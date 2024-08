Partido Comunista analiza cambiar posición respecto a régimen venezolano.

Presentado por:

¡Buenas, buenas! Esta semana está llena de eventos, pero vamos a ser concisos, breves, porque me caso el lunes. Nada de cosas, de matrimonio andamos.

No más Venezuela. El Partido Comunista está repensando su posición respecto del régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. En los próximos días podría haber novedades.

Veinte años discutiendo la reforma de pensiones. Descubrimos que la ministra Jeannette Jara es piedra de tope para avanzar en esta discusión. Hay algunos optimistas.

Este va a ser un año importante para la Corte Suprema. Las investigaciones de la Comisión de Ética del alto tribunal están generando mucho ruido y molestia entre algunos supremos investigados. El paseo de Luis Hermosilla en tribunales hizo saltar el tablero.

Bonus track de esta semana: una entrevista al senador Rodrigo Galilea, actor clave de la derecha en el tema pensiones, que define su nivel de optimismo.

También contamos la estrategia de Chile Vamos para aparecer como un bloque sólido y consistente en las municipales; además, el multimillonario detrás de la visita privada del presidente Javier Milei a Chile; y por qué se llama el Cartel de los Soles el principal grupo narcotraficante de Venezuela.

Enel fue protagonista de la semana. Encontramos datos interesantes en las audiencias del gigante eléctrico con el ministro de Energía, Diego Pardow. Y en las recomendaciones, hablaremos de alguien que dará que hablar en el futuro próximo.

1

CAMBIO DE OPINIÓN EN EL PC

Caro le está costando al Partido Comunista (PC) mantener su posición respecto de Venezuela. Las declaraciones del ministro Carlos Montes y la ministra Antonia Orellana fueron complejas para el PC y especialmente para los ministros comunistas que están en el Gobierno.

Golpe al mentón del PC fueron las palabras de la ministra Orellana.“Todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación, se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide (prisión ubicada en Caracas y principal centro de torturas)”, dijo la titular de la Mujer el domingo pasado. Sus palabras dejaron en segundo plano polémicas anteriores.

Recordemos que el Partido Comunista está desde hace meses realizando su XXVII Congreso Nacional que terminaría en diciembre. El fin de semana pasado hubo reuniones de este congreso a nivel comunal y Venezuela fue tema importante, porque varios dirigentes consideran que esta discusión «ha generado diferencias dentro del partido y en la coalición de Gobierno que no son relevantes o centrales para la opinión pública», me contó un dirigente. La situación fue una sorpresa para varios militantes, porque estas reuniones tienen una agenda precisa y son para la discusión de grandes temas, no están diseñadas para analizar la contingencia.

Otro lugar para la discusión. Me explicaron que las reuniones del Comité Central podrían ser los espacios para discutir este tipo de temas más contingentes, porque la instancia reúne a 96 dirigentes. Hace dos semanas fue el último Comité Central y queda mes y medio para el próximo. Pero varios consideran que no se puede seguir dilatando la decisión.

Puede haber novedades pronto. Varios dirigentes me descartaron esperar la próxima reunión del Comité Central para resolver la posición definitiva del partido. La discusión está instalada en la Comisión Política que encabezan el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, y la secretaria general, Bárbara Figueroa. Todo indica que el Partido Comunista cambiará su opinión acerca de los últimos eventos en Venezuela.

Existe mucha presión. Dirigentes jóvenes y militantes que participan en el Gobierno están pidiendo un cambio de postura del partido. Sin embargo, esos mismos dirigentes me advierten: «Tiene que haber evidencias de peso, sin evidencia no veo que vaya a haber disposición de algunos para el cambio en la opinión del partido». Varios dirigentes están preparando la batería de argumentos para fundamentar el eventual cambio de posición.

2

LA MINISTRA DEL TRABAJO DILATA REFORMA DE PENSIONES

Necesito una explicación. Cansado de escuchar que todas las semanas se discutía la reforma de pensiones, que no pasaba nada en la comisión del Senado, que esta semana se había terminado el plazo y que ahora dilataban hasta enero la discusión, decidí salir a buscar las verdaderas razones para la reciente postergación.

