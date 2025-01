Presentado por:

¡Hola! ¡Esta semana viene bueno +Política! Es que este comienzo de año aceleró varias decisiones, aparecen los presidenciables, termina la negociación de la reforma de pensiones y conocimos un juicio que dará mucho que hablar.

Empezamos con el bochorno de la venta de la casa de Salvador Allende. El tema parece menor, pero no para el Presidente Gabriel Boric, que considera a Salvador Allende su gran inspirador.

Vuelven a escena Ángela Vivanco, Luis Hermosilla y Samuel Donoso.Querella presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía revive a protagonistas de la crisis del Poder Judicial de 2024.

La ilusión de Eduardo Frei Ruiz-Tagle 2.0. En la falange dicen que la candidatura del expresidente sería motivo para que retornen todos los emblemáticos exmilitantes de la DC.

En el bonus trackde esta semana: una entrevista al historiador Alfredo Jocelyn-Holt sobre la relación Boric-Allende y para que explique la paradoja de que el único libro relevante de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado lo escribiera un intelectual de derecha, Daniel Mansuy.

Extra: el lunes a las 12 de la noche se define reforma de pensiones. También contamos el intento del senador Francisco Chahuán por ser presidenciable de Renovación Nacional y la contratación con que la Universidad San Sebastián quiere salir de la crisis de 2024.

La recomendación es muy personal: revisar la filmografía del actor Philip Seymour Hoffman , con un triste video que cuenta sus últimos días antes de morir de sobredosis el 2014.

, con un triste video que cuenta sus últimos días antes de morir de sobredosis el 2014. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos de la política.

1

LA COMPLEJA RELACIÓN DEL PRESIDENTE BORIC CON LOS ALLENDE

El fin de la carrera de la senadora Isabel Allende (PS). Difícil un peor escenario para el Presidente Gabriel Boric que la hija de su admirado expresidente Salvador Allende, Isabel Allende Bussi, culmine sus 31 años de carrera parlamentaria y último período como senadora enfrentando una acusación constitucional por la fallida venta de la casa del exmandatario. El escenario empeora aún más si a esta acusación se suma una comisión investigadora contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del expresidente Allende. Mal escenario para el legado de Salvador Allende.

Posibilidades reales, pocas. Existen tres malos escenarios para la familia Allende, involucrada en el intento de compra de la casa del expresidente que está ubicada en la calle Guardia Vieja, Providencia, y que es obra del Premio Nacional de Arquitectura Fernando Castillo Velasco.

Existen tres malos escenarios para la familia Allende, involucrada en el intento de compra de la casa del expresidente que está ubicada en la calle Guardia Vieja, Providencia, y que es obra del Premio Nacional de Arquitectura Fernando Castillo Velasco. La primera y peor, es que el caso termine en el Tribunal Constitucional (TC), solicitando la destitución de la senadora Isabel Allende. Las posibilidades de éxito de esta maniobra son bajas, porque el oficialismo tiene mayoría en el TC y el trámite puede postergarse hasta que termine su período de senadora.

es que el caso termine en el Tribunal Constitucional (TC), solicitando la destitución de la senadora Isabel Allende. Las posibilidades de éxito de esta maniobra son bajas, porque el oficialismo tiene mayoría en el TC y el trámite puede postergarse hasta que termine su período de senadora. La situación más difícil es la de la ministra Maya Fernándezy es donde sectores de la oposición tienen puesta la energía. La idea sería implementar una comisión investigadora que luego termine en acusación constitucional. El tema está en discusión en la oposición.

Salvador Allende regresa a La Moneda. El día del triunfo de Apruebo Dignidad en las elecciones el 19 de diciembre del 2021, Gabriel Boric repitió la frase del líder de la Unidad Popular: “Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada”. Luego, el 11 de marzo de 2022, con la banda presidencial cruzada en el pecho, Boric realizó su discurso en el balcón de La Moneda y volvió a recordar al expresidente: “Estamos abriendo las grandes alamedas por donde pasen el hombre y la mujer libres”. Mucha mención, pero poca preocupación.

