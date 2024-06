Quiebre en Pleno: Corte Suprema de nublado a negro oscuro

Presentado por:

¡Hola! Los tribunales serán el plato fuerte de nuestro +Política, porque, como me dijo un diputado de oposición, «esta semana no pasó nada importante en el Congreso».

Quiebre en la Corte Suprema. La semana pasada dijimos que se había llovido la Suprema; esta semana se inundó, tras el Pleno extraordinario del miércoles. Lo más delicado es que quedó en evidencia la existencia de dos bandos enfrentados.

Y el Frente Amplio a un paso de ser partido. Hace un año el Presidente Gabriel Boric pidió concretar un partido único en la celebración del cuarto aniversario de su colectividad, Convergencia Social. El próximo viernes comienzan las celebraciones.

El embajador en España está sólido en su puesto. Javier Velasco volvió a hacer noticia y la derecha intentó de todo para removerlo de su cargo en Madrid. En el Gobierno nos cuentan por qué resultaba imposible sacarlo.

En el bonus track de la semana: el exembajador chileno en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, analiza la serie de exabruptos de autoridades venezolanas con Chile. Además, contamos por qué se ha dilatado 16 meses la designación del nuevo consejero del Servel; y conocimos los gestos del Gobierno de Boric a la familia Piñera Morel.

Hablando de la Corte Suprema y su guerra interna, revisamos la declaración de intereses y patrimonio del ministro Sergio Muñoz y descubrimos que eran falsos los rumores que circulaban respecto a sus propiedades.

Y como dato curioso, recomiendo seguir las elecciones en el Reino Unido, porque es el único proceso electoral europeo donde se vislumbra un triunfo de la izquierda.

1

QUIEBRE EN EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA

De lluvia pasamos a tormenta. El sábado pasado titulamos «Se llovió la Corte Suprema», para contar el complejo momento que pasaba el máximo tribunal, pero nos quedamos cortos, porque el artículo de Ciper con los detalles de la pareja de la ministra Ángela Vivanco realizando gestiones para nombramientos del Fiscal Nacional, conservadores y notarios, terminó por configurar lo que podría ser el annus horribilis de la Suprema.

Urgente una vocera. Adelantamos la semana pasada que los supremos se iban a tomar tres semanas para evaluar si volvían a tener vocero, pero solo se tomaron tres días y el miércoles conocimos a la nueva vocera, la ministra María Soledad Mel, que leyó una declaración pública que no gustó a todo el Pleno.

Cambios al Código de Ética. El comunicado mostró acuerdo para mejorar la Comisión de Ética, subiendo los estándares actuales; desestimó una investigación disciplinaria, por ausencia de antecedentes concretos en las investigaciones de la Fiscalía; y consensuó una declaración pública. El perfeccionamiento del Código de Ética fue visto como señal importante para la interna de la Corte y otras instituciones del Estado, pero hubo miembros que no lo estimaron suficiente.

Urgente investigación disciplinaria. El quiebre del máximo tribunal quedó en evidencia en el Acuerdo de Declaración Final, donde cinco de los catorce ministros presentes en el Pleno votaron «en contra» de las medidas implementadas, incluido el presidente de la Corte Suprema, porque estaban «por abrir una investigación disciplinaria».

El amigo Migueles. Lo que descompuso a los ministros fueron las revelaciones sobre la pareja de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, que aparece ofreciendo a un fiscal un doctorado (suponemos en Derecho) y su designación a la cabeza de la Fiscalía Centro Norte si bajaba su candidatura a Fiscal Nacional. También reflotó el tema de la compra del Porsche Cayenne a un conservador de Bienes Raíces que, a su vez, empleaba a la pareja de Vivanco, y se conocieron la exitosas gestiones de Migueles para designar un conservador y un notario de Viña del Mar.

A la Corte Suprema no se llega en Porsche. «Es la antítesis de lo que debe ser un magistrado, de la sencillez y austeridad que exige ese cargo», me dijo un juez de la República, refiriéndose al Porsche Cayenne que compró la ministra Vivanco al conservador de Bienes Raíces Sergio Yaber Lozano, para venderlo a los pocos meses.

