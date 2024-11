Cruje el Presidente Boric y su equipo sub-40

Presentado por:

¡Buenas y feliz fin se semana veraniego! Está edición está dedicada al oficialismo. Imposible no abordar en detalle los problemas que enfrentó el sector y especialmente los habitantes del Palacio de La Moneda.

Ni cinco días de viajes ni la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, lograron tapar el desastre Monsalve. Esta semana crujió la manera de gobernar del Presidente Boric.

Ya nada sorprende. Finalmente supimos lo que pasó con los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. Solo unos pocos billetes dejó Monsalve en la caja fuerte.

Un temeroso y preocupado Claudio Orrego cierra campaña para su reelección. La derrota sería el fin de su carrera, y el triunfo, el comienzo de la caminata a La Moneda. Domingo clave para el independiente Orrego.

Bonus trackde la semana: la entrevista al exministro de Justicia Felipe Bulnes sobre la crisis del Poder Judicial.

En el Gobierno dicen que el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede terminar siendo una «institución fallida» después de este complejo año. Y la Comisión para la Paz y el Entendimiento no logró cumplir con la entrega del acuerdo en noviembre. Mala semana para los históricos gremialistas Joaquín Lavín Infante y Andrés Chadwick; la UDI necesita urgente nuevos líderes.

Mi recomendación de esta semana dura siete capítulos y no puede abandonarse en el camino, es la serie Disclaimer del director mexicano Alfonso Cuarón.

1

CRUJEN EL PRESIDENTE BORIC Y SU EQUIPO SUB-40

Sub-40 en entredicho. Transcurridas cuatro semanas del caso Monsalve, el análisis en La Moneda es lapidario respecto al efecto que tendrá este episodio para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lo sorprendente de esta crisis es que no fue, como es lo habitual, un evento externo que golpeó al Ejecutivo, es una crisis que se autoinfirió la administración Boric, que nació en el corazón de La Moneda, en el gabinete del Presidente de la República, luego de un muy mal manejo y muchas malas decisiones. Es un golpe mortal al círculo más estrecho del Mandatario y su manera de hacer gobierno.

El detalle que hace único al caso Monsalve. Un importante funcionario de este Gobierno, que ocupó cargos relevantes en administraciones de la Concertación, me explicó: «En el ejercicio de enlace, el boinazo, el enemigo estaba afuera y era el comandante en Jefe del Ejército y exdictador, Augusto Pinochet. En el caso MOP-Gate fue complejo, pero afectaba también al sector privado que apoyó el acuerdo Lagos-Longueira. En Caval estaba metido hasta Andrónico Luksic y en la crisis del financiamiento de la política había una larga lista de empresas y empresarios involucrados».En la historia Monsalve todos los protagonistas están sentados en La Moneda.

Una generación política cuestionada. Carolina Tohá está afectada porque es la primera persona que sabe de la crisis y es quien le cuenta al Presidente, pero se ha ido decantando que las decisiones más importantes las tomó el Mandatario el martes 15 de octubre con su círculo más cercano, sin minuta de escenarios, sin asesoría de abogados especializados en delitos sexuales y sin consultar a su Comité Político.

Fue el Presidente Boric el que se creyó la versión de la burundanga y aceptó la sugerencia de Monsalve de que «mi abogado me recomendó no renunciar» y lo mantuvo dos días más ejerciendo de subsecretario del Interior.

Segundo Piso inexistente.«Al Segundo Piso le dicen Not Estrategia, no diseña nada, son personas que le dan el amén en todo al Presidente, es un grupo de amigos que tienen como principal tarea de Estado acompañarlo a los conciertos, a los asados y en sus disquisiciones varias», me dijo un frenteamplista desilusionado y preocupado. En esta crisis el Segundo Piso debió asesorar y el Comité Político ejecutar.

Círculo cercano. En el ámbito político sorprende que una persona con la experiencia política de Carolina Tohá no encabezara la conducción de está crisis y terminara dejando todo en manos del Presidente Boric y el equipo sub-40 que lo acompaña.