Deslucida conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. En la izquierda y los sectores allendistas todavía resienten la total irrelevancia que tuvo la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Fue tan irrelevante que dio espacio al florecimiento de un inédito negacionismo que comenzó a cuestionar cosas nunca antes discutidas –una diputada negó que la violación a mujeres fuera un método de tortura en dictadura– y, lo más llamativo, la ausencia de obras relevantes que recordaran lo ocurrido, al punto que el único libro sobre Allende lo publicó un intelectual de derecha, Daniel Mansuy (recomiendo entrevista a Alfredo Jocelyn-Holt en esta edición). El fracaso de los 50 años motivó la salida del entonces ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre.

Cortando el hilo por lo más delgado. La confirmación de la ilegalidad de que un ministro de Estado y una senadora firmen contratos con el Estado mientras ejercen su cargo, sepultó la posibilidad de adquisición de la casa de Salvador Allende. Luego de un fin de semana de reflexión y análisis, el pasado lunes La Moneda anunció que la solución para la crisis era la salida de la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. El anuncio no resolvió la polémica.

Acusación constitucional. La derecha consideró insuficiente la medida y pidió la salida de la ministra de Defensa y no descartó una acusación constitucional contra la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario. Fue el tema de esta semana.

Nuevamente el Segundo Piso. En medio de esta ola de acusaciones y solicitudes de renuncia, el jueves La Segunda publicó una breve nota que responsabilizaba del fracaso de la compra de la casa a Leonardo Moreno, jefe de contenidos e histórico presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza. “Moreno no es cercano al Presidente, no participó de la primera ni de la segunda vuelta presidencial, es un coordinador menor que no toma decisiones”, me explicó una persona que conoce el Segundo Piso. Moreno podría ser el próximo fusible de esta crisis.

Inexplicable. Este caso ha sido comparado con el de los indultos de fines de 2022, sin embargo, quienes conocen al Presidente Boric señalan que esto es especialmente sensible, considerando su admiración por la figura de Salvador Allende y los efectos que podría ocasionarles a sus descendientes directos. Sin previo aviso y fuera de todo lo previsto, el jueves el Mandatario llamó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que lo acompañara en su gira por el Biobío. Un pequeño gesto en una semana negra para el legado de Salvador Allende.

2

️LUIS HERMOSILLA, ÁNGELA VIVANCO Y SAMUEL DONOSO JUNTOS NUEVAMENTE

El trío de Luis Hermosilla, Ángela Vivanco y Samuel Donoso vuelve a aparecer en escena. El caso Hermosilla tiene varias aristas, pero la más reciente y comentada en tribunales es la investigación que está realizando el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, por una querella (RIT 11690-2024) por soborno en contra del abogado Samuel Donoso Boassi y por cohecho en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Donoso ha intentado en tres oportunidades, sin éxito, que lo saquen de la causa, según consta en la carpeta judicial del Séptimo Juzgado de Garantía. En Fiscalía me adelantaron que existen importantes avances en esta causa que se conocerán en las próximas semanas.

El escrito lo presentó el abogado Carlos Cortés en septiembre de 2024, en representación de los padres de las víctimas asesinadas por Hugo Bustamante, más conocido como el “asesino del tambor”, porque asesinó a su pareja e hijo y luego los abandonó en un tambor el año 2005. Bustamante volvió a aparecer en 2020, cuando asesinó a Ámbar Cornejo (16 años). Cortés representa a las tres familias víctimas de Hugo Bustamante.

Parlamento indignado y buscando responsables. El caso generó gran conmoción pública, porque el asesino estaba en las calles gracias a una libertad condicional otorgada contraviniendo un informe desfavorable de Gendarmería. En este contexto es que una comisión especial en la Cámara decidió acusar constitucionalmente a la jueza Silvana Donoso, que fue quien presidió la comisión que le otorgó la libertad a Bustamante. El detalle relevante es que la ministra Silvana Donoso es hermana de Samuel Donoso, que –según consta en la querella– desplegó una red de apoyo para evitar que prosperara la acusación constitucional.

Siempre juntos. En la Cámara de Diputadas y Diputados, la defensa de la ministra Donoso la encabezó el abogado Jaime Winter Etcheberry con el apoyo de Luis Hermosilla, Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, como relató en detalle La Tercera. Cuando la acusación llegó al Senado, la defensa pasó a manos de Hermosilla, abogado que meses antes había fracasado en esa misma Sala defendiendo a su amigo y socio Andrés Chadwick, en la acusación constitucional de diciembre de 2019. En esta oportunidad, la magistrada Silvana Donoso tuvo mejor suerte que el amigo Chadwick, porque el Senado rechazó la acusación constitucional en su contra.

