muy poco probable ad portas de las municipales. En lo que todos coinciden es en que los republicanos están muy debilitados por el “caso Bencina” que afecta a su diputado Cristóbal Urruticoechea y el “caso Manicure” que involucra al también republicano Mauricio Ojeda, el mismo que no llegó a votar en la elección de la Mesa.

En lo que va de este período parlamentario, la bancada republicana ha perdido al menos tres diputados y un senador (Gonzalo de la Carrera, Gloria Naveillán, Johannes Kaiser, Rojo Edwards), además de tener dos involucrados en causas judiciales (Urruticoechea y Ojeda). Todo esto permite al oficialismo estar optimista respecto a que no prosperará la censura y tiene a Chile Vamos con poco interés en apoyarla este lunes a las 17:00 horas.

2

VENEZUELA SE INSTALA EN LA MONEDA

Alberto van Klaveren regresa sorpresivamente a Chile. El ministro de Relaciones Exteriores estaba en Londres terminando una visita oficial y listo para partir a Grecia, cuando tuvo que cambiar de planes y volver a Santiago para enfrentar la avalancha de eventos diplomáticos que afectaron a La Moneda. La llegada al país del embajador de Chile en Venezuela y las noticias provenientes desde Argentina tuvieron toda la semana haciendo múltiples vocerías al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Venezuela más importante que Argentina. En los últimos días la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, habló de presencia de Hezbollah en Chile; hubo polémica por la compra de 24 aviones de combate F-16 por parte del país trasandino; y cundió la preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre una base binacional con EE.UU. en el extremo sur de Argentina. Transcurridos unos días todo se resolvió: Bullrich pidió disculpas y confirmó visita para el 25 de abril; especialistas aseguraron que faltan mínimo 8 años para que los F-16 estén operativos en el país vecino; y Estados Unidos descartó la base binacional –un “voladero de luces”, me dijeron embajadores y en Cancillería–. “Lo de Argentina es una tormenta en un vaso de agua, lo grave acá es lo de Venezuela y eso explica el regreso del canciller”, aclararon.

Venezuela llega a La Moneda. En el mundo diplomático varios leyeron las declaraciones de hace dos semanas del canciller venezolano Yván Gil, negando la existencia del Tren de Aragua, como una manera de adelantarse al anuncio del fiscal Héctor Barros, que vinculó a Venezuela con el asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

Las declaraciones que negaban la existencia del Tren de Aragua y luego las revelaciones del caso Ojeda, motivaron las duras palabras del Presidente Boric: “Venezuela no está colaborando con los países del sur, pero sí lo hace con Estados Unidos, sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”. Duras declaraciones para Maduro, que considera a EE.UU. su principal enemigo.

Crisis política en Venezuela. Llamó la atención la invitación que hizo el martes el mandatario venezolano Nicolás Maduro: “Si quiere hablar (el Presidente Boric), conversemos personalmente”. En La Moneda descartan categóricamente la posibilidad de que el Presidente Boric viaje a Caracas, como lo hizo hace una semana el mandatario colombiano Gustavo Petro, después de criticar duramente a Maduro por proscribir la candidatura de la opositora María Corina Machado.

Venezuela es prioridad presidencial. El Presidente Boric avisó a Cancillería y sus embajadores que este año no tiene planes de viajar al extranjero y que sus prioridades están en Chile. El único tema en que el Jefe de Estado advirtió que estará presente es el de Venezuela, para monitorear las elecciones de julio en ese país, alcanzar un acuerdo de repatriación de venezolanos y, lo más importante, lograr avances en el esclarecimiento del caso Ojeda. El fiscal Barros estaría trabajando en algunos exhortos que enviará a Venezuela.

Embajador Gazmuri regresa a Caracas. En medio de los llamados de la oposición a cortar relaciones con Venezuela, en el Gobierno descartaron de plano esa posibilidad y me adelantaron que estaba previsto que en mayo el embajador chileno vuelva a dicho país. “Son demasiados los temas pendientes con Venezuela”, me aclararon en Cancillería.

