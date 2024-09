Ministra Vivanco prepara su artillería contra el Poder Judicial

Presentado por:

Cuenta regresiva para la ministra Ángela Vivanco. Mala semana tuvo la ministra de la Corte Suprema, pero eso no la amilanó para rápidamente preparar su defensa. Existe mucha preocupación en círculos de los poderes político y judicial.

Piñera conoció el caso de la «muñeca bielorrusa». El exmandatario conversó el tema con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien le explicó lo poco bielorruso que era el caso. Radiografía al Consorcio Belaz Movitec SpA.

Parlamento juega a la ruleta rusa. Esta semana en el Congreso Nacional solo se habló de la acusación constitucional contra ministros de la Suprema. Preocupan las consecuencias de que parlamentarios jueguen con otro poder del Estado.

El bonus track de la semana es una entrevista al lúcido antropólogo y cientista político Pablo Ortúzar, excompañero del estudiante y hoy Presidente, Gabriel Boric. Contamos además el mal momento de la oposición y, en particular, de la UDI; las novedades del caso Convenios; y una bronca que descubrimos en el Palacio de Tribunales.

En nuestro Rincón del Lobby develamos cosas que pasaron en Cancillería y, para finalizar, sabrán por qué recomendamos retomar la serie Slow Horses en su cuarta temporada.

1

ÁNGELA VIVANCO APUESTA POR LA CONFRONTACIÓN

Fin de la carrera judicial de Ángela Vivanco. En la mañana del lunes el Pleno de la Corte Suprema decidió por unanimidad abrirle un cuaderno de remoción a la ministra Ángela Vivanco y, en la tarde, la Universidad Católica la suspendió de sus labores en la Facultad de Derecho. El martes fue el turno del Ministerio Público, que oficializó la apertura de una investigación penal contra Vivanco por el caso «muñeca bielorrusa». Y el jueves las autoridades de la Facultad de Derecho de la UC le impidieron retirar sus cosas de la oficina que ocupaba en esa casa de estudios.

La ministra Vivanco sabía hace meses que el escenario estaba complicado. El chat de su pareja Gonzalo Migueles, dado a conocer en junio pasado, enrareció inmediatamente la relación de Ángela Vivanco con la mayoría de los ministros de la Suprema. La reacción inmediata de la ministra fue adoptar una actitud confrontacional que luego hizo pública, demandando por la prensa «conocer por qué hechos se realiza la indagatoria en su contra».

Todos en contra de Vivanco. La serie de irregularidades dadas a conocer sobre la tramitación de la causa CBM –conocida como caso «muñeca bielorrusa», a partir del artículo publicado en la edición anterior de este newsletter– terminaron por sellar la suerte de la ministra, con todos sus compañeros ministros votando a favor de suspenderla y abrirle un cuaderno de remoción. Dos días demoró Vivanco en preparar su estrategia de defensa y ataque.

El «inocente» Jadue que está con arresto domiciliario. La primera contratación de Vivanco fue la del penalista de la Región de Valparaíso y conocedor de pasillos de tribunales, Juan Carlos Manríquez, que hacía solo una semana había hecho noticia por lograr cambiar la cautelar del exalcalde Daniel Jadue (PC), declarando que «hoy día la evidencia habló y Jadue es inocente», cuando el caso recién está en fase de investigación. Manríquez asumirá la arista penal del caso, mientras que Cristóbal Osorio trabajará sobre la apertura del cuaderno de remoción que tiene 20 días para investigar. Osorio renunció el miércoles al Partido Socialista.

La mejor defensa es el ataque. La primera amenaza pública de Vivanco fue para el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, al que le advirtió que cualquier chat que traspase la investigación «requiere una fuente legal» y que la entrega de datos no autorizados legalmente será perseguida con “responsabilidad patrimonial, administrativa y penal”.

La otra advertencia fue para la clase política y específicamente para el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando trascendió en El Mercurio que el secretario de Estado había comido con Vivanco. El ministro explicó que había sido en el contexto del ejercicio de su cargo y junto a otros académicos y autoridades. En la clase política no descartan que comiencen a filtrarse otros encuentros de este tipo.

Trabajo caso a caso. Cuando se implementó la Comisión de Ética de la Corte Suprema, la ministra Vivanco acusó de «enemistad manifiesta» a sus integrantes Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz. En la investigación para su remoción, Vivanco solicitará inhabilitar a varios ministros. También es posible que comiencen a aparecer denuncias que involucren a otros miembros de la Suprema. La demostración de esto fue que el viernes la Fiscalía abrió una investigación penal contra la hija del ministro Sergio Muñoz, a partir de la denuncia presentada por una desconocida ONG.

