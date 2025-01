Ñam Santiago 2025 anuncia su nueva edición con “Eñamórate”

Ñam vuelve con su esperada fiesta gastronómica los días 28, 29 y 30 de marzo, en el Parque Padre Hurtado. Con el lema de “Eñamórate”, serán tres días llenos de celebración, aprendizajes y encuentros en torno al buen comer y beber.

En su edición 2025, contará con su tradicional Resto Ñam con grandes restaurantes y exquisitas propuestas gastronómicas, Ñam Bar y sus infaltables barras (destilados, cervezas, vinos, cócteles con y sin alcohol), Ñam Mercado con más de 100 stands con productores de todo Chile, Caleta Ñam y los 16 stands de pesca artesanal, Ñam Innova con relevantes ponencias sobre la innovación en torno a la gastronomía, Ñamcito y los talleres en torno a la educación alimentaria para niñas y niños, Cocina Academia Ñam con imperdibles clases de cocina, esto junto a muchas actividades y sorpresas que pronto se irán confirmando.

Desde 2011 el festival se convirtió en una plataforma de conexión que ha unido a todos los actores claves de la gastronomía: pequeños productores, pescadores artesanales, profesionales, académicos, ministerios públicos, empresas privadas y la ciudadanía.

La idea es promover el desarrollo del turismo local, las tradiciones chilenas y patrimonio culinario, juntando sabores y saberes gastronómicos para invitar a reflexionar sobre la gastronomía.

Organizado por Street Machine y la Fundación Gastronomía Social, las entradas estarán a la venta en PuntoTicket desde el 14 de febrero.

Invitados internacionales

Este año, Ñam contará con una gran número de reconocidos invitados internacionales, los que participarán en ponencias, paneles de expertos, clases de cocina y ruedas de negocios, entre otras.

– Anthony Vásquez, La Mar (Lima-Perú): Es uno de los grandes cocineros y referente de la cocina marina en América Latina, por su técnica, investigación y las preparaciones que ha logrado, así como por su trabajo con diversas organizaciones de pesca artesanal. Desde 2010 trabaja en La Mar y actualmente es jefe de cocina de La Mar en Lima y lidera el equipo culinario de La Mar en Latinoamérica.

– Manu Buffara, Manu (Curitiba- Brasil): Chef reconocida y respetada por su cocina creativa, fresca y con grandes técnicas, que le ha valido diversos premios como el de la Mejor Cocinera de Latinoamérica en The 50 Best. Es una gran activista social, promotora de prácticas culinarias responsables y de acciones de sostenibilidad, como su trabajo en los huertos urbanos comunitarios, con las abejas meliponas y con los pequeños productores de Curitiba.

– Jaime David Rodríguez, Celele (Cartagena- Colombia): Cocinero a cargo del aplaudido Celele, por su creativa y exquisita propuesta gastronómica, donde lleva años investigando la biodiversidad de su país y convirtiéndola una fiesta en sus preparaciones, lo que le ha valido reconocidos premios internacionales.

– Pía Salazar, Nuema (Quito-Ecuador): Esta chef, dueña del restaurante Nuema (junto al cocinero Alejandro Chamorro), ha sido reconocida como la Mejor Pastelera del Mundo en los The 50 Best Restaurant. Su cocina brilla por la investigación de la despensa ecuatoriana, por su técnica y los sabores de sus preparaciones.

– Harry Sasson, Harry (Bogotá-Colombia): Uno de los chef más respetados de su país, con Harry su restaurante insignia por sus deliciosas preparaciones. Este cocinero también ha tenido una gran labor en la gastronomía social, creando proyectos que han apoyado a diversas causas sociales, lo que lo ha hecho merecedor del premio Icon Award 2024 de The 50 Best Restaurant.

– Alejandro Chamorro, Nuema (Quito-Ecuador): Es uno de los referentes de la gastronomía en Latinoamérica y un gran embajador de la gastronomía ecuatoriana con sus preparaciones innovadoras. Junto a Pía Salazar, está a cargo de Nuema reconocido entre los mejores de la región por The 50 Best Restaurants.

– Sebastián Atienza, Tres Monos (Buenos Aires-Argentina): Este bartender es uno de los referentes mundiales de la coctelería, con su bar Tres Monos que está entre los mejores del mundo en listas como los The 50 Best Bars y también en Tales of the Cocktail, con propuestas deliciosas e innovadoras. Además, Sebastián está a cargo del programa “La Escuelita”, en donde capacita a personas vulneradas.

– Katerine Labrador, La Escuelita (Buenos Aires-Argentina): Emprendedora social, presidenta de la organización “Cocinando” y a cargo (junto a Sebastián Atienza) de “La Escuelita”, la primera escuela de gastronomía en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires en donde se capacita a personas en situación de vulnerabilidad y se les da oportunidades de surgir.

– Carlos Collado, Basque Culinary Center (San Sebastián-España): Tiene una sólida trayectoria como chef, y desde 2021 forma parte del equipo docente de Basque Culinary Center, el gran referente mundial de formación académica y de investigación en gastronomía. Está a cargo de la formación de estudiantes, con una mirada hacia la naturaleza, con una cocina creativa y conectada con la tierra.

– Fernando Polack, Alamesa (Buenos Aires-Argentina): Es médico pediatra, con importantes investigaciones médicas… y es el creador de Alamesa, el primer restaurante atendido por personas neurodivergentes: jóvenes dentro del espectro autista, personas nacidas de forma prematura con algún grado de compromiso madurativo y a otros jóvenes con características parecidas. Un lugar imprescindible.

– Sebastián Wainstein, Alamesa (Buenos Aires-Argentina): Economista y director ejecutivo de Alamesa, primer restaurante atendido por jóvenes neurodivergentes, un emprendimiento que está generando un cambio de paradigma y que se plantea como un exitoso espacio de integración.

– Jefferson García, Afluente (Bogotá-Colombia): Durante los últimos años, este cocinero ha investigado los páramos y la conectividad entre el agua y la despensa de Colombia, buscando concientizar su importancia y visibilizar a los campesinos de su país. Esto lo ha plasmado en Afluente, su restaurante y que se convirtió en una de las mejores aperturas de 2024.

– Valentina Arteaga, Phayawi (La Paz-Bolivia): Cocinera y creadora de Phayawi que pone en valor los sabores tradicionales bolivianos. Sus preparaciones son puristas no sólo en las recetas sino también en la presentación de cada plato, teniendo una importante investigación en torno a su historia y sus productos. El trabajo de Valentina en Phayawi le ha valido destacados premios internacionales.

– Pablo Bonilla, Sikwa (San José-Costa Rica): Cocinero, investigador e impulsor de la cocina de Costa Rica. Ha trabajado de la mano con comunidades indígenas para conocer recetas e ingredientes nativos. Esto se transformó en Sikwa un restaurante con una gran cocina costarricense y de autor, convirtiéndose en el primer país en estar en la lista de The 50 Best.

– Lissa Barquero, Isolina (San José-Costa Rica): Directora creativa del restaurante Isolina, un espacio que conjuga la historia local de barrio con un menú de productos locales de su país, en donde Lissa tiene un compromiso con elevar la experiencia gastronómica. Además, es fundadora de El Otro Bar en donde plasma su pasión por el vino y los licores artesanales.