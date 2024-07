Presentado por:

¡Buenas y feliz fin de semana con martes feriado! Un intelectual francés que leí recientemente señalaba que lo político ocurre cuando se interrumpe el consenso. Si aplicamos esta idea a nuestro país, podemos decir que esta semana fue tremendamente política.

El Partido Comunista (PC) nos desconcertó convertido en un reality. Lo que ha sucedido en las últimas semanas en esa colectividad era algo habitual en el Frente Amplio o en Renovación Nacional, pero nunca en el PC. Un dirigente me dijo que todo esto era una crisis de crecimiento, unida a errores en la conducción.

Quinta semana que la Corte Suprema entrega material para +Política. Las denuncias conocidas por la prensa alteraron seriamente la convivencia en el máximo tribunal. El jueves de esta semana hubo una batalla campal en el Pleno.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se agarra la cabeza. La derecha supo sacarle provecho al caos generado por la discusión del voto obligatorio, denunciando una operación política y paralizando negociaciones clave. El proyecto de reforma tributaria de Marcel quedó en la puerta del horno.

Una de las joyas que tenemos esta semana o bonus track es la entrevista al cientista político Juan Pablo Luna, que en esta ocasión analiza el partido único Frente Amplio y el futuro del Socialismo Democrático.

A prepararse, porque en agosto habrá noticias del caso Hermosilla. Además, revisamos el entramado detrás de las denuncias en la Junaeb; y en el contexto de los eventos en el PC, recomendamos la entrevista que hizo este viernes nuestra colega Mirna Schindler a la diputada Carmen Hertz en Al Pan-Pan.

Esta edición incluye una rectificación/aclaración de una nota publicada en la sección «Conversaciones de pasillo» de la edición del pasado 30 de junio, que titulamos: «Polémica por periodista de tribunales que también ejerce de relacionadora pública del Poder Judicial».

1

EL REALITY DEL PARTIDO COMUNISTA

Una situación inédita. El Partido Comunista chileno tuvo una crisis en 1990 que produjo la salida de importantes dirigentes (Jorge Insunza, Luis Guastavino, Fanny Pollarolo, entre otros), tras la caída del comunismo, Muro de Berlín incluido, en noviembre de 1989. Miembros históricos del partido me reconocieron que en esos complejos años no hubo el nivel de exposición pública y confrontación que hemos conocido en estas semanas.

Crisis de conducción. Un dirigente me explicó que la de los 90 fue una «crisis compleja de descomposición y debilitamiento», pero que la de ahora es una «crisis de crecimiento», producida por el hecho de que «nunca tuvimos un cambio de conducción tan drástico del partido como el que estamos teniendo ahora».

Jadue desencadenó la crisis. Existe claridad respecto a que todo empezó con la formalización de Daniel Jadue, sus acusaciones de complot hacia los compañeros de coalición y al Ministerio Público, que fueron seguidas por movilizaciones a las afueras del Centro de Justicia. Luego vino la conferencia de prensa del presidente del partido, Lautaro Carmona, con el exasesor Juan Andrés Lagos, cuando lo despidieron de La Moneda. Y esta semana, aparecen las denuncias de «montaje» en el caso de las armas incautadas en Villa Francia. El cuestionamiento de Carmona a la ministra del Interior, exigiéndole «transparencia», encendió la señal de alarma en el PC.

Carmona logró que se echara de menos a Guillermo Teillier. La frase del senador Daniel Núñez, «hace falta Teillier» –el miércoles en La Segunda–, reveló una situación compleja en la interna del partido.

Pérdida de la brújula. Los dirigentes con que conversé coinciden en que una de las características de Guillermo Teillier era que «nunca hizo mucha cuestión de las diferencias» y que siempre tuvo claro «que temas accesorios no podían afectar nuestro tema central». Sobre eso, me pusieron como ejemplo que Teillier podía defender a Cuba, pero eso nunca lo haría enfrentarse con sus compañeros de coalición. Como me dijo un dirigente: «Daniel Jadue hizo perder la brújula al presidente Lautaro Carmona».