Aquí hubo 16 ministros involucrados. Piedra angular de la defensa de Vivanco en el caso de la «muñeca bielorrusa» es que esa causa la revisaron 16 ministros. En el caso siempre estuvo Mario Carroza; varias veces estuvieron Diego Simpertigue, Adelita Ravanales y María Teresa Letelier; y solo en una ocasión, Sergio Muñoz.

Los abogados integrantes que participaron de la causa son Pedro Hernán Águila, Enrique Alcalde, María Angélica Benavides, Diego Antonio Munita, Carolina Coppo, Andrea Ruiz y Leonor Etcheberry. Entre los abogados integrantes hay mucha molestia, porque dicen que el caso siempre fue presentado como algo menor, sin relevancia, que debía tramitarse rápido. Vivanco dice que es injustificable su negligencia.

Octubre y mediados del próximo año. La Corte Suprema tomará la decisión de remoción de la ministra Vivanco luego del 28 de septiembre, fecha en que termina el plazo de informar de Vivanco. Por otra parte, el Ministerio Público pretende tener resultados de la investigación a mediados de 2025. Vivanco advirtió el jueves que «prepara una larga defensa».

2

A PIÑERA LE PREOCUPÓ EL CASO DE LA «MUÑECA BIELORRUSA»

En pleno funeral. La paciencia del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, con el Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) se terminó cuando, en marzo del año pasado, asistió a un funeral donde estaba el exmandatario Sebastián Piñera y, al saludarlo, este le pidió que le explicara el conflicto con Bielorrusia. Pacheco sabía que se refería al término anticipado de contrato con el Consorcio Belaz Movitec SpA.

Buena estrategia. CBM es la unión de la empresa chilena Movitec con la fabricante de camiones bielorrusa Belaz, a fin de participar de una licitación de trabajos necesarios para comenzar la explotación en superficie de la antigua mina El Salvador. CBM presentó la oferta más económica y se adjudicó el proyecto por US$ 242 millones. En Codelco insisten en que la empresa matriz de este consorcio es la chilena Movitec, cuyos principales accionistas son dos chilenos: Jaime Duch León y Sergio Sekul Raquela. En Codelco advierten que resaltar su vínculo con Bielorrusia fue una estrategia para internacionalizar el conflicto y detener el término anticipado del contrato.

Caso fatal y pobres avances. Codelco decidió, en noviembre de 2022, poner fin anticipado al contrato con CBM por los problemas que produjo la caída al precipicio de un camión botador. La empresa recién supo del accidente al día siguiente de ocurrido, cuando el conductor estaba muerto. A esto se sumó que a noviembre del 2022 la empresa solo tenía una 33% de los trabajos avanzados, en circunstancias que debía tener listo un 81%. Fin del contrato con Movitec.

Estrategia poco habitual en la minería. Tomada la decisión, el caso pasó al Centro de Arbitraje y Mediación para finiquitar los temas pendientes, pero CBM lo intentó todo para evitar el cese de sus funciones. «Estos casos nunca llegan a tribunales, son casos que se deciden en arbitrajes», me explicó un importante ejecutivo minero. CBM salió a pelear y gastó enormes cantidades de dinero para revertir la decisión.

Asesorías en comunicaciones, mundo político y abogados que tuvieran llegada al Poder Judicial. Comienza la crisis en la segunda mitad de 2022 y CBM contrató para el área de comunicaciones a una persona que ocupó algunos meses la gerencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Codelco (Mauricio Campusano), al que luego cambiaron por Erik López, un cercano a la ministra Ángela Vivanco, conocido por su buena llegada con miembros de la Corte Suprema. También contrataron –entre agosto y diciembre de 2022– a la empresa «Táctico», del yerno de Máximo Pacheco, Sebastián Pizarro, después del accidente del camión y cuando era evidente la posibilidad del término anticipado del contrato que ocurrió el 1 de febrero de 2023.

En términos legales, comenzaron trabajando con el abogado Marcelo Castillo –vinculado al exsenador Guido Girardi–, pero a poco andar se cambiaron a la oficina de Eduardo Lagos, Mario Vargas –cercano a Luis Hermosilla– y del exdiputado Gabriel Silber. Todo este despliegue fue simultáneo al acercamiento al mundo político.

