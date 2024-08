Hermosilla: el poder respira tranquilo (por ahora)

Presentado por:

¡Buenas! ¡Gran evento, gran! Almuerzo campestre en día de semana fue una excelente idea para celebrar con los más cercanos nuestro matrimonio. Mi madre siempre postuló la sobriedad como una virtud.

Esta semana estamos con sobredosis de Poder Judicial.Luis Hermosilla ya tiene fecha de formalización y vienen «cosas duras» con la apertura de las carpetas investigativas y el caso del fiscal Carlos Palma. Comienza Hermosilla sin censura.

En la Corte Suprema nadie duerme tranquilo. Quién hubiera dicho que llegar al más alto tribunal de la República podía transformarse en una pesadilla. Imposible peor ambiente en la Suprema.

Amarillos sin Cristián Warnken no vuela. Una disputa regional muestra débil liderazgo de su presidente, en un partido repleto de exrostros políticos.

Bonus track obligado es la entrevista a Jorge Selume, exdirector de la Secom durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y que estaba en La Moneda para el estallido social de 2018. Lo cuenta todo.

El peor momento de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Conflicto con exdirigente de la diversidad sexualIsabel Amor inunda redes y medios de comunicación.

Revisamos las audiencias de la hoy polémica ministra Orellana y, además, recomendamos la película alemana Sala de profesores, que muestra el suspenso y las tensiones que inundan a un colegio.

PNUD hace tiempo que no era noticia. Luego de casi diez años sin publicarlo, esta semana apareció su Informe de Desarrollo Humano, con pocas novedades. La noticia fue que lo presentó el Presidente Gabriel Boric.

Luego de casi diez años sin publicarlo, esta semana apareció su Informe de Desarrollo Humano, con pocas novedades. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos de la política.

1

HERMOSILLA, EPISODIO 1: EL PODER RESPIRA ALIVIADO

Una semana con pocas novedades. La declaración de Luis Hermosilla, el miércoles de esta semana, fue un verdadero fiasco para quienes seguimos los detalles del más importante caso judicial de los últimos años, porque no entregó ningún nombre relevante o nuevo y se concentró en explicar la arista financiera de la investigación.

Todo indica que será con la formalización del abogado que comenzarán a abrirse las compuertas de temas más complejos. Las «cosas duras» –me dijo una persona con conocimiento del caso– son las que se van a conocer sobre el Poder Judicial.

Comienzan las filtraciones.La fecha de la formalización de Hermosilla es el 21 de agosto y las copias de las carpetas investigativas van a estar disponibles la próxima semana para el Servicio de Impuestos Internos, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado, que son los querellantes. Es en estas instancias que comenzarán a conocerse hebras de otros casos. El viernes, Ciper publicó que la Fiscalía investigaba «blanqueo de capitales» en la compra de un departamento en Concón y que secretarias de Hermosilla recibían sobres con efectivo.

Hermosilla y su manera de operar en el Poder Judicial. Otra fuente de revelaciones será el teléfono celular del abogado, después que hace unos días el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago permitió el envío de sus chats a la fiscal de Los Lagos, quien investiga la existencia del delito de cohecho y omisión de denuncia del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, y de soborno a Gonzalo Migueles, esposo de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Habría varias sorpresas en los chats de Hermosilla con Palma, Vivanco y Migueles.

Dato curioso.La policía incautó hace dos semanas los celulares del fiscal Carlos Palma y del esposo de Vivanco, Gonzalo Migueles. En su declaración, el fiscal Palma explica por qué no hay información en su teléfono: «No guardo chats en mi celular de esa época, por razones de mi cargo tengo en mi poder información relacionada con causas de alta complejidad». Según supe, tampoco fructificó la revisión del celular de Migueles, porque era nuevo, sin información de meses anteriores. La información relevante está en el celular de Hermosilla.

Malas noticias para Migueles y Palma. La investigación a Migueles y Palma se complica aún más, después que el miércoles se agregó a esta causa la querella por cohecho y soborno que presentó el exjefe de Inteligencia de Carabineros, el general en retiro Gonzalo Blu. Carlos Palma fue el fiscal encargado de la investigación del montaje en la Operación Huracán, que tiene como principal acusado al general (r) Blu, para quien la Fiscalía pide 20 años de privación de libertad. Esto recién comienza.

