Por qué los gatos amasan y cuándo se vuelve insano

¿Cuándo deja de ser saludable?

Aunque se considera que el amasamiento indica que los gatos se sienten cómodos, es importante destacar que, si este comportamiento ocurre con excesiva frecuencia, durante largos períodos de tiempo, parece compulsivo o está causando daño en las patas, piernas o boca del gato, podría ser una señal de que el gato está experimentando estrés o dolor, y sería recomendable que sea evaluado por un veterinario.

“Amasar y succionar puede llegar a ser compulsivo, un problema particular en los gatos siameses y birmanos”, dicen Hazel y Henning, que también subrayan que no todos los gatos amasan. Al igual que las personas, dicen, los gatos son seres individuales con sus propias preferencias y formas de expresarse. Puede que algunos gatos no muestren un comportamiento de amasamiento, y eso no significa que no se sientan cómodos o cariñosos con sus dueños.