El diputado que defiende a los bielorrusos. Clave en el tablero político fue el diputado Cristián Tapia (independiente-PPD) por Atacama, que es considerado el principal operador que tuvo Consorcio Belaz Movitec en el Congreso. Tapia colocó el caso CBM en tabla de la Comisión de Minería y citó al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, para que explicara el caso de la «empresa bielorrusa». Luego, creó una comisión investigadora para conocer las razones de la baja producción de la minera estatal, que volvió a citar a Pacheco y lo enfrentó a los dueños de CBM (Jaime Duch y Sergio Sekul) por el «caso bielorruso». En esa sesión, Pacheco –muy molesto– contó el episodio con el expresidente Piñera y fustigó a la comisión: «Primera vez que nos pasa que dos RUT de empresas basadas en Chile se transformen en un conflicto internacional».

Despliegue del caso bielorruso. La internacionalización del caso a la que se refería Pacheco en la comisión de la Cámara tuvo como hito que los ejecutivos de Movitec, junto a un representante de la empresa de camiones bielorrusa (Rostislav Lavrenov), pidieran audiencia con el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Cancillería –ver detalles más abajo, en el Rincón del Lobby–, a fin de advertir sobre los efectos del caso para la relación entre ambos países.

Preocupación del expresidente Piñera. En Codelco explican que fue en este contexto de internacionalización del conflicto que el exmandatario consultó al presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Sebastián Piñera habría entendido el conflicto y no insistió en su consulta, señalan cercanos al presidente de la minera estatal.

Importancia de la Corte Suprema. Es en este marco de total fracaso de la estrategia comunicacional y política que CBM decidió concentrar todos sus esfuerzos y dinero en lograr revertir los fallos judiciales adversos de la Corte de Apelaciones de Copiapó, trasladando en junio del 2023 la disputa a la Tercera Sala de la Corte Suprema y en los días que la presidiera Ángela Vivanco. La apuesta fue la correcta, porque el paso por la Tercera Sala fue el que finalmente detuvo el cobro de las boletas de garantía, determinó la devolución de las maquinarias y el pago de todos los costos de movilización, además de IVA y otros gastos.

3

RULETA RUSA DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

Republicanos y comunistas unidos por Vivanco. El primero en postular la posibilidad de una acusación constitucional a un ministro de la Corte Suprema fue el diputado DC y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, en agosto. El caso que concentró el interés del parlamentario fue el del ministro Jean Pierre Matus, porque había mentido al negar la existencia de chats con Luis Hermosilla. Esta semana, todas las bancadas están preparando sus acusaciones constitucionales.

La muñeca bielorrusa. La causa CBM-Codelco cambió totalmente la escena de dichas acusaciones, colocando como principal objetivo de una acusación constitucional a la ministra Ángela Vivanco. El problema es que esto despertó el apetito de protagonismo de otros parlamentarios, que abrieron la puerta a otros nombres que aparecían a lo largo del trámite de esta causa, como Mario Carroza y Sergio Muñoz, quedando en el olvido el caso de Jean Pierre Matus.

Desafortunada conferencia de prensa. El impulso del diputado Aedo quedó en nada cuando, el lunes en la tarde, el oficialismo convocó a un punto de prensa para notificar que la acusación sería por Vivanco y Matus. El problema fue que el jefe de bancada del PS, Daniel Melo, relativizó o puso en duda la acusación contra el ministro Jean Pierre Matus. A fines de esta semana el oficialismo confirmó que insistirá con Matus.

Salvando al tuyo. Delicado también fue que comenzara a relativizarse la acusación a Jean Pierre Matus por su antigua militancia socialista y que la derecha aprovechara la ocasión para incluir a Sergio Muñoz por su cercanía con la izquierda y, así, equilibrar la situación con la eventual salida de ministros de ambos sectores.

Conflicto entre dos poderes del Estado. En La Moneda hay preocupación por este ambiente promotor de acusaciones constitucionales a destajo y motivó que el ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtiera a los parlamentarios que no utilizaran la publicidad de estas acusaciones con fines electorales, previo a las elecciones municipales de octubre.

De manera unánime los parlamentarios criticaron las palabras del ministro Cordero y siguieron barajando nombres de supremos. Ángela Vivanco no se discute, Sergio Muñoz es el deseo de la derecha, Matus no convence y Mario Carroza es el menos nombrado entre los diputados.

