Luis Hermosilla es el capo de Capitán Yáber

¡Buenas, que tengan un gran sábado! Empezamos la semana con una estrambótica acusación constitucional contra el Presidente de la República y terminamos atiborrados de entrevistas a la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y escandalizados con los chats del exfiscal Manuel Guerra con Luis Hermosilla. El gran ausente de la semana fue el tema de las elecciones municipales del próximo 26 y 27 de octubre. ¡Cero ambiente electoral!

La encuesta CEP de estos días nos recordó que el Congreso es la segunda institución peor evaluada en nivel de confianza, solo superada por los partidos políticos. Chile tiene parlamentarios que legislan la educación y la salud de todos los chilenos, pero ninguno de ellos envía a sus hijos a los colegios públicos o confiaría su salud a hospitales públicos.

El olvidado caso Hermosilla. Tanto escándalo judicial, fiscales en entredicho y acusaciones contra ministros de la Corte Suprema dejaron en segundo plano la investigación de los delitos de Luis Hermosilla. En esta edición contamos el desplante del abogado en su centro de reclusión y las razones de su optimismo.

El show de la semana. El intento de acusación constitucional contra el Presidente de la República a semanas de la elección municipal fue un botón de muestra del descriterio al que pueden llegar nuestros parlamentarios. Contamos los detalles de cómo el presidente de RN logró bajar tanto entusiasmo.

Cuenta regresiva. La Comisión para La Paz y el Entendimiento presentada el año pasado debería entregar en noviembre su propuesta para solucionar el largamente pendiente tema de las tierras mapuches. Difícil lograr un acuerdo.

Bonus track de esta semana: el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes, explica temas relevantes de la Encuesta de Opinión Pública CEP N° 92, que conocimos esta semana.

El excontralor de la República, Jorge Bermúdez, pierde la compostura ante la posibilidad de que su exsubcontralora lo suceda en el cargo.La derecha está molesta con el Partido Comunista por no cumplir su palabra en nombramiento de ministros de la Corte Suprema.

También revisamos las audiencias del director del Servel y recomendamos un escritor francés, que supimos que es tema de conversación en Capitán Yáber.

1

LUIS HERMOSILLA PROTAGONISTA Y OPTIMISTA

Hermosilla manda en Capitán Yáber. En las pocas semanas que lleva Luis Hermosilla recluido en dicho centro de detención, ya logró desplegar sus habilidades sociales. Una persona que estuvo esta semana en ese lugar me contó que «se lo ve alegre, con cancha, buen humor y anda para todas partes con los hermanos Sauer». También supimos que mandó a uno de los siete reclusos a leer un libro del escritor francés Emmanuel Carrère (ver recomendación de esta edición). El abogado ha declarado a sus cercanos estar optimista respecto a su causa.

Pata de gallo.Antiguamente en tribunales se hablaba de la estrategia «pata de gallo» cuando un abogado lograba sacar a su cliente del centro de la discusión, alimentando otras causas relacionadas que permitieran olvidar aquella que afectaba a su defendido. Esta imagen es bien gráfica, porque muestra la pata del gallo abierta y los dedos son esos casos anexos que hacen olvidarse de lo central. Eso es lo que estaría haciendo la defensa del abogado Luis Hermosilla, según varios penalistas que intervienen y observan la causa. El éxito de la estrategia parecería evidente.

Para todos los gustos. Desde la formalización de Hermosilla en agosto, la cantidad de casos anexos a la causa es infinita. Esta semana estamos con el cuaderno de remoción de la ministra Ángela Vivanco, la próxima empezarán las acusaciones constitucionales en la Cámara contra la misma ministra y los ministros Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus. Esta semana también apareció el cuestionamiento a la Fiscal Regional Metropolitana Oriente que lleva el caso, Lorena Parra. La semana pasada estuvo dominada por la salida de su amigo Andrés Chadwick de la Universidad San Sebastián.

Delitos investigados. A Luis Hermosilla le imputan tres delitos: cohecho, lavado de dinero y delito tributario. Su defensa dice que es imposible probarlos, porque el cohecho lo habría realizado Leonarda Villalobos dos años antes de que Hermosilla la conociera y que la «caja negra» que se menciona en la grabación «nunca existió». Respecto al lavado de dinero, su defensa señala que el dinero que está en sus cuentas es un crédito que le otorgaron los Sauer y, por último, que el delito tributario es ridículo, porque no se pagan impuestos por ingresos producto de un crédito «que todavía está pagando».