2

EN LA CORTE SUPREMA NADIE DUERME TRANQUILO

Mal ambiente en el alto tribunal. La semana pasada contamos que habían presentado una segunda denuncia contra el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz ante la Comisión de Ética. La primera había sido por el caso de la constructora Fundamenta, y la segunda –contamos en la edición pasada– era por el caso de su hija Graciel Muñoz Tapia, que ejerció como jueza de Garantía desde Italia y luego solo fue amonestada por la Corte de Apelaciones. Hay otra versión.

Cruzaron el Rubicón. Esta semana circuló que la segunda denuncia no era por el caso de su hija en Italia, la denuncia intentaba cuestionar el patrimonio del ministro Sergio Muñoz. Esta jugada fue considerada de alto impacto y muestra el nivel de hostilidades entre los ministros. A Muñoz no se le perdona haber apoyado la Comisión de Ética que lidera el presidente del máximo tribunal del país, Ricardo Blanco, junto a las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz. La relación entre ministros está en un punto de no retorno, me dijeron.

No ha lugar. La otra denuncia presentada la semana pasada fue contra el ministro Leopoldo Llanos por falta a la ética judicial, al intervenir en el ascenso de uno de sus hijos en el Poder Judicial. Lo relevante esta semana fue que la Comisión de Ética desestimó ambas denuncias, la nueva que afectaba a Muñoz y la presentada contra Llanos, bajo el argumento de «falta de antecedentes». Sectores opositores a la Comisión de Ética me dijeron que continuarán las acusaciones.

Impresentable para Vivanco.En el círculo de la ministra Ángela Vivanco –que ha sido muy crítica de la investigación– consideran impresentable desestimar la segunda denuncia contra el ministro Muñoz y la del ministro Llanos con el argumento de falta de antecedentes. Esto, considerando que Vivanco ha insistido públicamente en que no existen antecedentes para investigarla en el caso que afecta a su esposo, Gonzalo Migueles.

Caza de brujas. El insoportable ambiente en que transcurren los días en el Palacio de Tribunales no muestra señales de que mejore. Hace dos semanas circuló, también, la posibilidad de una denuncia que afectaría al expresidente de la Suprema Juan Eduardo Fuentes y que sería por deslegitimar la instancia que decidió el ascenso de uno de sus hijos en el Poder Judicial.

Probidad ante todo. En La Moneda me señalaron que el trance por el que está pasando actualmente la Suprema motivó que los principales atributos, de la lista de candidatos que esta semana el Presidente Boric mandó al Senado, fueran una carrera ejemplar y la probidad. Los elegidos que tendrá que ratificar el Senado son Jessica González Troncoso, Mireya López Miranda, para los cargos de ministras de la Corte Suprema, y Jorge Pizarro, para el puesto de fiscal del alto tribunal. Dos tercios del Senado necesitan estos candidatos para ascender a la hoy complicada Suprema.

3

AMARILLOS NO VUELA SIN WARNKEN

No existe partido sin un liderazgo fuerte. La noticia del conflicto de la dirigencia del partido Amarillos en Biobío sirvió para recordarnos la existencia de esta colectividad, que nació en septiembre de 2022 y que ahora intenta flotar en un sistema político que tiene más de 20 partidos.

Militantes descontentos con las municipales.La pelea de esta semana fue menor y consistió en la renuncia del presidente regional de Amarillos en el Biobío y de su secretario general, con mucho ruido, porque denunciaron la falsificación de huellas digitales y de firmas en una lista alternativa para la dirección del partido en la región.

Amarillos no vuela. El rostro fundador del partido fue Cristián Warnken, que –según supe– fue un entusiasta impulsor de transformar al entonces movimiento Amarillos por Chile en partido político, pero que al poco andar se desentendió para volver a dedicarse a sus menesteres. La relevancia que tuvo el movimiento Amarillos en el triunfo del Rechazo en 2022 y luego su protagonismo para el segundo intento constituyente, hicieron soñar a Warnken con un nuevo partido de centro. Le duró poco el entusiasmo.

Exrostros ausentes.El renunciado secretario general del Biobío, Ricardo Yaconi, denunció malas prácticas y aprovechó de recordar la cantidad de exrostros sin presencia en la vida partidaria, como son Soledad Alvear, Mariana Aylwin, Gutenberg Martínez, René Cortázar, Jorge Burgos, Isidro Solís y Felipe Sandoval, entre otros.

