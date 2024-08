La sintencia de los animales acuáticos: más allá del especismo

Gran polémica causó la indicación que interpuso el diputado frenteamplista Jorge Brito en la discusión de la Ley de Pesca, la cual proponía que“El Estado establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de los recursos hidrobiológicos sintientes en la pesca industrial. En todo momento se deberá respetar el estado físico y mental del animal, por lo que estará estrictamente prohibido generales estrés y dolor innecesario, tratarlos de forma cruel, o prolongar su agonía”.

Además de otra, que señalaba “además, sumó otra en la que define a la especie marina “sintiente” como “animal acuático capaz de tener experiencias y reaccionar a estímulos externos de manera consciente, considerando por este hecho sujeto de consideración moral y respeto”.

Ante este escenario, El Mostrador conversó con Beatriz Zapata, presidenta nacional Colegio Médico Veterinario de Chile y Danae Adasme, asesora del Área Incidencia Fundación APLA, en torno a los desafíos respecto al derecho animal, específicamente de los seres acuáticos.

“El ser sintiente es más allá de ser sensible. En nuestra legislación se habla de animal sensible pero ser sintiendo significa no solamente que puede percibir y experimentar una sensación, sino ademar sentir placer, emociones no placenteras y tener habilidades cognitivas y sociales. Las evidencias que uno tiene es que muestra señales de experimentar estrés, dolor y habilidades cognitivas, como evitar estímulos negativos”, afirmó Beatriz Zapata.

“Cuando hablamos de la sintencia y a esta aplicación que se le quería hacer a la Ley de Pesca a animales acuáticos, vertebrados e invertebrados, suele repeler a ciertos grupos de personas porque se malentiende que se quiere abolir la pesca. Lamentablemente, esta confusión se guíen más a no aprobar estas iniciativas, pero esta indicación nació por lo que es la pesca de arrastre, no a la pesca artesanal. Estamos hablando de que la pesca de arrastre no discrimina por especie, y acabamos con los ecosistemas marinos”, complementa, Danae Adasme.

Actualmente, uno de los temas que se ha posicionado en el debate público es la diferencia entre el poder empatizar con ciertos animales, ya sean perros, gatos, conejos, etcétera y con otros no, como en este caso los animales marinos. Para esto, Zapata enfatizó en que “hay un tema que nos es más difícil empatizar más con un pez, un congreso, un pulpo, entre otros. Cuando salió este documental de Mi maestro el pulpo, muchas personas no sabían que los pulpos no sabían que ellos podían tener habilidades cognitivas y en varios países, los pulpos, siendo invertebrados están siendo protegidos por las leyes de bienestar animal. Me da la impresión que hay bastante ignorancia y falta de empatía”.

“En el Reino Unido, por ejemplo, está prohibido la cocción en vivo porque se reconoce la sintencia de estos animales. Se está intentando prohibir en otros países europeos porque se entiende que no es necesario hacer sufrir a los animales marinos para poder llevarlo al plato”, destacó Adasme.

Cabe destacar, que diferentes organizaciones animalistas también han intentado incorporar el término de seres sintientes en la Constitución, sin embargo, esto no ha prosperado.