La explicación más razonable. Escuchando las distintas versiones que hay del asunto, un importante parlamentario me dijo que no siguiera buscando, porque esto tenía nombre y apellido: Jeannette Jara.

«La derecha no le va a regalar a la ministra del PC la reforma de pensiones antes de las elecciones de octubre, para que salga a hacer campaña en las municipales, apoyando a candidatos como Irací Hassler en Santiago y varios otros que van a querer vestirse con la ministra que logró lo imposible». Razonable explicación.

No hay que olvidar. Me pareció razonable este argumento, porque fui testigo durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera de cómo la entonces oposición –que hoy está en La Moneda– tuvo parada la propuesta de reforma que postulaba aumentar las pensiones en seis puntos (tres para cotización individual y tres para solidaridad), para no darle el crédito a la derecha de encabezar el Gobierno que mejoró las pensiones de los chilenos.

Me pareció razonable este argumento, porque fui testigo durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera de cómo la entonces oposición –que hoy está en La Moneda– tuvo parada la propuesta de reforma que postulaba aumentar las pensiones en seis puntos (tres para cotización individual y tres para solidaridad), para no darle el crédito a la derecha de Letelier era el hombre. El principal operador para que no avanzara esta propuesta con Piñera fue el entonces presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), que evitó siempre colocar el tema en tabla. La Moneda hoy propone cinco puntos para cotización individual (dos con modalidad de autopréstamo al Estado) y solo uno para solidaridad.

Lista de logros. La ministra Jeannette Jara, en sus dos años y medio de gestión en el Ministerio del Trabajo, logró sacar la ley de las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo a $500.000 (que entró en vigencia este 1 de julio) y participó activamente en la nueva Ley Karin, que aborda el tema del acoso laboral. La reforma de pensiones sería otra medalla para Jara, que algunos comparan con obtener la de oro en los Juegos Olímpicos.

Tenemos nueva fecha. La Comisión de Trabajo del Senado, encabezada por el senador Juan Antonio Coloma (UDI), logró que esta semana –en que terminaba el plazo de discusión de la ley– la iniciativa se postergara nuevamente. La fecha de término de esta discusión ahora es para finales de enero de 2025. Buena noticia, aunque hay un nubarrón que oscurece el panorama y es que la derecha ahora tenga entre sus planes dificultar la postulación de la ministra Jeannette Jara al Parlamento. Los mal pensados creen que la oposición podría querer dejar fuera de plazo su postulación al Senado.

3

MINISTRA CHEVESICH COMIENZA INTERROGATORIOS EN LA SUPREMA

Nuevo capítulo. Vamos a cumplir dos meses desde que comenzó la telenovela gatillada por la aparición de varios chats que involucraban a ministros de la Corte Suprema. Abogados y miembros del Poder Judicial me habían dicho que en estas semanas bajaría la intensidad de las noticias y de los trascendidos, porque venía la etapa de investigación de la Comisión de Ética. Fue todo lo contrario.

Se les apareció Luis Hermosilla. Tal como lo habíamos adelantado en el +Política del 28 de julio, el destino de Hermosilla se define en los próximos días y todo indica que el abogado será formalizado por el caso Audios. Su aparición en la Fiscalía estuvo acompañada por la noticia bomba de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó que se entregaran a la Fiscalía Regional de Los Lagos los chats de Hermosilla que forman parte de la causa del fiscal Carlos Palma. Los principales afectados en estos chats serían la ministra Ángela Vivanco y su marido, Gonzalo Migueles.

La Dama de Hierro. El personaje más relevante que entró en escena esta semana es la ministra Gloria Ana Chevesich, que está a cargo de entrevistar e investigar a los involucrados. Chevesich es conocida por ser una ministra dura, eficiente e intachable en círculos de tribunales. El expresidente Ricardo Lagos la conoce bien, porque fue la encargada de llevar adelante la investigación del caso MOP-Gate, que afectó a su Gobierno. Chevesich comenzó esta semana interrogando al fiscal José Morales y a la exfiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello, esposa del exministro Haroldo Brito.