Amarillos no existe en Santiago. El Partido Demócratas –que lidera la senadora Ximena Rincón– ha sido compañero de ruta de Amarillos en este intento por ser una colectividad de centro bien constituida y con capacidad de negociación frente a la coalición de Chile Vamos. El gran problema que tiene Amarillos es que no ha logrado reunir las firmas necesarias para constituirse en la Región Metropolitana, donde reside gran parte de los votantes del país. Demócratas tiene dos senadores y seis diputados; Amarillos, solo un diputado. La apuesta de Amarillos es un pacto con Demócratas.

4

️TRES PREGUNTAS A JORGE SELUME

Jorge Selume estaba sentado en La Moneda para el estallido social de 2019. Ocupaba el cargo de director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y tuvo que coordinar la implementación de las distintas estrategias comunicacionales que ensayaron para enfrentar esa crisis, que Selume califica como la «más compleja que ha vivido el país desde el golpe militar».

Psicólogo de profesión, Selume sorprendió hace unas semanas con el lanzamiento de su libro Tiempos Mejores. Un relato personal sobre la política, el poder y de cómo (casi) todo se va al carajo(Planeta, 2024), donde analiza y cuenta detalles notables de lo que ocurrió esos días en La Moneda y el país.

-¿Cuáles fueron los estados de ánimo en La Moneda durante el estallido?

-Los asesores revoloteaban de un lado para otro con papeles en las manos, a paso raudo, llevando algún informe, estudio, minuta o discurso. Éramos aves aleteando en círculos. Por mucho empeño que pusiéramos, no lográbamos emprender vuelo. Por cada flanco que cerrábamos, se abrían tres nuevos. Como una corriente de aire, el poder se fugaba por las ventanas y se perdía entre la atmósfera teñida de bombas lacrimógenas.

Durante esas tribulaciones, con aciertos y errores, hay que reconocerle al expresidente Piñera que nunca soltó el timón y que a punta de tesón encauzó la crisis más compleja que ha vivido el país desde el golpe militar.

-¿Cómo ve el estado de ánimo de Chile ahora?

-Hoy por hoy, Chile parece dominado por la amarga melancolía que suele acompañar al duelo. Para algunos se vive el duelo de un país que ya se fue, que no volverá a ser el mismo. Son los “viudos de los 30 años”. En otros casos, se experimenta el duelo de lo que no se consiguió. De la refundación que no se concretó. Ellos son los “viudos de la nueva Constitución”.

Cada uno tiene motivos, de tintes emocionales, para refugiarse en la sombra de sus fantasmas. Esta desesperanza, probablemente, se ve acentuada por el hecho de que los llamados a liderar el país, los políticos, más que guiarnos hacia una salida, se dedican a comentar la realidad a través de un lente trizado.

-¿Cuál es su diagnóstico de lo que ocurrió en Chile 2019, desde su profesión de psicólogo?

-Para ello tendríamos que tratar al país como un individuo, analizar su conducta, sus luces y sombras. Si nos aventuramos por este sendero, a sabiendas de que es un ejercicio ficticio, podemos identificar algunos síntomas que se sitúan en la órbita del trastorno límite de la personalidad.

Cuatro ejemplos:

Primero: una impulsividad marcada, que se manifiesta en conductas autodestructivas (ciudadanos destruyendo metros y micros que necesitan para transportarse).

Segundo: experimentar cambios emocionales extremos y rápidos, como pasar de sentirse sumamente esperanzado (la marcha del millón) a profundamente enfadado (destrozo del espacio público), en un corto período.

Tercero: relaciones caóticas e inestables, por ejemplo, idealizar a alguien, a un líder, en un momento y luego devaluarlo en la hoguera de las redes sociales. Esto, a nivel microscópico, se tradujo en que las personas vivieran conflictos y rupturas en sus relaciones más próximas (entre amigos, familiares y colegas).

Cuarto: en términos de identidad, el país pasó de ser un continente cohesionado, a ser un archipiélago fragmentado. Es decir, al igual que una personalidad borderline, Chile pasó a tener una autoimagen inestable y distorsionada, lo que derivó en que su sentido de identidad cambiase radicalmente, dependiendo de la situación que atravesaba por momentos.