3

LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE NADIE SE ATREVE A PROPONER

Oficialismo y oposición indignados. La derecha criticó la estrategia del Gobierno para ganar la Mesa de la Cámara y el líder del PDG, Franco Parisi, atacó a su militante Gaspar Rivas por “encamarse con el Partido Comunista”. Sin embargo, fue esa misma estrategia de pirquinear votos la que permitió a la derecha asumir la presidencia del Senado y no respetar el acuerdo administrativo de marzo de 2022. Todos coinciden en que es urgente terminar con estas prácticas.

Cierren el circo. En poco más de un mes, la derecha en la Cámara y la izquierda en el Senado sufrieron las consecuencias de lo atomizado y rebelde que está el Parlamento. Los antiguos democratacristianos se transformaron en Demócratas y cruzaron el río para ubicarse en la derecha. El PDG entró al Parlamento en una alianza con la derecha, con seis diputados en la Sala y ahora queda solo uno, que hace alianza con el PC. Es generalizada la percepción de que hay que terminar con los díscolos y la proliferación de minipartidos que se van con el mejor postor.

Las dos reformas clave. A nivel de partidos oficialistas y de oposición hay dos modificaciones que consideran fundamentales: partido que no tiene el 5% de los votos, desaparece; parlamentaria o parlamentario que se cambia de partido, pierde su puesto en el Congreso. Menos y más grandes partidos para el Parlamento 2026.

El problema es que nadie se atreve a hablar de reforma constitucional. El ministro Segpres, Álvaro Elizalde, declaró el lunes que el Gobierno no participará de la iniciativa para que la reforma tenga éxito y llegue a buen puerto. Chile Vamos se declaró indignado con Elizalde, señalando que ellos tampoco quieren aparecer impulsando una reforma constitucional después del fracaso de dos procesos constituyentes. Todos estos cambios al sistema político son materia de una reforma constitucional y esta necesita 4/7 de los votos para ser aprobada.

4

TRES PREGUNTAS AL EMBAJADOR JUAN GABRIEL VALDÉS

Intensa semana para la diplomacia chilena. El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, salió esta semana del silencio diplomático para responderle en duros términos al senador estadounidense Marco Rubio, quien advirtió en una comisión del Senado de su país sobre la presencia de Hezbollah en Chile.

En esta entrevista, el embajador Valdés explica el complejo escenario que estamos viviendo actualmente a nivel regional e internacional.

– ¿A qué se debe la alta conflictividad que tenemos estos días en América Latina?

– Creo que hay muchos factores involucrados, pero hay uno que me preocupa en particular. Los hechos que hemos conocido recientemente y que han creado rupturas mayores, como aquella entre Ecuador y México, responden a un deterioro gradual pero pronunciado a nivel global del respeto al derecho internacional y al cumplimiento de tratados y acuerdos multilaterales.

Es evidente que esta región, como cualquier otra, tiene particularidades, pero me temo que la degradación de los organismos construidos desde la Segunda Guerra Mundial para garantizar el orden internacional arrastran fatalmente en su caída a los principios que les dieron base y esto fragiliza la adhesión a las normas esenciales que protegían el derecho, la paz y la solución pacífica de las diferencias entre gobiernos y países.

– ¿Es una confrontación entre naciones o entre presidentes?

– Estos conflictos entre “nosotros latinoamericanos” son percibidos por la opinión pública como una confrontación entre líderes, principalmente por el uso del insulto que algunos de ellos practican en forma pública o a través de las redes sociales. Es leído también como una tensión ideológica y nacionalista, que no es nueva en nuestra historia.

– ¿Cambiaron las reglas de las relaciones internacionales?

– Reflejan algo peor que puede pasar desapercibido: expresan un desconocimiento de normas internacionales que a nivel global tienen su versión más aguda y terrorífica en los conflictos militares actuales que amenazan, más que nunca en nuestras vidas, la paz en el planeta.

La contribución directa de estos conflictos a la pérdida de relevancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, trabado por el abuso del veto por sus miembros permanentes, debilita de manera grave y en el mundo entero el respeto a los principios más elementales del derecho internacional. Este es un tema muy serio para países como el nuestro, que basan su política exterior en el respeto a los tratados, la solución pacífica de las controversias y el apoyo al multilateralismo y sus instituciones.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Matthei aclara dichos sobre Marcela Cubillos. Primero en una entrevista en Tele13 Radio el lunes 8 y, luego, el sábado 13 en La Tercera, Cubillos fue consultada sobre qué opinaba acerca de que Evelyn Matthei hablara de los “candidatos de las mil firmas”, supuestamente aludiendo a ella, que pretende competir como independiente tras recolectar mil firmas. En ambas entrevistas Cubillos respondió lo mismo: “No engancho con esas declaraciones”.