«¿Se van, compañeros?». La diferencia generacional dentro del partido también quedó en evidencia en la conferencia de prensa que dio esta semana la diputada e histórica dirigente de derechos humanos, Lorena Pizarro, donde calificó de montaje lo ocurrido en Villa Francia, motivando que los jóvenes diputados Luis Cuello y Alejandra Placencia abandonaran el punto de prensa. Hay una generación en el PC que no sabe ser oficialista.

Lo que se viene. Actualmente el Partido Comunista está en pleno desarrollo de su Congreso Nacional, que tenía como fecha de término diciembre de este año, con la elección del presidente de la colectividad, instancia en que se esperaba ratificar a Lautaro Carmona, pero se especula que esto se va a postergar. Un escenario probable para Carmona es que el partido lo ratifique como timonel por un par de años, para que luego asuma un miembro de la nueva generación. Todos coinciden en que lo importante ahora es salir de esta crisis.

2

BATALLA CAMPAL EN LA CORTE SUPREMA

Nuestra «Serie Suprema» sigue entregando novedades respecto al máximo tribunal. Comenzamos esta entrega el 16 de junio con «La semana en que se llovió la Suprema» y, en esta, seguimos con «la batalla campal» que antecedió a la conformación definitiva de la Comisión de Ética. Todo indica que vienen semanas complejas para la convivencia en el alto tribunal.

La semana no pudo ser más ruidosa para esta institución donde el silencio es la norma. El lunes, en el Pleno habitual de esos días, los ministros se quejaron porque la Comisión de Ética no había notificado los nombres de los investigados. El miércoles, el prosecretario Marcelo Döering entregó finalmente los nombres: Ángela Vivanco, Mario Carroza, María Teresa Letelier y Jean Pierre Matus. Y el jueves se vieron todos las caras nuevamente.

Nerviosismo en el Palacio de Tribunales. El jueves hubo un inusual movimiento de ministros en los pasillos del segundo piso, con la sorpresa de que el ministro Jean Pierre Matus convocó a conferencia de prensa pasadas la 8:00 de la mañana, antes de entrar al Pleno. Matus estaba indignado y no entendía por qué lo investigaban, dijo que él no tenía chats con el abogado Luis Hermosilla y que solo hizo una gestión telefónica con este cuando aún no era parte del Poder Judicial. Matus también realizó una presentación por escrito al tribunal.

El Pleno de quejas en una hora. Todos coinciden en que el Pleno del jueves fue corto e intenso. Mario Carroza dijo que lo habían pasado a llevar cuando lo nombraron en la Comisión de Ética y luego no le aceptaron la renuncia. Jean Pierre Matus señaló que nadie le había informado sobre la lista de investigados, que no sabía por qué lo investigaban. Adelita Ravanales confesó tener cercanía con la ministra Vivanco, así que presentó su renuncia a la Comisión de Ética. María Cristina Gajardo consideró que no había que aceptar las inhabilidades. Ante tantas divergencias, el presidente de la Corte, Ricardo Blanco, decidió llevar a votación las renuncias de Ravanales y Carroza.

El secreto del ministro Sergio Muñoz. Como es habitual, comenzó la votación ministro por ministro y, cuando era evidente que no se aceptarían las renuncias, el presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, se acercó al oído del presidente de la Corte Suprema, para decirle algo. Posteriormente –y todos señalan que muy probablemente por sugerencia de Muñoz–, el ministro Blanco dijo que no correspondía que los investigados votaran en la definición de los integrantes de la comisión. Eso dio vuelta la votación, dejando fuera de esa instancia a los ministros Ravanales y Carroza, lo que molestó a la ministra María Teresa Letelier, que enfrentó a Blanco diciéndole que estaba haciendo lo que quería.

Mala noticia para los investigados. La semana pasada contamos que el voto en contra de la renuncia de Mario Carroza a la comisión fue principalmente para evitar que Gloria Ana Chevesich, considerada una dura en temas de transparencia y ética, entrara a la instancia. Cuando el jueves se concretó la renuncia de Carroza y Ravanales, se selló la entrada de Chevesich y de otra representante del sector duro, Andrea Muñoz Sánchez, a la Comisión de Ética. Finalmente, tres miembros considerados duros en reglas administrativas estarán a cargo de investigar a los cuatro ministros.