Pruebas serían débiles. Los ministros e interrogados están molestos, pues consideran que no hay elementos de peso para investigarlos. Uno de los involucrados me dijo que la ministra Chevesich solo tenía información que apareció en la prensa y no contaba con «hechos» que los involucraran en algún delito o falta. Por ahí va la estrategia de defensa.

Caza de brujas. Lo que está claro es que los ministros en cuestión no están con las manos cruzadas resistiendo el rótulo de ser los «supremos investigados». Una persona cercana a ellos me dijo el lunes que «aquí todos los supremos tienen tejado de vidrio».

Más casos. El martes, la representante legal de una ONG presentó una denuncia por eventual nepotismo contra el ministro Leopoldo Llanos y se supo de la extensión de la investigación al ministro Sergio Muñoz, que incorpora el caso de su hija jueza que ejercía desde Italia. Viene una nueva denuncia, que afectaría a un expresidente de la Corte Suprema.

4

TRES PREGUNTAS AL SENADOR RODRIGO GALILEA (RN)

La cara de las negociaciones. El presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, ha encabezado las conversaciones para lograr un acuerdo en la reforma de pensiones.

En esta entrevista, Galilea confiesa «moderado optimismo», explica algunos de los logros alcanzados y cuáles son los problemas para cerrar definitivamente este tema.

-¿Más optimista con la posibilidad de sacar la reforma de pensiones?

-Soy de un moderado optimismo. Creo que estamos haciendo un buen trabajo: hasta ahora hay diagnósticos y objetivos consensuados, como asimismo esbozos de solución a los temas más complejos. Eso es un buen punto de partida para tratar de llegar a concretar una buena reforma. Soy consciente de que aún hay aspectos técnicos difíciles de resolver y que, además, todo esto debe tener viabilidad política. Espero se pueda lograr.

-¿Por qué se ha demorado más de 20 años lograr el aumento de seis puntos de las cotizaciones y mejorar las pensiones más bajas?

-Subir el porcentaje de cotización en seis puntos, junto a lo que hoy es la PGU, siempre ha sido lo fundamental de la reforma de pensiones. Es bastante inexplicable que, por cuestiones accesorias, lo principal nunca haya prosperado en una discusión de tantos años, más aún cuando, en ese punto, todos hemos estado siempre de acuerdo.

-¿Qué podría entorpecer la nueva negociación que empieza ahora y termina en enero?

-Me parece que los prejuicios respecto a muchos temas han logrado siempre ganarle a la posibilidad de concretar el desafío principal, que es ahorrar más. Percibo actualmente más apertura a conversar alternativas distintas, que nos permitan esta vez avanzar, al menos en las cuestiones más trascendentales.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La estrategia ganadora de Chile Vamos. Compleja será esta elección para la oposición. El cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública, Danilo Herrera, hizo una revisión de la lista de candidatos inscritos en el Servel para llenar los 2.925 cargos en disputa en estas municipales y encontró que en la derecha abundan los candidatos independientes, algo muy malo, porque genera dispersión de los votos.

En Chile Vamos (RN, UDI, Evópoli) están preocupados pero seguros. Un importante líder me dijo que los tranquiliza haber logrado actuar como bloque, unidos y apostando por candidatos que tienen «verdaderas posibilidades de ganar».

Un importante líder me dijo que los tranquiliza haber logrado actuar como bloque, unidos y apostando por candidatos que tienen «verdaderas posibilidades de ganar». Partidos históricos. Una fortaleza que creen será clave en estas elecciones es presentar a sus colectividades como históricas, tradicionales y con estructura partidaria. Esto, como contraposición a los partidos nuevos o de corta vida, como el Partido de la Gente, Partido Social Cristiano y Partido Republicano.

Una fortaleza que creen será clave en estas elecciones es presentar a sus colectividades como históricas, tradicionales y con estructura partidaria. Esto, como contraposición a los partidos nuevos o de corta vida, como el Casos complejos. En este escenario, me dijeron que será importante durante la campaña recordar los militantes de esas colectividades nuevas que han sido noticia por casos de corrupción, problemas legales o abandono de sus deberes en el Parlamento. No son pocos.