Pocas posibilidades de pena de cárcel efectiva. Un importante penalista que participó en otros casos de corrupción me dijo que, si no se agregan más delitos a su causa, «veo difícil que Luis Hermosilla termine cumpliendo pena de cárcel efectiva». Otro elemento a favor que tiene el abogado es que el aumento de las penas establecidas en la nueva Ley de Delitos Económicos no rige en su caso, porque todos los ilícitos ocurrieron antes de que entrara en vigencia esa ley.

Reducción de penas.Importante es también que Luis Hermosilla acredite lo que, en jerga judicial, se denomina «colaboración sustancial» por su disposición a declarar, la apertura de todas sus cuentas corrientes y la entrega del celular con toda la información. Un penalista me dijo que esto podría rebajarle hasta en dos grados la pena.

Ministerio Público en la mira. Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, desplegó estos días una estrategia para cuestionar a Lorena Parra, la fiscal jefe que lleva la causa, a raíz de una serie de filtraciones de chats entre ella y el abogado investigado. Conocidos los sucesivos chats, la defensa de Hermosilla solicitó que la fiscal Parra fuera inhabilitada en la causa, lo que el Ministerio Público no acogió.

Fin de las vacaciones.Esta semana sería el turno del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que está de vacaciones y llega el lunes a enfrentar nuevos cuestionamientos de los Hermosilla al trabajo del Ministerio Público. La defensa está estudiando solicitar investigar las numerosas filtraciones de la causa. El objetivo sería debilitar el trabajo de los fiscales.

Semanas noticiosas. La serie de aristas que ha abierto el caso Hermosilla le asegura al abogado investigado que los delitos que se le imputan se diluyan en el caos ambiente. Mientras tanto, la causa avanza silenciosamente, encabezada por un equipo investigador cada vez más cuestionado por sus vínculos con el acusado, por las numerosas filtraciones a la prensa y la debilidad de los delitos imputados. Mientras tanto, Luis Hermosilla despliega sus habilidades sociales en Capitán Yáber, optimista respecto a que su estadía tras las rejas será corta.

2

EL ANUNCIO QUE ESTUVO A PUNTO DE QUEBRAR A CHILE VAMOS

Una semana para olvidar. Las declaraciones destempladas de Marcela Cubillos lograron «mover el avispero», me dijo un dirigente de Chile Vamos sorprendido con el mal comienzo de semana que tuvo el sector, tras el anuncio el lunes de la bancada de diputados de Renovación Nacional –encabezada por la diputada Ximena Ossandón– de implementar una acusación constitucional contra el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Dirigentes del sector coinciden en señalar que implementar ese anuncio habría motivado un conflicto interno en la derecha, que habría desangrado a Chile Vamos en plena campaña municipal.

Lunes demencial. Renovación Nacional realiza todos los lunes en la mañana una reunión de su comisión política en su sede de Antonio Varas. La reunión aún no comenzaba este lunes y varios miembros de la directiva comenzaron a recibir mensajes de que la bancada de diputados de RN presentaría una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric por el aumento de la delincuencia. «Creíamos que era una broma», me cuenta uno de los asistentes. La broma se hizo realidad cuando llegó el video de la jefa de bancada, Ximena Ossandón, rodeada de parlamentarios y anunciando la acusación.

Mala broma. En la comisión política se agarraban la cabeza y dirigentes de Evópoli y la UDI comenzaron a llamar para pedir explicaciones, porque acusar constitucionalmente al Presidente Boric en mes de elecciones solo uniría al oficialismo y, nuevamente, dividiría a la oposición como ocurrió en las cinco fracasadas acusaciones anteriores a los entonces ministros Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos, Marco Antonio Ávila y el titular de Vivienda, Carlos Montes. Elecciones municipales en peligro.

Salida de emergencia a Valparaíso. Los lunes son tranquilos en el Congreso Nacional, porque solo sesiona la Cámara y circula poca gente en sus pasillos, sin embargo, el episodio acusación constitucional obligó a varios senadores de la oposición y el oficialismo a partir rumbo a Valparaíso, para calmar los ánimos de los acusadores.

