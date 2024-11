Un clásico de la cocina india ahora tiene la posibilidad de buffet

La comida india es famosa por su riqueza de sabores, gracias al variado uso de especias como el comino, cúrcuma, cardamomo, menta, canela y la famosa mezcla de masala. Estas especias no solo aportan al gusto, sino también son aromas y colores en cada plato donde se combina lo picante, salsdo, dulce, ácido y/o amargo en una misma receta, logrando preparaciones intensas, envolventes y sorprendentes, con sabores complejos paro a la vez equilibrados.

La preparaciones varían según la región. En el norte del país, predominan platos como el butter chicken y el paneer tikka, además de preparaciones a base de cremas, por lo que el uso del naan, el pan plano indio que es tan tradicional para sostener los alimentos, es fundamental. En el sur, los sabores son más picantes y los platos son a base de arroz, como el dosa y el sambar.

La influencia religiosa también hace que la cocina india sea ampliamente vegetariana, con una gran cantidad de platos que no incluyen carne, como el dal (lentejas), el chana masala (garbanzos) y el aloo gobi (papas y coliflor).

Sin embargo, también hay recetas importantes con pollo, una de las carnes más populares en la India, que se cocina en curry, asados, y marinado con especias y yogur para darle sabor.

Otro muy apetecido es el cordero, con platos como el rogan josh (un curry rojo especiado) y el mutton biryani (arroz especiado con carne de cordero) son platos tradicionales.

Y por supuesto, de las regiones costeras como Kerala, Goa y Bengala Occidental, provienen platos como el fish curry (curry de pescado) y el prawn masala (curry de camarones), donde se usan especias locales, coco y tamarindo para dar sabor.

La cocina india puede ser toda una experiencia, pero a veces no se sabe qué probar. Por eso la nueva apuesta de Rishtedar Vitacura sorprende y logra que se pueda conocer en mayor detalle algunas de estas preparaciones.

El restaurante especializado ofrece los sábados en la tarde la alternativa de Buffet, que incluye naan de ajo o especies, entradas como samosas o champiñones rellenos, variedad de preparaciones tanto vegetarianas como con pollo, cordero o camarones, distintos tipos de arroz, y una selección de postres.

Una experiencia que vale la pena ya que se puede disfrutar de las preparaciones que quizás usualmente no te atreves a probar porque no sabrías si se adaptan o no a tu gusto.

Además, las bandejas de comida se van renovando constantemente, por lo que cada preparación mantiene su calidad sin perder frescura, textura o sabor.

Todo se da en un ambiente bellamente decorado en una experiencia que te transporta. Sobre todo porque se realizan actividades como bailes tradicionales del país para amenizar o tatuajes de henna para hacer el momento especial.

Y si bien las bebidas no están incluidas, también hay coctelería de autor que vale la pena probar, inspirada en las distintas regiones de India y con opciones para todos los gustos: más dulce, más cítrico, más bitter e incluso más picante.

Esta experiencia se realiza los sábados desde las 19:00 horas hasta el cierre del local por un precio fijo, de $ 29.990 y $ 14.990 los menores de cinco a ocho años.