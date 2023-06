¿Pizza perfecta? En qué fijarse para disfrutar de esta preparación

Recetas innovadoras con inspiraciones de distintos países, como México, destacan entre las novedades.

Tipos de pizzas hay muchos. Las combinaciones son prácticamente infinitas y es una de las razones por las que más gente se acerca a ella. De hecho, en Chile se compran alrededor de 72 pizzas por minuto, según los datos de expertos. Esta estadística nos sitúa como uno de los lugares con más consumo a nivel mundial.

Una de las preguntas que más se hacen los fanáticos, es cómo encontrar la mejor pizza. Claramente, hay muchas variedades, pero siguiendo una simple guía, se puede lograr dar con el sabor perfecto.

Para esto, Melt Pizzas comparte sus mejores tips para hacer una pizza increíble.

La masa se estira a mano. Cuando del crust se trata, solo hay una forma correcta de estirarla, y es a mano. Cuando lo haces, no solo le das ese factor visual que todos amamos, sino que además aporta en la textura y forma correcta.

The Hotter the Better. Los hornos de pizza son famosos por alcanzar temperaturas altísimas. Cuando el horno está a una temperatura alta, el resultado final es una pizza con la textura correcta. Por ejemplo, se consigue que la masa delgada resulte super delicada y crocante, y que la masa tradicional resulte en una combinación perfecta entre crispy y suave.

Otra de las razones por las que mientras más caliente esté el horno es mejor, es porque el queso se derrite de forma uniforme, llegando a cubrir perfectamente todas las partes de la pizza. Como es una cocción rápida el queso mantiene toda la humedad.

Equilibrio de ingredientes. Desde jamón a pulled pork, pasando por tomates cherry, aceitunas negras y pepperoni. Cuando de ingredientes se trata, lo más importante son las variadas opciones para armar la pizza al estilo deseado.

Si estás pidiendo pizza para un grupo y quieres asegurarte que los ingredientes que elijas le funcionen a todos, haz un encuesta rápida al grupo con las siguientes preguntas:

¿Hay algún vegetariano o vegano? Siempre es bueno saber si hay que pedir una opción veggie o vegana. ¿Alguien no come/odia con todas sus fuerzas algo? Todo grupo tiene a esa persona que no le gusta algún ingrediente, como los champiñones o las aceitunas. Es bueno saberlo antes de pedir para así poder descartarlos.

Una nueva apuesta

Después de estos datos, ya se puede armar la combinación preferida.

Sabores del mundo: En los últimos años, las pizzerías han estado en una constante búsqueda de sabores innovadores y disruptivos, para seguir atrayendo aún más a sus clientes. De hecho, Melt Pizzas lanzó junto a Doritos, la nueva Pizza Taco, entregando todo el sabor mexicano de un taco, pero en pizza.

Esta nueva pizza disponible en todas las plataformas, está hecha con carne de taco, cebolla morada, tomate, salsa de queso cheddar; viene acompañada de un cup de jalapeños y con Doritos sabor Queso o Flamin’Hot, para quienes quieren darle un toque más picante.

“Al cliente se le entrega la pizza con un paquete de Doritos aparte para que él mismo abra la bolsa, y los mezcle con el queso derretido, logrando un sabor único e innovador”, asegura María José Martínez, gerente de marketing de la pizzería.