Esta crisis la administró el Segundo Piso y sus asesores sub 40 encabezados por Miguel Crispi (FA); su jefe de gabinete, Carlos Durán (Ind/FA); la jefa de prensa de Presidencia, Nicole Vergara (FA); y el numeroso equipo dedicado a conducir las comunicacionales de este Gobierno en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que encabezan Pablo Paredes (FA) y Sebastián Fierro (PC) y que es un organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno de la ministra Camila Vallejo (PC). Las últimas dos semanas ha llamado la atención la ausencia de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), en un tema que debería ser propio de su cartera.

Capítulo aparte. Luego de los problemas que evidenció el no tener un equipo sólido de asesores, los errores más graves en esta crisis han sido comunicacionales, con el Presidente como protagonista, explicando en 53 minutos lo ocurrido y revelando que «el subsecretario revisó las cámaras», lo que puso en entredicho todo el aparato de inteligencia y dejó en evidencia el descriterio del encargado de la seguridad de todos los chilenos. El Mandatario no ha cesado en su interés por entrar al caso y la semana pasada sorprendió en Twitter con una reflexión no menor: «En Chile nadie está sobre la ley».

En estas cuatro semanas todas las conferencias de prensa de ministros sobre el caso generaron problemas y fracasaron en su intento de cerrar la polémica. Una de las ministras molestas por la ausencia del Comité Político en la toma de decisiones el 15, 16 y 17 de octubre fue la ministra Segegob, Camila Vallejo, pero transcurridas todas estas semanas es imposible que deslinde responsabilidades en la cantidad de errores comunicacionales cometidos por su equipo sub-40 de la Secom, que recién el lunes 21 de octubre emitió su primera minuta comunicacional de circulación restringida a los ministros frenteamplistas.

Ministra Vallejo sorprende. La única excepción en esta lista de errores comunicacionales fue este jueves, cuando Camila Vallejo llegó junto al Presidente a la Estación Mapocho y realizó –sin lugar a dudas– su mejor vocería sobre este caso, señalando que era injurioso «hablar de pacto de silencio» y exigiendo respeto y moderación a la oposición. Han transcurrido cuatro semanas y el juicio recién comienza.

Falta de elenco.En medio de este descampado de estrategas experimentados que demostró la crisis Monsalve, pregunté a los frenteamplistas si había alguien a quien echar mano, algún profesional que reclutar urgente y varios coincidieron en un nombre: Sebastián Kraljevich, actual embajador de Chile en la OEA y que fue clave en la campaña de Gabriel Boric.

2

EL MILLÓN DE PESOS QUE DEJÓ MONSALVE EN SU CAJA FUERTE

Sorpresa. A fines de octubre, en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputadas y Diputados le consultaron al nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, por la situación de los gastos reservados de su cartera y, al salir de la sala, la prensa preguntó inmediatamente sobre el tema. La respuesta de Cordero fue la habitual: que se realizarán las investigaciones del caso, sin ahondar en detalles. En ese momento se instalaron en la oposición sospechas de que algo había pasado con los gastos reservados.

Quinientos millones. En las tres últimas discusiones de Presupuesto, la suma destinada al ítem de gastos reservados de la Subsecretaría del Interior ha sido en torno a los $500 millones ($481 millones en 2022, $512 millones en 2023 y $530 millones en 2024). Manuel Monsalve administró más de $1.523 millones por concepto de gastos reservados.

En las tres últimas discusiones de Presupuesto, la suma destinada al ítem de gastos reservados de la Subsecretaría del Interior ha sido en torno a los $500 millones ($481 millones en 2022, $512 millones en 2023 y $530 millones en 2024). Según un artículo del diario La Segunda, existe registro de devolución o saldo de gastos reservados en 2022 ($15 millones) y en 2023 ($132 millones). Como exige la ley, la subsecretaría informó semestralmente la evolución del gasto, sin entregar los detalles, por su carácter de «reservados».