La historia del Porsche Cayenne apareció a fines del año pasado con detalles en Interferencia. Llama la atención los valores del vehículo en la página de Porsche Chile (la versión más económica cuesta $86.624.000 y las más caras superan los $160.000.000).

La lista de los honorables. En medio de estas denuncias de irregularidades, los ministros Andrea Muñoz Sánchez, Gloria Ana Chevesich, Leopoldo Llanos Sagristá, Mauricio Silva Cancino y el presidente Ricardo Blanco Herrera son considerados «los pilares de la Suprema». También hay respeto por Sergio Muñoz, aunque muchos se sorprendieron con el caso de su hija «amonestada» por ejercer su función de jueza desde Italia, y el caso de la constructora Fundamenta. Todos ellos pidieron una investigación disciplinaria y no estuvieron de acuerdo con lo acordado.

Sergio Muñoz, el más duro. El ministro Muñoz ha sido el más enfático en pedir sanciones para los involucrados y estuvo en contra de «efectuar declaración pública, por cuanto no atiende y no genera medidas conducentes a precisar los hechos aludidos».

Mal escenario para el máximo tribunal. En el mundo judicial consideran que el quiebre de esta semana es inédito en el Poder Judicial. «Desde los años 90 que no se veía este nivel de confrontación y división entre sus integrantes», me dijeron. El nivel de animosidad entre los ministros sorprende a quienes conocen los pasillos de tribunales y existe preocupación por las consecuencias y vendettas que podrían originar entre ellos.

2

LA NOTICIA POLITICA DE LA SEMANA

La gran noticia del progresismo. Las elecciones municipales y luego las presidenciales y parlamentarias tendrán un nuevo actor, el partido unitario del Frente Amplio (FA), y eso implica el fin de los jóvenes partidos Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes. El viernes 28 de junio se concreta la fundación del partido único Frente Amplio.

Militantes contentos. Exultantes están los dirigentes de los partidos que se disuelven esta semana, porque para ellos esto los coloca en buen pie para los eventos electorales de octubre y el próximo año. ¿Por qué? «Porque vamos a ser el partido político con más militantes del país, la bancada de diputados más grande en el Congreso y el partido hegemónico en el Gobierno», me dijo uno de sus líderes. En el Socialismo Democrático son más cautos y recuerdan que el FA ha mostrado poca capacidad para gobernar.

Ganó el Presidente Gabriel Boric. En junio del año pasado, el Mandatario participó en la celebración de los cuatro años de existencia de su partido, Convergencia Social (CS), con un largo y encendido discurso donde pidió que el 2024 existiera un partido unitario que reuniera a todas las tiendas del sector frenteamplista. Dicho y hecho, a fines de este mes nace oficialmente el partido Frente Amplio. «Esto es muestra del liderazgo que ejerce el Presidente en el sector», cuentan en CS.

Fin de semana a la calle. Todo indica que el Servel dará el vamos definitivo para la fundación del partido el viernes 28 de junio. La primera actividad que realizarán será congregarse en las sedes de sus respectivos partidos para despedirlos y ejecutar su disolución. La segunda actividad prevista será el acto unitario en la sede del nuevo partido, en calle Esmeralda, Santiago Centro.

Qué va a hacer el Socialismo Democrático. Uno de los líderes de esta nueva colectividad no duda cuando le pregunto sobre la posibilidad de creación de un partido unitario en el Socialismo Democrático (SD): «Imposible». En el FA no ven disposición a la unidad, porque consideran improbable que un partido emblemático como el Socialista entregue sus 91 años de historia por la unidad del sector. Creen que el Partido Radical, a pesar de su insignificancia, tampoco estaría dispuesto a aglutinarse bajo un nuevo nombre. Lo único factible para el SD sería crear una federación de partidos.

3

VELASCO NUNCA ESTUVO EN PELIGRO

El embajador chileno en España, Javier Velasco, nunca estuvo en peligro de perder su puesto. Hay varias anécdotas respecto de este excompañero de universidad del Presidente Gabriel Boric que hoy ocupa el cargo de embajador de Chile en España, pero, a pesar de estos antecedentes, el Gobierno nunca pensó retirarlo de Madrid.