Todas las versiones coinciden. El jueves y viernes conversamos con personas cercanas a los ministros, con miembros del Poder Judicial, y todos coincidieron en que el Pleno fue complejo y desordenado. Una persona me dijo que «parecía pelea de curso». Pero las cartas están echadas: Blanco, Chevesich y Muñoz Sánchez analizarán los antecedentes de los supremos.

Como el Ministerio Público negó entregar los chats a la comisión, se le pidió al departamento de Comunicaciones de la Corte Suprema un informe que incorpore todas las denuncias aparecidas en la prensa y con esos documentos empezará el trabajo de la comisión. Próximamente, un nuevo capítulo de la «Serie Suprema».

3

VOTO OBLIGATORIO LE CUESTA CARO A LA MONEDA

Difícil entender el video de Gonzalo Winter en contra del voto obligatorio. El miércoles el diputado del Frente Amplio sacó de su sombrero un discurso complejo, entreverado, sobre el voto obligatorio. De hecho, al menos en mi caso, tuve que verlo dos veces y revisar las fechas para comprobar que fuera cierto y que no era producto de la inteligencia artificial. Winter desarrolló una novedosa teoría sobre el voto obligatorio: «A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar (es) a los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres». Todavía pienso en su reflexión, sin lograr ninguna conclusión.

No entender nada. El miércoles en la noche, los diputados y senadores oficialistas no podían entender cuál era la idea detrás de toda esta discusión. Un senador me dijo: «He intentado comunicarme con La Moneda para que me explique qué debemos hacer, cuál es la iniciativa que hay que apoyar, no entiendo si esto es una decisión del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, o está coordinado con la ministra del Interior, Carolina Tohá». Esta confusión produjo votaciones extrañas, como la que realizó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que en la comisión votó a favor y en Sala se abstuvo.

La derecha disfruta del caos. La oposición supo sacarle provecho a todo este desorden reinante y a la ausencia de claridad respecto a lo que quería La Moneda. Los parlamentarios de oposición comenzaron a desplegar un discurso que prendió bien en los medios y que denunciaba que este intento del oficialismo de terminar con el voto obligatorio era una maniobra política para evitar la derrota en las elecciones municipales de octubre.

Santiago mejor sin voto de extranjeros. En la derecha consideraban que la aparición a última hora de la discusión del voto de los extranjeros era una maniobra de Elizalde para liberar a estos de la obligación de sufragar, porque eran proclives a votar por la derecha. El caso que utilizaba la oposición para fundamentar esta teoría era el del municipio de Santiago, donde más del 30% del padrón electoral está compuesto por extranjeros, principalmente venezolanos, que votarían por la derecha. Independencia, Estación Central y Santiago preocupan al oficialismo.

La indignación del ministro Mario Marcel. Pero la derecha no sacó solo provecho denunciando la maniobra política, también decidió detener todas las negociaciones importantes en el Parlamento. El presidente de RN, Rodrigo Galilea, lo dijo: «Esto quita el piso para tener conversaciones serias y honestas en todas las negociaciones importantes que estábamos haciendo». Así fue como, el día jueves, se canceló la votación de las normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del «Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal». Este proyecto, clave para el ministro de Hacienda, quedó postergado hasta nuevo aviso.

4

TRES PREGUNTAS A JUAN PABLO LUNA

El cientista político uruguayo Juan Pablo Luna es uno de los más agudos analistas de nuestra contingencia, siendo –hace un par de décadas– uno de los primeros académicos en advertir el dominio del narcotráfico en sectores de nuestra geografía, además de aportar con un análisis periódico de la nueva generación política que nos gobierna.

En esta entrevista, Luna aborda con ojo crítico el nuevo partido único Frente Amplio y habla del futuro del Socialismo Democrático.

-¿Larga o corta vida al nuevo partido Frente Amplio? ¿De qué depende?