Un millón de pesos y fracción. El asunto que encendió las alarmas en el Gobierno ocurrió cuando abrieron la caja fuerte y solo encontraron un fajo de billetes que no alcanzaba a los 2 millones de pesos. Esto motivó que el nuevo subsecretario del Interior solicitara una auditoría de los gastos reservados a la Contraloría General de la República y, si el caso lo ameritaba, se recurriera a una investigación penal por parte del Ministerio Público. Esta semana comenzó la investigación.

En medio de la visita del presidente Macron. El lunes de esta semana, funcionarios de la Contraloría se apersonaron en Palacio para revisar la caja fuerte de los gastos reservados y volvieron el miércoles, mientras el Presidente Gabriel Boric recibía la visita de Estado de su par de Francia, Emmanuel Macron. No existe versión oficial del resultado de esta investigación a cargo del Contralor General Metropolitano 1, René Morales Rojas.

Gastos secretos que no exigen respaldo. Una de las características de los gastos reservados es que es dinero en efectivo y son «reservados», es decir, no es necesario respaldar con contraprestaciones, porque está destinado a utilizarse en labores de inteligencia y de emergencias. Esta semana se supo que el exsubsecretario pagó toda su noche de juerga que lo tiene en prisión preventiva con billetes en efectivo. Imposible saber si provenían de gastos reservados.

Última Declaración de Patrimonio.En marzo de este año, el exsubsecretario Monsalve presentó su última Declaración de Patrimonio e Intereses, en que registra cuatro propiedades, de las cuales dos son relevantes: una en Valparaíso (avalúo fiscal $31.510.835) y otra en Chiguayante (avalúo fiscal $83.549.453). Además, declara depósitos en APV por $95.671.000, dos vehículos y pasivos por $104.223.968. En estos días debería presentar la Declaración de Patrimonio obligatoria a los 30 días de dejado el cargo.

Feliz Navidad. Las dudas sobre el manejo que hizo Manuel Monsalve de los gastos reservados se instaló esta semana y, en este contexto, la alcaldesa y precandidata presidencial, Evelyn Matthei, pidió investigar las cuentas bancarias del exsubsecretario del Interior. La solicitud se suma a la investigación que solicitó el subsecretario Luis Cordero a la Contraloría y la posible arista penal que investigaría el Ministerio Público. Todo, mientras avanza su juicio por abuso sexual y violación de una subalterna.

3

CLAUDIO ORREGO, REELECCIÓN CUESTA ARRIBA

Venezolanos por Claudio. Hace dos semanas, Claudio Orrego (Ind) llamó a un dirigente de la oposición venezolana exiliado en los Estados Unidos para que le hiciera un video llamando a los venezolanos residentes en la RM a apoyar su candidatura a la reelección. Orrego lo conoció cuando estuvo en Venezuela y visitó la fundación que entrega almuerzos diarios a miles de niños, niñas y adolescentes en barrios pobres de Caracas. El dirigente venezolano le envió lo solicitado, pero hasta el viernes el video no figuraba en redes sociales.

«Hizo una campaña poco moderna para enfrentar a Francisco Orrego(RN), un hijo del programa ‘Sin Filtros’ que está lleno de cuñas, lo que lo ha transformado en un pequeño Donald Trump chileno, lo que no es malo después del arrollador triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses», me comentó una persona que trabajó en otras campañas con Claudio Orrego.

Preocupado y temeroso. En el debate del domingo pasado, en «Mesa Central» de Canal 13, el actual gobernador sorprendió a sus cercanos por lo poco relajado que apareció frente a un Francisco Orrego canchero, que se sacó la guayabera y, sorpresivamente, comenzó a usar traje y corbata. El miércoles, en «Meganoticias», Claudio Orrego apareció más relajado y asertivo que Francisco Orrego. Lo celebraron en su comando.

Un giro relevante fue la decisión de optar por enfrentarse con Francisco Orrego en Mega. Allí lo criticó por estar trabajando con Félix Allende, que enfrenta un dictamen de 2021 de la Contraloría por faltas a la probidad, al aprobar fondos que beneficiaban a la empresa de su señora. Francisco Orrego devolvió el ataque anunciando querella de Félix Allende.

