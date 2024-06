Caso Jadue golpea al PC

Presentado por:

¡Buenas! ¡Golpe al principal rostro de la extrema derecha! La decisión del tribunal de Nueva York de declarar culpable a Donald Trump de 34 delitos tendrá consecuencias obvias para Estados Unidos y probablemente en otros países donde hay tierra fecunda para este tipo de liderazgos.

Lo de Trump es un duro golpe para esos liderazgos personalistas que son críticos de la clase política, de otros poderes del Estado (Poder Judicial principalmente), medios de comunicación y que denuncian todo tipo de conspiraciones extrañas en su contra. Ojalá sea el comienzo del fin de este nefasto estilo de hacer política.

¿Qué hace el PC con Jadue? Resulta paradójico que el fallo contra Trump se produzca de forma simultánea a los alegatos del caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Son dos personajes de ideologías completamente opuestas, pero que sorpresivamente comparten la manera de hacer política. Semana de definiciones en el PC que pueden tener consecuencias en la alianza de gobierno.

Llegó el Socialismo “Burocrático”. También en esta edición de +Política, La Moneda ha tenido que recurrir a los mandos medios de la ex Concertación para resolver crisis y establecer mejores vínculos. Varios están molestos con este fenómeno.

El Partido Republicano trabaja silenciosamente. La lista de candidatos a alcaldes no es la principal preocupación de la colectividad de José Antonio Kast. Hay cosas más importantes, dicen en el partido.

En el bonus track de esta semana: le preguntamos al senador Alfonso de Urresti si su proyecto de reformas políticas tiene algún futuro. Además, en el Gobierno están intrigados por la ausencia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el caso de la formalización de los 13 policías uniformados la semana pasada; y la ministra del Trabajo coloca toda la carne a la parrilla para la última posibilidad de tener reforma de pensiones.

Terminamos recomendando una mala película, Guerra civil, que es pertinente ver en estos momentos en que todo indica que vamos directo al despeñadero.

1

CASO JADUE GOLPEA AL PC

Dos situaciones que dificultan la interna del Partido Comunista (PC). El juicio contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, produjo dos comentarios que me impulsaron a indagar en el PC. Uno era que el caso estaba produciendo un quiebre en el partido. Una persona en el Gobierno incluso me habló de “cisma”.

El segundo comentario era que la defensa a Jadue del presidente del PC, Lautaro Carmona, era para capitalizar apoyo en las elecciones de directiva de noviembre próximo. Ninguno de los dos escenarios es bueno para el partido.

El factor nueva generación. El principal argumento que me dieron quienes hablaban de quiebre o cisma es la distancia crítica que tuvo la nueva generación respecto a Jadue, cuando el alcalde disparó a la bandada respecto a teorías conspirativas, tanto contra la Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado y los partidos de la coalición de gobierno. La crítica al alcalde fue inmediata de parte de la ministra Segegob, Camila Vallejo; el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Lautaro Carmona quiere los votos de Jadue. Sobre la idea de que el presidente del PC estaba apoyando a Jadue para garantizar los votos de su sector en las elecciones internas de noviembre próximo, varios dirigentes me lo descartaron, porque los mecanismos de elección que tiene la colectividad impedían este manejo de lotes habitual en otros partidos.

Meses de definiciones. El PC actualmente está desarrollando su Congreso Nacional, que debería terminar en noviembre con la elección de presidente y secretario general. El sistema establece que antes de esto los asistentes definan a los cien miembros del nuevo Comité Central, en una elección donde cada uno de los militantes debe elegir ese número de nombres entre todos los candidatos disponibles. Serán estos militantes elegidos para el Comité Central los que luego voten por el nuevo presidente y el secretario general. El destino de Carmona se define en noviembre.

Politización del proceso judicial. Lo que sí es unánime en el PC es la opinión de que hay una “evidente” politización del caso y que diferentes sectores están utilizando este juicio para dañar a su partido. Así como es cierto que en nuestro país hay una dosis de anticomunismo, pude corroborar que en el comunismo hay una buena dosis de sospechas respecto a los otros actores políticos y es generalizada la idea sobre sus intenciones de perjudicarlos. Esto ha logrado enrarecer el ambiente en el PC y también su relación con otros partidos de la coalición.

Costos políticos del caso. El otro tema en que hay unanimidad en la colectividad es que el público e irrestricto apoyo que hoy entrega la dirección del PC a Jadue tendrá costos en la interna y en las elecciones de fin de año. “Lautaro (Carmona) creyó ciegamente que Jadue era inocente, que no había cometido delitos. Si se confirma la existencia de delitos, eso perjudicará al partido entero y evidentemente a quienes decidieron mover el partido para defender a Jadue”, me dijeron. Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa arriesgan su capital político.