«Conversemos un poco», dijo Galilea.El primero en llegar a la sede del Congreso fue el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y junto con la secretaria general del partido, Andrea Balladares, dedicaron la tarde a conversar con su bancada de diputados para convencerlos de lo impropio de su decisión anunciada ese día en la mañana. En la bancada varios consideraron impresentable echar pie atrás a la acusación.

Atroz. El martes en la mañana, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga sepultó la acusación y abrió el conflicto en el sector, al aparecer en Tele13 Radio calificando la decisión de los diputados RN como «un espectáculo atroz». Fue Rodrigo Galilea, a las 11:30 del martes, el que tranquilizó los ánimos de Chile Vamos, cuando apareció rodeado de sus diputados –incluida la jefa de bancada, Ximena Ossandón– para contarle a la prensa que “hemos llegado a la conclusión y a la convicción de que RN le dará espacio una vez más al diálogo”.

Aquellos maravillosos días del Rechazo.El despelote en la oposición es mayúsculo y no hay dos opiniones al respecto. La unidad de propósito y coordinación que se logró para el Rechazo nunca más se consiguió en la centroderecha. En Chile Vamos varios responsabilizan a los republicanos por haberse dado el lujo de presentar una Constitución para los «verdaderos chilenos», como dijo la entonces presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia.

Unión de propósito. Un importante exministro del segundo Gobierno del Presidente Piñera considera que, luego del plebiscito en que triunfó el «En Contra» de la nueva Constitución, «se desarticuló ese amplio sector de centroderecha que habíamos logrado construir en torno al Rechazo y nunca más hemos logrado presentar ideas claras respecto a las transformaciones urgentes que demanda el país». Las próximas semanas son clave para Chile Vamos y su capacidad de convocar el voto de centroderecha.

3

TIERRAS MAPUCHES SEGUIRÁN PENDIENTES

De 10 millones a 40 mil hectáreas. En junio pasado, mientras explotaba el caso Convenios, en La Moneda el Presidente Gabriel Boric realizó la presentación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. El evento cambió la obsesión de los medios por Democracia Viva y el caso Fundaciones, porque por primera vez desde el retorno a la democracia surgía una espacio destinado a resolver el tema de las tierras mapuches. El pueblo mapuche estimó que su territorio en el siglo XIX era de 10 millones de hectáreas y la nueva comisión intentaría resolver el tema distribuyendo cerca de 40 mil hectáreas del siglo XXI.

Todo listo para noviembre.La comisión compuesta por ocho miembros, incluidos Moreno y Huenchumilla, entregará su propuesta a fines de noviembre. En torno a ella, existe el acuerdo de que el documento presentado será por unanimidad de los integrantes de la instancia, donde participan representantes del pueblo mapuche, políticos y dirigentes de los sectores agrícola y forestal. Este mes están dedicados a trabajar la «arquitectura» de la propuesta.

Rumores de postergación. La semana pasada contamos que el senador Huenchumilla se había declarado «pesimista». Esta semana, el parlamentario me dijo que «es por la naturaleza y complejidad del problema, no por falta de optimismo» y agregó con mesura que «estamos trabajando en un muy buen clima y todo ha sido bien gestionado y contamos con todos los antecedentes, falta redactar la propuesta». A Huenchumilla le preocupa que el trabajo se retrase en octubre, porque en la comisión hay cuatro parlamentarios y este mes se ven en el Congreso las acusaciones constitucionales a ministros de la Suprema, está la discusión del Presupuesto y son las elecciones municipales y regionales. Huenchumilla descarta cambio de fecha en la entrega del documento.

Año y medio de reuniones.Esta comisión lleva año y medio de reuniones en el Ministerio del Interior todos los jueves y ha realizado numerosas visitas a la zona. El último gran evento fue un encuentro en el edificio Bicentenario con especialistas y académicos de Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia y Colombia, para conocer experiencias internacionales de resolución del conflicto indígena.

Tema tierras seguirá pendiente. Todo indica que la buena disposición de los ocho integrantes de la comisión terminará en noviembre. El principal problema es cuál será el actor dispuesto a entregar las 40 mil hectáreas de territorio entre las forestales, agricultores o Estado. El otro problema es que, cuando comenzó esta comisión, había 700 comunidades con «aplicabilidad para terrenos» y, este año, hay mil nuevas comunidades postulando «para aplicabilidad». El tema mapuche será noticia en noviembre.