Un mensaje de la UDP

Cátedra Mujeres y Medios: un espacio de visibilización sobre temas de género

Para más información haz click en la imagen

Fundada en 2017 con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y debate sobre la representación de género en los medios, la Cátedra Mujeres y Medios UDP consta de tres pilares: investigación acerca de la representación medial, docencia de pre y post grado sobre la materia, y actividades de extensión abiertas a la comunidad. En 7 años, ha ofrecido medio centenar de charlas con mujeres destacadas del mundo medial. En estas han estado la reconocida escritora estadounidense Siri Hustvedt, la premiada directora de cine nacional Maite Alberdi, la actriz de trayectoria internacional Paulina García y la primera mujer en dirigir The New York Times, Jill Abramson. El libro Voces imprescindibles recoge las mejores charlas y conferencias realizadas allí.

Este martes 20 de agosto, la Cátedra tendrá de invitada a la comediante Javiera Contador, quien hablará sobre mujeres en el humor con la periodista y directora Paula Escobar. Completa el comité ejecutivo de la Cátedra la periodista y coordinadora, Cecilia García Huidobro.

Además de la labor de docencia, extensión e investigación, la Cátedra creó un premio para las autoras latinoamericanas de no ficción. Hasta el 29 de agosto estáabierta la convocatoria a la segunda versión del Premio Cátedra Mujeres y Medios UDP, que busca reconocer a la mejor no ficción de autoras latinoamericanas, cuya primera versión fue ganada por la destacada autora mexicana Cristina Rivera Garza. Bases y cómo postular aquí.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, pide lealtad en crisis desatada por despido de Isabel Amor. En La Moneda están sorprendidos por cómo escaló la polémica suscitada por el despido de Amor, luego que por Alta Dirección Pública fuera designara en el puesto de directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) de la Región de Los Ríos. Solo dos días estuvo en el cargo, y las redes y los medios se inundaron con la denuncia de la exdirigente de Fundación Iguales contra la ministra la Mujer.

La ministra Orellana llamó a varios ministros, parlamentarios y líderes políticos para que la apoyen o, al menos, no contribuyan a aumentar la polémica.

para que la apoyen o, al menos, no contribuyan a aumentar la polémica. El caso produjo una nueva confrontación entre Frente Amplio y Socialismo Democrático. Eso quedó claro con la aparición el viernes de Giorgio Jackson , desde España, apoyando a Orellana después que Ricardo Lagos Weber publicara el jueves, en X, que reincorporaran a Amor, porque los argumentos de su despido eran débiles.

Eso quedó claro con la aparición el viernes de , desde España, apoyando a Orellana después que publicara el jueves, en X, que reincorporaran a Amor, porque los argumentos de su despido eran débiles. En el Gobierno varios ministros coinciden en que el problema se le escapó de las manos a la ministra Orellana. «(La ministra) se abrió un flanco innecesario, ¡se hizo un autogol» , dicen.

, dicen. A fines de esta semana, en la sede del Ejecutivo se discutían posibles salidas al conflicto, con cierto pesimismo. «No veo cómo Orellana saldrá de esto» , me dijeron en La Moneda.

, me dijeron en La Moneda. En el Gobierno apoyan la reincorporación de Amor al cargo para poner fin al caso.

El tema es qué pasará con la ministra Antonia Orellana. Es muy poco probable que el Presidente Boric decida sacarla del gabinete. Todos apuestan a que baje la temperatura del debate y Orellana pase octubre.

– Sorpresa en el PS produjo el mensaje de las Juventudes Socialistas publicado esta semana en X, para celebrar los 98 años del nacimiento de Fidel Castro.

La imagen de Fidel Castro va acompañada del texto: « Un día como hoy nació Fidel Castro. Líder de la Revolución Cubana y portavoz de la liberación de América Latina. A día de hoy, sigue siendo un ejemplo para quienes creen que un mundo justo y libre de explotación es posible».

La sorpresa fue porque durante los últimos días el partido y su presidenta, Paulina Vodanovic, han sido enfáticos en cuestionar el régimen de Maduro en el contexto del fraude electoral, y han señalado que no apoyan dictaduras, sean del color que sean.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, fue uno de los primeros en criticar la posición del PC respecto a Venezuela:«Si uno analiza la historia, esto ocurre, el PC tiene una posición respecto a lo internacional que no tiene que ver con el resto de los actores de la izquierda».

– El informe del PNUD se toma la agenda. La presencia del Presidente de la República hizo noticiosa la presentación del nuevo Informe de Desarrollo Humano del PNUD, tras casi una década desde que se publicó el último. Corresponde reconocer que fue este informe el que comenzó a alertar sobre la existencia del «malestar en la sociedad chilena» el 2002. El aporte del documento fue importante; el problema es que, 22 años después, sigue trabajando con la misma tesis.