Conversando con Evelyn Matthei, le consulté por esa frase. La alcaldesa de Providencia saltó ante mi consulta y molesta me dijo: “Eso fue sacado de contexto, yo no quise referirme a Marcela Cubillos, obviamente que apoyo a Cubillos ¿Quieren que apoye al Frente Amplio? Es una tontería todo el debate que se ha armado con esa idea publicada en La Tercera” .

La alcaldesa de Providencia saltó ante mi consulta y molesta me dijo: . Matthei me explicó que esa frase la dijo en un seminario de la Universidad del Desarrollo, criticando la situación de candidatos que se salen de los partidos por temor a que no los presenten en sus listas y, finalmente, se presentan como independientes recolectando las mil firmas, haciendo gran daño a su sector al dividir la votación.

El caso al que se refería Matthei era el de Puerto Varas, donde la derecha llevaba cuatro candidatos que amenazaban con competir por fuera antes de la inscripción de las primarias.

– Senador Ricardo Lagos Weber firme en el sillón de la Comisión de Hacienda. Luego de que la oposición desconociera el acuerdo administrativo de marzo de 2022, donde quedaba establecido que desde marzo le tocaba la presidencia del Senado al PPD, el senador de este partido decidió mantenerse como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y no cumplir el acuerdo que le entregaba este puesto a Chile Vamos.

Complicados en la derecha. La decisión de quedarse en la presidencia de la comisión ha producido ruido entre los integrantes opositores de dicha instancia: José García Ruminot (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y el recién llegado Felipe Kast (Evópoli). La única manera que tienen estos senadores de sacar a Lagos Weber de la presidencia es con una censura que, hasta ahora, ninguno de ellos ha estado dispuesto a presentar.

La decisión de quedarse en la presidencia de la comisión ha producido ruido entre los integrantes opositores de dicha instancia: José García Ruminot (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y el recién llegado Felipe Kast (Evópoli). La única manera que tienen estos senadores de sacar a Lagos Weber de la presidencia es con una censura que, hasta ahora, ninguno de ellos ha estado dispuesto a presentar. Amenazas a Ricardo Lagos Weber. Esta semana la sorpresa para Lagos Weber fue que hubo un importante parlamentario de derecha que le advirtió que, si no renunciaba, ese sector dificultaría la entrada de oficialistas a tres comisiones.

Esta semana la sorpresa para Lagos Weber fue que hubo un importante parlamentario de derecha que le advirtió que, si no renunciaba, ese sector dificultaría la entrada de oficialistas a tres comisiones. No hubo caso. A pesar de las amenazas, el senador PPD insistió en que la única manera de que deje el cargo será con una censura de la derecha. La situación se complica e incomoda a Felipe Kast, que quería ser el nuevo presidente de la comisión. En el círculo de Lagos Weber creen que van a presentar la censura al final de la próxima semana, es decir, antes de la semana distrital, para no generar mucho ruido. Lagos Weber promete hacer ruido.

– Preocupación en Chile Vamos por Santiago. Una de las grandes incógnitas de las próximas elecciones municipales es por qué la derecha no presenta un candidato sólido de su sector para competir con la criticada gestión de la alcaldesa Irací Hassler (PC). Nada indica que el tema se vaya a resolver pronto.

Sebastián Sichel, el candidato de Chile Vamos. Hace dos semanas el excandidato presidencial realizó una serie de apariciones en la prensa, lanzando su candidatura por Santiago, “siempre y cuando fuera el candidato de consenso del sector”. Como no logró dicho consenso, su postulación entró al congelador.

Hace dos semanas el excandidato presidencial realizó una serie de apariciones en la prensa, lanzando su candidatura por Santiago, “siempre y cuando fuera el candidato de consenso del sector”. “ El señor del sombrero”. Pero esta semana la derecha entró en pánico, después que el abogado Aldo Duque –vinculado a la defensa de narcotraficantes y más conocido como “el señor del sombrero”– apareció postulando a alcalde de Santiago con el apoyo del Partido Social Cristiano. Si finalmente se presentan dos candidatos por derecha, es un hecho el triunfo de Hassler.