-Hoy, en el mundo, son muchos más los partidos que mueren que los que sobreviven. El Frente Amplio tiene tres ventajas: su núcleo duro es una generación que se socializó políticamente en torno a una identidad fuerte; tiene un liderazgo potente y con horizonte largo en el Presidente; tienen la biología a su favor (sus activistas y base social, naturalmente, tenderán a morir más lento que los de otros partidos). A pesar de todo esto, el problema no es sobrevivir; ni siquiera ganar elecciones. La cuestión es: ¿para qué se gana? ¿Con qué capacidad de gobernar? Y en eso son un partido viejo y sistémico, tanto o más desconectado de la sociedad que el resto. Intentan interpretar, desde arriba, un abajo que conocen poco y donde tienen más rechazo que adhesión.

-¿Podríamos decir que el nuevo partido único Frente Amplio es una Concertación más joven?

-Parafraseando a (James) Carville: es la corbata, ¡estúpido! El problema es que, de lado y lado, se perciben como muy diferentes y han construido identidad en base a esa contraposición. Pero abajo, los pocos que les prestan atención, ven privilegiados desconectados, que confrontan en torno a cosas que no mueven la aguja.

-¿Muerte segura de Socialismo Democrático? ‎

-Si piensan que el principal problema del FA es ser “woke” y actúan en consecuencia, la muerte es segura. Si entienden que ambos comparten el mismo desafío (la desconexión y el hastío ciudadano), ya se verá. En cualquier caso, lo único necesario para morirse es estar vivo.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Formalización del abogado Luis Hermosilla sería en agosto. En noviembre del año pasado, conocimos la grabación que realizó la abogada Leonarda Villalobos de su reunión con el abogado Luis Hermosilla y su cliente Daniel Sauer. Han pasado ocho meses y el único formalizado por este caso es el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

Un abogado que conoce la interna del Poder Judicial me señaló, la semana pasada, que «el poco avance en el caso Hermosilla está generando mucho ruido en los escalafones inferiores y creando todo tipo de sospechas entre los funcionarios (de la Fiscalía)».

Fuentes vinculadas a la investigación me dijeron que el Ministerio Público está preparando para el próximo mes de agosto la formalización de Luis Hermosilla.

Las investigaciones están a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, y habrían arrojado importantes avances que permitirían la formalización.

Esto también me lo confirmaron personas cercanas a Hermosilla, quienes –aunque me señalaron que no habían tenido contacto con el abogado últimamente– coincidieron en que estaba prevista para agosto la posibilidad de su formalización.

– Dos exdirectores de la Junaeb denuncian irregularidades mientras asesoran a empresas vinculadas a licitaciones. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) está en el centro del debate nacional por dos denuncias: el retraso en la entrega de los útiles escolares y un preinforme de la Contraloría que revela posibles pagos irregulares por hasta $16 mil millones. Algunos datos de estas denuncias.

Julio es el mes de las licitaciones. En el Gobierno explican que estas denuncias son habituales entre junio y julio, porque son los meses en que se preparan las bases de las licitaciones y se descartan las empresas vinculadas a irregularidades.

En el Gobierno explican que estas denuncias son habituales entre junio y julio, porque son los meses en que se preparan las bases de las licitaciones y se descartan las empresas vinculadas a irregularidades. Dos exdirectores de la Junaeb vinculados al oficialismo detrás de las denuncias. El primero es el ex-DC Cristóbal Acevedo (director de Junaeb entre octubre de 2015 y abril de 2017) y que fue quien hizo la reciente denuncia de pagos irregulares por cerca de $16 mil millones. El otro es el socialista Jaime Tohá, quien fue el jefe de gabinete de Acevedo en la Junaeb y lo sucedió como director (entre abril de 2017 y marzo de 2022) y que confirmó la denuncia del primero, aunque la estimó entre $12 mil millones y $16 mil millones.

El primero es el ex-DC Cristóbal Acevedo (director de Junaeb entre octubre de 2015 y abril de 2017) y que fue quien hizo la reciente denuncia de pagos irregulares por cerca de $16 mil millones. El otro es el socialista Jaime Tohá, quien fue el jefe de gabinete de Acevedo en la Junaeb y lo sucedió como director (entre abril de 2017 y marzo de 2022) y que confirmó la denuncia del primero, aunque la estimó entre $12 mil millones y $16 mil millones. Ambos exdirectores de Junaeb asesoran a empresas que compiten en las licitaciones. En medio de todas estas denuncias, apareció un artículo en Interferencia que revela que los dos exfuncionarios asesoran directa o indirectamente a compañías que participan en las licitaciones.