4

TRES PREGUNTAS A LEONIDAS MONTES

La encuesta que realiza el Centro de Estudios Públicos es considerada entre los especialistas como «la madre de todas las encuestas». Fue la primera que en plena dictadura empezó a registrar el descontento de los chilenos con el régimen y la primera que mostró como posible el triunfo del NO en el plebiscito de 1988. Desde 1987, el CEP realiza al menos dos versiones de la Encuesta Nacional de Opinión Pública y la última (Nº 92) la conocimos el miércoles recién pasado.

El director del CEP, Leonidas Montes, es ingeniero, licenciado en Filosofía, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica; realizó su MPhil y PhD en Economía en la Universidad de Cambridge, y este año publicó el libro Adam Smith. El filósofo economista(FCE, 2024). En esta entrevista, Montes explica temas relevantes de la encuesta (agosto-septiembre) que conocimos esta semana:

– ¿Qué considera relevante de esta edición de la encuesta CEP?

– Lo más notorio es la preocupación por la seguridad y cómo se dispara el narcotráfico y violencia. Este fenómeno de la delincuencia se viene observando hace tiempo, pero ahora desplaza a otras prioridades, como vivienda, inmigración y salud. Este anhelo por la seguridad tiene también otras consecuencias. Un 73% privilegia el “orden público y seguridad ciudadana” por sobre las “libertades públicas y privadas”. Por si fuera poco, si antes la mayoría de los chilenos valoraba la democracia, hoy a un 31% “le da lo mismo un régimen democrático o autoritario”, un 17% prefiere “en algunas circunstancias un régimen autoritario” y solo un 47% prefiere la democracia. Todo esto es un caldo de cultivo para algún populismo autoritario.

También me parece relevante la percepción de los chilenos respecto a su propia vida. Tal vez como consecuencia de la inseguridad que nos dejó el estallido, valoramos más lo propio. Por eso un 73% de los chilenos está muy satisfecho con su propia vida, un 77% de ellos “satisfechos o muy satisfechos” con el lugar donde viven, un 88% con su pareja, un 93% con sus hijos y un 75% con su trabajo. Eso sí, esta importante revaloración de lo propio y de la familia también va acompañada de mayor tolerancia y apertura en lo valórico. En fin, atrás quedaron los cantos de sirena y los sueños colectivos.

– ¿Cómo ha sido el comportamiento de la encuesta respecto al estallido social y qué podría explicar ese cambio?

– Pareciera que después de cinco años aprendimos las lecciones que nos dejó el octubrismo. En efecto, si en diciembre de 2019 un 55% apoyaba las manifestaciones, ahora solo un 23% dice que las apoyó. Es como si bajo el velo del autoengaño se manifestara una especie de arrepentimiento colectivo. Por si fuera poco, la mitad de los chilenos cree que el estallido fue “malo o muy malo”. Las consecuencias están a la vista: la abrumadora sensación de inseguridad y el estancamiento económico. Lo curioso es que las esperanzas que se abrigaron hace cinco años en el buenismo colectivo han derivado en un realismo individual.

– ¿Ha sido la evaluación de figuras políticas de la CEP un predictor o adelanto en los resultados electorales?

– Nuestra encuesta, reconocida por su rigurosidad metodológica, es una fotografía de un momento, de ese espacio de tiempo donde se realiza el trabajo en terreno. Por tanto, no tiene carácter predictivo. No obstante, entrega señales potentes respecto al conocimiento y la valoración de los personajes políticos. Matthei y Bachelet, ambas muy conocidas, siguen punteando en aprobación positiva con una baja evaluación negativa. Ahora bien, en la evaluación de personajes políticos hay un contraste interesante. Los dos peor evaluados son José Antonio Kast y Lautaro Carmona, con un 50% de rechazo cada uno. Les siguen Camila Vallejo y Arturo Squella con 49%. Los extremos políticos –líderes del PC y Republicanos– marcan la pauta del rechazo.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Bermúdez pierde toda compostura ante inminente nombramiento de Dorothy Pérez como contralora general de la República. Esta semana, el excontralor Jorge Bermúdez apareció en diversos medios de comunicación criticando la posibilidad de que su exsubalterna, Dorothy Pérez, sea finalmente su sucesora en el cargo.