Comidas, llamadas por teléfono, chats. La querella del abogado Carlos Cortés desarrolla en detalle cómo se fraguó la defensa de Silvana Donoso por parte de su hermano Samuel Donoso, Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, con la activa participación de la exsuprema Ángela Vivanco. Será tarea de los tribunales establecer la existencia del cohecho y soborno. Es relevante en la causa que el abogado Samuel Donoso intentara insistentemente y sin éxito que retiraran su nombre de la querella.

3

LA ILUSIÓN DE EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 2.0

Jueves de euforia. Varios democratacristianos recibieron eufóricos los comentarios que llegaban señalando que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle había realizado su lanzamiento como presidenciable en el conversatorio que realizó Icare el jueves en la noche. El renacer de la falange.

Exposición de 50 minutos.El exmandatario expuso con mucha tranquilidad el tema que lo distinguió durante su período como Presidente: estado de situación de la infraestructura, importancia de la inversión y la urgente necesidad de aumentar el crecimiento. Imágenes respaldaron su presentación.

Hace un mes empezó a sonar Frei Ruiz-Tagle. La posibilidad del surgimiento del liderazgo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle es reciente y fue cuando algunos dirigentes anunciaron que lo irían a visitar para pedirle que postulara como candidato presidencial. Dato relevante: a pesar de tanto anuncio, esa reunión nunca se produjo y Frei la postergó para después de la presentación de Icare.

Nuevo freísmo.El grupo que anunció la visita estuvo compuesto por el presidente regional metropolitano de la DC, Rodrigo Albornoz; la vicepresidenta nacional, Ana María Hernández; y los consejeros Humberto Sanhueza y Nicolás Preuss. Me dijeron que era clave en este grupo Marcelo Zapata, delegado de la junta DC, cercano al expresidente.

Regreso de exmilitantes. En el partido hubo parlamentarios que me dijeron que había varios exdemocratacristianos que volverían al partido si Frei Ruiz-Tagle regresa a la política activa y me sorprendieron mencionando relevantes exmilitantes como Jorge Burgos, Genaro Arriagada, Claudio Hohmann, José De Gregorio, José Pablo Arellano, René Cortázar. Ninguno de ellos lo ha dicho públicamente.

El gran perjudicado es Alberto Undurraga. El actual presidente de la DC y diputado, Alberto Undurraga, sería el gran perdedor si surge el liderazgo de Frei Ruiz-Tagle, porque sepultaría sus ambiciones de disputar como presidenciable las primarias del oficialismo, para luego correr como senador. Undurraga dejaría de existir frente a Frei Ruiz-Tagle.

La familia no lo quiere en la política. El jueves en la noche el exmandatario estuvo acompañado por su hija Magdalena, que sería la más cercana a él en su despliegue político. Sin embargo, señalan que la mayor oposición al Frei Ruiz-Tagle 2.0 es la familia, que no quiere verlo involucrado en una carrera presidencial a los 82 años. Buena razón para que Frei Ruiz-Tagle no recibiera a sus adherentes.

4

TRES PREGUNTAS A ALFREDO JOCELYN-HOLT SOBRE ALLENDE

El historiador Alfredo Jocelyn-Holt lanza este mes su nuevo libro, La historia en disputa. Reflexiones y debates (1991-2024) (Fondo de Cultura Económica y Tácitas, 453 págs.), con textos inéditos escritos en los últimos treinta años. Jocelyn-Holt advierte que el libro “será polémico”.

Aprovechando la polémica generada por la casa de Salvador Allende y la ausencia de libros sobre los 50 años del golpe de Estado en 2023, le preguntamos cómo explica la relación del Presidente Gabriel Boric con el líder de la Unidad Popular.

-¿Es Salvador Allende el principal referente afectivo del Presidente Boric?

-Lo de Boric no es amor por Allende sino entusiasmo e idealización. Fue un fracaso su intento de conmemoración –más bien una celebración– y de ninguna de las dos se aprovechó bien el Gobierno.

-¿Por qué la izquierda no publicó libros relevantes para la conmemoración de los 50 años?