Fotos desafortunadas. En el oficialismo y especialmente entre miembros del Socialismo Democrático, el episodio que generó más ruido respecto a Velasco fue el discurso donde criticó los 30 años de la Concertación, responsabilizándola del estallido social. Los episodios más escandalosos fueron menores y son de imagen, cuando a poco de asumir apareció comiendo langosta en primer plano y luego acariciando las piernas de una mujer en el auto oficial.

Nadie quiere ser embajador por un año. La principal carta que tuvo a su favor Velasco en este episodio fue que resta un año y medio de Gobierno y el proceso de búsqueda de sustitutos, presentación de cartas credenciales y traslado terminaba reduciendo el período de su reemplazante a solamente un año en el cargo. La importancia de esa embajada exigía un nombre de peso y esos nombres no iban a aceptar el cargo por solo un año.

Excesivo escándalo ridículo. En Cancillería nunca consideraron que fuera grave el episodio de sugerir a empresas españolas incursionar en el sector defensa chileno por el impasse con Israel. Un importante embajador considera que todo fue «un excesivo escándalo ridículo» de la derecha, que no prosperó porque «no afectó las relaciones con España, el tema nunca fue noticia en España y existe una buena evaluación de su trabajo incluso entre legisladores de derecha».

No fue tema para el Mandatario. En Cancillería desmienten que el Presidente Boric blindara al embajador frente a la polémica e, incluso, señalan que no manifestó problema en retirarlo si el ministerio estimaba que era lo correcto. La razón por la que no se discutió la posibilidad de su salida fue la dificultad para sustituirlo y porque es transversal el reconocimiento de que el embajador ha cultivado buenas e importantes redes en sus dos años y medio en el cargo.

4

TRES PREGUNTAS A EXEMBAJADOR EN VENEZUELA

El exembajador chileno en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, asumió esa delegación diplomática el 2014, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, con simpatía por el régimen del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, y su sucesor, el actual mandatario Nicolás Maduro. Hoy, Ramírez es un duro crítico de lo que está ocurriendo en ese país.

En esta entrevista, el exembajador analiza las agresivas declaraciones de autoridades venezolanas hacia Chile y entrega sugerencias para las relaciones con ese país que enfrenta elecciones el 28 de julio próximo.

-Esta semana Diosdado Cabello calificó de «bobo» al Presidente Boric y el fiscal general venezolano insiste en desvirtuar nuestra investigación del caso Ojeda. ¿Cómo explica este encono de autoridades venezolanas con Chile?

-Se explica por la valiente posición expresada por el Presidente Boric de condena al carácter antidemocrático y violador de los derechos humanos del Gobierno de Maduro. Único Presidente de izquierda en América Latina que ha expresado de modo permanente e inequívoca esta posición.

-¿Cómo enfrentaría usted esta situación diplomática?

-Como la está enfrentando el Gobierno.

-¿Considera pertinente cortar relaciones diplomáticas con Venezuela?

-De ninguna manera. Aunque es poco lo que se puede esperar del Gobierno de Maduro, hay que seguir insistiendo en demandas justas, como hizo el subsecretario Monsalve al viajar a Venezuela y el Fiscal Nacional en relación a los dos asesinos de Ojeda que se fugaron a ese país.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La estrategia para enfrentar postulación de Felipe Ossandón en Puente Alto. El viernes de la semana pasada la precandidata presidencial Evelyn Matthei recibió en su casa a Felipe Ossandón –sobrino del senador Manuel José Ossandón–, que anunció que se postularía a la alcaldía de Puente Alto como independiente, fuera de la lista de Chile Vamos. En esta coalición tienen una batería de argumentos para lograr bajarlo:

La gravedad de perder Puente Alto. En la derecha existe la convicción de que, si Felipe Ossandón postula como independiente, la oposición podría perder el municipio más poblado del país, a pesar de que su candidata Karla Rubilar obtuvo el 87% de los votos en la primaria contra Erick González de la UDI.

En la derecha existe la convicción de que, si Felipe Ossandón postula como independiente, la oposición podría perder el municipio más poblado del país, a pesar de que su candidata Karla Rubilar obtuvo el 87% de los votos en la primaria contra Erick González de la UDI. Deterioro de la marca Ossandón. Manuel José Ossandón fue tres veces alcalde de la comuna y hoy ejerce como senador por la Región Metropolitana, y su hermana, María Ximena Ossandón, es diputada por ese distrito. En la oposición postulan que una derrota de Chile Vamos afectaría seriamente la imagen de la marca Ossandón e impediría cualquier alianza futura con la derecha.

