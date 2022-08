Círculo de Cronistas Gastronómicos eligió la mejor empanada del Gran Santiago y estrenó certamen en Curicó

Como ha sido habitual en vísperas de Fiestas Patrias, el Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile realizó una evaluación de las empanadas chilenas tradicionales -de pino y horneadas- que se ofrecen en distintos sectores de la capital.

Este año, el foco no estuvo solamente en el Gran Santiago. Con el objetivo de extender esta tradición chilena a todo el país, el concurso llegó para quedarse a la región del Maule, específicamente a Curicó, donde en la sede de Inacap, un panel compuesto por cuatro expertos realizó la degustación a ciegas de alrededor de 15 empanadas locales, con los mismos criterios que se han usado años anteriores.

“Este año hemos querido dar énfasis, no sólo a la calidad de las empanadas, sino que, junto con ello, y pensando en el consumidor que ha visto afectado su bolsillo fuertemente por la inflación, en la relación precio-calidad”, señaló Patricio Rojas, presidente de la agrupación.

"La premiación de este año antecede lo que serán los 20 años de este concurso que celebraremos el 2023, sumando regiones, por lo que este año partimos con Curicó. Destacamos, además, el gran nivel de participantes en esta edición”, explicó.

Este tradicional certamen, en su decimonovena versión, busca orientar a los consumidores en su decisión de compra, otorgando una mención especial a aquélla(s) que destaque(n) por su relación precio calidad.

La degustación a ciegas, es decir, sin tener a la vista los nombres de sus fabricantes, se efectuó en el Hotel Crowne Plaza Santiago, y fue auspiciada por Gato, típico chileno, de viña San Pedro.

Las empanadas fueron calificadas dentro de una escala de 1 a 7, atendiendo a la calidad de los ingredientes –tanto de la masa como del pino− y al aspecto general de cada producto (*criterios de cata ver abajo).

Las mejores del 2022

Las empanadas que recibieron la más alta puntuación fueron:

1.- Rosalía (Pastor Fernández 15521, Lo Barnechea; Tel +562 2321 5933 - $2.500.-)

2.- Doña Cata (Av. J. Pedro Alessandri 1351, Ñuñoa; Tel.: +562 2238 8731 - $2.200.-)

3.- Don Guille (Gorbea 2554, Santiago Centro; Tel.: +569 4237 9217 – $2.200.-)

Mejor Empanada Relación Precio Calidad

La Zaranda (Arturo Prat 1313, Santiago Centro; Tel.: +569 7695 2813 - $2.000)

Curicó

En tanto, el concurso de Curicó, arrojó como ganadores a:

1.- Club Italiano

2.- Panadería y Pastelería Tutuquén, la que coincidentemente también resultó ser la ganadora del premio Mejor Empanada Relación Precio Calidad.

Criterios de cata

Masa:

Delgada, suave, consistente, ligeramente quebradiza (pero no seca ni que se desarme a la primera mordida), con suficiente manteca (ojalá animal), pliegues proporcionados (no toscos ni excesivamente gruesos); bien horneada (doradita, no quemada), sin sectores crudos.

Pino:

Guisado jugoso, generoso, equilibrado, hecho con carne de vacuno de buena calidad, de preferencia picada, sin nervios o trozos de grasa (aunque es preferible una buena carne molida, que una carne picada de mala calidad); con cebolla de guarda picada en cubos (no fresca ni de verdeo); aliñado con comino, pimienta y ají de color (puede llevar también un poco ají, o incluso merquén, pero lo justo y necesario para que el guisado no se convierta en algo picante); con una aceituna negra entera por empanada (puede ser sin cuesco, pero ojalá no laminada), un trozo de huevo duro y, opcionalmente, pasas de uva; sin aglutinantes, como la maicena, ni agregados de perejil, apio, orégano y otros vegetales o hierbas.

La empanada como conjunto:

Debe tener un aroma deleitoso e invasor donde confluyan, en forma equilibrada, los olores de carne, cebolla, ají, comino y masa horneada. Y un sabor irresistible, gracias a la calidad, armonía y perfecta cocción de sus ingredientes.