2

EL DESEMBARCO DEL SOCIALISMO “BUROCRÁTICO”

Este Gobierno comenzó definiéndose como uno transformador, feminista y ecologista. Es difícil olvidar al entonces ministro Giorgio Jackson cuando dijo, a pocos meses de llegar a La Moneda, que la escala de valores de su generación era mucho mejor que la del Gobierno anterior e, incluso, “de la generación que nos antecedió”.

Luego de ese ímpetu inicial, el oficialismo perdió el plebiscito de 2022, explotó la situación de la Fundación Democracia Viva, vino el caso Convenios, los republicanos arrasaron en el segundo proceso constitucional y Giorgio Jackson partió a vivir a Barcelona, España.

El vilipendiado operador político en acción. En este nuevo escenario es que, hace al menos un año y medio, se está produciendo el desembarco masivo del Socialismo Democrático en puestos intermedios de la administración Boric. Ministros y subsecretarios del Frente Amplio (FA) han recurrido a profesionales exconcertacionistas para que resuelvan situaciones de crisis o conduzcan las relaciones con partidos políticos, parlamentarios e, incluso, con el sector privado.

Golpe de realidad. Uno de estos nuevos profesionales que llegaron al Gobierno en este desembarco me aclaró una cosa: “El FA no está haciendo esto por pragmatismo, renuncia o porque hay que comerse el sapo, esto lo hacen porque les falta consistencia y experiencia para trabajar en el Estado”.

El desembarco del Socialismo “Burocrático”. Los principales actores de este fenómeno han sido los operadores políticos con experiencia y contactos. Un exfrenteamplista que estuvo en el Ejecutivo me explicó el porqué del éxito de estos personajes que fueron tan odiados al inicio del Gobierno: “Son personas rápidas, que conocen los pasillos del poder, que tienen buen trato y saben trabajar en equipo, es agradable trabajar con ellos”.

Cirugía mayor. Un caso emblemático de dicho desembarco fue la intervención del socialismo en la cartera del Medio Ambiente, después que la ministra Maisa Rojas quedara enredada en las reuniones con privados en casa del exalcalde UDI Pablo Zalaquett. La situación evidenció los pocos nexos con el sector privado y fortaleció la idea de que la excesiva permisología de este ministerio era responsable de la baja inversión. En ese momento aterrizaron tres PS: Tomás Monsalve como asesor legislativo, Paulina Ulloa en Transición Socioecológica y Víctor Caro en Economía Ambiental. Algunos consideran que este apoyo permitió pasar la tormenta a la ministra Rojas.

Un CAE entra al Gobierno. La promesa de condonar y terminar con el CAE fue uno de los principales eslóganes de Apruebo Dignidad (FA y PC). El exministro de Educación Sergio Bitar era considerado el “enemigo número 1” y el principal responsable de lo que consideraban una mala política pública. Lo paradójico es que este mes entró el exjefe de gabinete de Bitar, Sergio Escobar (PPD), como asesor del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (Comunes).

Barrueto está de vuelta. Otro caso similar es el del exintendente de la RM durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet y expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Víctor Barrueto (PPD), quien aterrizó en Economía como asesor del ministro Nicolás Grau, para ayudarlo en la crisis de Huachipato.

Bromas por el Socialismo “Burocrático” en el Congreso. La preponderancia del PS en la distribución de cargos molesta a otros sectores de la ex Concertación, como el PPD, PR y DC, que consideran que la burocracia se ha llenado principalmente de operadores socialistas. Entre los parlamentarios oficialistas el término del Socialismo “Burocrático” es motivo de bromas y hasta de memes.

3

REPUBLICANOS VAN A DARLO TODO POR SUS CONCEJALES

A los partidos les gustan los alcaldes. Las negociaciones de los candidatos a alcalde generan mucho interés en la prensa y la clase política, mucho más que las de concejales y gobernadores. Tener alcaldes viste a los partidos, porque son caras con gran exposición pública que gozan de buena cobertura en los medios. El Partido Republicano no está de acuerdo.

Conversé con el presidente de la colectividad, Arturo Squella, y cuando le pregunté si era verdad que su prioridad en la próxima elección era tener candidatos a concejales, me dijo sin el menor atisbo de duda: “Sí, efectivamente, es fundamental en nuestro despliegue territorial contar con al menos un concejal en todos los municipios, para poder ejercer un rol fiscalizador republicano”.

Base partidaria. Expertos electorales con los que conversé le encontraron mucho sentido a esta decisión, porque les permite tener representación en todo el país. Los republicanos no tienen pactos con otro partido o coalición, por lo tanto, van a tener candidatos a lo largo de todo Chile y eso implicará que van a terminar siendo la colectividad más votada en la elección, incluso si no salen elegidos todos sus concejales.