Manuel José Ossandón fue tres veces alcalde de la comuna y hoy ejerce como senador por la Región Metropolitana, y su hermana, María Ximena Ossandón, es diputada por ese distrito. En la oposición postulan que una derrota de Chile Vamos afectaría seriamente la imagen de la marca Ossandón e impediría cualquier alianza futura con la derecha. María Ximena quiere ser senadora. El tercer argumento que se ha utilizado para convencer a Felipe Ossandón de bajarse de la carrera municipal es que la actual diputada Ossandón no podría cumplir su deseo de llegar al Senado.

– La pelea por el Servel. Un año y cuatro meses de atraso tiene el nombramiento del remplazante de Alfredo Joignant (PS) como miembro del Servicio Electoral (Servel). La principal razón de dicho retraso estaría en los conflictos al interior del Partido Socialista.

En diciembre del año pasado, los senadores socialistas acordaron el nombre de Pablo Gutiérrez como carta para sustituir a Joignant en el Servel . Gutiérrez fue histórico jefe de gabinete de José Miguel Insulza y lo siguió a la OEA, donde se desempeñó como jefe del área de Cooperación y Observación Electoral.

. Gutiérrez fue histórico jefe de gabinete de José Miguel Insulza y lo siguió a la OEA, donde se desempeñó como jefe del área de Cooperación y Observación Electoral. La primera sorpresa de los senadores fue en enero, cuando llegó la lista de nombres para llenar cargos vacantes en el Estado y no figuraba el de Gutiérrez para el Servel.

En el Senado responsabilizan al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que no lo habría colocado por rencillas históricas con Gutiérrez.

que no lo habría colocado por rencillas históricas con Gutiérrez. La candidata de La Moneda ahora sería la frenteamplista Antonia Rivas, abogada y doctora en Antropología Cultural, que formó parte de la Comisión Experta del Proceso Constitucional de 2023.

abogada y doctora en Antropología Cultural, que formó parte de la Comisión Experta del Proceso Constitucional de 2023. El más favorecido con esta disputa interna en el PS es el actual consejero del Servel, Alfredo Joignant, considerado una persona cercana a Elizalde, quien al parecer permanecerá hasta diciembre de este año en ese puesto, cuando termine la gestión el actual presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle.

– Gestos del Gobierno con la familia Piñera Morel. El martes en la noche, la Universidad del Desarrollo realizó un multitudinario evento del Grupo Libertad y Democracia en homenaje al expresidente Sebastián Piñera, al que asistieron ocho exmandatarios latinoamericanos y, sorpresivamente, el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Entre los familiares de Piñera destacaron lo deferente que había sido el Gobierno del Presidente Boric con ellos , facilitando el correcto desarrollo del evento.

, facilitando el correcto desarrollo del evento. La Cancillería habría puesto a disposición personal para apoyar la visita de los invitados durante su estadía en Santiago.

para apoyar la visita de los invitados durante su estadía en Santiago. El canciller Alberto van Klaveren participó del almuerzo que realizó la familia Piñera Morel al presidente de Uruguay y los expresidentes en la residencia de Cecilia Morel.

que realizó la familia Piñera Morel al presidente de Uruguay y los expresidentes en la residencia de Cecilia Morel. Y ante la sorpresiva noticia de que venía el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle, el Presidente Gabriel Boric arregló su agenda para recibirlo el día en que llegaba de su gira por Europa y partía a Curanilahue.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 24 – Viernes 28: Semana distrital, parlamentarios visitan sus regiones.

Miércoles 26: Cámara de Diputadas y Diputados realiza sesión especial de la comisión que investiga los incendios en Valparaíso.

Viernes 28: Fundación del partido único Frente Amplio, que reúne a Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes.

Viernes 28: Acto público de lanzamiento del partido Frente Amplio.