4

TRES PREGUNTAS A PABLO ORTÚZAR

Pablo Ortúzar terminó la carrera de Antropología en la Universidad de Chile y comenzó a estudiar Derecho en la misma casa de estudios, donde coincidió con la generación de Gabriel Boric. En esos años de estudiante, militó en el Movimiento Autonomista Libertario, que lideraba el actual Mandatario.

En la actualidad, Ortúzar prepara su regreso a Santiago, luego de terminar su doctorado en Teoría Política en la Universidad de Oxford, y colabora como investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad –think tank conservador–. También, acaba de publicar el libro Sueños de cartón. Sobreoferta de credenciales académicas y sobreproducción de elites en un país estancado (Ariel, 2024).

El también excolumnista de El Mostrador considera que el caso de la ministra Vivanco «tiene que ser una purga lo más exhaustiva e impersonal posible».

-¿Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial puede ser interpretado como una reivindicación de las demandas sociales del estallido social?

-La rabia contra las élites, luego de un rally de casos de corrupción y abuso entre el 2012 y el 2019, es fundamental para entender el estallido y el masivo apoyo popular a las protestas. Sin embargo, hoy sabemos que el octubrismo y su agenda, la pretensión de refundar Chile sobre la antiestructura del estallido y sus símbolos, se sostienen en una mala lectura de las expectativas populares. Entonces es necesario distinguir aquí: la rabia contra las élites nunca pasó. Nunca disminuyó. Hay hartazgo total con el tema del abuso. Pero eso no significa directamente que pueda revivirse la agenda octubrista cristalizada en la propuesta constitucional rechazada de forma aplastante el 4S.

-¿Crisis terminal de una élite judicial?

-Las alarmas por la politización del sistema judicial vienen de muy atrás. Hoy se ven las consecuencias. Lo cierto es que el aparato judicial fue degradado por el sistema político, con todos los partidos participando de ello. Supongo que es mejor ver esto como una oportunidad de renovación de uno de los poderes fundamentales del Estado, como ha propuesto Ascanio Cavallo, en vez de quedarse llorando sobre lo ya irremediable.

-¿Ángela Vivanco, el chivo expiatorio?

-Un chivo expiatorio es un sacrificio ofrecido para restablecer la normalidad y la amistad entre los que sacrifican. Y creo que lo peor que podría pasar es usar a Vivanco como chivo expiatorio para permitir a todo el resto zafar. Esto tiene que ser una purga lo más exhaustiva e impersonal posible, basada en criterios racionales y de justicia, si lo que se busca es rehabilitar la credibilidad del Poder Judicial, en vez de darle un poco de oxígeno hasta el escándalo siguiente.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Chile Vamos no va a ninguna parte. El miércoles 11 se conmemoraron los 51 años del golpe de Estado de 1973 y el Partido Republicano publicó en redes un video celebrando la fecha y reivindicando la Junta Militar que gobernó en Chile por 17 años. El video descolocó a la derecha tradicional, representada por Chile Vamos y que integran la UDI, RN y Evópoli. El peor momento de la UDI.

La vinculación de Andrés Chadwick (UDI) con el caso Hermosilla quedó confirmada cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó un comunicado, señalando que el exministro del Interior había llamado al comisionado del organismo y exautoridad del Gobierno de Piñera, Augusto Iglesias, para interceder por la corredora STF Capital, vinculada a los hermanos Sauer.

La UDI está intentando recuperarse de la salida del senador Javier Macaya por defender a su padre condenado por abuso sexual de menores. El diputado Guillermo Ramírez asumió la presidencia del partido y lo conduce antes de unas elecciones municipales que encontraron a la colectividad debilitada, perdiendo municipios emblemáticos, como Las Condes y Lo Barnechea.

El presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, es el más contento, porque logró revertir las inscripciones de candidatos rechazadas por el Servel y existe optimismo frente a los comicios de octubre. Es lo opuesto a lo que ocurre en Evópoli, donde consideran que la falta de peso político en el pacto los perjudicó en las negociaciones municipales.

Caso Convenios también será noticia. En la oposición hay voces que lamentan que el caso Hermosilla esté tapando el caso Fundaciones o Convenios, que involucra a representantes del oficialismo y especialmente del Frente Amplio, por sus vinculaciones con la Fundación Democracia Viva, creada por militantes del entonces partido Revolución Democrática.

En el Ministerio Público me señalaron que es inminente el desafuero del diputado Mauricio Ojeda, vinculado al caso «Manicure».