Pero esta semana la derecha entró en pánico, después que el abogado Aldo Duque –vinculado a la defensa de narcotraficantes y más conocido como “el señor del sombrero”– apareció postulando a alcalde de Santiago con el apoyo del Partido Social Cristiano. Evelyn Matthei está por Sebastián Sichel. En este contexto de dispersión de votos de la derecha es que Matthei estaría tratando de convencer a Chile Vamos de que el candidato del sector debe ser Sichel. La principal razón es que este obtuvo muy buena votación en Santiago para la primera vuelta de las presidenciales 2021.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 22: Cámara de Diputadas y Diputados vota censura a la Mesa, presentada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano.

Cámara de Diputadas y Diputados vota censura a la Mesa, presentada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Lunes 22: Comisión de Economía del Senado recibe al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Ricardo Vicuña, para que informe el estado de avance del Censo de Población y Vivienda 2024.

Comisión de Economía del Senado recibe al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Ricardo Vicuña, para que informe el estado de avance del Censo de Población y Vivienda 2024. Martes 23 y miércoles 24: Últimos trámites de la ley corta de isapres en la Cámara. Esta semana debería pasar a tercer trámite al Senado, donde se define si va a comisión mixta.

Últimos trámites de la ley corta de isapres en la Cámara. Esta semana debería pasar a tercer trámite al Senado, donde se define si va a comisión mixta. Jueves 25: La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, llega a Chile para participar de la mesa “Recuperar un país seguro” en la Enade, junto al expresidente de Colombia Iván Duque, además de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, llega a Chile para participar de la mesa “Recuperar un país seguro” en la Enade, junto al expresidente de Colombia Iván Duque, además de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Jueves 25: Reunión bilateral entre las ministras Bullrich y Tohá en La Moneda, luego del impasse por las declaraciones de la primera, señalando que había presencia de Hezbollah en Chile.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Situación de sobrepoblación en cárceles preocupa a municipios. Esta semana el ministro de Justicia, Luis Cordero, impulsó la iniciativa de informar a los jueces y fiscales del país sobre la cantidad de privados de libertad en cada cárcel de su respectiva jurisdicción.

En la Plataforma Ley del Lobby del ministro Cordero hay una serie de reuniones que ha tenido el secretario de Estado para abordar la situación de las cárceles.

Dentro de las audiencias, destaca recientemente una con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), que agrupa a los municipios de derecha, para abordar “la grave situación del sistema penitenciario en Chile”.

Asistieron los alcaldes Gustavo Alessandri, de Zapallar; Cristóbal Lira, de Lo Barnechea; Isabel Valenzuela, de Colina; Daniela Peñaloza, de Las Condes; William Arévalo, de Santa Cruz; Paula Retamal, de Parral; y José Manuel Palacios, de La Reina.

8

RECOMENDACION: ÚLTIMO LIBRO DE IAN BREMMER

La guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y los recientes ataques entre Irán e Israel son algunos de los eventos que nos exigen estar atentos a un volátil escenario internacional, que algunos consideran que puede llevarnos a una nueva Guerra Mundial.

Ian Bremmer es un cientista político estadounidense, presidente fundador del Grupo Eurasia, que tiene oficinas en Nueva York, Washington, Tokio, San Francisco, Sao Paulo, Brasilia y Singapur. Bremmer también es profesor de la New York University y en Columbia University, y está especializado en temas de riesgo, lo que es un gran activo en el volátil contexto internacional actual.

presidente fundador del Grupo Eurasia, que tiene oficinas en Nueva York, Washington, Tokio, San Francisco, Sao Paulo, Brasilia y Singapur. Bremmer también es profesor de la New York University y en Columbia University, y está especializado en temas de riesgo, lo que es un gran activo en el volátil contexto internacional actual. Su libro más reciente es The Power of Crisis (Simon & Schuster, 2023, 288 págs.) –o El poder de la crisis en español– y fue escrito después de la pandemia considerando tres crisis inminentes: emergencias sanitarias globales, cambio climático y la revolución de la Inteligencia Artificial.

El trabajo señala, entre otras cosas, que la situación interna e internacional de los países está dificultando los consensos y pavimentando el camino para los conflictos.

Y hasta aquí esta edición de +Política. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.