7

RINCÓN DEL LOBBY

El ministro Sergio Muñoz Gajardo no tiene 22 propiedades. En medio de la polémica que envuelve a varios ministros de la Corte Suprema, esta semana circularon numerosos rumores sobre otros miembros de dicho tribunal.

Entre los trascendidos que me llamaron la atención estuvo la información que decía que el ministro Sergio Muñoz tenía 22 propiedades a su nombre registradas en su Declaración de Intereses y Patrimonio.

El juez Muñoz es la segunda antigüedad del máximo tribunal del país y es uno de los más críticos de los eventos conocidos recientemente por la prensa.

En el ambiente judicial Muñoz es muy respetado , pero también produce cierta molestia por lo duro de su trato y cierto aire de superioridad que tiene frente a otros magistrados.

, pero también produce cierta molestia por lo duro de su trato y cierto aire de superioridad que tiene frente a otros magistrados. En el Pleno de la semana pasada la ministra María Teresa Letelier lo habría enfrentado por el tema de las gestiones para llegar a la Suprema y le dijo: «Sergio, a mí me recomendó el mismo ministro que te recomendó a ti», dejando claro que él también había hecho gestiones.

Declaración de Intereses y Patrimonio:

Muñoz tiene registradas 11 propiedades, no 22 como me habían señalado.

Llama la atención que solo dos de esas propiedades aparecen con su dirección, número de inscripción, fojas, año, número de avalúo y fecha de adquisición. En las otras nueve esa información es «reservada».

Las dos propiedades más importantes. En Santiago figuran una casa en calle Simón Bolívar, La Reina (avaluada en $132.097.598) y un departamento en Las Condes (avaluado en $230.822.808). Esta propiedad en Las Condes es la de más valor de las 11 registradas.

En Santiago figuran una casa en calle Simón Bolívar, La Reina (avaluada en $132.097.598) y un departamento en Las Condes (avaluado en $230.822.808). Esta propiedad en Las Condes es la de más valor de las 11 registradas. Tres propiedades relevantes en regiones: Viña del Mar (avaluada en $109.779.700), Las Cabras (avaluada en $112.727.546) y Valparaíso (avaluada en $92.920.886).

Viña del Mar (avaluada en $109.779.700), Las Cabras (avaluada en $112.727.546) y Valparaíso (avaluada en $92.920.886). Propiedades menores. En Valparaíso tiene otras cuatro propiedades menores, avaluadas en $6.077.600, dos avaluadas en $7.305.315 cada una, y otra avaluada en $1.525.465.

En Valparaíso tiene otras cuatro propiedades menores, avaluadas en $6.077.600, dos avaluadas en $7.305.315 cada una, y otra avaluada en $1.525.465. Los únicos otros bienes declarados son dos automóviles Subaru del 2006 y 2017.

8

RECOMENDACIONES: EL EXTRAÑO CASO DEL REINO UNIDO

El único triunfo de la izquierda europea. El caso de las elecciones del Reino Unido es interesante porque luego del triunfo de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, aparece como la única en que la izquierda tiene asegurado un triunfo con el laborista Keir Starmer, luego de 14 años de liderazgo del Partido Conservador. Estamos en la recta final: la votación es el 4 de julio próximo.

Recomiendo seguir estos comicios por la BBC, que también tiene una página especialmente dirigida a Latinoamérica en español, BBC Mundo.

Entre los diarios, el más accesible es The Guardian, cuya orientación es de centroizquierda y pro Partido Laborista.

el más accesible es The Guardian, cuya orientación es de centroizquierda y pro Partido Laborista. Para el punto de vista conservador, recomiendo The Daily Telegraph, considerado el diario de la monarquía británica. La revista The Spectator es un lujo si quieres conocer mejor a los conservadores y tiene grandes plumas del periodismo británico.

La más reciente encuesta Ipsos arrojó un triunfo histórico para el Partido Laborista, con 453 escaños, mientras el Partido Conservador elegiría solo 115 parlamentarios. Eso supera a la histórica victoria laborista con Tony Blair el año 1997, cuando obtuvo 418 diputados, y los conservadores, 178. La crisis del Partido Conservador ha motivado el surgimiento de grupos de extrema derecha independientes, que podrían tener representación en el Parlamento.

Y hasta aquí el +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.