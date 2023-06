Catalogan a la chía como la semilla infaltable en la dieta diaria

Un reconocido medio estadounidense, realizó un artículo en el que refuerza el gran aporte nutricional de las semillas para la alimentación, destacando a la chía en primer lugar por su alto contenido en omega-3 de origen vegetal, un ácido graso esencial que tiene múltiples beneficios para la salud

Un destacado reconocimiento otorgó la Revista National Geographic recientemente a las semillas dentro de la pirámide nutricional, siendo éstas comúnmente olvidadas como ingrediente para las comidas del día a día, pese a que muchas de ellas tienen cualidades que les permite ser consideradas como super alimentos.

De hecho, el medio estadounidense destaca una investigación publicada en una edición del año 2022 de Advances in Nutrition, que establece que las semillas comestibles no suelen evaluarse en estudios clínicos y epidemiológicos, lo que significa que sus beneficios para la salud no acaparan titulares. Sin embargo, estos alimentos son en realidad verdaderas potencias nutricionales, siendo todas buenas fuentes de proteína, grasas saludables y antioxidantes, aunque su contenido en macro y micronutrientes varía de unas semillas comestibles a otras.

Pero entre ellas hay una que se destaca por sobre las demás y que el National Geographic posicionó como la primera semilla infaltable para una dieta diaria: la chía.

Originarias de América Central, se cree que estas semillas formaban parte fundamental dentro de la dieta de los antiguos aztecas, permitiéndoles sobrevivir varios días sin tener que comer ningún otro alimento. Desde entonces, se convirtieron en un elemento básico de su dieta, y comenzaron a usar la palabra “chia” para denotar fuerza.

Pequeñas pero poderosas, este super alimento aporta una gran dosis de proteínas, grasas insaturadas, calcio y zinc, fibra, y en especial ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso omega-3 de origen vegetal que tiene numerosos beneficios para la salud, al permitir regular el metabolismo lipídico, disminuyendo el colesterol y los triglicéridos y previniendo la diabetes. Además, entrega importantes aportes en el resguardo de la salud cardiovascular, efecto antinflamatorio, control de peso y un efecto saciante, entre otros.

“Las semillas de chía son ricas en fibra soluble e insoluble, que ayuda a reducir la hipertensión y el colesterol. Absorben hasta 12 veces su peso en agua, por eso son buenas para hacer un pudin de chía”, asegura Wendy Bazilian, nutricionista y consultora de salud pública de San Diego en la publicación.

Es importante destacar que también se pueden espolvorear las semillas sobre ensaladas, yogur o cereales, o mezclarlas en batidos, aliños para ensaladas o masa para magdalenas o pan, según recomienda el artículo de National Geographic.

Este reconocimiento, coincide con la publicación de principios de este año realizada por el prestigioso medio, The New York Times, catalogado como uno de los más influyentes en el mundo, que posicionó a la chía como la principal recomendación nutricional para este 2023.