Félix Sánchez y Javier Avilés: Los nuevos rostros de la cocina chilena

La reciente entrega de los premios Latin America’s 50 Best Restaurants congregó a distintos chefs de la región, quienes tuvieron la oportunidad de conocer o reencontrarse e intercambiar ideas, visiones y apuestas que están influyendo en la gastronomía actual.

Hasta allá legaron también dos chilenos que, en nuestro país y el extranjero, están construyendo su camino y, de alguna manera, están haciendo historia en la cocina chilena.

Félix Sánchez cuenta con una destacada trayectoria como chef ejecutivo en el L’etoile (Sheraton Rio), que ha sido reconocido como el mejor restaurante francés de la ciudad. Actualmente decidió emigrar a Buzios, donde dirige la cocina de sabores contemporáneos de Místico, en el Abracadabra Hotel Boutique, ofreciendo una experiencia culinaria única con vistas panorámicas a la Bahía de Armação.

-Félix, ¿por qué decidiste quedarte en Brasil y lograr ser exitoso en un país tan complejo y de tanta competencia?

-Mira, traté de venirme para acá por un mejor futuro, porque se presentaron las oportunidades y ésta era una buena vitrina que me permitió crecer mucho, que quizá en Chile podría haberlo hecho, pero… la ley de la vida me tocó aquí en Brasil y lo pude aprovechar.

-Tuviste casi 10 años en Leblon, que fue un gran restaurante en Río y después te tocó partir de cero en Buzios.¿Qué es lo que quieres lograr con Místico?

-Lo que quiero lograr con Místico es que se consolide como uno de los mejores restaurantes de playa, que Buzios crezca y se vea como un rutero gastronómico. No tanto como Río de Janeiro, pero sí un lugar fuera de Río, que se pueda comer bien, que se pueda disfrutar. Tenemos una biodiversidad de playas, un clima. Tratamos de que sea un nuevo destino gastronómico.

Una de las revelaciones chilenas del año

Javier Avilés es una de las grandes revelaciones del último año en Chile, que junto a su pareja Florencia Velasco, han levantado una bandera en el corazón del barrio patrimonial Matta Sur en Santiago, donde ofrecen una gastronomía exclusiva y consciente del medio ambiente en Pulpería Santa Elvira.

Su enfoque en productos de temporada y su atención al detalle han sido reconocidos internacionalmente, incluso por el NY Times.

Pero esta historia viene de muchos años. El primer emprendimiento que Avilés se llamaba Clandestino y vendía pescados y mariscos en San Pedro de Atacama. Luego tuvo un restaurante llamado Delira, que rescataba la cocina chilena en Buenos Aires.

Siguió en Uruguay, volvió a Argentina y ya, casi con 50 años, decide seguir apostando por la cocina chilena, pero esta vez en Matta Sur,, en pleno centro de Santiago.

-Javier, cómo fue volver y ser parte importante de lo que esta pasando en la industria gastronómica chilena.

-Mira, entrar a Chile para mí no fue fácil, se me cerraron muchas puertas, pero con el tiempo, con el trabajo, la constancia, creo que se me han abierto muchas y se nos ha reconocido. Y para mí es súper importante. Yo más que nada trato de mostrar Chile desde mi mirada, del producto, del recolector. Somos pocos los restaurantes que hacen eso.

-Por primera vez te toca llegar a los 50 Best, junto con Yum Cha, y lograron además de entrar, que la gente hablara lo que están haciendo en Chile.

-Yo veo una escena muy linda en Santiago en este momento. Veo más unión entre los cocineros chilenos, que es lo que más necesitamos. Veo más unión entre la gente del rubro, están apareciendo muchos cocineros jóvenes también, que hay que apoyar. Y esto de los 50 Best para nosotros es algo lindo, no deja de ser un reconocimiento al trabajo, pero estar en una fiesta con gente que para mí eran chefs que idolatraba y estar codeándonos con ellos en este momento, qué decir, fue una cosa maravillosa.