– El empresario que instaló al presidente Javier Milei en una suite del hotel Mandarin Oriental de Santiago. Pocas horas de sueño tuvo el mandatario argentino el jueves, porque empezó su día antes de las 5 de la mañana, visitando los pozos petroleros de Gas Andes, ubicados en la zona de Neuquén, Argentina. Después aterrizó en Santiago para dirigirse a una suite del hotel Mandarin Oriental (antiguo Hyatt), donde descansó algunas horas, para luego ser el principal orador del encuentro empresarial argentino-chileno y, posteriormente, partir de vuelta a Buenos Aires. Todo esto para celebrar que la empresa Gas Andes logró su primer TCF (trillion cubic feet) de gas transportado desde Neuquén a Chile.

Empresario ausente. La invitación a Chile se la hizo el multimillonario argentino de origen sirio Eduardo Eurnekian, cabeza de la Corporación América, un conglomerado con empresas en el sector combustibles (Gas Andes, entre ellas), que controla todos los aeropuertos de ese país, entre varias otras cosas. Lo notable es que Eurnekian no vino a Chile. Me explicaron que tiene cerca de 90 años y no es habitual que viaje. En cambio, estuvo representado por un grupo de sobrinos que asistieron a todas las actividades.

La invitación a Chile se la hizo el multimillonario argentino de origen sirio Eduardo Eurnekian, cabeza de la Corporación América, un conglomerado con empresas en el sector combustibles (Gas Andes, entre ellas), que controla todos los aeropuertos de ese país, entre varias otras cosas. Lo notable es que Eurnekian no vino a Chile. Me explicaron que tiene cerca de 90 años y no es habitual que viaje. Autoridades chilenas celebraron discurso de Javier Milei. Las autoridades de Chile quedaron muy contentas con el discurso del mandatario argentino, donde no hubo ninguna sorpresa que llamara la atención. Comenzó asegurando que durante su Gobierno no habrá políticas irresponsables que obliguen a cortar el gas argentino que llega a nuestro país, recordando lo que ocurrió en el período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y los sucesivos gobiernos. También tuvo palabras de admiración para la economía chilena.

– El cartel militar que controla el negocio de la droga en Venezuela. La semana pasada tuve duras palabras contra el régimen de Nicolás Maduro, señalando que era un «grupo de delincuentes que está cuidando su botín llamado Venezuela». Fueron varios los comentarios y consultas que me hicieron sobre este tema y me parece que corresponde entregar una de las razones que tuve para calificar de delincuentes a las actuales autoridades venezolanas.

Cartel de los Soles. Numerosas investigaciones periodísticas, académicas y especialistas han confirmado que el negocio del narco venezolano lo controla el Cartel de los Soles, una organización que debe su nombre a que el Ejército venezolano usa soles como insignias para identificar su jerarquía y porque son generales de esa institución sus cabecillas. Cuatro soles usa el general en Jefe, tres soles el mayor general, dos soles el general de División y un sol el general de Brigada.

Numerosas investigaciones periodísticas, académicas y especialistas han confirmado que el negocio del narco venezolano lo controla el Cartel de los Soles, una organización que debe su nombre a que el Ejército venezolano usa soles como insignias para identificar su jerarquía y porque son generales de esa institución sus cabecillas. Cuatro soles usa el general en Jefe, tres soles el mayor general, dos soles el general de División y un sol el general de Brigada. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial que señalaba como cabeza del Cartel de los Soles a Nicolás Maduro y al exmilitar Diosdado Cabello.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 12 de agosto:

La expresidenta Michelle Bachelet participa del conversatorio Mujer y Política, del Ciclo Magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez.

participa del conversatorio Mujer y Política, del Ciclo Magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Comisión de Constitución del Senado revisa el proyecto para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de Carabineros y el que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

revisa el Comisión de Seguridad Pública del Senado inicia el estudio del proyecto de normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales.

inicia el estudio del Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara vota el proyecto para perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas.

Martes 13 de agosto:

Cámara vota el veto presidencial por las elecciones en dos días.

Comisión de Constitución del Senado tramita el proyecto que fortalece el Ministerio Público.

Comisión de Hacienda del Senado revisa proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica .

. Comisión Mixta tramita proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Comisión de Constitución de la Cámara continúa análisis del proyecto de un nuevo retiro de fondos de pensiones.

El INE publica los Índices de Inventarios, período junio 2024.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) da a conocer su Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024.

Miércoles 14 de agosto:

Comisión de Constitución del Senado tramita el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.

tramita el proyecto de Comisión de Minería y Energía del Senado trabaja en el nuevo proyecto de ley de subsidio eléctrico.

trabaja en el nuevo proyecto de Comisión de Cultura y Artes de la Cámara continúa la discusión general del proyecto que crea empresa Televisión Nacional de Chile.

continúa la Comisión de Minería y Energía de la Cámara recibe a autoridades para conocer situación de los cortes en el suministro eléctrico y las demoras en su reposición.

Jueves 15 de agosto:

Feriado Asunción de la Virgen.

Viernes 16 de agosto:

Finaliza el plazo para reclamar ante los Tribunales Electorales Regionales por candidaturas para las elecciones de octubre.

INE publica en su sitio web los Índices de Ingresos de la Construcción de Grandes Empresas de Edificación y Obras de Ingeniería Civil, período abril – junio 2024.

Sábado 17 de agosto:

Red Chile Unido por el Cáncer ha convocado a una marcha nacional que comenzará en Plaza Baquedano.

7

RINCÓN DEL LOBBY: LAS VISITAS DE ENEL AL MINISTRO

Nuevo gerente general de Enel. Revisando las audiencias recientes del ministro de Energía, Diego Pardow, supe que hace dos meses llegó a Chile el gerente general que encabeza la filial italiana en nuestro país. Complejo aterrizaje con la crisis de cortes de luz que afectó al país y que ha dejado a Enel como una de las responsables.

Nuevo gerente general de Enel Chile llegó hace dos meses. El pasado 27 de mayo de 2024, el ministro Pardow realizó la audiencia de presentación del nuevo gerente general de Enel en Chile, Giuseppe Turchiarelli.

El pasado 27 de mayo de 2024, el ministro Pardow realizó la audiencia de presentación del nuevo gerente general de Enel en Chile, Giuseppe Turchiarelli. Gerente de redes. Y hace solo dos semanas, el 22 de julio de 2024, el titular de Energía tuvo la audiencia de presentación del gerente mundial de redes de distribución de Enel, Gianni Vittorio Armani.

Y hace solo dos semanas, el 22 de julio de 2024, el titular de Energía tuvo la audiencia de presentación del gerente mundial de redes de distribución de Enel, Gianni Vittorio Armani. Larga trayectoria. Todas estas reuniones estuvieron encabezadas por el gerente de Relaciones Externas y Sostenibilidad, Pedro Urzúa Frei, que asumió ese cargo hace pocos meses (abril de 2024).

8

RECOMENDACIONES: COLUMNA DE DIEGO SAZO

Diego Sazo es un columnista de La Segunda que trata principalmente temas de seguridad interior. Sazo está terminando en la London School of Economics una tesis de doctorado en que aborda los distintos estallidos sociales que ocurrieron simultáneamente al 18 de octubre chileno. Recomiendo seguir su columna.

El tema de la seguridad no es nuevo para Sazo, en su currículum cuenta con cuatro años trabajando en la Subsecretaría del Interior, cuando Mahmud Aleuy gobernaba esas dependencias.

en su currículum cuenta con cuatro años trabajando en la Subsecretaría del Interior, cuando Mahmud Aleuy gobernaba esas dependencias. Cientista político por la Universidad Católica, tiene un magíster en Estudios de Conflicto en la London School of Economics, donde ahora cursa su doctorado.

tiene un magíster en Estudios de Conflicto en la London School of Economics, donde ahora cursa su doctorado. Tiene dos libros publicados, Democracia y poder constituyente (FCE, 2017), en coautoría con Gonzalo Bustamante (como compiladores), y La revolución de Maquiavelo: El Príncipe 500 años después (RIL, 2013), además de varios papers publicados recientemente junto a cientistas políticos.

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana, que no salió tan corto como anunciamos en la introducción. Para la próxima les cuento del matrimonio.