-Respecto a los libros sobre Allende, la UP y el golpe, el problema en general es que se cree erróneamente que lo último y más reciente que ha salido publicado en este tipo de ocasiones o efemérides es lo mejor. Sucede siempre con miradas retrospectivas, que terminan por ser más ilustrativas del momento actual en que se escribieron que sobre el asunto en discusión, que en este caso es polémico y polarizado.

Muy excepcionalmente visiones en retrospectiva, no necesariamente de historiadores, son aportes o contribuciones de peso. El libro de Daniel Mansuy es serio, aunque su perspectiva es más filosófico-política que estrictamente histórica, y se detiene en sociólogos, buenos, pero sociólogos. Esto es por la formación filosófica profunda de Daniel, por eso su mirada y lectura a los historiadores debiera importarnos.

–¿Libros destacados para entender los 70 y a Salvador Allende?

-Destacaría muy en especial, en medio de un pequeño mar de publicaciones que puede ahogar a cualquiera: el libro de Peter Winn, Los tejedores de la revolución: los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo (1986), porque muestra la división al interior de los mismos partidarios de la UP. Conversación con Allende, de Regis Debray (1971), un diálogo incluso filmado entre dos revolucionarios que no necesariamente estuvieron de acuerdo. Del español Joan E. Garcés, asesor de la Presidencia durante los mil días, dos de sus libros: 1970. La pugna política por la Presidencia en Chile (1971) y Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política (1991).

También a Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile (1978); las obras de Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón (1983) que trata Mansuy; el análisis de Sergio Molina, El proceso de cambio en Chile. La experiencia 1965-1970 (1972); los bandos militares durante el golpe, como también la colección gigante de fuentes recopiladas por Miguel González Pino y Arturo Fontaine Talavera en Los mil días de Allende (1997), y de Víctor Farías, La izquierda chilena 1969-1973: Documentos para el estudio de su línea estratégica (2000).

Por último, evitaría las memorias o recuerdos más recientes de políticos, empezando por las memorias de Patricio Aylwin. Es imposible en historia no tener sesgo, no existe la objetividad. Hay autores demasiado evidentes, otros más profundos, complejos. La regla de oro es que los autores prefieran la historia por sobre la causa por la que abogan.

La Universidad Diego Portales y su impacto intelectual en la formación de jóvenes

Texto

Fundada en octubre de 1982, la Universidad Diego Portales inició sus actividades docentes con cinco carreras y tres facultades: Ciencias Administrativas, Derecho y Psicología. Cuarenta y dos años después, la UDP cuenta con 17.274 estudiantes de pregrado, diez facultades y 39 carreras. Emplazada en un espacio de 85.153 metros cuadrados construidos, tiene cinco bibliotecas, la más importarte es la central llamada Nicanor Parra (BNP), que está en un edificio de gran riqueza arquitectónica y sustentable. Además de su sistema de préstamo de libros y zonas de estudio, la BNP cuenta con espacios y auditorios de calidad donde se realizan actividades de extensión del conocimiento y de la cultura. En la BNP existen instalaciones para difundir el cine, la literatura, la fotografía y la música, además de las salas de Cenfoto UDP y Archivos UDP.

Destaca la oferta académica de la UDP por la continua revisión de las prácticas docentes, el fomento a la innovación y la revisión de sus mallas de forma continua. “Para el proceso de admisión 2025, alrededor de diez carreras tienen innovaciones curriculares para entregar una formación de excelencia”, dice el director general de Admisión, Juan Manuel Solís.

La Universidad se ubica en dos zonas de Santiago: el centro histórico, donde funcionan nueve de sus facultades y donde se han recuperado casas patrimoniales ampliándose las dependencias de las Facultades de Derecho y de Psicología y en el sector Ciudad Empresarial en Huechuraba en que está la Facultad de Administración y Economía (FAE), en un campus de estándares internacionales. Con un ambiente universitario desafiante intelectualmente y plural, la UDP es un lugar donde las distintas miradas y visiones se reúnen; es amable con el medio ambiente y respetuosa de la diversidad. Su lema es Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos.

“Estar a la altura de los tiempos significa en realidad dos cosas aparentemente sencillas, pero muy exigentes. Por una parte, estar alerta a los problemas, a las preguntas, a los desafíos que plantea el entorno donde la Universidad y nuestra propia vida se desenvuelve y, por otra parte, significa tener la capacidad de reaccionar reflexiva, racionalmente, deliberativamente para enfrentar esos problemas”, señala el rector Carlos Peña.

