Fundadora de Fundación Veg: “Comer animales no debería ser normal cuando no necesitamos hacerlo”

Cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial sin Carne, fecha que se propone fomentar una dieta plant based y concientizar a la población sobre la urgencia de reducir el consumo de carne.

En 2023, un estudio realizado por IPSOS junto a Vegetarianos Hoy, evidenció un aumento significativo entre quienes declararon haber intentado disminuir el consumo de alimentos de origen animal, pasando de un 36% en 2021 a un 46% en 2023.

En este contexto, Ignacia Uribe, fundadora de Fundación Veg y autora de “Cómo Ser Vegan Hoy”, conversó con Revista Jengibre en torno a las verdades y mitos del veganismo.

“Las personas veganas por lo general somos actividades, en distintas instancias, en nuestras redes sociales, en nuestro trabajo o el colegio. Estamos influyendo a la gente, entonces creo que las redes sociales ha ayudado mucho para que este movimiento crezca y haya crecido durante los últimos años”, afirmó.

“Creo que vivimos en un sistema que es carnista y ese es el primer paso: reconocerlo y nombrarlo. En general nombramos lo que es vegetariano o vegano y dejamos que el resto sea lo “normal”, pero en realidad no lo es. En realidad deberíamos ponerle un nombre, comer animales no debería ser lo normal cuando no necesitamos hacerlo. Está todo bien que lo hayamos hecho como especie como supervivencia pero hoy en día que tenemos acceso a distintos tipos de alimentos”, detalló.

En ese sentido, explicó que lo que hace que una hamburguesa sea un hamburguesa no es realmente la carne, sino la forma, su sabor, la textura, la forma en que se come. “Lo primero es reconocer que vivimos en esta sociedad donde está normalizado el consumo de carne y de animales. Y que lo invisibiliza, incluso sin nombrarlo”.

Uribe además desmitificó premisas que se han ido posicionado en torno a este tipo de alimentación y hace un llamado a investigar e informarse sobre este estilo de vida.