–Aclaración/Rectificación. En la edición del pasado 30 de junio publicamos, en esta sección, una breve nota titulada «Polémica por periodista de tribunales que también ejerce de relacionadora pública del Poder Judicial».

Al respecto, la periodista Cinthya Carvajal nos solicitó en un correo –enviado a la redacción de este medio– que rectifiquemos lo publicado , aclarando para todos los efectos que ella no es ni ha sido jamás relacionadora pública del Poder Judicial .

, aclarando para todos los efectos que ella . En su correo Cinthya Carvajal confirma que, además de periodista de El Mercurio, ha sido asesora de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), pero que “renunció antes de la publicación (de nuestra nota), lo que se concretará próximamente”.

También señala: «Efectivamente he trabajado para la empresa de comunicaciones de Erik López», pero descarta haber asesorado a supremos.

6

AGENDA DE LA SEMANA

15-19 de julio: Semana distrital en el Congreso Nacional, los parlamentarios visitan sus zonas y se detiene el trabajo legislativo en Valparaíso.

los parlamentarios visitan sus zonas y se detiene el trabajo legislativo en Valparaíso. 16-17 de julio: Gira del Presidente Gabriel Boric a Paraguay. La delegación estará compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren ; el ministro de Economía, Nicolás Grau ; y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo .

La delegación estará compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, ; el ministro de Economía, ; y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, . Miércoles 17 de julio: Se cumplen los 45 días de plazo legal para que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mantenga fuera de su cargo.

Se cumplen los 45 días de plazo legal para que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mantenga fuera de su cargo. Viernes 19 de julio: Se conoce la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando contra Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI y senador, Javier Macaya, por dos de los cuatro delitos de abuso sexual contra menores de edad por los que estaba imputado.

Se conoce la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando contra Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI y senador, Javier Macaya, por dos de los cuatro delitos de abuso sexual contra menores de edad por los que estaba imputado. Domingo 21 de julio: Se espera que la alcaldesa subrogante de Recoleta llame a concejo extraordinario para definir el reemplazo de Daniel Jadue.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Encontramos un tesoro. Esta semana les presentamos un hallazgo importante: la página que registra las audiencias de lobby de los senadores de la República.

El que más audiencias tiene en el último tiempo es el actual presidente del Senado, José García Ruminot (RN), que aparece con reuniones con organizaciones sociales, gremios, empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores.

que aparece con reuniones con organizaciones sociales, gremios, empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores. Llama la atención la visita de sindicatos de instituciones del Estado, como del Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República, la Corporación de Asistencia Judicial o de la Asociación de Fiscales, entre otros. Todos piden audiencia para comentar reformas a sus instituciones que están en discusión en el Parlamento.

Las audiencias con las empresas están relacionadas con los trámites de ley que pueden afectarlas y ese es el caso de las AFP, isapres, agentes de aduana por Ley de Cabotaje, entre otros.

8

RECOMENDACIONES: ENTREVISTA A CARMEN HERTZ

En el contexto de los eventos que están ocurriendo en el PC durante las últimas semanas, recomendamos la entrevista que hizo este viernes nuestra colega Mirna Schindler a la diputada Carmen Hertz, en su programa Al Pan-Pan de El Mostrador.

En esta entrevista, la diputada del PC señala: «Pongo en duda que las instituciones funcionen en Chile» .

. También insiste en que ella tiene todo el derecho a dudar de la operación policial realizada en Villa Francia y agrega que «yo misma podría decir que encontré la bomba nuclear en la casa de sor Teresa de Calcuta».

Y apunta a la titular del Interior, señalando que «la ministra Carolina Tohá está sentada en La Moneda gracias, entre otras cosas, a la lucha que han dado los pobladores de Villa Francia» .

. Critica además al Poder Judicial, porque –afirma– «se le han negado sistemáticamente a Daniel Jadue todos los recursos interpuestos desde el 3 de julio por su prisión preventiva».

Hasta aquí el +Política de esta semana, nos vemos el próximo sábado.