Gobernadores y la segunda vuelta. En segundo término, Squella me dijo que también les importaba tener la mayor cantidad posible de candidatos a gobernadores regionales. Me extrañó esta apuesta luego de la generalizada crítica de la clase política a la institución de los gobernadores, por la falta de poder real que tiene el cargo: “No, por qué, el gobernador es muy relevante en el manejo de los recursos y lo bueno es que en su elección existe la posibilidad de una segunda vuelta, lo que nos favorece. Esperamos tener la mayor cantidad de candidatos a gobernadores”.

Que no le pase lo mismo que a ME-O. En la derecha existe la opinión de que la figura de José Antonio Kast tocó techo y le va a pasar lo mismo que a Marco Enríquez-Ominami, que después de 2009 solo bajó su votación. Republicanos dicen que es muy diferente el caso de ME-O, porque este último tenía un partido instrumental a la campaña de su líder, mientras que el suyo es un partido sólido con representación en todo Chile.

No les interesa Providencia. Respecto a las declaraciones de la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, señalando que Jaime Bellolio (UDI) no era el candidato republicano por Providencia, Squella le puso paños fríos al asunto: “Providencia no está entre las comunas en que nos interese competir en la elección de alcaldes”. En la UDI me reconocieron que el tema de Providencia está resuelto.

4

TRES PREGUNTAS A ALFONSO DE URRESTI

El senador Alfonso de Urresti (PS) impulsó hace dos semanas un proyecto de ley para implementar reformas políticas. El objetivo era terminar con la atomización del escenario político. Sin embargo, el proyecto se archivó hasta nuevo aviso.

Previo a la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, le preguntamos al senador De Urresti si tenía esperanzas de que el tema de las reformas políticas estuviera entre los anuncios.

-¿Considera factible que las reformas políticas sean parte de la Cuenta Pública del Presidente este sábado? ¿Por qué?

-Considerando el tiempo que queda de Gobierno, junto a los anuncios que signifiquen una hoja de ruta para abordar grandes cambios que espera la ciudadanía, como en materia de pensiones y de seguridad, esperamos que el Gobierno pueda entregar luces sobre una reforma al sistema político. El Presidente Gabriel Boric ya lo ha señalado antes, respecto de generar un debate transversal en la materia. Esto es pensar no solo en este Gobierno, sino también en los que sigan, independiente del color político. Junto con trabajar una batería robusta de proyectos en materia de seguridad, hacienda, pensiones y otros, sin duda podrían ser factibles anuncios en materia de reforma política, considerando que también dialoga con generar modificaciones a nuestro sistema que permitan viabilizar de mejor manera los proyectos de ley.

-¿Tienen futuro las reformas políticas que propuso en su proyecto de ley?

-La reforma política que hemos trabajado tiene por objetivo abrir espacio a esta discusión y, en ello, fue efectiva. Permitió que se instalara dentro del espacio político la necesidad de poder trabajar en esta materia. La idea fue proponer ciertos contenidos mínimos que generaran mayor transversalidad y consenso para su tramitación. Sin perjuicio de ello, y como hemos podido observar las últimas semanas, se han ido explorando fórmulas que puedan contribuir y/o complementar aquella propuesta. En consecuencia, el futuro de una reforma política dependerá en buena medida de la capacidad que como partidos, y el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso, podamos tener para generar una propuesta que pueda hacer referencia a aquellos elementos que son esenciales para dar inicio a un proyecto de esta naturaleza y que tenga una repercusión real para el sistema político.

-¿Cuáles son los partidos o grupos que tienen más resistencia a esta reforma?

-Una reforma de esta naturaleza inevitablemente trae aparejadas complejidades, pues supone ir a lo medular de la estructura política de un país. Con todo, es en este tipo de reformas donde en el largo plazo se pueden evidenciar los mayores beneficios, pensando además en los gobiernos venideros. Sin embargo, hablamos sobre la discusión de un proyecto que aún no se termina de definir, aunque contamos con los apoyos para presentarlo. Lo importante es que podamos avanzar en conjunto en discutir cómo mejorar el sistema político para asegurar la gobernabilidad, tanto de este Gobierno como de los que sigan.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Ana Lya Uriarte candidata a sustituir a Monsalve. La posibilidad de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, renuncie al Gobierno para postularse como senador, motivó una serie de especulaciones sobre quién podría ser su reemplazante.

Regreso a La Moneda. Hace al menos un mes se supo que la exministra de la Secretaría General de la Presidencia Ana Lya Uriarte está trabajando en la Subsecretaría del Interior.

Hace al menos un mes se supo que la exministra de la Secretaría General de la Presidencia Ana Lya Uriarte está trabajando en la Subsecretaría del Interior. Corre con ventaja. Entre las fortalezas con que cuenta Uriarte para asumir a la cabeza de dicha subsecretaría están su militancia socialista y el conocimiento que tiene de La Moneda.