Acreditada por seis años en todas sus áreas (gestión institucional, docencia de pregrado, investigación, docencia de posgrado y vinculación con el medio), ahora impulsa el desarrollo de las ciencias y la tecnología, sin dejar de lado las ciencias sociales y las humanidades. “La UDP aspira así a relacionarse con la astronomía y, a la vez, con el cine; con los documentos oficiales y a la vez con la literatura; a producir monografías o papers pero a la vez ensayos; a describir lo que existe y al mismo tiempo producir lo que no existe”, dice Peña.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Lunes a las 12 de la noche se define la reforma de pensiones. “Si no tenemos acuerdo ese día a esa hora, se termina la discusión y nos vamos todos para la casa”, me dijo uno de los negociadores que es optimista respecto de que esta vez, finalmente, saldrá humo blanco, luego de 15 años de discusión inútil.

Lo que se viene: seis puntos a la cuenta individual, bono de autopréstamo para aumentar actuales pensiones, licitación de cartera y, por ende, no habrá separación de la industria.

seis puntos a la cuenta individual, bono de autopréstamo para aumentar actuales pensiones, licitación de cartera y, por ende, no habrá separación de la industria. Protagonistas del acuerdo: ministra Jeannette Jara, ministro Mario Marcel, senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Luciano Cruz-Coke y, por fuera, Ricardo Lagos Weber.

ministra Jeannette Jara, ministro Mario Marcel, senadores Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, Luciano Cruz-Coke y, por fuera, Ricardo Lagos Weber. Futuro de las votaciones: en la derecha me dijeron que el ambiente se mantiene proclive a aceptar el acuerdo; en el oficialismo advierten que habrá algunos votos en contra, que no serán más que un saludo a la bandera e irrelevantes.

La ilusión de último minuto del senador Francisco Chahuán. Una alianza con la senadora Paulina Núñez generó esperanzas en el senador Chahuán de que podría disputarle ser presidenciable a Evelyn Matthei, el sábado en el Consejo General de RN, previsto para proclamar a Matthei como única candidata de la colectividad.

Generosidad con Chahuán. El jueves a las 12 de la noche cerraba el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales de Renovación Nacional. La exalcaldesa Evelyn Matthei llegó temprano en la tarde manifestando su voluntad de ser candidata y presentó 121 firmas de consejeros apoyando su postulación. Pero, para sorpresa de los asistentes, pasada la medianoche apareció Francisco Chahuán para presentar su candidatura con 20 de las 22 firmas necesarias para su inscripción, tres de ellas mal presentadas.

El jueves a las 12 de la noche cerraba el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales de Renovación Nacional. La exalcaldesa Evelyn Matthei llegó temprano en la tarde manifestando su voluntad de ser candidata y presentó 121 firmas de consejeros apoyando su postulación. Pero, para sorpresa de los asistentes, pasada la medianoche apareció Francisco Chahuán para presentar su candidatura con 20 de las 22 firmas necesarias para su inscripción, tres de ellas mal presentadas. Renovación Nacional es el primer partido de Chile Vamos que proclama a Matthei como su candidata presidencial. Recién durante los días 17 y 18 de enero, la UDI proclamará la candidatura de su militante Evelyn Matthei en el Consejo General.

Universidad San Sebastián reclutó a María Paz Epelman como nueva vicerrectora de Comunicaciones y Marketing, para enfrentar la peor crisis reputacional de su historia.

En el mundo universitario sorprendió el anuncio de la llegada de la ex-VP de Asuntos Públicos de VTR, exdirectora de CNN Chile, exdirectora de noticias de Chilevisión y que formó parte de la principal empresa de comunicaciones y lobby del país, Azerta, de Cristina Bitar. Un observador del mundo universitario me lo explicó: “La crisis que enfrentaron el 2024 ameritaba buscar una persona con tonelaje para la nueva etapa que comienza”.

Un observador del mundo universitario me lo explicó: “La crisis que enfrentaron el 2024 ameritaba buscar una persona con tonelaje para la nueva etapa que comienza”. El sueldo de 17 millones de Marcela Cubillos. El Semanal de Iván Weissman publicó, en septiembre pasado, el llamativo sueldo que recibía la abogada Marcela Cubillos, mientras residía en España. El episodio le costó su elección como alcaldesa de Las Condes.