El título de la nueva edición es ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?Hace una severa crítica a las elites, empresarios y sector privado. Señala que no se han resuelto los principales problemas que afectan a los chilenos, que quedó en el olvido el estallido social y continuamos sin que se resuelvan temas como reformas de pensiones, salud y tributaria, entre otras. La palabra «malestar» ahora tiene sinónimos como «villanización de liderazgos políticos y del gran empresariado», «colectivización del malestar», «emociones negativas implosivas», entre otros.

Modo avión de la elite. Comparto este análisis después de ver la reforma de pensiones pasear décadas por el Congreso y ver cómo aquella elite empresarial, aterrorizada con el estallido social, entró en «modo avión» después del 61% que obtuvo el Rechazo en el plebiscito de 2022.

Llama la atención cómo, después de casi diez años sin aparecer, este informe del PNUD no aporta nuevos análisis y soluciones, en un escenario marcado por el fin del trabajo estable de largo plazo, una inteligencia artificial (IA) que ofrece resolver temas complejos en pocos segundos, aumento de la expectativa de vida en décadas, y donde el crimen organizado ha logrado en América Latina lo que nunca pudieron organizaciones como el Mercosur, Caricom o los TLC y que es eliminar barreras geográficas para establecer una eficiente red de comercio y circulación de personas, pero de manera ilegal.

Los poderosos de siempre ya no son poderosos. Existe abundante bibliografía y estudios recientes que demuestran el desmoronamiento de las cuotas de poder del empresariado, elite, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos y para qué hablar de la Iglesia. El poder está en otra parte y cualquier análisis debe hacerse cargo de ese cambio.

6

AGENDA DE LA SEMANA

SEMANA DISTRITAL EN EL CONGRESO NACIONAL

Lunes 19 de agosto:

Conferencia de investigación antártica SCAR Open Science Conference 2024 en Pucón.

Martes 20 de agosto:

Presidente Gabriel Boric viaja a las comunas de Quirihue y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, para luego realizar una gira a la Región de La Araucanía. Hasta el 22 de agosto.

Miércoles 21 de agosto:

Formalización del abogado Luis Hermosillapor los delitos de cohecho, lavado de dinero y tributarios, junto a Luis Angulo, Leonarda Villalobos, y los funcionarios públicos Renato Robles y Patricio Mejías.

Jueves 22 de agosto:

Juzgado de Garantía de Temuco revisa la solicitud de la defensa de Héctor Llaitul,de trasladarlo a la capital de la región.

Viernes 23 de agosto:

Audiencia de sobreseimiento del concejal Felipe Cruz, tras ser formalizado por agredir a la secretaria general de RN.

7

RINCÓN DEL LOBBY: LAS REUNIONES DE ORELLANA

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género registra 21 audiencias en 2024, la mayoría relacionadas con la Ley de Sala Cuna, Ley Karin (acoso laboral) y Ley Adriana, que está en trámite e incorporará la violencia obstétrica a la recientemente aprobada Ley Integral de Violencia contra las Mujeres.

Hay reuniones con empresas privadas preocupadas por el tema de la incorporación de la mujer al trabajo, como el caso de BHP, que alcanzó un 40% de participación femenina. También hay audiencias con entidades gremiales, como la Asociación Gremial Consejo del Salmón –que pide reunión para abordar con la ministra la alta presencia de mujeres en esa industria–, y con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo que presenta su Comisión Mujeres.

8

RECOMENDACIÓN: SALA DE PROFESORES

En momentos en que los colegios lidian con adolescentes irrespetuosos de la autoridad o la jerarquía, la película alemana Sala de profesores, del director Ilker Çatak, es una clase introductoria a los cambios que se están viviendo en las aulas.

Es una cinta de suspenso, al mejor estilo de Alfred Hitchcock, pero ambientada en un colegio.

al mejor estilo de Alfred Hitchcock, pero ambientada en un colegio. «Un thriller muy poco convencional y lleno de tensión», dijo The Hollywood Reporter.

dijo The Hollywood Reporter. Está disponible en HBO Max.

Presentado por:

Termina nuestro newsletter de esta semana extenuante, tras matrimonio y eventos. Nos vemos la próxima semana, posiblemente con novedades en el caso Hermosilla. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.