– Falta de acuerdo en pensiones abre puerta a retiro de fondos. El martes se conoció sorpresivamente un acuerdo público entre la CUT y el Gobierno para legislar la negociación por rama o negociación colectiva multinivel. El anuncio fue interpretado por la oposición como una manera de presionar un acuerdo para la reforma previsional. Esta es la última oportunidad de la ministra Jeannette Jara para reformar el sistema de pensiones, porque después viene el período electoral, tanto municipal como presidencial.

En septiembre del año pasado publicamos en +Política el artículo “Pensiones en la puerta del horno”, en donde señalábamos que la fecha fatal para comenzar dicha discusión era noviembre de 2023. “Después es imposible”, me dijeron esa vez en La Moneda.

“Pensiones en la puerta del horno”, en donde señalábamos que la fecha fatal para comenzar dicha discusión era noviembre de 2023. “Después es imposible”, me dijeron esa vez en La Moneda. Siete meses después de ese plazo fatal, la situación es apremiante para el oficialismo y, por eso, comenzaron a sacar del sombrero anuncios y medidas que obliguen a la oposición a sentarse a la mesa.

la situación es apremiante para el oficialismo y, por eso, comenzaron a sacar del sombrero anuncios y medidas que obliguen a la oposición a sentarse a la mesa. Además de la negociación por rama, esta semana se conoció el spot que difunde el proyecto de ley de reforma de pensiones del Gobierno , lo que motivó una presentación de Chile Vamos ante la Contraloría.

, lo que motivó una presentación de Chile Vamos ante la Contraloría. Las otras cartas bajo la manga. En el Ejecutivo creen que la falta de acuerdo podría motivar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Esta semana, la diputada Pamela Jiles anunció un séptimo proyecto de ley al respecto.

– Dónde está el general director de Carabineros. Hace más de una semana se conoció la formalización de 13 carabineros del barrio Meiggs por los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos, hurto, tráfico de drogas y detención ilegal.

Caso de connotación nacional. En el Gobierno llamó la atención la ausencia del general Ricardo Yáñez en todo este proceso y que no saliera públicamente a condenar los hechos dados a conocer profusamente por la prensa.

En el Gobierno llamó la atención la ausencia del general Ricardo Yáñez en todo este proceso y que no saliera públicamente a condenar los hechos dados a conocer profusamente por la prensa. Compleja convivencia con Yáñez. Las relaciones con el general director están resentidas luego del anuncio de formalización del uniformado, la que tuvo que ser postergada por el asesinato de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobío.

Las relaciones con el general director están resentidas luego del anuncio de formalización del uniformado, la que tuvo que ser postergada por el asesinato de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobío. Responsabilidades de las comisarías. En el Ejecutivo preocupa que no se conociera de ninguna medida de la institución que afectara a los oficiales a cargo de las comisarías involucradas.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Sábado 1 de junio: Cuenta Pública del Presidente de la República.

Domingo 2 de junio: Todo el gabinete, con excepción del equipo político, se despliega en el país después de la Cuenta Pública, con agenda de actividades en regiones y entrevistas en la prensa local.

Lunes 3: Comienza tramitación del fast track legislativo de la agenda de seguridad.

Domingo 9 de junio: Viaje del Presidente Gabriel Boric a Alemania, Suecia, Suiza y Francia, con ministros, delegación parlamentaria y empresarial.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Las audiencias de Óscar Daniel Jadue Jadue registradas en la Plataforma Ley del Lobby. El alcalde de Recoleta cuenta con solo 56 audiencias en sus 12 años de gestión.

Dicha gestión del jefe comunal comenzó en 2012 y solo empezó a registrar sus audiencias en septiembre de 2015.

En el registro no hay ninguna reunión con Best Quality, la empresa querellante contra el alcalde.

Este año hay solamente dos reuniones ingresadas. Una con los integrantes de un persa y, otra, para presentar “autoridades eclesiásticas”.

Luego no hay registro hasta 2018.

8

RECOMENDACIONES: PELÍCULA “GUERRA CIVIL”

En medio del caso judicial de Donald Trump y la proliferación de líderes mesiánicos en el mundo, resulta pertinente ir a ver Guerra civil (Civil War, 2024), del director inglés Alex Garland y protagonizada por Kirsten Dunst.

La película me pareció un bodrio, pero insisto: es interesante para ver en “modo violentamente exagerado” el momento que estamos viviendo. Comparto completamente el comentario que hizo el gran crítico nacional Héctor Soto sobre el filme: “Aunque podría estar entre los estrenos más despreciables del último tiempo, conviene darle un vistazo a Civil War, la cinta que se propone darle una nueva vuelta de tuerca a la exaltación de la violencia y que, instalada en la cartelera, está operando como cazabobos para demostrar lo difícil e ingobernable que se ha vuelto el mundo”.

Y hasta aquí el +Política de esta semana.