Frente Amplio cada día más cerca de Claudio. El triunfo de Claudio Orrego será un alivio para La Moneda y especialmente para el Frente Amplio, que no tiene candidato presidencial. Varios de sus líderes me han sugerido que Orrego sería excelente candidato, por su experiencia y trayectoria. Uno incluso me explicó esta decisión haciendo la comparación con lo que realizó el Presidente Gabriel Boric, al colocar a Máximo Pacheco en la presidencia de Codelco. No quieren más sub-40.

Derecha unida.El gran mérito de Francisco Orrego fue deshacerse de su cercanía con el expresidente de RN, Carlos Larraín, y lograr unir a gran parte de la derecha en torno a su campaña y su persona, que podría no gustar a partir de su participación en «Sin Filtros». Evelyn Matthei no titubeó ante la posibilidad de ganar el Gobierno Regional Metropolitano para la derecha.

4

TRES PREGUNTAS AL EXMINISTRO DE JUSTICIA FELIPE BULNES

Exministro de Justicia en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Bulnes, es actualmente –entre otras cosas– presidente del Consejo del Observatorio Judicial, desde donde realizó este jueves en Libertad y Desarrollo el seminario «Crisis del Poder Judicial: Diagnóstico y propuestas de mejora», en el que estuvieron el exministro de la Corte Suprema Pedro Pierry, el académico de la UAI Rodrigo Correa y el propio Bulnes, discutiendo el tema clave este 2024.

En esta entrevista, Bulnes se declara escéptico respecto a lograr cambios importantes en un año de elecciones y marca las reformas urgentes a implementar en el Poder Judicial.

-¿Existe posibilidad de reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial el último año de Gobierno del Presidente Boric?

-La reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial responde a un consenso políticamente transversal, por lo que su tramitación no debiera verse afectada por las contingencias propias de ser, el último año de Gobierno, un año marcadamente electoral. Lo que sí puede dificultar que finalmente se apruebe una reforma en el año de Gobierno que queda, es que el tema admite muchas opiniones y las alternativas de reforma al actual sistema no generan consenso.

-¿Qué detiene una reforma tan necesaria después del caso Audios y acusaciones constitucionales?

-Las diferentes posiciones en el tema. Un grupo transversal de académicos liderados por la UAI propuso, por ejemplo, que, tratándose de la designación de los ministros de la Corte Suprema, se eliminara la ratificación del candidato por 2/3 del Senado, pero el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso mantiene dicha ratificación. Y así existen varios otros temas donde existen opiniones diversas que también pueden entrampar el debate, como, por ejemplo, si mantener o no la institución de los abogados integrantes o definir cuáles de las distintas funciones que actualmente realiza la Corte Suprema (temas administrativos, disciplinarios, etc.) debieran pasar a otros órganos. Y estos son solo algunos ejemplos de las materias en discusión donde no existen soluciones únicas o de amplios consensos.

-¿Es factible eliminar del proceso de nombramiento del Senado?

-Respecto de eliminar la intervención del Senado, tratándose de la designación de los ministros de la Corte Suprema, es probable que los actuales senadores no estén dispuestos a renunciar. Existen argumentos a favor de que ellos intervengan, asociados a que así los ministros de la Suprema gozan de mayor legitimidad democrática, pero también hay quienes sostienen que esta parte del proceso se presta para lobby y para que las designaciones queden definidas en función de consideraciones políticas más que de méritos del candidato.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Crisis importante en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El jueves, el equipo de comunicaciones del INDH colocó en Instagram un mensaje de Carmen Gloria Quintana, víctima de las violaciones de los derechos humanos en dictadura, que fue quemada por una patrulla de militares junto con Rodrigo Rojas De Negri, quien falleció producto de las quemaduras en 1986. Quintana realiza un llamado desesperado por el complejo momento que pasa la institución: «Este día estoy muy preocupada y quiero expresar toda mi solidaridad al INDH que actualmente vive una crisis».

El peor momento del INDH. Una autoridad de Gobierno vinculada al tema me dijo: «El INDH es una institución que está a punto de transformarse en una institución fallida» , porque al interior intentan convivir tres grupos (históricos de DD.HH., de la diversidad y los de organizaciones de la sociedad civil), que solo tienen en común la idea de que lo importante es resolver todo con litigios.