Pérez lleva 292 días como contralora general de la República subrogante y La Moneda, esta semana, habría decidido postularla oficialmente al Senado como su candidata. En el Gobierno me señalaron que la fecha de presentación depende en gran parte de cómo evolucionen las acusaciones constitucionales contra los tres ministros de la Corte Suprema.

y La Moneda, esta semana, habría decidido postularla oficialmente al Senado como su candidata. En el Gobierno me señalaron que la fecha de presentación depende en gran parte de cómo evolucionen las acusaciones constitucionales contra los tres ministros de la Corte Suprema. Antes de que trascendiera en los medios de comunicación la posibilidad de que La Moneda postulara a Dorothy Pérez, el martes –en entrevista con Radio Infinita –, Jorge Bermúdez apareció señalando que consideraba inapropiada la designación de Pérez, porque ese cargo debería ocuparlo «alguien intachable desde el punto de vista ético».

La disputa de Bermúdez y Pérez comenzó cuando el excontralor intentó infructuosamente sacarla de su cargo de subcontralora en 2018.

Entre los abogados especializados en derecho administrativo y parlamentarios llamó la atención el encono de Bermúdez con Pérez y la agresividad hacia ella manifestada en la citada entrevista. “¿Por qué cree que la saqué y la Corte (Suprema) me dijo que no? No es una cuestión de simpatía o falta de simpatía, es de valores éticos, y por eso es que a mí me parece tan relevante que una persona que va a desempeñar el cargo por 8 años tiene que cumplir con esas dos condiciones”, dijo.

Molestia en la derecha por incumplimiento de acuerdo del Partido Comunista. La ratificación del Senado de las dos candidatas a ministras de la Corte Suprema era muy importante para el Gobierno, pero también para senadores de oposición, preocupados por la serie de cuestionamientos al máximo tribunal.

Oficialismo y oposición coincidieron en la importancia de dar una señal de estabilidad en el nombramiento de los nuevos supremos. Eso produjo un acuerdo entre la izquierda y la derecha parlamentaria para votar a favor de la propuesta del Ejecutivo sin discusión o polémica.

Eso produjo un acuerdo entre la izquierda y la derecha parlamentaria para votar a favor de la propuesta del Ejecutivo sin discusión o polémica. La primera confirmada fue la candidata oficialista Jessica González , que llevaba dos intentos previos para ser suprema y siempre había sido postergada por la animosidad que le tenía la derecha, dicen en el Gobierno, porque condenó a prisión al exsenador UDI Jaime Orpis. El Senado aprobó su nombramiento por 44 votos.

, que llevaba dos intentos previos para ser suprema y siempre había sido postergada por la animosidad que le tenía la derecha, dicen en el Gobierno, porque condenó a prisión al exsenador UDI Jaime Orpis. La otra candidata fue Mireya López, vinculada a la derecha , que obtuvo un voto menos que Jessica González porque no contó con los votos del PC, que aprovechó la oportunidad de la votación para señalar que no la apoyaría por su comportamiento en una causa de derechos humanos.

, que obtuvo un voto menos que Jessica González porque no contó con los votos del PC, que aprovechó la oportunidad de la votación para señalar que no la apoyaría por su comportamiento en una causa de derechos humanos. En la derecha hubo molestia, porque el acuerdo era que ambas candidatas recibirían la misma cantidad de votos, pero fueron los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual los que votaron en contra de López.

La semana de Ángela Vivanco. Los próximos días la Corte Suprema deberá decidir la remoción de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a quien el 9 de septiembre el Pleno del máximo tribunal le abrió un cuaderno de remoción y el viernes recién pasado recibió el escrito de más de 180 páginas con los alegatos de su defensa.