El Semanal de Iván Weissman publicó, en septiembre pasado, el llamativo sueldo que recibía la abogada Marcela Cubillos, mientras residía en España. Corta vida de nuevo presidente de la junta directiva. Uno de los golpes del año pasado fue la muerte del fundador de esa casa de estudios, Luis Cordero. El tema afectó a la institución, pero siempre estuvo claro que el exministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera y decano de la Facultad de Derecho, Andrés Chadwick, sería el sucesor en la presidencia de la junta directiva. Chadwick duró 104 días en el cargo.

Uno de los golpes del año pasado fue la muerte del fundador de esa casa de estudios, Luis Cordero. El tema afectó a la institución, pero siempre estuvo claro que el exministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera y decano de la Facultad de Derecho, Andrés Chadwick, sería el sucesor en la presidencia de la junta directiva. En este contexto es que la llegada de Epelman es una esperanza para lograr el reposicionamiento de la universidad, luego de un tormentoso 2024.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 13 de enero:

Formalización de ejecutivos en el caso Factop, audiencia que incluye a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

Comisión investigadora del caso Monsalve, donde asiste la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Finaliza el plazo para presentar indicaciones a la reforma previsional.

Comienza Congreso Futuro 2025.

Martes 14 de enero:

Comisión del caso Monsalve, asiste la periodista Ilse Sepúlveda, entre otros.

Miércoles 15 de enero:

Comisión de Trabajo del Senado vota las indicaciones a la reforma previsional.

Jueves 16 de enero:

Comisión de Trabajo del Senado vota las indicaciones a la reforma previsional.

Viernes 17 de enero:

Consejo General de la UDI y proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial.

Sábado 18 de enero:

Continúa el Consejo General de la UDI.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval no registra absolutamente ninguna reunión con representantes de la familia Allende o Aylwin. Después de la salida de Sandoval, revisamos sus audiencias y no aparece ningún encuentro con representantes de la familia Allende o Aylwin por tema de traspaso de casas. Solo hay registro entre el 24 de agosto de 2023 y el 10 de diciembre de 2024.

8

RECOMENDACIÓN: TODO PHILIP SEYMOUR HOFFMAN

Mi actor favorito. En un viaje a Londres a fines de los 90, tuve que capear una lluvia entrando a un cine en Camden Town a ver una película llamada Happiness (1998). No tenía ninguna expectativa, el cine era bien roñoso, lo que me sugirió que muy posiblemente estaba entrando a ver una película clase B. Salí de esa sala completamente descompuesto e impresionado por la actuación de un actor que para mí era completamente desconocido, Philip Seymour Hoffman.

Murió en Nueva York el 2 de febrero de 2014, luego de un día normal que comenzó con cuatro expresos en la mañana, siguió con el almuerzo de una hamburguesa con queso mientras discutía nuevos proyectos con su agente y continuó con una larga caminata escondido en un abrigo, para terminar su vida en la noche con una sobredosis de heroína, cocaína y varias otras sustancias. La historia de sus últimos días está disponible en un video que el jueves llegó a mis manos.

luego de un día normal que comenzó con cuatro expresos en la mañana, siguió con el almuerzo de una hamburguesa con queso mientras discutía nuevos proyectos con su agente y continuó con una larga caminata escondido en un abrigo, para terminar su vida en la noche con una sobredosis de heroína, cocaína y varias otras sustancias. La carrera de este actor estadounidense es memorable. Comenzó en 1991, participó en más de cuarenta películas, según IMDb, hasta que murió a los 46 años por la sobredosis.

Comenzó en 1991, participó en más de cuarenta películas, según IMDb, hasta que murió a los 46 años por la sobredosis. Happiness (1998) era su película número veinte y la antecedieron varias importantes, entre ellas, las taquilleras Boogie Nights(1997) y Perfume de mujer (1992).

Entre las más famosas, recuerdo The Big Lebowsky(1998), Magnolia (1999), El talentoso Sr. Ripley (1999), La hora 25 (2002), Antes de que el diablo sepa que has muerto (2007) y Capote (2005), con la que ganó el Premio Oscar a Mejor Actor, representando al escritor estadounidense Truman Capote cuando escribió su libro A sangre fría.

Poco antes de su muerte había terminado una temporada de La muerte de un vendedor viajero, de Arthur Miller, en un teatro de Broadway.

Presentado por:

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.