También están en preparación varias formalizaciones en las causas de las regiones de Los Lagos, del Biobío y de La Araucanía.

En la Fiscalía destacan la importancia que tiene la investigación de la Región de La Araucanía, donde son investigadas 10 fundaciones que recibieron traspasos por $44 mil millones, mucho más de la mitad del total involucrado en todo el caso Convenios, estimado en $77 mil millones.

Asociación de Magistrados sufre feroz crítica en pasillos de tribunales. Indignación hubo entre magistrados y miembros del Poder Judicial cuando apareció el lunes, en el segundo piso del Palacio de Tribunales, el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Alejandro Vera, por el caso de Ángela Vivanco.

Me sorprendió la mala opinión que hay entre los miembros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones respecto a esta asociación. La idea general es que la ANMM es un trampolín para llegar de manera indirecta a la Suprema y otros puestos importantes sin cumplir con las calificaciones y la trayectoria necesarias para calificar a los más altos puestos en el Poder Judicial.

Una importante autoridad judicial me explicó: «Es cosa de ver los expresidentes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados que han llegado a la Suprema, no son pocos: Mario Carroza, Diego Simpertigue, Haroldo Brito, Humberto Espejo o Leopoldo Llanos».

El caso Vivanco está, entre otras cosas, develando las numerosas disputas internas que hay en este aparato de la administración de justicia.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 16 de septiembre:

Inauguración de las fondas del Parque O’Higgins.

El subsecretario Manuel Monsalve inaugurará la comisaría en la Pampilla, al comenzar esta tradicional fiesta de la Región de Coquimbo.

Según lo informado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, se presenta el Plan de Fortalecimiento Económico de la Región del Biobío, tras el cierre de Huachipato.

Pago de aguinaldo para el sector público.

Martes 17 de septiembre:

Apertura oficial de las fondas por la celebración de Fiestas Patrias, la que se extenderá por 6 días.

El Metro extenderá su horario de funcionamiento hasta las 00:30 horas. Hasta el 19 de septiembre.

Journey y Deep Purple se presentan en el Estadio Santa Laura.

Miércoles 18 de septiembre:

Feriado irrenunciable de Fiestas Patrias.

Fotografía oficial de autoridades de Gobierno y esquinazo en La Moneda.

Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana.

El Presidente de la Republica participa de la Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal.

Jueves 19 de septiembre:

Feriado Irrenunciable por Día de las Glorias del Ejército.

Presidente Gabriel Boric participa de la Parada Militar 2024 en la elipse del Parque O’Higgins.

Viernes 20 de septiembre:

Vuelve a abrir el comercio tras los feriados irrenunciables.

Sábado 21 de septiembre:

Día Internacional de la Paz.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Cancillería preocupada por el caso «muñeca bielorrusa». En marzo de 2023 y en concordancia con la estrategia desplegada por CBM que contamos anteriormente, este consorcio pidió una audiencia con el director general de Asuntos Económicos Bilaterales (de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería), Sebastián Gómez, para analizar los efectos del caso CBM-Codelco en las relaciones bilaterales entre Chile-Bielorrusia.

Lo interesante de esta reunión es que, junto a los ejecutivos de Movitec S.A. y Rostislav Lavrenov (Belaz Latin América), están tres lobbistas operando en la reunión con Sebastián Gómez, que duró una hora en total.

El principal es Erik López, experiodista de Radio Bío-Bío, que dejó la estación donde cubría el sector Tribunales y abrió una empresa de comunicaciones y lobby que asesora a varios ministros del Poder Judicial y abogados de la plaza. Respecto a su asesoría a la ministra Ángela Vivanco, López señaló que la conoce y colabora con ella, pero no recibe ninguna remuneración.

El otro miembro de la comitiva es Antonio Saavedra Veas, exasesor de la bancada de diputados DC que estuvo vinculado al caso SQM por recibir minutas de esta empresa, las que luego utilizaron los entonces diputados Ricardo Rincón y Roberto León, entre otros, para defender los intereses de la compañía ligada a Julio Ponce Lerou ante la comisión investigadora que estudiaba el caso de financiamiento ilegal de la política.

Y el tercer lobbista es Cristian Toloza Castillo, exjefe del Segundo Piso del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, históricamente vinculado al exmandatario y su trabajo a nivel internacional, especialmente en lo relacionado con Asia Pacífico.

8

Y hasta aquí las novedades de +Política, nos vemos después del 18. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.