En la Corte Suprema existe molestia con la suspendida ministra por la serie de entrevistas cuestionando a ministros, relatores y funcionarios del máximo tribunal con nombre y apellido. En el Palacio de Tribunales tienen claro que Vivanco decidió tirar el mantel antes de ser removida.

por la serie de entrevistas cuestionando a ministros, relatores y funcionarios del máximo tribunal con nombre y apellido. Otra cosa que molestó en la Suprema fue que su defensa publicitara que quería que la decisión del Pleno fuese transmitida en vivo por el canal del Poder Judicial. Un ministro me explicó que no era necesario realizar esa solicitud, porque siempre se transmiten.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 7 de octubre:

Corte Suprema da cuenta de la respuesta de la suspendida ministra Ángela Vivanco a su cuaderno de remoción y fija una audiencia para revisar el caso.

Comisión de la Cámara revisa acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

Comisión de la Cámara revisa acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

Comisión de la Cámara recibe a la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a su defensa.

Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara sesiona con ministra del Interior, Carolina Tohá, por Presupuesto 2025 de las Fuerzas de Orden y Seguridad y los programas orientados a la seguridad pública.

Martes 8 de octubre:

Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos estudia la partida del Poder Judicial.

Comisión de la Cámara revisa acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

Comisión de la Cámara revisa acusación constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Comisión de la Cámara revisa acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco (suspendida) y Sergio Muñoz.

Comisión de Constitución de la Cámara tramita proyecto de reforma para crear un consejo judicial encargado de la formación, nombramiento y corrección disciplinaria de ministros de Corte, fiscales judiciales y jueces letrados.

Miércoles 9 de octubre:

Finaliza periodo para presentar excusas como vocal de mesa.

Comisión de la Cámara revisa acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

Comisión de la Cámara revisa acusación constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Jueves 10 de octubre:

Juega Chile vs. Brasil en el Estadio Nacional para las clasificatorias al Mundial 2026.

Sábado 12 de octubre:

Nómina definitiva de vocales de mesa.

Feriado por Encuentro de Dos Mundos.

7

RINCÓN DEL LOBBY

El tema de las redes sociales en época de elecciones. El 30 de agosto pasado, el Servicio Electoral (Servel) emitió una circular (Resolución Nº G200), donde establece las tarifas de las redes sociales para la propaganda electoral, y en la página 47, artículo 86, señala:

«Las tarifas y/o sistema de tarificación de los medios que, de conformidad con lo señalado en los incisos precedentes, estén autorizados para la difusión de propaganda electoral, se encontrarán disponibles en el sitio web del Servicio Electoral https://tarifas.servel.cl/home».

En algunos partidos me señalaron que, respecto de las plataformas que no están en esta lista de tarifas del Servel, se interpretó como que no podía colocarse propaganda electoral.

Por eso revisamos las audiencias del director del Servel, Raúl García Aspillaga, donde están todas las reuniones que tuvo con estas empresas y hay varias con Google y Meta, además de la firma chilena Sonda, entre otras.

8

RECOMENDACIÓN: LIBROS DE EMMANUEL CARRÈRE

Me llamó la atención que el abogado Luis Hermosilla recomendara lecturas a sus compañeros de prisión en Capitán Yáber y más aún que recomendara al escritor francés Emmanuel Carrère.

Las novelas de Carrère son una mezcla de literatura con investigación periodística y autobiografía.

El primer libro suyo que leí fue Limónov (2011), que cuenta la vida de un poeta ruso que pasó por las más disímiles experiencias, entre ellas, activista político opositor al comunismo en la entonces Unión Soviética, mayordomo de un millonario en Nueva York y soldado por la causa serbia en la antigua Yugoslavia, entre otras cosas. Es una gran biografía para entender la Rusia contemporánea.

La obra que lo hizo famoso es El adversario (2000), que relata la historia real de un médico que no es médico y comete el peor crimen que puede cometerse en la vida. También leí El Reino (2015), que es más difícil de explicar en esta corta reseña.

y comete el peor crimen que puede cometerse en la vida. También leí El Reino (2015), que es más difícil de explicar en esta corta reseña. Tengo pendiente V13 (2022), que es el relato del juicio a los terroristas que participaron en tres atentados yihadistas ocurridos en París el 13 de noviembre de 2015 , donde murieron 130 personas y hubo 400 heridos.

, donde murieron 130 personas y hubo 400 heridos. Todos sus libros están disponibles en español en la editorial Anagrama y la lista de premios que ha obtenido por cada uno de ellos es demasiado larga para detallarla.

Y hasta aquí llegamos con el +Política de esta semana. La próxima esperamos que tenga más datos de la campaña municipal.