Cocina fresca, teppanyaki y cocteles con sake que buscan marcar tendencia en la calle Encomenderos

Un otōshi es una especie de “abreboca” que se da en bares y restaurantes japoneses, una cortesía de la casa mientras se espera la comida principal. Este Otoshi, que cumplió dos meses a fines de agosto, está a cargo de Elías Madueño, reconocido en la industria por llevar anteriormente la gerencia del exitoso Do Sushi y formar parte de la apertura de Osaka en hotel W, trabajando junto al gran Ciro Watanabe.

Quería tomarse un año sabático luego de DO, pero aún estaba vigente en el rubro. Fue justamente ese impulso el que lo llevó a abrir el local. “Me gusta entregarle una experiencia al cliente, romper esquemas en la gastronomía, llevo 18 años en esto. Por lo general en este rubro es conocido el chef, no el administrador, pero yo he sido reconocido. Nunca busqué este reconocimiento, pero llegó y disfruto de los beneficios”, asegura.

Fuera del atrevido y fogoso Teppanyaki -utilizar una plancha de acero para cocinar los alimentos- que funciona solamente con reserva y para un mínimo de 4 personas, la carta de Otoshi tiene opciones de baos, ramen, makis y otros bocados frescos como la Tabla de Sashimi ($8.900) con 6 cortes seleccionados por el chef.

Dentro de las opciones de ramen, son 3 los platos que proponen; el Miso Veggie Ramen ($12.900), el Otoshi Miso Ramen ($12.900) y el Tonkotsu Ramen ($14.900). Personalmente, pude probar un improvisado Otoshi Soyu Ramen que no está en carta y que se creó en la ocasión, ya que no había Miso -condimento japonés-. Una buena porción de ramen, con un caldo ligero, pero de sabor marcado por la soya y una suave panceta de cerdo como proteína.

Por su parte, la Trilogía de Baos ($10.500) es una excelente alternativa para los amantes de la esponjosidad y aquellos que buscan probar de todo. Uno de panza de cerdo, otro de pollo frito y otro de tofu. Tres opciones bien condimentadas, elásticas y sabrosas en boca.

En coctelería, Otoshi se atreve a destacar al sake en algunas preparaciones. En su trago homónimo ($8.900) sale a relucir la clásica bebida japonesa mezclada con almíbar en flor de sauco, que reposan en zumo de naranja con notas de jengibre. Por otro lado, y totalmente intenso desde que sale de la barra, el Kyuuketsuki ($9.200) innova con el whisky japonés reposado en barricas de bourbon, tamizado de kiwi en vinagre balsámico, cítricos y jugo de arándano. ¡Wow!

La experiencia se cerró con unos adecuados bocados de Japan Kani Roll ($11.900) un sushi con centolla y palta, envuelto en salmón acompañado de una salsa de ostra verde -chilena- coronado con acevichada y furikake -condimento japonés-. Un montaje bien ejecutado y sin desarmarse hasta llegar a la boca.

Cocina bien lograda, coctelería atrevida. Noches temáticas, desfiles, promociones. Otoshi definitivamente está tirando la casa por la ventana en estos primeros meses de vida. Un lugar acogedor, con diferentes niveles para experimentar diversos ambientes. “Quiero que Otoshi sea el nuevo lugar de encuentro del sector. Quiero que esta calle reviva y que Encomenderos vuelva a ser lo que era antes. Otoshi es mi propio renacimiento”, finaliza Madueño.