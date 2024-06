Rubro hotelero crea ciclo de cine LGBTIQA+ en el Mes del Orgullo: conoce la cartelera

En el mes del orgullo, el ciclo de cine Pride Films by Marriott Bonvoy x MUBI, realizó una selección de películas LGBTIQA+ que se proyectarán en siete hoteles del portafolio en Santiago durante este mes del Orgullo.

Este ciclo busca celebrar la diversidad y la inclusión a través del séptimo arte. “Extraña Forma de Vida”, “Pasajes”, “Happy Together” y “The Last Year of Darkness” serán los filmes que se exhibirán en este circuito.

La iniciativa comenzará el 6 de junio en el hotel The Ritz-Carlton, Santiago con la proyección de “Extraña Forma de Vida”, un cortometraje western romántico dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke.

El 10 de junio, la película “Pasajes”, filme francés dramático-romántico dirigido por Ira Sachs y protagonizada por Franz Rogowski, Ben Whishaw y Adèle Exarchopoulos, será exhibida en el AC Hotel Santiago, seguida por “Happy Together”, una película hongkonesa dirigida por Wong Kar-wai estrenada en 1997, en Sheraton Santiago el 17 de junio.

El ciclo continúa el 18 de junio con “The Last Year of Darkness”, documental chino sobre drag queens, que se proyectará en Four Points by Sheraton, seguido nuevamente por “Pasajes” en Santiago Marriott Hotel el lunes 24 de junio.

“Happy Together” será presentada otra vez en Courtyard Santiago Las Condes el 25 de junio. Finalmente, el ciclo cerrará con la proyección de “Extraña Forma de Vida” en W Santiago el día miércoles 26 de junio, lugar en que se llevará a cabo una fiesta drag posterior a la exhibición para dar cierre a la iniciativa.

Estas películas abordan temas relevantes para la comunidad LGBTIQA+ y ofrecen una mirada única y conmovedora sobre la diversidad sexual y de género. ¿Cómo formar parte de este ciclo? Participa por entradas en los sitios de los medios partners del evento, así como también en las plataformas de ONGs como Iguales, Todo Mejora, Movilh Chile, Revista Clóset, Pride Connection, Pride Me, entre otras.