Una autoridad de Gobierno vinculada al tema me dijo: , porque al interior intentan convivir tres grupos (históricos de DD.HH., de la diversidad y los de organizaciones de la sociedad civil), que solo tienen en común la idea de que lo importante es resolver todo con litigios. Año negro para el INDH. Este año la institución fue criticada por su participación en una querella que afectaba al entonces candidato –hoy alcalde electo– de Santiago, Mario Desbordes. Y este mes renunció el consejero Francisco Ugás Tapia, que fue acusado de conflicto de intereses por haber votado a favor de dicha querella cuando era parte de la causa Topógrafo. No se vislumbra posibilidad de sustituto de Ugás.

Este año la institución fue criticada por su participación en una querella que afectaba al entonces candidato –hoy alcalde electo– de Santiago, Mario Desbordes. Y este mes renunció el consejero Francisco Ugás Tapia, que fue acusado de conflicto de intereses por haber votado a favor de dicha querella cuando era parte de la causa Topógrafo. Una senadora oficialista me comentó que «la derecha quería negociar una reducción en la facultad de querrellarse del INDH».

Comisión para la Paz y el Entendimiento no logra acuerdo en noviembre. Este mes la comisión, que lideran el senador (DC) Francisco Huenchumilla y el exministro de los gobiernos de Piñera, Alfredo Moreno, debía entregar una propuesta al país para resolver el tema pendiente de las demandas de tierras del pueblo mapuche. Un año y medio de conversaciones aún sin resultado.

El comisionado Sebastián Naveillan, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, me confirmó que «no va a haber acuerdo en noviembre» y me agregó que «no me importa que nos demoremos cinco meses más, si logramos el compromiso real con el respaldo de todas las partes».

presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, me confirmó que y me agregó que Cantidad de tierras. El principal tema que complica al acuerdo es el número de hectáreas involucradas para la compensación. Las organizaciones mapuches hablan de 400 mil hectáreas. Algunos integrantes de la comisión postulan implementar una compensación alternativa a las tierras.

El principal tema que complica al acuerdo es el número de hectáreas involucradas para la compensación. Las organizaciones mapuches hablan de 400 mil hectáreas. Punto final. Un objetivo clave o promesa de esta comisión fue alcanzar un acuerdo que logre cerrar definitivamente el gran tema pendiente para el pueblo mapuche.

Un objetivo clave o promesa de esta comisión fue alcanzar un acuerdo que logre cerrar definitivamente el gran tema pendiente para el pueblo mapuche. Nadie se compromete a dar una fecha. Ninguno de los integrantes de la comisión con los que hablé quiso darme una fecha de término de las negociaciones y firma de un acuerdo. Próximo año es lo más probable.

Caras nuevas que sustituyan a Chadwick y Lavín. Mala semana para la antigua derecha, a la que no le queda otra que abandonar, en un escenario de complejas investigaciones judiciales.

El presidenciable eterno y casi Presidente de la República, Joaquín Lavín Infante, cerró compromiso con su hijo, Joaquín Lavín León, y su nuera Cathy Barriga, ambos en compleja situación judicial. El miércoles, Lavín padre apareció en Canal 13visitando a su nuera y exalcaldesa de Maipú, que lleva nueve días en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. «La familia está para acompañar, para abrazar, sobre todo en los momentos difíciles», dijo, dando por finalizada su carrera política.

Joaquín Lavín León, y su nuera Cathy Barriga, ambos en compleja situación judicial. El miércoles, Lavín padre apareció en Canal 13visitando a su nuera y exalcaldesa de Maipú, que lleva nueve días en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Excoronel declarando en caso Audios. El otro líder en problemas fue Andrés Chadwick, exministro del Interior, exsenador y exdiputado de la UDI que el lunes y el jueves prestó declaración en la Fiscalía por su vinculación con el exsocio Luis Hermosilla y las gestiones para agilizar el proyecto inmobiliario del Grupo Patio, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

El otro líder en problemas fue Andrés Chadwick, exministro del Interior, exsenador y exdiputado de la UDI que el lunes y el jueves prestó declaración en la Fiscalía por su vinculación con el exsocio Luis Hermosilla y las gestiones para agilizar el proyecto inmobiliario del Grupo Patio, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Retiro definitivo y momentos de recambio. Estas dos situaciones que involucran a emblemáticos dirigentes de la UDI los saca de la escena política, algo que habían anunciado varias veces, y obliga al gremialismo a buscar urgente nuevos líderes para estar detrás de la candidata más popular del sector, Evelyn Matthei.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 25 de noviembre:

La Cámara discute la Ley de Presupuestos para el Sector Público año 2025.

Termina plazo para apelar a la medida cautelar de prisión preventiva de Manuel Monsalve.

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres convocó manifestaciones a lo largo del país por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Martes 26 de noviembre:

La Comisión de Defensa Nacional y de Seguridad Pública discute proyecto sobre normas generales sobre el uso de la fuerza.

Cámara vota la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de La Araucanía y parte de la Región del Biobío.

Miércoles 27 de noviembre:

La Cámara discute la Ley de Presupuestos para el Sector Público 2025.

Primer concierto de Iron Maiden.

Viernes 29 de noviembre:

Vence el plazo para el despacho de la Ley de Presupuestos 2025.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Rol de la jefa jurídica de Interior que dejó La Moneda. La salida de Luppy Aguirre el miércoles fue la noticia de Palacio. Aguirre tenía una larga carrera en el Consejo de Defensa del Estado cuando la llamaron para apoyar a la entonces ministra del Interior, Izkia Siches. Revisamos sus audiencias para ver los temas que trabajaba.

Solo once audiencias entre agosto de 2022 y octubre de 2024. La mayoría son con organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Paz Ciudadana por Ley de Cámaras Personales y Asociación Nacional de Fiscales por fortalecimiento del Ministerio Público.

Muchas organizaciones gremiales para discutir detalles de implementación de oficios. Una reunión con miembros de la Asociación Gremial de Supermercados de Chile para abordar detalles de la implementación de un nuevo oficio. Lo mismo ocurre con la Asociación Gremial Vinos de Chile y la Asociación Gremial de Productores de Cervezas de Chile.

Pocas empresas. Solo figuran tres empresas, Brink´s Global Service Chile en agosto del 2022, por «estado de tramitación de la aprobación del Estudio de Seguridad aprobado por Carabineros en marzo de 2022»; Walmart Chile, para abordar «decreto exento 4.500 sobre empresas estratégicas» y, la tercera, Amisoft SpA, ofreciendo soluciones para la transformación digital del Estado. Llama la atención que esta última estuvo vinculada a transferencias millonarias a familiares de exalcalde de Algarrobo, según nota de Radio Cooperativa.

8

RECOMENDACIÓN: DISCLAIMER

Brutal. La historia que relata esta miniserie de siete capítulos es brutal, pero el último capítulo devuelve cierta tranquilidad al cuerpo. En al menos tres oportunidades pensé no seguir viéndola por lo escabrosa que era la historia, pero cuando leí una crítica que advertía sobre un giro acepté verla hasta el final.

El director es el mexicano Alfonso Cuarón, que trabajó el guion en detalle con Cate Blanchett, protagonista en un elenco en que también participa el gran actor estadounidense Kevin Kline.

que trabajó el guion en detalle con Cate Blanchett, protagonista en un elenco en que también participa el gran actor estadounidense Kevin Kline. Cuarón ganó el Oscar dos veces, por sus películas Roma(2018) y Gravity (2013), y en esta ocasión ha logrado muy buenas críticas, aunque The Guardian considera que podría haber sido más corta y tiene razón. Vale la pena verla a pesar de lo larga.

En breve: Cate Blanchett es una documentalista muy exitosa revelando historias complejas, que luego pasa a ser ella la protagonista de una complicada historia que tuvo en el pasado y que sepultará su carrera y vida personal. Disponible en Apple TV+.

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana. En la próxima nos vemos con nuevos gobernadores regionales.

